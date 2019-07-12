“Mali müşavirler, borçlu mükellefi kabul etmemeli!”

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan genel kurul ile KSMMMO başkanlığına seçilen Etkin grup adayı Mustafa Taşpınar, gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde Aktif ve Diyalog gruplarını, Etkin Grup çatısı altında bir araya getirdiklerini kaydeden Taşpınar, “En büyük hedefimiz gelecek genel kurula tek grup ile girmektir” dedi.

“BORÇ SORUNU ÖNEMLİ!”

Yeni dönem projeleri hakkında da konuşan Taşpınar, “Meslektaşlarımız ödemelerle ilgili sorunlar yaşıyor. Sıkıntının çözümü için Ankara ve yerel bazda çalışmalarımız var. Bu konuda borcu olan mükelleflerin, borcunu kapatmadan bir başka muhasebeci ya da mali müşavir tarafından kabul edilmemesi en etkili yöntem olacaktır” diye konuştu.

Kongrenizi tamamladınız, genel kurul süreci nasıl geçti?

Son derece güzel bir kongre geçirdik. Uyum içerisinde geçen iki günün sonunda 23. olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bu kongrede bizim için en önemli şey odamızın kurucu başkanı Ender Şenol’a onursal başkanlık unvanının verilmesi oldu. Bunu da her yerde söylüyorum.

“HEDEFİMİZ TEK GRUP OLMAK”

Biz bu dönemde bir birliktelik yakaladık, iki grubu birleştirdik. Bir sonraki dönemde ise tek grup olmayı hedefliyoruz. Bütün hedefimiz mesleğin tek grup halinde birlikte yol alabilmesidir. Yoksa nispi tespitle paralanıp yok olmaya mahkum olacağız.

Kongrede bu dönem 5 farklı adayın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk defa bu kadar fazla adaylı bir kongre yaşadık. Daha önce en fazla 4 grup yarışmıştı. Aslında son süreçte Güçlü Grup bizden ayrılmamış olsaydı, 4 ya da 3 gruplu bir seçim yaşanabilirdi. Geçtiğimiz dönem seçim yarışında rakip olan Aktif ve Diyalog grupları, bu dönem birleşti. Ben de bu iki grubun ortak adayı olarak seçime girdim. İki grubun birleşiminden oluşan Etkin Grup seçimin kazananı oldu.

Seçime katılım oranını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Odamızın bin 830 üyesi bulunuyor. Seçime katılım oranı ise yüzde 60’lar seviyesindeydi. Bin 145 kişi seçime geldi. Bence bu oran çok düşük… Bizim seçim sistemimizde her bir oyun çok önemi var. Katılım yüksek olsaydı sonuç da değişebilirdi. Amacımız bir sonraki genel kurulda katılım yüzdesini yükseltmek.

Seçim öncesi dile getirdiğiniz bazı vaatleriniz vardı. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz?

Bizim öncelikli projelerimizden biri ödemelerle alakalı. Ödeme alma sıkıntısı yaşayan muhasebeciler ve mali müşavirlerin bu sorunlarını aşmaları için Ankara ve yerel bazda çalışmalarınız bulunuyor. Son derece ciddi bir sorun bu. Bunun çözülmesi üyelerimizin en çok arzu ettiği konular arasında. Borcu olan mükellefler, borcunu kapatmadan bir başka muhasebeci ya da mali müşavir tarafından kabul edilmemesi en etkili yöntem olacaktır.

Meslektaşlarımızı e-dönüşüme odaklı geleceğe hazırlamak, odamıza hep birlikte sahip çıkmak çok önemli. Maskeli eğitimler, internet üzerinden online eğitimler düşünüyoruz.

Yeni dönemin görev dağılımını nasıl oluşturdunuz?

Geçtiğimiz günlerde ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık ve görev dağılımını gerçekleştirdik. Şahsım Mustafa Taşpınar başkanlığa seçilmiş oldum. Diğer görevlendirmelerimizi de yaptık. Böylelikle çalışmalarımıza başlamış olduk.

Yeni dönemde neyi amaçlıyorsunuz, odanın vizyonu nedir?

Mesleğimizin ulusal düzeyde daha saygın ve güven duyulan bir statüye kavuşmasını sağlamak. Misyonumuz; meslektaşlarımızın, çağın gelişimine uygun olarak sürekli eğitimle bilgi donanımlarını artırmak, odamıza olan bağlarını güçlendirmek, meslektaşlarımızın bürolarında toplam kalite yönetimini ön plana çıkarmak ve çevreye karşı duyarlı olmak.

“PEK ÇOK PROJEMİZ VAR”

Odamızı daha ileriye taşımak öncelikli hedefimiz olsa da özellikle meslektaşlarımızın oda çalışmalarına etkin katılımını sağlamak için katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını hakim kılmak, tecrübe, bilgi ve liyakate önem vermek önceliklerimiz arasında. Daha önce de sıraladığımız gibi başlıca hedeflerimiz arasında; eğitimler, toplam kalite çalışmaları, oda ve üye kaynaşma programları, ön muhasebe kursları ve ara eleman yetiştirme kursları, meslek mensuplarının her türlü hukuki sorunlarını gidermek için oda bünyesinde avukat bulundurma ve sorunlara çözüm bulunmasını sağlanması, sosyal ve çevresel faaliyetler, yenilikçi ve sorun çözücü projeler gibi önem verdiğimiz konular var.

ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI!

Bunların dışında haksız rekabetle mücadele, dijital SMMMO projesi, oda bilinirliğini artırma ve paydaşlarla etkileşim, muhasebeciler günü ve haftası çalışmaları, yıllık panel ve açık oturum programları gibi sözlerimiz bulunuyor. Bu süreç içerisinde çok daha yoğun bir şekilde kamuoyu paylaşımları yaparak şeffaf bir yönetim anlayışı izleyeceğiz. Kent gündemine müdahil olacağız.

Mustafa Taşpınar kimdir?

1963 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve orta tahsilini İzmit’te tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 25 yıldır da mali müşavir olarak mesleğini sürdürüyor. 13 yıldır KSMMMO’da birçok birimde görevler aldı. 7 yıl yönetim kurulunda bulundu, bu süre içinde 5 yılda oda sekreteri olarak görev yaptı. Ayrıca 3 yıldır da disiplin kurulu başkanlığını yürüttü.

KSMMMO YÖNETİM KURULU

Mustafa TAŞPINAR (Başkan)

Barış KOÇAK (Başkan Yardımcısı)

Tülin K. GÜNGÖR (Oda Sekreteri)

Engin EROĞLU (Sayman)

Hamit AKBULUT (Yönetim Kurulu Üyesi)

Servet BARAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Taner ÖNER (Yönetim Kurulu Üyesi)