Bekirdere Mahallesi Muhtarı Cihat Önen: Mahallemize renk geldi

2014 yılındaki seçimi yaklaşık 200 oy farkla kaybettikten sonra 5 yıl boyunca 31 Mart seçimlerine hazırlanan Cihat Önen, sonunda amacına ulaştı ve muhtarlık makamını elde etti. Mahallesinin büyük bir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Önen, peşinde durulduğu takdirde sorunların mutlaka çözüleceğini savunuyor. Önen’in en iddialı olduğu konu ise kendisine gösterilen ilgi. O, bu durumu, “Muhtar seçilmemle birlikte mahallemize de renk geldi” sözü ile ifade ediyor…

“MAHALLEMİZDE SORUN YOK”

Muhtarlık görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Mahallenizde sorun olarak tespit ettiğiniz durumlar var mı?

Mahallenin sorunu bitmez. Eski mahallelerde bu hep böyledir. Ama ne gerekirse azalarımızla birlikte çalışarak üstesinden geliyoruz. Mahalleli, “Bekirdere’ye renk geldi” diyor. Bir değişim olduğu aşikar. Belediye başkanlarımızla diyaloglarımız çok güzel. Güzel bir çalışma yürütüyoruz, ama insanlarımız ne kadar çalışırsan çalış daha iyisini isterler. Çok şükür herkes memnun.

Yağmurlarda sıkıntı yaşıyoruz, ama anında çözüm üretiyoruz. Su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Birimlerimizle çalışarak çok daha iyi işler yapacağız. Biz Türk Telekom, TEK, İSU, Fen İşleri gibi birimlerimizin hepsiyle iyi anlaşıyoruz. Birlik içinde mahallemizin yüzünü güldürüyoruz. Mahallemizde sorun diyebileceğimiz bir şey yok, çünkü çok çalışıyoruz. Geçmişimde belediyecilik olduğu için ekiplerle de aramız iyi. Bir işin başında durursanız o iş en güzel haliyle olur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.

Sorun yok, peki talebiniz var mı?

Tavşantepe Caddesi’nde asfalt kayıyor. Oraya beton atılması gerekiyor. Mahalle içinde araçlar çok süratli gidiyor, bunun için set konulmasını istiyorum. Bir hafta önce bunun için bir dilekçe yazdım. Büyükşehir ile yazıştık. Başkanımızın cevabını bekliyorum, hız önleyici setlere ihtiyacımız var. Bütün mahalle sakinleri de bunu istiyor.

MUHTARLIK ÜSTÜNDE EĞİTİM ALANI

“Bekirdere’ye renk geldi” denildiğini belirttiniz. Bunun sebebi sizce nedir?

Bekirdere’de göreve başlayışımız renk getirdi diyebilirim. Herkesin yüzü gülüyor. Bütün muhtarlar beni ziyaret ediyor. Ziyarete gelen muhtar arkadaşlarım, “Eskiden muhtarlıktan içeri giremiyorduk” diyorlar. Bir önceki muhtarımız galiba biraz soğukmuş. Adnan beyin yapısı buydu, yapacak bir şey yok.

Şu anda mahalle için planladığınız projeleriniz neler?

Azalarımızın ve eş dostumuzun imkanlarıyla Ramazan’da yardımlarımızı yaptık. Camilerimizle, derneklerimizle, okul aile birliklerimizle gariplerin yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizle görüşüp halkımızın isteği doğrultusunda bir pazaryeri projesi var aklımda. Cephanelik bölgesine bir kapalı pazar talebimiz var. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız.

Başaran Camii’nin şadırvanı, mescidi eksik. Bunların yapılması için kapı kapı dolaşacağız. Muhtarlığın üst katını seminer ve eğitimlerin verildiği bir yer haline getirip mahalle sakinlerimizi burada uzmanlarla bir araya getirmek istiyoruz. Bu proje için Fatma başkanımızla görüşeceğim. Onun bu tarz projelerde destekçi olacağını biliyorum.

İlk kez muhtarlık yapıyorsunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Muhtarlık sabır isteyen bir iş. Vatandaşın 7/24 hizmetinde olmak zorundasınız. Gece gelen bir telefonla apar topar evden çıkman gerekiyor. Ben muhtar olduğum için çok mutluyum. Güvenlik güçlerimizle, sağlık ekiplerimizle birlikte faydalı işler yürütmek bana keyif veriyor.

“İŞİMİZ ZOR, BİLİYORUM”

Mahallemiz eski bir yerleşim alanı. Bir yeri kazdığınızda diğer yer patlıyor. Bu yüzden biraz işimiz zor, ama hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile hem de İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Burası kale olarak gözüküyordu. Ben de ele geçirdim. İzmit’te herkes beni konuşuyor.

Mahalle sakinlerinin sevdiği bir isim olduğunuz belli. Bunu nasıl başardınız?

Hiçbir vatandaşımı pişman etmeyeceğim. 5 yıl içinde aza ekibimle birlikte yapacağımız işlerle kendimizi kanıtlayacağız. Çağrıldığımız her davete katılıyoruz, esnafımızla el ele yürüyoruz. Bu yolda bana destekçi olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, İSU’ya, fen işleri, temizlik işleri birimlerine, Büyükşehir’in ilaçlama ekiplerine teşekkür ediyorum. Derelerimizi temizletiyoruz, denetliyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel.

“MEVCUT MUHTARA 1.400 OY FARK ATTIM”

Bir önceki dönemde yine muhtar adayı olmuştunuz ve az bir oy farkı ile seçimi kaybettiniz. Şimdi kazanmanızı neye bağlıyorsunuz?

Geçen seçim yaklaşık 200 oy farkla aleyhime neticelenmişti. Fakat bu seçimde bir önceki muhtara bin 400 oy fark attım. Benim dürüstlüğüm ve çalışkanlığım bize ödül olarak bu sonucu verdi. Bana “Demokrat o” diyerek oy vermemişlerdi. Göreve gelmeden yaptığım işleri gören mahallelim çalışkan yapıma oy verdi. İSU, temizlik işleri, elektrik birimleriyle yaptığımız çalışmalar geçen dönem bana oy vermeyenlere, “Biz yanlış yaptık, bu adama oy vermeliydik” dedirtti. Bu sayede 6 bin 873 seçmenin bulunduğu mahallemizde 4 adayla yarışıp mevcut muhtara rakip olarak kazandık.

“MUHTAR, AZA, MAHALLELİ EL ELE”

Benim yetişemediğim yerde azalarım yetişiyor, onların yetişemediği yerde de mahallemizin önde gelen isimleri koşuyor. Özellikle azalarımın canla başla çalıştığını bilmek bana güven veriyor. Mahallemizin yüzünün gülmesinin sebebi işte bu iş birliğidir. Olan sıkıntıların peşinde durarak hepsini çözüyoruz. Ben ve aza ekibim halkımıza 7/24 hizmete açık. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Cihat Önen kimdir?

Cihat Önen, 1970 Bekirdere doğumlu. İlkokulu Mimar Sinan, liseyi de Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. İzmit Belediyesi’nde hem işçilik hem de amirlik yaptı. Belediyeden sonra özel sektörde 8 yıl yöneticilik yaptı. Şimdi ise ilk kez oturduğu muhtarlık koltuğunda geçmişten gelen yöneticilik deneyimiyle muhtarlık yapan Önen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

CİHAT ÖNEN’İN AZALARI

Salim AKTAN

Hakkı ERYILDIRIM

Erdoğan ASLANTAŞ

Mustafa KARAGÖZ

Kamil YAŞAR

Yasin SÜREN

Özkan DURU

Murat COŞKUN