Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: Emekliliği gelenleri emekli edeceğiz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e makamında yaptığımız ziyarette, bir süre sohbet etme fırsatı bulduk. Samimi ve içtenlikle sorularımızı cevaplayan Söğüt, devam eden ve planlanan projeleri anlattı. Belediyelerde istihdamın fazla olduğunu da belirten Başkan Şener Söğüt, emekliliği gelenleri emekliye ayırdıklarını söyledi.

Belediye içerisinde ekibinizi oluşturdunuz mu?

Ekibimizi kurduk, günahımızla sevabımızla bu bizim ekibimiz. Çok fazla bir değişiklik yapmadık. Makul mantıklı değişiklikler yaptık. Zaten öyle bütün kadroyu değiştirmek olmaz. İnşallah hata yapmadan devam ederiz. Hata yapmamak mümkün değil ama önemli olan iyi niyettir. Bunu yakaladıktan sonra gerisi kolay. Benim bir avantajım belediye içerisinden gelmem. Meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştum zaten. Şimdi duruma bakacağız, beklenen performansı gösteremeyenleri altı ay sonra, bir sene sonra gerekirse değiştiririz. Bazı arkadaşlarımızla yol yürürken karar vereceğiz.

“KHK İLE GEÇENLERİN MAAŞINI ARTIRMAK İSTİYORUZ AMA…”

Tüm belediye başkanları, fazla personelden yakınıyor. Körfez Belediyesi’nde de aynı durum var mı?

Sonuçta belediyelerde fazla personel var. Bu artışın en önemli sebebi, KHK ile ihale kapsamında çalışanların olduğu gibi belediyeye kaydırılması.

Böyle olunca biraz kadrolarımız şişti. KHK ile belediyeye geçen ve maaşları düşük çalişanlarimiz için bir miktar iyeleştirme ön görülmüştü. O ek ödemeyi yapabilmek için çalışma içerisindeyim. Önümüzdeki ay tüm belediyelere müfettişler gelecek. Gelen müfettişle de bu konuyu görüşeceğiz. İnşallah bu çalışanlarımızı enflasyona yenik bırakmayacağız.

“GÜNÜ GELENİ EMEKLİ EDECEĞİZ”

Memurlara bir şey yapamıyoruz. Memurlar 65 yaşına kadar çalışıyorlar ama KÖRPAŞ’tan emekliliği gelenleri hemen emekli ediyoruz. Bugüne kadar 10 kişiyi emekli ettik. Emekliliği gelen herkesi emekli edeceğiz. Sonuçta vergi gelirleri de düştü. İnşaat sektörü sekteye uğradı. Ayda 30 ruhsat kesen belediye, ayda 3 tane ruhsat kesen belediyeye döndü. Şu an bütün ustalar, kalfalar, tesisatçılar evde oturuyor. Neredeyse 250 kalemi etkiliyor inşaat sektörü. Şimdi yavaş yavaş krediler düşmeye başladı. Olumlu hava oluşmaya başladı. İnşallah böyle devam eder.

Devam eden projeleriniz var mı?

Devam eden projelerimiz var. Bunlardan biri Sarnıçhan İş merkezi, diğeri ise İlimtepe İş Merkezi. Hereke Kalesi’ni bitirdik. Sarnıçhan’da dükkanlar satıldıkça da belediyenin bütçesine ciddi bir katkı sunacak. Proje bitmek üzere. Satışlarımız başladı. Bunun dışında belki Ağadere Caddesi’ni trafiğe kapatabiliriz. Burayı tamamen yayalaştırabiliriz. Bunun üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. O bölgede bir de anket yaptırdım.

HEREKE KALESİNE YATAY ASANSÖR

Devam eden projeler içinde restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi’ni kafe restaurant olarak kullanacaklarını belirten Başkan Söğüt, kaleye ulaşım konusunda önemli bir projeleri olduğunu söyledi. Söğüt, “Muhtemelen kaledeki kafeyi belediye olarak biz işleteceğiz. Aslında aklımızdan Antikkapı’da geçmiyor değil. Hem ismine uygun bir mekan, hem de buradaki hizmeti layıkıyla verebilecek işletme. Buraya kır düğün salonu da yapılabilir. Kaleye ulaşım konusunda da oraya yatay bir asansör düşünüyoruz. Cam’dan yapılan deniz manzaralı bir asansör yapmak istiyoruz” dedi.

“ÖNCELİĞİM BARBAROS MAHALLESİ”

Sahadaki bütün verileri topladık. Ne kadar inşaat var, ne kadar hak sahibi var… Kabakoz ile Samsun Mahallesi bölgesinde toplamda 100 bin metrekarelik bir inşaata ihtiyaç var. Oradaki vatandaşları yeni adreslerine taşıyacağız. Proje 150 milyon liraya mal olacak. Bunu Büyükşehir, biz ve bekli de TOKİ ile birlikte bir yapacağız. Tabi 150 milyonluk bir yatırım yaparken, burada da bir arsa elde edeceğiz. Kârlı bir proje değil, zaten kentsel dönüşümde kâr beklenmez. Ama var olan bir sorunu çözmüş olacağız.

