“İzmit Belediyesi sabote ediliyormuş”

2017’de yapılan ara seçimin ardından mahallenin önde gelen isimleri tarafından muhtar adayı gösterilen Adnan Ulusoy, 1 buçuk dönemdir Ömerağa Mahallesi’nde muhtarlık görevini yürütüyor. Adnan beyin babası Mehmet Kamil Ulusoy da 1989’dan vefat ettiği 2016 yılına kadar mahallenin muhtarlığını yapmış. Babasını kaybeden Adnan Ulusoy ise yapılan ara seçimde mahalle sakinleri tarafından desteklenmiş ve o günden bu yana görevini sürdürüyor.

“İZMİT BELEDİYESİ SABOTE Mİ EDİLİYOR?”

Gazetemize çok özel açıklamalar yapan Muhtar Ulusoy, İzmit Belediyesi ile ilgili önemli bir bilgilendirmede bulundu. Bir hizmet talebinde bulunduğu ilçenin belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kendisine “İçeriden çok vuruluyoruz” dediğini iletti. Hatta kendisinin de benzer bir olay yaşadığını belirterek, yol temizlenmesi ile ilgili olarak isteğinin yerine getirilmediğini, konu hakkında aradığı belediye başkan yardımcısı Nurettin Bulut’un, kendisine; “Resmen sabote ediyorlar. Gelip 3 metre temizleyip gidiyorlarmış” dediğini iletti.

Ömerağa Mahallesi, sizin doğup büyüdüğünüz bir yer. Yaşadığınız bu mahallede muhtar olmaya sizi teşvik eden ne oldu?

Bizim mahallede ‘muhtar olayım’ diyerek bu göreve kendinizi seçtiremezsiniz. Bu mahalle köklü bir mahalledir. Önemli büyükleri vardır, onlarla görüşürsün ve sonrasında muhtar adayı olursun. Bu önemli isimlerin onayını alamazsan muhtar olamazsın. Ben doğduğumdan beri aynı mahallede, hatta aynı sokakta oturuyorum. Yani ‘Ben aday oluyorum’ demekle bu iş olmuyor. Çocukluğumu bilen isimler muhtarlığımı istedi. Babamı da baz alırsak 1989’dan beri bu görevi biz yapıyoruz.

“İZMİT’İN BÜTÜN SORUNLARI BU MAHALLEDE”

Mahallenizde sıklıkla şikayet aldığınız konular nelerdir?

Bizim mahallemiz merkez mahalle. Bütün sınırlarıyla çarşının göbeğinde bir mahalleyiz. İzmit’in kalbi buralar. Bizim en büyük sorunumuz yoğun nüfus. İzmit’in bütün sorunlarını al bizim mahalleye oturt. Dilenciler ve seyyar satıcılar belediyenin el değiştirmesi sürecindeki boşlukta çok arttı. Fatma hanımın kadrosunu oluşturma sürecinde bu durum fazla olmaya başladı.

Yürüyüş yolunda köçek oynandığına şahit oluyoruz. Geçmiş başkan Nevzat Doğan zamanında yapılan müzik durakları amacını aştı. Yürüyüş yolunda her adım başı enstrümanını alan önüne bir bez açarak müzik yapıyor. Etrafta iş hanları var, haneler var. Bu gürültüden rahatsız olunacağını hiç düşünmüyorlar. Mahalle sakinlerinden de ticaretle uğraşanlardan da sık sık şikayet alıyoruz. Her yer açık hava düğün yeri haline geldi.

Öte yandan seyyar satıcılar esnafımızın işini engelliyor. Zabıta ekiplerine iletiyoruz. Onları gördükleri anda kaçıyorlar. Mahalleyi parsellemişler, bir anda haberleşiyor ve kaçıyorlar. Şu birkaç gündür azaldı denebilir bu durum. Önceki gün muhtarlarla yapılan toplantıda bütün muhtarların ortak derdi, berduşların akşam vakti köhne yerleri mesken edinmeleri. Buralarda kavgalar yaşanabiliyor. Sağ olsun ilçe emniyet müdürümüz iyi biri. Buradan tekrar teşekkür etmek isterim, her zaman çözüme ulaştırdı bizi.

“YÜRÜYÜŞ YOLU TAMİR EDİLMELİ”

Yürüyüş yolu baştan sona tamir edilmeli, şu an çok kötü durumda. Tahir Hoca geçenlerde, “Hürriyet Caddesi’ni de yürüyüş yoluna katabilir, trafiğe kapatabiliriz” dedi. Belki onu bekliyorlardır. Bu yayalara öncelik durumu, artık her yerden yaya çıkar hale getirdi. Elbette duruyoruz, ama yayaların sallanarak geçtiğini görebiliyoruz. Yürüyüş yolunun baştan sona yaya geçitleriyle birlikte düzeltilmesi lazım. Çevresinin sık fidelerle yaya geçidi olmayan yerlerin engellenmesi mümkün olabilir. Bazı noktalara yerin altından yürüme bandıyla yaya geçidi yapılabilir.

Mahalleniz eski bir yerleşim yeri ve Kocaeli deprem bölgesi. Ömerağa sınırları içinde tehlikeli gördüğünüz bir durum var mı?

