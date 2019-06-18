İzmit’e bağlı Serdar Mahallesi’nin ikinci kez seçilen muhtarı Ümit Yılmaz, bölgesinin sorunlarını gazetemizle paylaştı. Geçmiş yıllardan azalık tecrübesinin da bulunduğu Yılmaz, altyapı anlamında büyük bir problem yaşadıklarını dile getirdi. İSU ile şu anda kavgalı olduklarını dile getiren Yılmaz, “3-5 senedir yağmur hattını yapamadılar. Konuyu Cumhurbaşkanlığına kadar götürdüm. Fakat olmadı… Bize gelince para yok deniyor. Para olduğu zamanları da biliyoruz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU

Öncelikli olarak ikinci döneminiz hayırlı olsun. Mahallede gördüğünüz en önemli sorun size göre nedir?

8 bin seçmenimiz var ve büyük bir mahalleyiz. Bu zamana kadar alması gereken hizmeti alamadığımız ortada. En büyük sorunlarımızdan biri kentsel dönüşüm… Geçmişte yapılan çalışmalarda bu konuda birinci bölge olarak seçilmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2011 senesinde gelen heyetle gezerek çalışmalar yaptık. Ondan sonra iptal oldu. Biraz fakir bir mahalleyiz, ancak yapılacak dönüşümde mahalleli mağdur edilmeyecek şekilde düzenlenirse biz buna rıza gösteririz. Ancak şu an kentsel dönüşüm durdu.

Kentsel dönüşümdeki problemi tam olarak anlatabilir misiniz?

Kent genelinde en çok okul bulunan mahalle bizim mahallemiz. Diğer bölge kendini yeniledi, fakat bu bölge imara kapalı. Merkezinde 2 buçuk kata izin verilirken Cezaevi tarafında 5-6 kata kadar izin veriliyor. Burada yapılacak 2 buçuk kat ne müteahhitlerin işine geliyor ne de vatandaşın. Buradaki evler iç içe olduğu ve nüfusun kalabalık olması sebebiyle 2 buçuk katın üstüne izin verilmiyor.

Tapu sahiplerinin bir araya gelerek ortak kararla kendi alanlarını birleştirmesi gerekiyor. Bu da çok zor. Zamanında İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştük, ‘Kat sayısını arttıralım, insanlar mağdur olmasın’ dedik. ‘3 katlı evi olana yeni evden sadece bir daire düşecek. İmar planı değişsin ve müteahhitlerin mahalleye girmesi kolaylaşsın’ istedik. Devlet, TOKİ eliyle yapacak 18 kat, vatandaşa 2 kat. Burada haksızlık var. Devletle vatandaş karşı karşıya geliyor.

“TAKİP ETMEZSEK SIKINTI ÇIKAR”

Çok eski bir mahalleyiz. Ayrıca coğrafi yapımız da bozuk. Geçmişte bazı harcamalar yapılmış, ancak bunlar ne yazık ki görülmüyor. Yollar hep yamalı. Asfalt yapmayı bile beceremiyoruz. En son 2002’de yapılan asfaltı kullanıyoruz. Biz hak ettiğimiz hizmeti istiyoruz, yollarımızın asfaltlanmasını talep ediyoruz. Mahallemiz bütünüyle yenilenmeli.

Merdivenler yıkılıyor, temizlik sorunu yaşıyoruz. Biz takip etmezsek hizmette sorunlar yaşanır. Belli günlerde atıkların toplanmasını takip etmeliyiz. 3 gün toplanmasa burası çöpten geçilmez. Bunu takip etmediğimizde deyine sorun çıkar, henüz koordineli bir hizmet yapılamadı ne yazık ki.

“YAPILMAYAN ALTYAPI SOKAKLARI MAHVEDİYOR”

Yağmur sularının aşağıda bulunan sokaklara indiğini söylediniz. Bu sorunla nasıl mücadele ediyorsunuz?