YERİ BELLİ GİBİ

Kent Konut tarafından sosyal konut olarak projelendireceğiz. Yer olarak en büyük alternatif, Körfez Kent’in üst tarafı. Yani eski kurban pazarının bulunduğu yer. Oralar harika ve şu an en güzel bölge. Burası benim en büyük önceliğim. Bunu yaparsak küçük sanayiyi Barbaros’un bulunduğu yere taşıyabiliriz. Tır Parkı yapabiliriz. Oto galericileri bir araya getirebiliriz.

Dubai Port Limanı’nın Yarımca’nın bir kısmını satın alıp sahasını büyüteceği söylentileri doğru mu?

DUBAİ PORT SİSTEMİNİ KURDU

OYAK limanı yakında inşaata başlıyor. Hemen Dubai Port ile Tüpraş alanındaki bölgede yer tutuyorlar, şantiyeyi kuruyorlar. Dubai Port ise zaten alacağı yeri aldı ve büyümesini bitirdi. Zaman zaman kulağımıza geliyor, limanın Mimar Sinan Mahallesi bölgesinde evleri satın alarak bünyesine katacağına dair. Böyle bir şey yok. Dubai Port sistemini kurdu, yatırımını bitirdi.

TIR PARKI PROJESİ

Kabakoz’un üst tarafında 34 dönüm bir alan var. Burası bizdeydi, Büyükşehir’e sattık. O bölgeyi Büyükşehir belediyesiyle birlikte Tır parkı yapacağız ve o mahalle arasındaki parklanmaları önleyeceğiz. Bu konuda ciddi mücadeleye başlayacağız.

Öğrenci bursları yeniden verilmeye başlanacak mı?

“BURS VEREMEYİZ”

Bursları ödeyemeyiz, 3 bine yakın öğrenciye burs veriyorduk. Yıl içerisinde 3 milyona yakın bir ödemesi vardı. Bu yıl bir tanesi ödenmişti ve kalanlar ödenememişti. Belediye kendi kaynaklarıyla burs ödeyemiyor. Yasal değil. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine koyunu götürmüş ve belediyelerin burs vermesini iptal ettirmişti. Ben kendi kaynaklarımla burs veremiyorsam, başka nasıl verebilirim? Dernek üzerinden yapılan bağışlarla… Şimdiye kadar da öyle yapılıyordu. Ama şimdi ekonomik zorluklar sıkıntılar yüzünden kimseden bağış alınamaz oldu. Birkaç büyük firmayla konuştum veremeyeceklerini, sıkıntılı olduklarını söylüyorlar. Belediyeden aktarabilecek olsaydım kendimi biraz daha sıkar, yine de verirdim. Bu çocuklara sonuçta söz verilmiş, o sözü tutardık. Bir iki ay da bekledim para bulabilir miyiz diye.

KENT MEYDANI PROJESİ

Projelerimiz arasında bir kent meydanı projesi var. Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde bir alan. İçerisinde evler var. Orası bir nevi metruk yapıların bulunduğu yer. 15 dönümlük bir alan. Körfez kurulurken geniş alanlara kurulmadı. Burası önceden Tütünçiftlik Köyü’ydü . Tüpraş, Petkim geldikten sonra ciddi bir göç aldı. O zaman Hüseyin Avni Şirin dönemiydi. Allahtan ileriyi gören bir adamdı da bölgeyi imara açtı, şuyulandırma yaparak gecekondulaşmayı önledi. Kocaeli’de ilk şuyulandırma Körfez’de yapıldı. O dönemler kent meydanları pek düşünülmüyordu. Geçen dönem planlara kent meydanını ekledik, konuyla ilgili olarak bir itiraz söz konusu oldu. Bu dönem itiraz gerekçesine bakarak yeniden kent meydanını projelerimiz arasına sokacağız.

HALK EKMEK ZARAR ETMİYOR

Bizim hâlihazırda devam eden bir halk ekmek fabrikamız var. Halk ekmek kâr ediyor. Zarar etmiyoruz. Biz oradan gariban vatandaşlara da ücretsiz ekmek veriyoruz. Bunun ücretini de belediye olarak biz karşılıyoruz. 4 bine yakın ekmek satıyoruz. Talep de görüyor.

ÇEKÇEKÇİLER PROJESİ

Kaymakamlıkla ortak başlattığımız bir proje. Her mahallenin çekçekçileri belli olacak ve o mahallenin dışına çıkmayacak. Yelekleri ve yeleklerinin üzerinde numaraları olacak. Proje geliştiriliyor. Bölgelendirmeler yapacağız. Yeleği olmayan, numarası olmayan, kaydı olmayan kimse çalışamayacak. Görevlendirmeleri yaptık. Geçtiğimiz hafta konuşuldu. Yaklaşık 2 ay içerisinde proje başlayacak. Güvenlik noktasında böyle bir önlem almış olacağız. Herkesin kendi bölgesi olduğu için sabah 05.00’da işe çıkmak zorunda kalmayacak. Sabah 08.00 ile akşam 20.00’a kadar çalışacaklar. Yakında onlarla da bir toplantı yapacağız” dedi.