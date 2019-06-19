İzmit Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin: Cedit’te sıkıntılar 31 Mart akşamı başladı

İzmit merkez mahallelerinden birisi de Cedit Mahallesi…

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı da yapan Vedat Yoldaş’ın AKP’den İzmit Belediyesi Meclis Üyesi seçilmesi ile bölgede muhtar seçilen Nabi Keskin, gazetemize yaptığı açıklamalarında çok özel ifadeler kullandı. Bölgesel sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Keskin, ilçenin yeni belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hükümete muhalif olması nedeniyle bölgelerinde sıkıntıların ortaya çıktığını ifade etti.

31 Mart’ta yapılan muhtarlık seçimleri sizin açınızdan nasıl geçti?

Benden önceki muhtarımız Vedat Yoldaş bey, meclis üyesi adayı olması nedeniyle yeni dönemde aday olmadı. Biz de yaptığımız değerlendirmelerin ardından Cedit Mahallesi’nde bu göreve talip olmaya karar verdik.

Ben bu bölgede yeni değilim, dededen itibaren Cedit’te yaşıyoruz. SEKA emeklisiyim ve aynı zamanda eski bir sendikacıyım. Her şeyden önce yönetime hakimim.

Neticede seçime girdim ve kazandım. Bundan sonrası bizim için önemli Halkımızın beklentileri var. Bu beklentiye en iyi şekilde karşılık vermek için canla başla çalışacağız.

Cedit Mahallesi, Erenler Mahallesi ile birlikte kentsel dönüşümün ilk olarak başladığı bölgeler olmuştu. Dönüşümün en başından itibaren neler yaşandı?

Kentsel dönüşüm konusunda belediyede bu işler için 3 yıldır koşturuyorum. Mahallemizin en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Ne yazık ki 31 Mart gecesinden itibaren bu mücadelemiz kesintiye uğradı. Yeni seçilen ilçe belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, mevcut hükümete muhalefet olduğu için sıkıntılarımız baş göstermeye başladı.

“FATMA HANIMI BEKLİYORUZ”

Mahallenin ve bölge halkının sıkıntılarıyla iç içeyim. Bütün sıkıntılarla mücadele ediyoruz. Belediyenin 8’inci katında kurulan ofiste TOKİ aracılığıyla ev karşılığı ya da para karşılığı anlaşmalar yapıldı. Yaklaşık 300 kişi para karşılığında arsasını verdi. Uzun uğraşlar sonucu da olsa parasını alanlar evleri boşalttı.

Sonrasında oradaki evler yıkıldı. Fakat Fatma hanımın göreve gelmesiyle birlikte süreç durdu. Seçim arenalarında siyasiler her ne kadar bu işle ilgileneceklerini söyleseler de geçen haftaya kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Ben Fatma hanıma sorduğum zaman bana, “İmar müdürlüğü bana bir sunum yapacak, ekibimle tartışacağım ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüşüp bayramdan sonra size bilgi vereceğim” dedi. İnsanlar, nasıl yıkılacak düşüncesi ile evlerine boya dahi yapamıyor.

“BAŞKANIMIZA KIZMIYORUM”

Kentsel dönüşüm konusu sekteye mi uğradı, bundan sonrası için ümitsiz minisiz?

İzmit Belediyesi, AKP’li bir yönetimden CHP’li bir yönetime geçti. Başkanlık artık Fatma Kaplan Hürriyet’te. Ancak bu yeni dönem ile birlikte kentsel dönüşüm konusunun da sekteye uğradığı çok açık. Ben Fatma hanıma kızmıyorum. Belki de muhalif bir belediye başkanı olmanın sıkıntısını yaşıyor. Ama biz de ezilen olmak istemiyoruz.

Hak sahipleriyle görüşülüp bir anlaşma yapılmadığı için evler yıkılamıyor. Fatma hanım henüz ekibini oturtamadı. Siyaseten giden isimlerin yerine yeni isimler gelmedi. Kentsel dönüşümle ilgilenen bir başkan yardımcısı hala atanamadı. Başkanımızın görevlileri atamasını ve sürecin devam etsini istiyoruz. Kendisinden ümitliyiz, Tahir başkanımıza da güveniyoruz.

“MUHTARLIKLAR KALDIRILAMAZ”

Muhtarlık görevine seçilmenizin ardından ne gibi faaliyetleriniz oldu?

Hayırsever vatandaşlarımız ve benim çabalarımla mahallemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtılıyor. Şimdiye kadar 150 yardım bekleyen aile için kumanya dağıttım, daha da dağıtacağım. Elimde 50 tane kadar kaldı.

Ayrıca muhtarlıkların bütün görevlerini nüfus müdürlüklerine vermeye çalışıyorlar. Nüfus müdürlükleri okula altı delik ayakkabısı ile giden çocuktan haberdar olamaz. Bunlarla muhtarlar ilgilenir, gerekenin yapılmasını sağlarız. Biz muhtarlar mahallelerinin her sorununu bilen insanlarız. Mahallemizi ve insanlarımızı en iyi biz tanırız. Muhtarlıklara kadar kalkması gereken başka şeyler varsa onlar kaldırılsın.

Son olarak vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Amacı hizmet olan bütün muhtarlara sesleniyorum; Bizim gayemiz hizmet diyen kim varsa Cedit Mahallesi Muhtarlığı’na bekliyorum. Gelsinler, iki ayrı kurum halindeki Türkiye Muhtarlar Derneği ile İzmit Muhtarlar Derneği’ni birleştirelim. İşi siyasetle olan gitsin, partisinde siyaset yapsın. Biz siyasi kimliğimizi kapının önünde bıraktık. Amacımız Cedit’tir, amacımız hizmettir. Hayat spordan ya da siyasetten ibaret değildir. Yoksulun halini de görmek lazım. Röportaj: Ekin EKEN

Nabi Keskin kimdir?

Uzun yıllardan bu yana İzmit Cedit Mahallesi’nde yaşayan ve 31 Mart seçimleri ile mahallenin yeni muhtarı seçilen Nabi Keskin lise mezunu. Evli, 2 çocuk ve 3 torun sahibi olan Keskin, SEKA’dan emekli olmuş. Ayrıca ilçede 30 yıl boyunca futbol oynayan bir sporcu. 15 yıllık sendikacılık geçmişi de bulunuyor...