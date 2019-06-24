Uğur Daşdemir için çok yoğun bir sezondu!

Kocaelispor’un eski futbolcularından, bu sezonu önce Darıca Gençlerbirliği’nde ardından Karagümrükspor’da geçiren İzmitli futbolcu Uğur Daşdemir çok yoğun, dolu dolu bir sezonu geride bıraktı. Başarılı sağ bek, kriz yaşayan, otelden adeta apar topar gönderilen Darıca’da inanılmaz badireler atlattı. Devre arasında Karagümrük’e transfer olan Daşdemir, İstanbul takımı ile şampiyonluk yaşadı. Bu sezon bebeği olan Uğur, dedesini de aynı sezon içinde toprağa verdi. Uğur Daşdemir, yoğun ve macera içerisinde geçirdiği sezonu Erdem Övüç’e anlattı.

BİZİMKİLER ŞAMPİYON OLDU

İzmitli futbolculardan stoper Kemal Kazan Yeni Çorumspor ile sol bek Gökhan Meral, kanat oyuncusu Uğurcan ve kaleci Emre Yılmazer Keçiörengücü ile şampiyonluk yaşadı. Sol bek Berkan’ın Göztepe’de, kanat forvet Emre Okur’un oynadığı Kemerspor da zor geçen sezonun ardından ligde kalması sevindirdi, Oktay Pop ve Sercan Uslu’nun formasını giydiği Bayrampaşa’nın düşmesi ise üzmüştü.

DARICA İLE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

Karagümrükspor’un İzmitli sağ beki Uğur Daşdemir’e ilk sorumuz “Bu nasıl bir sezondu böyle” oldu. Uğur bakın neler anlattı: Abi şükürler olsun ki sonu iyi bitti ve Karagümrükspor ile üst lig sevinci yaşadık. Sakaryaspor’u Bursa’daki finalde 2-0 devirdik, bu başarıda benim de payım var ne mutlu.Tüm takımınemeklerine sağlık.

DARICA İŞLER BİR TÜRLÜ YOLUNDA GİTMEDİ

Geçen sezon Darıca Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşadık ve 2. Lig’e yükseldik. Daha önce de belirtmiştim. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Antalya kampında yaşadıklarımızı ömrüm boyunca unutmayacağım. Kaptan olarak diğer futbolculardan çok daha fazla yıpranıyorsunuz. İşler bir türlü rayında gitmedi. Darıca’nın düzgün ellere verilmesi, ayakta durması, ligde varlığını sürdürebilmesi için son güne kadar beklediğim gibi risk de aldım.

ŞAKA DEĞİL

Devre arasında Karagümrükspor’a transfer oldum. Karagümrük’ü ilk yarıda Oktay Derelioğlu, Yusuf Şimşek ve Cüneyt Dumlupınar çalıştırdı. İkinci yarıya Bülent Yenihayat ile başladık. 3-4 hafta sonra hocasız kaldık ve sonraki süreçte tam 5 hafta yardımcı antrenör nezdinde futbolcular olarak kendimiz çalıştık. Gerçekten öyle. Kendi kendimize antrenmanlar yaptık ve bu 5 haftada 4 galibiyet aldık, sadece Manisa’ya yenildik.

AKLIMIZDA SADECE ŞAMPİYONLUK VARDI

Tekrar Cüneyt hoca ile anlaşıldı. Zaten genel istek de bu şekildeydi. Hepimiz başarılı olacağımızı, direkt çıkamasak da en kötü ikinci olarak Play-Off’a kalacağımızı biliyorduk. Nitekim grubu İkinci sırada bitirdik. Tüm takım karakter yaptı, hedef her zaman şampiyonluktu. İnanın, Urfa gelecekmiş, Manisa iyiymiş falan demedik. Kafamızda şampiyonluktan başka hiçbir şey yoktu.

NE ZAMANKİ İLÇEYE GEÇTİK, HER ŞEY DEĞİŞTİ

Cüneyt hocamız da verdiği tüm demeçlerde “28 Mayıs” yani “Final” vurgusu yaptı. İnanmışlık böyle bir şey sanırım. Taraftar için konuşmak gerekirse… Kocaelispor taraftarı karşısında uzun yıllar futbol oynadığım için dolu ve coşkulu tribünlere alışık birisiyim. Karagümrük için şöyle bir durum söz konusuydu. Maçlarımızı Olimpiyat Stadı’nda yaparken taraftar gücünü hissetmiyorduk. Ne zamanki Karagümrük’e döndük, her şey değişti.

