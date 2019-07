"Arı gibi çalışıp seçimi kazandım"

Geride kalan 31 Mart seçimlerini geçmiş yerel seçimlerden ayıran bazı özellikleri var. Bu özelliklerden birisi de kadın muhtar sayısının artması. Bu bayan muhtarlardan birisi de İzmit Kuruçeşme mevkiindeki Hatipköy Mahallesi’nde göreve seçilen Habibe Demiroğlu Aksoy…

“İNSANLARI SEVDİM”

Habibe hanım işinde çok heyecanlı bir isim. Muhtarlık görevine aday olduğu ve bu sevginin karşılığı olarak kazandığı o kadar belli ki… Üstelik henüz çok genç. 1986 yılında doğmuş, idealist bir isim. Ve o muhtarlık görevini “sevgi” inancı üzerine kurmuş. Seçilmesini de “Ben insanları sevdim, onlar da beni seçti” diyerek yorumluyor.

“ÇALIŞIP SEÇİMİ KAZANDIM”

Şurası kesin ki bir mahallede mevcut muhtara karşı seçimi kazanmak zor bir iştir. Üstelik sadece sevgi inancı ile bu başarı edilemeyebilir. Habibe hanım da başarısını çok çalışmaya bağlıyor. Bu durumu da, “Mevcut muhtarımız ve diğer iki adaya karşı çok çalıştım. Kapı kapı gezdim, insanlarla sürekli iletişim halinde oldum. Bunun sonucunda seçimi kazandım” diyerek açıklıyor…

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1986 doğumluyum. Liseyi İzmit İnkılap Lisesi’nde okudum. Üniversite eğitimimi ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladım. Bu güne kadar birçok sektörde çeşitli pozisyonlarda vazife yaptım. İnsan odaklı hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarımı sürdürdüm. Birçok yerel ve ulusal gazetelerde, haber sitelerinde röportajlarım yayınlandı. Aynı zamanda köşe yazarlığı da yaptım. İzmit Tenis Kulübü’nde basın sorumlusu olarak uzun bir süre vazife aldım. Evli ve bir çocuk annesiyim.

Neden muhtar olmak istediniz?

Tabiri caiz ise “Hizmet aşkı” benim içimde var. Mahalle halkımızın dertlerine ortak olmak, sevinçlerimizi paylaşmak ve halkımızla ilgili kurumlar arasında köprü kurmak amacıyla bu yola baş koydum.

Mahallenizde kaç muhtar adayı vardı?

31 Mart yerel seçimlerinde 1088 seçmen ile seçime girdik. Benimle birlikte 4 adaydık. Adaylar arasında tek bayandım. Mevcut muhtar Ali Yılmaz da adaylar arasında bulunuyordu.

Peki, seçimi kazanmanızdaki en önemli faktörler nelerdir?

Karıncalar gibi çalıştım diyebilirim. Gidilmedik kapı bırakmadım, her kapıya en az üç defa gittim. Hatta hafta sonu da teşekkür için yine kapı kapı dolaşmaya başlayacağım. Ne iş yaparsanız yapın o işi nasıl yaptığınız önemli.

Sevmeyerek bir işi yapamazsınız. Öncelikle sevmeniz gerek. Ben tüm seçmenimi sevdim ve her birini kucakladım. Kiminin kızı, kiminin torunu, kiminin kardeşi oldum. Ben bir resimim sadece, beni ben yapan seçmenim.

Ve ben her birinin sesi, kulağı, gözü, ayağıyım. Karıncalar gibi çalıştım bundan sonra da yine daha fazla çalışarak birlikte güzel zamanlar göreceğimize eminim. Çok sevdiğim bir söz, bu yolda nefesim oldu. Jacob Riis der ki, “Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa; ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz onda. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.”

“MAHALLEMİZDE BİR MARKET BİR DE CAMİ VAR”

Yaşadığım mahalle gelişmeye aç bir bölge. Şu an bir market ve camimizden başka gözle görülür bir yapı yok. Bu yüzden çok fazla istek var. Ulaşım ciddi anlamda sorun teşkil ediyor, hemen hemen her mahalle sakini ulaşımdan şikayetçi diyebilirim. Bunun dışındakiler kaldırım yol gibi rutin hizmet sıkıntıları var. Her biri için gerekli kapıyı gerekirse yüz defa çalacağım.

Mahalleliye son sözleriniz ne olacak?

Tüm mahalle sakinlerimi çok seviyorum. Birlik ve beraberlik ortamı içinde daha ferah ve daha yaşanılır bir Hatipköy için elimden geleni yapacağım. Her birine saygı, sevgi ve şükranlarımı iletiyorum.