Olay yaratan paylaşımı ile gündem yaratan Özlem Şentürk gazetemize konuştu: Tüm Kocaeli’den özür diliyorum

Bilişim İnşaat Özel Sağlık Eğitim Gıda Turizm AŞ’de (BEKAŞ) çalışırken İzmit Belediyesi’ne sözleşmeli memur olarak alınan Özlem Şentürk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden tartışma yaratacak fotoğraf paylaşmıştı. Şentürk, bacak bacak üstüne attığı paylaşımında “Yatmaya geldik, bir de üstüne para veriyorlar, canım belediyem” notunu eklemişti. Büyük tepkilere yol açan bu paylaşımın ardından Şentürk memuriyetten istifa etmişti. Gazetemize konuşan Şentürk yaşanan olayı ve sonrasında yaşananları anlattı.

DONANIMLI BİR GENÇ

Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni iyi dereceyle bitiren Özlem Şentürk, şu anda muhasebe ve finansman bilim dalında yüksek lisans yapıyor. 6 tane muhasebe programı kullanabiliyor ve ön muhasebe sertifikasına sahip. Genç yaşına rağmen donanımlı biri… Babası Recep Bey, İzmit Belediye eski Başkanı Nevzat Doğan’ın çocukluk arkadaşı. Bundan 1 buçuk yıl önce belediyeye iş başvurusunda bulunmuş.

NEVZAT DOĞAN DOKTORU

Önce mali hizmetler birimde bir kişi emekli olunca belediye başkanı Nevzat Doğan da Özlem Şentürk’ü işe almış. Bu arada Başkan Doğan, Şentürk’ün bebekliğinden itibaren doktorluğunu yapmış. Özlem Şentürk, 1 yıl önce girdiği işte seçimden 1 gün önce sözleşmeli memur olan grupta yer alıyor. Yaşanan talihsiz olaya kadar da kurumda çalışmaya devam etti. Özlem Şentürk ile söyleşimizde şu detaylar ortaya çıktı.

“FOTOĞRAFI YANLIŞLIKLA PAYLAŞTIM”

Fotoğrafın çekildiği günü anlatır mısın?

Bir gün önce arkadaşım bir program organize etmiş ve pazar günü birlikte bir şeyler yapmak istediğini söylemişti. Kendisine, aynı gün mesai olduğunu ve o gün çalışacağımı söyledim. O da bana takılmak için, “Zaten belediye pazar günü boş olur, yatarak mesai parası alırsın olsun” diye şaka yaptı. Ertesi gün, yani 26 Mayıs Pazar günü işe gittim. Fotoğrafta o gün çekildi. Espri yaparak beni kızdırmaya çalışan arkadaşıma ithafen o fotoğrafı çektim ve üzerine o yazıyı yazdım. Instagram hesabımda yanlışlıkla arkadaşıma değil, hikayede paylaşmışım. Aklı yerinde olan kim böyle bir fotoğraf paylaşır, benim amacım kinayeli bir şaka yapmaktı.

Fotoğrafta da belli zaten orası bizim çalıştığımız oda değil. Fotoğrafı arkadaşıma göndermek isterken yanlışlıkla hikayeye atmışım. Daha sonra telefonu şarja taktım. Fotoğrafı paylaşmamın üzerinden daha 1 saat geçmemişti. Ben bunu fark ettiğimde fotoğrafı hemen sildim. Hesabımdan kimin aldığını bilmiyorum, bir arkadaşım alıp fotoğrafı kullanmış. Instagram’ımda siyasetten kimse yok. Hikayeyi de 14-15 kişi görmüştü. Bir arkadaşım hikayeme emoji yollamış fotoğrafı o şekilde fark ettim.

“İLK PAZARTESİ İSTİFAMI VERDİM”

Bu olay pazar günü oluyor, ama gazetelere perşembe günü çıkıyor. Ben de gazetelere çıktıktan sonraki ilk pazartesi istifa ettim. Hakkımda yapılan kötü yorumlar oldu ve bu şekilde devam edemeyeceğimi düşündüm, o yüzden istifa ettim. Olay gazetelerde yayınlandığı gün ben sabah okula çıkmıştım, bana orada haberi gösterdiler. Öğleden sonra belediyeye gittim. Daha sonra benden savunmamı istediler. Cuma günü savunmamı teslim ettim. Sonra araya bayram girdi ve ilk pazartesi günü istifa ettim.