MÜCADELE EDENİ KİM BAĞRINA BASMAZ Kİ

Karagümrük’e geçtikten sonra bizleri çok iyi motive eden, duygularını en iyi şekilde anlatabilen bir taraftara sahip olduğumuzu anladık. Antrenmanlara giderken taraftar lokalinin önünden geçiyorduk. Her şekilde iç içeydik. Takımdaki herkesin başı dikti. Çünkü taraftar, futbolcuların nasıl mücadele ettiğini iyi biliyordu. Mücadele eden futbolcuyu kim bağrına basmaz ki. Kocaelispor’dayken çok mu kaliteli oynuyorduk? Biz bize kalmıştık ve ama mücadele ediyor, tekmeye kafa sokuyorduk. Tribünler de sana karşılığını, daha doğrusu hakkını veriyordu.

FİNALDE OYNAMAYI ÇOK İSTERDİM

1-0 yenildiğimiz Manisa maçından sonra Karagümrük taraftarının bizlere olan desteği ikinci maça olumlu yansıdı ve o maçı çok iyi bir mücadele sonunda 2-0 kazanarak finale kaldık. İlk Manisa maçında sakatlanmıştım. Hem ikinci Manisa maçında hem de Sakarya ile oynanan final maçında sahadaki yerimi alamadım. Tabii ki final maçında oynamayı çok isterdim, nasip olmadı. Finalde tribünleri ya da rakibi tahrik edici bir şey asla yapmazdım. Bu gerek yok zaten. Benim futbol karakterimde böyle bir şey asla olmaz.

BU LİGLERDE TECRÜBELİ FUTBOLCU ÇOK ÖNEMLİ

Düşünün, 20 bin taraftar şehirlerini desteklemek için Bursa’ya gelmiş, geçen sezon Afyon’a finalde kaybetmiş, bu yıl sezon boyunca hep üstlerde kalmışlar. Onları da anlamak zorundayız. Finalde çok iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu liglerde tecrübeli futbolcu fark ediyor. Erkan Zengin’in liderliğinde tüm takım arkadaşlarım kendilerine yakışan bir mücadele ortaya koydular ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık.

DEVAM ETMEK İSTERİM TABİİ Kİ

Camia için üst lige çıkmamak Dünya’nın sonu değildi. Ama camiaya mahcup olmayacağımızı biliyorduk. Süleyman başkanımız (Hurma) da her konuşmasında şampiyonluk vurgusu yapıyordu. Nitekim haklı çıktı. Karagümrükspor ile 1 yıl daha sözleşmem devam ediyor. Şu ana kadar her hangi bir görüşmem olmadı. Zaten final maçının hemen ardından İzmit’e döndüm. Benim ile devam etmek isterlerse tabii ki kabul ederim.

CANIM DEDEMİ TOPRAĞA VERDİM

Açıkçası finale güle oynaya gitmedim. Herkesin “Ali Baba” olarak bildiği, canım dedem Ali Daşdemir’i Derince Şehitlik mezarlığında toprağa verdim. Bunun üzerimde yarattığı hüznü anlatamam. Eşim Gizem Hanım ve 8 aylık bebeğim Nil bu süreçte benim en büyük destekçilerim oldu. Onları çok seviyorum… Dedeme Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

KARİYERİMİN EN İLGİNÇ SEZONUYDU

Evet, Darıca’da bir sürü sorun yaşadık, karanlık günlerdi, sezon sonu Kararümrük ile şampiyonluk ile noktalandı. Bebeğim oldu, dedemi kaybettim. Kariyerimin en ilginç sezonuydu diyebilirim. Kocaelispor’un transferi açacağına dair duyumlar alıyorum. Hüseyin başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Kocaelispor’un benim için ne ifade ettiğini anlatmama bile gerek yok. İlla ki bir gün bu kulübün formasını bir kez daha giyeceğim. Röportaj - Erdem ÖVÜÇ