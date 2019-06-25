Türkiye’nin ilk yerli navigasyonu Kocaeli'de üretiliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketleri arasına giren ve ilimizde faaliyet gösteren CDS Robotic Automation firmasının genel müdürü Cihan Şahin, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Başarılarının sırrını açıklayan ve sürekli yeni projeler geliştirdiklerini belirten Cihan Şahin, Türkiye’de daha önce yapılmamış tamamen yerli ilk doğal navigasyon yazılımı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Projede eğer bir problem olmazsa sene sonu yerli ilk doğal navigasyon yazılımı piyasaya sunulacak.

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?

1985 Bolu doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Bölümü’nü kazandım. Kocaeli’ye ilk olarak 2003 yılında geldim. İkinci evimizin Kocaeli olacağı o zamanlarda belli oldu. Kocaeli Üniversitesi birinci sınıfın sonunda Almanya’dan gelen hocalarla çifte diploma programına seçildim.

Üniversitedeyken Almanya’ya gittim, orada okulu bitirdim ve 2007 yılında mezun oldum. Sonra Türkiye’ye gelip farklı olan derslerimi verdim, buradan da 2008 yılında mezun oldum. Daha sonra Almanya’da otomotiv sanayide Opel’le çalışmaya başladım. Zaten bitirme projesi olarak 3 eksenli robot yapmıştım. Robotu otomasyon teknolojileri konusunda geliştirdim. Sevdiğim için bu alanda çalıştım.

Şirketin kuruluşundan bahseder misiniz? Kaç kişi çalışıyorsunuz?

Ben daha önce Audi, BMW, Volkswagen, Porshe, Mercedes’in Almanya’daki fabrikalarında projeler yaptım. Bu projelerden elde ettiğim bilgi ve birikimle birlikte 2011 yılında Almanya’da serbest çalışmaya başladım. Daha sonra Ford Otosan’ın bir projesi için buraya davet edildim.

4 Ocak 2012 yılında CDS Robotic Automation şirketini Türkiye’de ilk olarak Bolu’da kurduk. Ofisimizi Bolu’dan sonra Başiskele’de de açtık. Firmamızın kapalı alanında 12 mühendis, 2 teknisyen olarak çalışıyoruz. Mühendislik hizmetleri veriyoruz.

Şirketi kurarken hayal ettiğiniz yerde misiniz?

Daha hayallerimizin başlangıç seviyesindeyiz.

Türkiye’ye dönmenizde etkili olan şey nedir?

Almanya’da çalıştığım dönemde Türkiye’de bir firmanın robotlu kaynak sistemi arızalanmış. Türkiye’de bunu çözememişler, Almanya çalıştığım firmadan destek istediler. Firmamız da destek için beni yolladı. Bu arızayı 1 gün içinde hallettim ve Almanya’ya geri döndüm. Almanya’ya döndüğümde 500 Euro kazandım, ama beni Türkiye’ye gönderen Alman firmanın 40 bin Euro ücret talep ettiğini öğrendim. Kendi kendime “Türk firmaya, Türk mühendis çözüm sağlıyor, ama arada Alman firma para kazanıyor” dedim. Bu yanlış ve Türkiye’nin demek ki buna ihtiyacı var diyerek dönme kararı aldım.

“TÜRKİYE’YE DÖNECEĞİM İÇİN ARKADAŞLARIM YARGILADI”

Arkadaşlarım tarafından Almanya’dan Türkiye’ye döneceğim için yargılandım. “Herkes yurtdışına gitmeye çalışıyor, sen niye geri dönüyorsun” dediler. Ama aslında geri dönmemiz lazım. Yurt dışında bir şeyler öğrendikten sonra memleketimize faydalı olabilmeliyiz.

“ÇİN, BELÇİKA VE ALMANYA’YA YAZILIM SATTIK”

Teknopark’ta yurtdışına yazılım ihracatları yaptık. Çin’e endüstriyel robot yazılımı sattık. Belçika’ya, Almanya’ya sattık. Daha sonra yazılımı bir kademe ileriye götürüp komple hat kurulum işlerine girmeye karar verdik. Konsept tasarım konusunda size en uygun üretim bandını kurmak için tasarımlar yapıyoruz. Ekstra güvenlikli robotlar yapıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz güvenlik. Operatör ile robotların birlikte çalışabilmesi için PLE seviyesi kategori 4’ün üzeri güvenlik standartlarıyla hatlar kurmaya çalışıyoruz.

Yeni projeleriniz var mı?

Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Otonom kendi kendine hareket edebilen araçlar üzerine çalışıyoruz. 2 buçuk yıldır, “Doğal Navigasyon” adında üzerinde çalıştığımız bir proje var. Konumlandırma ve trafik yazılımının portatifini ağustos ayında bitirmiş olacağız. Sonrasında ise 3-4 ay boyunca saha testlerine geçeceğiz. Eğer bir problemle karşılaşmazsak sene sonuna doğru bu ürünü piyasaya sunacağız.

“TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE YAPILMADI”

Ürünün özellikleri neler?

Daha önce Türkiye’de tamamen yerli doğal navigasyon yazılımı hiç yapılmadı. Hepsi bir platforma bağımlı. Biz platform bağımlılığı olmayan bir yazılım geliştirdik. Yaptığımız yazılım, dünyadaki rakiplerimizden ekstradan daha güçlü olması için birçok modül ekledik. Saha testlerinden elde edeceğimiz verilere göre yazılımımızı geliştireceğiz. Çok yenilikçi bir sistem planlıyoruz. Başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz.

Şu an kimlerle çalışıyorsunuz?

Çalıştığımız firmaların yüzde 90 otomotiv sektöründe. Ford, TOFAŞ, Renault gibi firmalarla iş yapıyoruz. Yan sanayilere de önem veriyoruz. Ayrıca 2017 yılında Ford Otosan için tamamen operatörsüz bir hat tasarladık. Forklift, bu hat sadece hazır parçaları ham saçlara getiriyor ve bitmiş parçaları hattan alıyor. Hiçbir operatör müdahalesi olmadan 7 gün, 24 saat ve 3 vardiya çalışabilen bir hat.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketleri arasına girdiniz. Ödül alırken ne hissettiniz?

Hizmet ithalatının önüne geçiyoruz. Katma değeri yüksek yazılım ithalatını azaltmaya çalışıyoruz. Ülkemizin yazılım ihracatı yapması için elimizden gelince çalışıyoruz. Çekirdekten yetişmiş 12 tane mühendisimiz var. Hepsi çok özverili arkadaşlar. Ödülü almak büyük gurur verici. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir sonrakinde birinci olarak görmek istiyoruz sizi demişti. Bu da bize büyük bir misyon yükledi. Bunu elde edebilmek için daha çok çalışacağız. Röportaj: Selin BECER-Bülent EKİNCİ