İstanbul istikametinde Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde olan tramvay yolu hizasında 6-7 tane eski yıkıntı bina var. Bunların restorasyon yapılması gerekiyor. Bunlara mal sahipleri dokunamıyor, çünkü tarihi eser olarak geçiyor. Oraların elden geçmesi gerekiyor. Henüz Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bir toplantı gerçekleştiremedik, ama ilk toplantıda bunları dile getireceğim.

“MUHTARLIK BİNASI YOK”

Ömerağa Mahallesi gibi merkezi bir mahallede muhtarlık binası bile yok. Zamanında bunun için çalışmalar yapıldı, fakat geçmiş dönem belediye başkanları tarafından süreç sürdürülemedi. Muhtarlık için konak denilmesini sevmiyorum. Muhtarlık hizmet binasını jandarma lojmanlarının yıkıldığı dönem Nevzat Doğan’dan istedik. O da ‘Sen yeri al binayı ben yapacağım’ dedi.

İlhan Bayram ve Gökmen Mengüç ile görüştük, ikisi de tamam dedi. Mecliste görüşülecek ve İzmit Belediyesi tarafından yapılmasını sağlayacaklarını söylediler. Projesi bile hazırdı, ama İbrahim Karaosmanoğlu yeri vermedi. Karaosmanoğlu’ndan randevu istedik üç ay sonraya verdiler. Bir şekilde cenazede karşılaştık ve durumu söyledim. Karaosmanoğlu, “Başka yer iste” dedi.

İzmit’in göbeğinde başka yer yok ki. Orayı otopark yaptılar. Ben Tahir Hoca ile görüşüp aynı yeri isteyeceğim. Geçen gün Fatma hanıma da söyledim. Burası kendi binam. Ben mahallemizin kalıcı bir hizmet binası olmasını istiyorum. Rahmetli babamın da en büyük isteği muhtarlık binası kazandırmaktı. Bu işin arkasında olacağım.

“HIZLANMAK LAZIM”

Seçimlerin ardından hizmetler ile ilgili bir sorun oluştu mu?

Belediyelerin değişmesiyle bazı sıkıntılar yaşanabilir. Belediyelerin durumu da ortada. Ben bu sene henüz çok fazla bir şey yapılacağını düşünmüyorum. 2020 için istediklerimizi planlıyoruz. Temizlikle alakalı büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Önceki gün görüştüğümüz belediye başkanımız Fatma hanım, bize sorunun çözüleceğini söyledi.

Fatma hanım, “İçeriden çok vuruluyoruz” dedi. Haklı, bunu ben de yaşadım. Nasıl yaşadığımı da anlatayım. Geçtiğimiz cuma günü Nurettin Bulut’u aradım. Tramvay yolunu Büyükşehir Belediyesi temizliyor, etrafını da İzmit Belediyesi. Bu durumu anlattım ve özel bir temizlik istedim. O da ekipleri yollayacağını söyledi. 3 kez aradım hala gelinmediğini söyledim. Bu çok saçma bir durum. Bulut da temizlik müdürünü aramış. Bulut bana, “Resmen sabote ediyorlar. Gelip 3 metre temizleyip gidiyorlarmış” dedi. Bu süreçlerde böyle durumlar yaşanır ama bir an önce hızlanmak lazım.

“KENDİ BAŞIMIZA YAPAMAYIZ”

Biz kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Başkanlar da bir şey yapamaz. Koordine bir şekilde bu şehre fayda sağlamak için çalışmalıyız. Biz muhtarlar, belediye başkanının desteği ve ekipleri olmadan hizmet üretemeyiz. Fatma hanım başka partiden, Büyükşehir başka partiden… Biz bunu zamanında Karamürsel’de Doğru Yol Partisi’nden giren İsmail Başkan’da gördük. Karamürsel, İsmail Başkan’ın Doğru Yol’da iken alamadığı hizmeti AK Parti’ye geçtikten sonra almaya başladı. AK Parti’ye geçtikten sonra hizmet yağdı. Burada kavga kimseye yaramaz. Herkes hizmetini yapacak sonra vatandaş değerlendirecek. Burada trafik ışıklarıyla ilgili bir sorun vardı. Gereken herkesle görüşerek biz bu işi yaptık. Kimse kendi başına bir iş yapamaz. Röportaj: Ekin EKEN

Adnan Ulusoy kimdir?

1970 yılında İzmit’te doğan Adnan Ulusoy, doğduğu günden beri Ömerağa Mahallesi’nde yaşamış. Evli ve üç çocuk babası olan Ulusoy, hizmet sektöründe bir firmanın sahibi olarak ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlığı babasından öğrenen Ulusoy, 2017’de yapılan ara seçimden bu yana mahallenin muhtarı olarak görev yapıyor.

ÖMERAĞA MAHALLESİ AZALARI

Merih ULUSOY

Fahri KOZ

İdris Nebi GÖNENÇ

Ceyhun TAŞER

Alaaddin ARSLAN

Ahmet FERLİBAŞ

İlhami ÇANGA

Celal YÜKSEL