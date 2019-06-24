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İzmit Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Engin Çevrim: Mahallemizin adının düzeltilmesini istiyoruz

Kemalpaşa Mahallesi’nde dört dönemden bu yana muhtarlık görevini yürüten Engin Çevrim, bölgesel olarak iki konuyu gündeme getirdi. Öncelikle altyapı sorunlarının çözümünü isteyen Çevrim, daha sonra ise mahallesinin adının “Mustafa Kemal Paşa” olarak değiştirilmesini talep ediyor
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Dile kolay, İzmit’e bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde tam dört dönemdir muhtarlık yapıyor. Son olarak 31 Mart seçimlerinde bir kez daha halkı teveccühü ile göreve getirildi. Bölge halkı kendisini seviyor ve büyük saygı duyuyor. Onun yapmak istediği çok şey var hala. Geçen zamana rağmen hizmet şevkinden bir şey kaybetmemiş.

ALTYAPI SORUNLU

Hatta işinde o kadar titiz ki, şayet bölgesinde bir eksiklik varsa, bir sorun yaşanmışsa derhal o sıkıntıyı fotoğraflar, belgeler ondan sonra yetkililerin yanına giderek, “Bu işi çözün” der… Muhtar Çevrim’e göre bölgesel olarak en ciddi sorunları her yağmurda sele sebep olan altyapı…

MAHALLENİN ADI KONUSU

Fakat Engin beyin dikkat çekmek istediği bir başka husus daha var… O da mahallenin adı ile ilgili. Muhtar Engin Çevrim, “Kemalpaşa” olan mahallenin adının “Mustafa Kemal Paşa” olarak değiştirilmesini değil, düzeltilmesini istiyor. Çevrim’e göre resmi kayıtlarda mahallenin adı “Mustafa Kemal Paşa” olarak geçiyor.

Dört dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyorsunuz. Geçen sürede çözülemeyen bir sorununuz var mı?

İnsanın yaşadığı bölgede ihtiyaçlar bitmez. Ne kadar iş yaparsanız yapın mutlaka yeni sorunlar ortaya çıkacaktır. Çünkü İzmit ve Kemalpaşa Mahallesi sürekli genişleyen, büyüyen, nüfusu kalabalıklaşan bir bölge.

Mahallemizin altyapı sorunları. Bunları ben tek tek raporlayıp yetkili mercilere sundum.

“YAPILANLARIN ÇOĞU GÖSTERMELİK”

Zaman zaman burada yapıldığı belirtilen altyapı çalışmaları var. Bunlar yetersiz mi kalıyor?

Kemalpaşa Mahallesi’nde altyapı adına yapılması gerekenler mutlaka var. Bir sağanak yağmurda her yeri sel götürüyor. Bunların hepsinin fotoğraflarını çektim, gerekli yerlere ilettim. Kültür Tepesi yemyeşil bir yerdi. Şimdi betona çevirdiler. Tarihi eserler bir gecede kapatıldı. Yapılanların çoğu göstermelik olarak yapılıyor.

Bunlar elbette önemli eksiklerimiz. Fakat bana göre mahallemizin başka bir sorunu daha var.

Nedir o sorununuz?

Aslında sorun değil, bizim bir talebimiz. Sadece ben değil, böyle düşünen çok kişi var. mahallemizin adının değişmesini istiyoruz.

Kemalpaşa Mahallesi adının ne olarak değişmesini talep ediyorsunuz?

Mahallemizin adının “Mustafa Kemal Paşa Mahallesi” olarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Bu konuda Kocaeli Valiliği ile temasa geçtim. “Mahallemizin ismi düzeltilsin” diye dilekçe de yazdım. Valilikten gelen cevap, “Arşivlerimizde böyle bir kayıta rastlanmadı” şeklinde oldu. Halbuki eskiden mahallemizin adı “Mustafa Kemal Paşa Mahallesi” idi. Eski kimliklerde de böyle yazıyor.

“MAHELLENİN ADININ NASIL DEĞİŞTİĞİ BİLİNMİYOR”

Peki, mahallenizin adı ne zaman değişti?

Resmiyette Kemalpaşa olarak geçen mahallemizin adının ne zaman değiştiği net olarak bilinmiyor. Fakat 15-20 yıllık bir süredir böyle geçtiğini biz biliyoruz. Nüfus müdürlüklerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi olarak geçiyor.

Nüfusunuzu değiştirmeye gidin Mustafa Kemal Paşa yazar. İl Nüfus Müdürü de geldi, araştırdı. İsminin nasıl değiştiğini bulamadılar. Seçim kurullarında Kemalpaşa olarak geçiyor. Mahallemizin ismi düzeltilsin diye dilekçe yazdım. Valilik arşivlerinde geçmişe dair bir kayıt olmadığı söylendi. Röportaj: Ekin EKEN

Bugün 21:15 TSİ -

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