“BANKAMATİK MEMURU DEĞİLİM”

Başka gazeteler benim hakkımda bankamatik memuru olduğumu yazmış. Ben bankamatik memuru değilim, işe gidip geliyordum. Bu olaylara çok üzüldüm. Bir hata yaptım ve bunun sorumluluğunu aldım. Ben işimin başında canla başla çalıştım.

Bunu sosyal medya hesabından alıp yayan arkadaşın için ne söylemek istiyorsun?

Benim için kim ne düşünüyorsa ona da Allah aynısını versin. Ben kimse için kötü bir şey söylemek istemem.

Savunmanı nasıl yazdın?

Savunmamın başında olayı anlattım ve savunmamda İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, müdürlerim, şeflerimden belediyeyi bu şekilde zan altında bıraktığım için özür dilerim yazarak bıraktım.

“YORUMLAR ÇOK ACIMASIZ”

Ben yorumları ikinci günden itibaren açıp okuyamadım. Dışarıdan beni tanımayanlar çok acımasız yorumlar yapmışlar. Ben Cuma günü de son dakikasına kadar çalıştım. Mesai günü bile saat 5’i 29 geçiyordu, kimse olmamasına rağmen kart basıyoruz diye 1 dakika daha durup buçuk olmasını bekleyip öyle çıktım. Bu kadar dikkat eden bir insanım.

“Doğan’dan çok özür dilerim”

Yaşanan olaylı paylaşımının ardından gazetemize çok özel açıklamalarda bulunan Özlem Şentürk, son olarak şunları söyledi: “Ben yeniden insanlardan özür dilemek istiyorum. Tam olarak çalışma hayatı tecrübem olmadığı için yaptığım hatadan dolayı çalıştığım kurumdan, mesai arkadaşlarımdan, Fatma hanımdan ve İzmit halkından özür dilerim.

DOĞAN’A MEKTUP YAZDI

Ayrıca af dilemek istediğim bir kişi daha var; bu konuda hiç kabahati olmayan Nevzat Doğan’dan çok özür dilerim. Kendisi benim ikinci babam gibidir. Ona karşı çok mahcup oldum. Onu arayamadım, telefonla bile konuşmaya yüzüm yok, ama özür dilemek amacıyla ona mektup yazdım. Kendisinden onu zor duruma düşürdüğüm için tekrar özür dilerim…”

Fatma hanımla hiç görüştünüz mü?

(Annesi) Ben görüştüm. Aynı gün saat 24.00’te aradım, açtı. 24 yaşında bir kişinin memuriyet ciddiyeti olması gerektiğini, prosedür neyse uygulanacağını söyledi. Ama araştırsın, bizim hiç bir partiyle işimiz olmaz. Tabi herkesin fikri vardır, ama bir partiye çalışmamız hiç olmadı.

“ASLINDA BEN CHP’YE YAKINIM”

(Babası) Aslında ben CHP’liyim. Ama bizi AK Parti işe, onların döneminde işe girdi, torpille gibi bir izlenim ortaya çıktı. Eski başkan Nevzat Doğan da benim CHP’li olduğumu bilir. Nevzat benim çocukluk arkadaşımdır. Bu yaşananlarla ilgili kızım için çok üzülüyorum, ama bir o kadar da Nevzat için üzülüyorum. Benim Nevzat’la 50 yıla yakın arkadaşlığım var. İşe alma konusunun da partiyle hiçbir ilgisi yok.

“EVLADIM İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Kızım tüm bunları hak etmedi, kesinlikle öyle bir insan değil. Evladım için inanılmaz üzülüyorum. Hastalığım var ve doktor kesinlikle sigara içmeyeceksin demişti. Bu nedenle 20 gün önce bırakmıştım. Bu olaylar başlayınca üzüntü ve sıkıntıyla yeniden başladım. Biz kızımızın yüreğini biliyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Bütün psikolojimiz bozuldu. Röportaj: Bülent EKİNCİ / Selin BECER