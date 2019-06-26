İzmit Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Ömer Uzun: Mahalleli için ağabeyi, kardeş ve baba olacağım

Hacı Hasan Mahallesi’nde ikinci muhtarlık dönemini yaşayan Ömer Uzun, gazetemize yaptığı açıklamada yaşan bölgelerinin sorunsuz bir yer olduğunu dile getirdi. Konuşmasında sık sık yerel yönetimlerle olan iyi ilişkilerine dikkat çeken, ayrıca mahalle sakinlerinin dertlerini dinleyen ve sosyal hayata önem veren Uzun, “Fiziki koşullar halledilir, önemli olan vatandaşımızın içi. Aile içi sorunları olan, arkadaşlarıyla kavga eden kardeşlerimiz gelir benimle dertleşir. Bir yakını vefat eden mahallelim beni arar, gidip elimden geleni yaparım. Burada hem abi hem kardeş hem baba olmaya çalışıyorum. Muhtarlık da biraz budur zaten” diye konuştu.

Öncelikle ikinci döneminizin hayırlı olmasını dilerim. İlk kez muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?

2008 yılında TÜPRAŞ’tan emekli olduktan sonra oğlumun öğrenim gördüğü Sanat Okulu müdürü beni kaptı. 4 sene Okul Aile Birliği’nde görev yaptım. Daha sonrasında o dönemki muhtar Süleyman Şen çekileceğini söyleyince mahallenin desteğiyle ben aday oldum. Süleyman Şen bu duruma çok memnun olmuştu. O da meclis üyeliği istiyordu.

2014 yılındaki seçimlerde meclis üyeliğinin olmayacağını anlayan Şen, benim adaylığımdan sonra tekrar aday oldu. Ben o seçimlerde 51 oy fark alarak mevcut muhtarın önüne geçtim. Bu dönemde de adaylığımda rakip olarak Arda Başaran kardeşim vardı. Ona, “Bırak bir dönem daha ben yapayım” dedim, ama o çekilmedi. 31 Mart seçimlerinde de 235 oy fark alarak tekrar muhtar oldum. Süleyman Şen ve Arda kardeşimizin de destekleri olacaktır. Mahallemiz için çalışmaya devam edeceğiz.

“HACI HASAN’DA İŞLER YOLUNDA”

Mahallenizde çözülmesi gerektiğini düşündüğünüz bir sorun var mı?

Çok büyük sorunumuz olmadı. Ufak tefek alt yapı çalışmalarının hepsini anında hallediyoruz. Bir tek sorun olarak bana gelen sokak köpekleri konusu var. Onlar da hayvan sever dostlarımız ve belediyeyle uyumlu bir şekilde çözüyoruz. Hayvanlarımızın bakım ve tedavilerinin yapılmasının ardından alındıkları yere geri bırakılıyorlar.

Mevsim normallerinden fazla yağan yağmurlar sonrasında birçok mahallede sorun oldu. Hacı Hasan Mahallesi’nde sıkıntı çıktı mı?

Biz o sıkıntıların hiçbirini yaşamadık. Asfaltı bozulan kaldırımı, zarar gören mahalleler olduğunu duyduk. Bizde yağmur suları aktı geçti. Azıcık çamur sorunu oldu, onu da su ile temizleyerek çözdük. Belediyelerimiz ve birimlerimizle hiçbir sorunumuz olmuyor. Böyle anlarda çok güzel iletişimler kuruyoruz.

“İZMİT’İ, İZMİT YAPAN MAHALLE”

Mahallemiz güzeldir. 2 bin 800 kişi yaşıyor. Üst tarafı yeşil ve nostaljik, alt tarafları daha şehir hayatına benzer. Mahallemizde birçok kültürel ve tarihi eserler mevcuttur. Üst taraflarda Sırrı Paşa Köşkü, Yumurtacı Camii, Sirkeciler Konağı gibi gezilip görülecek güzel yerlerimiz vardır. Akçakoca projesi bizim mahallemize güzellik kattı. Çok fazla yeni binamız yok, yani yerleşik ve köklü bir mahalleyiz. Güler yüzlü insanlar yaşar burada. İzmit’i İzmit yapan mahallelerden biriyiz.

Muhtarlığın Belsa’da olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu bizim için bir sorun değil, aksine mahallede bulunan muhtarlık binası daha tepede olduğu için ulaşım sorunu oluyordu. Burada muhtarlıktan belgesini alan rahatlıkla çarşıda işini halledebiliyor. Çarşıda işi olan mahallelim ziyaret ediyor, sohbet ediyoruz. Öte yandan kira ve giderlerini de belediyemiz hallettiği için ben gayet memnunum.

Anlaşılan mahallemiz sorunsuz, peki; projeniz var mı?

Mahallemizde pek yerimiz yoktur. O yüzden şuraya şöyle bir bina yapalım diyemem. Mahallemizde ilkokul yok, ama merkezi bir noktada olduğumuz için Hızır Reis İlkokulu ve Akçakoca İlkokulu’nu kullanıyoruz. Bunda da bir problem yok sadece Akçakoca biraz yüksekte kaldığı için o okulu tercih etmesi gereken sokakta oturan veliler, Hızır Reis ya da Ulugazi İlkokulu’nu kullanmak istiyor. Röportaj: Ekin EKEN

Ömer Uzun kimdir?

1957’de Sapanca’da doğan Ömer Uzun, eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Erzurum’da vatani görevini bitirdikten sonra 1982 yılında İzmit’e gelerek TÜPRAŞ’ta çalışmaya başlamış. Evli ve üç erkek babası olan Uzun’un bir tane de torunu var.

HACI HASAN MAHALLESİ AZALARI

Emine KESER

Şükrü ALPAK

Ferhan YILDIRIM

Hüseyin HACIALİOĞLU

Yalçın ALTINTAŞ

Fuat KARASLAN

Fidan C. ESMER

Sadettin KORKMAZ