Mahallenin üst kısımlarına koca koca siteler yapıldı. Fakat altyapısı planlanmadı. Sonrasında yapılan asfalt kırılarak altyapı çalışması deneniyor. Oralara yapılmayan altyapı mahallenin alçak bölgelerini su baskınlarına sürüklüyor. Oradan yağan yağmur taşı toprağı sürükleyerek buraları mahvediyor. Yukarıdaki bölgeler biraz daha zengin bir kesim. Her yağmurda oraların suları sokakları çamurla taşla dolduruyor. Büyükşehir ekipleri 3-4 kamyon moloz taşıyor. Ardından İSU ile birlikte sokakları yıkıyoruz.

“İSU’NUN PARASI YOKMUŞ”

Mahalle yağmur sularını artış taşıyamıyor. Özellikle üst kesimlerden aşağı yağmur suları taşınıyor ve bu şekilde aşağı bölgeyi su basıyor. Bu sebeple İSU’nun kapısını sık sık çaldık. Kurumdan yağmur suyu hatları yapılmasını istemiş. Eski cezaevi bölgesine yapılan Eğitim Kampüsü’nü de yoğun yağmur yağışlarında su basıyor. Sonra İSU ekipleriyle temizlik yapılıyor. İSU’da para olmadığı için yağmur hatları yapılamıyormuş.

Mahallenin fiziki şartlarında yaşanan sıkıntılar İSU’ya mı bağlı?

Bizim şu anda İSU ile bir kavgamız var. 3-5 senedir yapılması gerek üç ayrı yağmur noktası bulunuyor. Bir türlü yaptıramadık. Bazı görüşmelerimiz oldu, defalarca kapılarını aşındırdım, gazetelere de haber verdim. Hatta Cumhurbaşkanlığı’na kadar şikayet ettim. Maalesef olmuyor bazı şeyler. Bize gelince para yok deniyor. Para olduğu zamanları da biliyoruz.

“YOLLARDA PARK SORUNU OLUYOR”

Sokaklarımız dar, pazar kurulduğunda çilemiz katlanarak artıyor. Pazar yerinin taşınmasından yanayız. Pazartesi günleri semt pazarımız buraya kuruluyor. Çift sıra park yasağı olmasına rağmen gördüğünüz gibi park yapılıyor. Trafikten dolayı kavgalar çıkıyor. İtfaiye, ambulans bu yoldan geçemiyor. Yolun bölünmesini istedik, ama pazar kurulduğu için yapılamadı.

Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bize ‘Yer gösterin’ dedi, kendisine Eski Değirmen dediğimiz alanı gösterdik. Hem kapalı bir alan olur, hem süreklilik sağlanır hem de trafik sorunu rahatlar diye düşündük. Önümüzdeki günlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile de görüşüp bu konuyu gündemimize alacağız.

“BURADAN MUHTAR ÜMİT GEÇTİ DESİNLER, YETER”

Son olarak bu dönemde mahalleniz için projeleriniz var mı?

Muhtarın kaynağı olsa proje çok. Muhtarlar mahalle sakinlerinin en iyi şekilde yaşamaları için elinden geleni yapıyor. Tek hedefim ve projem herkesin yaşamayı hak ettiği bir Serdar Mahallesi yaratmak. Garibin, fakirin olmadığı, herkesin eşit şartlarda yaşadığı bir mahalle ve giderken arkamızda bir hoş seda bırakmaktır tek derdim. Beni ananlar ‘Buradan bir muhtar Ümit geçti’ desinler, o bize yeter. Röportaj: Ekin EKEN

SERDAR MAHALLESİ’NİN AZALARI

Selami BİLGİN

Canan TEZCAN

Ahmet TURAN

Alişan AYDOĞDU

Necati ONGÜL

Emin SAĞLAM

Ahmet GÜNER

Selma TEKKE

Ümit Yılmaz kimdir?

1981 yılında İzmit Serdar Mahallesi’nde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamlalan Yılmaz, İnkılap Lisesi’nden mezun oldu. Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini sürdüren Yılmaz, muhtarlık görevinin yanı sıra aynı zamanda TÜPRAŞ’ta çalışıyor. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır…