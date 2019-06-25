Barbaros halkının dayanağı Şener Söğüt

Barbaros Mahallesi… Körfez ilçenin en sorunlu bölgesi. Çünkü mahallenin bir kısmı sanayi tesislerinin tehdidi altında. Özellikle Akçagaz patlamasından sonra konu sürekli yerel ve ulusal gündemde olsa da bir sonuç elde edilememiş. Taşınması için vatandaşlar ile devletin anlaşması bekleniyor. Gözleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’da…

SÖĞÜT DE BARBAROSLU

Ancak bölgenin tek sorunu elbette taşınma konusu değil. 31 Mart’ta mahallenin yeni muhtarı seçilen Lale Mutlu; gazetemize yaptığı açıklamada sanayi probleminden altyapıya, sinyalizasyon sorunundan başıboş köpeklere kadar önemli problemlerinin olduğunu söylüyor. Fakat yeni ilçe belediye başkanı Şener Söğüt’ün de Barbaros’tan olması bölge halkını biraz daha ümitlendiriyor. Muhtar Mutlu, her ne kadar Söğüt’ün ayrım yapmadan hizmet edeceğine inandıklarını söylese de yine de önemli konularda beklentilerinin olduğunu dile getiriyor.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1971 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdum. 1985 yılında Kocaeli’ye taşındık. O günden beri Körfez Barbaros Mahallesi Kıyak Sokak’ta ikamet ediyorum. Burada evlendim. Üç çocuk annesiyim.

Büyük kızım öğretmen, diğeri öğrenci, oğlum ise Kocaelispor’un alt yapısında futbol oynuyor. Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Lisesi’nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra bir süre desinatör olarak çalıştım. Ardından dernek işlerine yoğunlaştım. 5 yıl bölgemizde bulunan okulun aile birliği başkanlığını yürüttüm.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?

Ben insanları seviyorum. Sosyal olmaktan hoşlanıyorum. İnsanlarla ilgilenmekten, belli şeylere çözüm olmak beni çok mutlu ediyor. Muhtarlık görevimden önce de düzenlediğim gezi programları ile mahalle halkını birbiriyle pekiştirdim. Eşim; “Senden iyi muhtar olur” dedi. Belki istem dışı söyledi, ama onun da etkisi büyük oldu. Eşim Alim Mutlu’nun, muhtar olmamda bana büyük katkısı olmuştur.

Daha önce de muhtar adayı oldunuz mu?

Evet, bu benim 4’üncü adaylığım. İlk olarak 2004 yılında aday olmuştum. 7 aday vardı. Daha sonra vazgeçmeden her seçimde aday oldum. 2009, 2014 ve son olarak da 2019. 2014’te yapılan seçimlerde çok az bir farkla, sadece 17 oy farkı ile seçimi kaybetmiştim. Muhtarlık seçimleri biraz sıkıntılıdır… Birleşik oy pusulasıyla seçim yapılsa çok daha hakkaniyetli bir seçim olacak.

3 ADAY VARDI

3 aday vardı; ben, mevcut muhtar Ramazan Gündoğdu ve Fevzi Söğüt... Mahallemizde 3 bin 206 seçmen bulunuyordu. Kullanılan oyların bin 338’ini ben aldım. Ramazan Gündoğdu 937 oy aldı. Fevzi Söğüt’e de 435 oy çıktı.

“SAMSUN MAHALLESİ SORUN”

Barbaros Mahallesi özellikle sanayi kuruluşlarına yakınlığı sebebiyle ülke gündemine dahi sık sık geliyor. Bölgenizin sorunları hakkında genel bilgileri paylaşır mısınız?

Yollarımız ve bazı sokaklarımız yıllardır bakamsız. Ne asfalt var, ne yol. Kaldırım taşlarının bulunmadığı yerler dahi var. Evet, haklısınız; sanayinin hemen yanı başında olmamız nedeniyle Samsun Mahallesi’nin kaldırılmasıyla ilgili sıkıntılar var. Bu mahallenin akıbetiyle ilgili bir çalışma yapılmalı. Görev sürecimde bu konularla ilgileneceğim.

ALT YAPI SORUNU

Sağlık ocağının bulunduğu Park Caddesi üzerinde bir baz istasyonumuz var. Bundan çok rahatsızız, kaldırılmasıyla ilgili bir şeyler yapılmalı. Altyapı ile ilgili sıkıntılarımız çok. Yağmur yağdığında, Atatürk Bulvarı bölgesinde inanın küçük bir çocuğun yüzebileceği su birikintileri meydana geliyor. Bu sorun da mutlaka çözülmesi gerekiyor.

SİNYALİZASYON SORUNU

Samsun Mahallesi’nden okula giden çocuklar için Atatürk Bulvarı’na bir sinyalizasyon yapılması gerekiyor. Burası çok tehlikeli bir bölge halini almaya başladı. Bunu da kaymakamlıkta yapılan toplantıda ve trafik şubesindeki görüşmemizde gündeme getirdim. Fakat bana kasis olduğunu söylediler. Burada kasis önlem değil. Ben bile bu yolu çok zor geçiyorum, okul yaşındaki çocuklar nasıl geçsin.

İKİ BÖLGEYİ PEKİŞTİRMEK

Mahalle arasındaki tankerler büyük sıkıntı. Gelişi güzel tankerler park ediliyor. Deremiz var ve bu derenin ıslah edilmesi gerekiyor. Ayrıca bizim mahallemiz, Barbaros ve Samsun Mahallesi olarak iki bölüm halinde. Bu iki bölgeyi pekiştirip, birbiri ile kaynaştırmak öncelikli amacım olacak. Bununla ilgili özel projelerim var.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Başıboş köpeklerle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Vatandaşlar beni arıyor, ben de belediyeyi... Ancak her köpek öyle toplanıp başka bir yere götürülemiyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların doğrudan belediyenin 500 00 50 numaralı hattını arayarak şikayet etmesini istiyor. Hem gerekli izahatın yapılabilmesi hem de daha sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için bu isteniyor.

31 Mart’ta Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt de Barbaros Mahallesi’nden. Bu durumun size ve çalışmalarınıza nasıl yansımasını bekliyorsunuz?

Şener bey hizmet ederken mutlaka ayrım yapmayacak ve belediyenin imkanlarını azami derecede ilçe halkı için kullanacaktır, bundan bir şüphemiz yok. Fakat söylediğimiz gibi, kendisi Barbaros Mahallesi’nin bir insanıdır. Belki bu durum taleplerimizin en azından en sağlıklı şekilde kendisine iletilmesi için avantaj olacaktır.

Daha önce de ifade ettim, bölgemizin önemli denilebilecek sorunları bulunuyor. Ara sokaklara da insanlarımız parklar ve oturmak için yerler istiyor. Ayrıca mahalle sakinlerimiz biraz daha görsellik beklentisi içinde.

Barbaros Mahallesi bu zamana kadar hep sıkıntılarla anılmış. Bu sorunların çözümü için de sağlıklı adımlar atılmamış. Bu dönem başka olabilir. Sonuçta belediye başkanımız Şener Söğüt’ün mahallesi burası. Umarım, mahallemiz bundan sonra hak ettiği hizmetleri alacaktır.

Son olarak mahalle sakinlerine mesajınız ne olacak?

Seçim süreci geride kaldı. Seçmenimiz, mahalle sakinlerimiz beni muhtarlık görevine layık gördüler. Bundan sonra çalışmak ve hizmet zamanı. Onlara layık olmaya çalışacağım. Bana güvenip oy verdikleri için teşekkür ediyorum. Yardım alabilmek için gelen aileler var. Kimin bana oy verdiği, kimin vermediği önemli değil. Herkese eşit davranıyorum. Kendimi vicdanen rahat hissetmem için her şeyi doğru yapmam lazım. Röportaj: Bülent EKİNCİ