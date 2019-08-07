Durmuş: Şanbaz Yıldız’ın bazı eksiklikleri var

İYİ Parti 4’üncü Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda ilimizden Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçilen eski milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Cumali Durmuş ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Merak edilen sorulara dürüstlükle yanıt veren Durmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in memleketinin Kocaeli olması nedeniyle başarının şart olduğunu söyledi. Durmuş, İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın partiyi toparladığını ancak bazı eksikliklerinin olduğunu ve bunları birlikte gidereceklerini belirtti. Ayrıca 2020 yılının ilk aylarında gerçekleştirilmesi planlanan il ve ilçe kongrelerinde partinin daha güçlü olması için tavsiyelerinin olacağını söyleyen Durmuş, “Hayatımda bireysel beklentiler ile siyaset yapmadığımı kent kamuoyu bilir. Arkadaşlarımın tavsiyelerime uyacaklarını biliyorum” dedi.



Kurultayda GİK üyesi seçildiniz ve bu kadar oy almayı beklemediğinizi söylediniz. Demek ki parti içinde etkili bir isimsiniz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?

Siyaset süreklilik arz eden bir iştir. Siyasetin temeli sıcak bir merhaba, samimi bir dokunuştur. Demek ki ben bunu partililerime yansıtmışım ve teveccüh görmüşüm. Hepsine teşekkür ediyorum.

Uzun süredir sahalarda yoktunuz bunun nedeni ne? Partiye karşı bir kırgınlığınız mı vardı?

Biraz ticaret yapayım dedim. Siyaset, ticaret yapanların özel hayatında ciddi sıkıntılar yaşatır. Ticari olarak biraz kendimi toparlamak istedim. Partiye karşı bir kırgınlığım veya bir kızgınlığım yoktu.

“LÜTFÜ BEY İLE ARAMIZDA REKABET MUTLAKA OLACAK”

Geçmişte Lütfü Türkkan ile MHP’deydiniz, şimdi de İYİ Parti de birlikte mücadele ediyorsunuz. Aranız nasıl, iyi anlaşabiliyor musunuz?

Çocukluğumdan beri siyaset yapıyorum. Bireylerle olan özel ilişkilerim, asla inandığım değerlerin önüne geçemez. Benim için temel kaygı ülkenin ve milletin geleceğidir. Bireysel sevgim, kavgam veya muhalefetim, memleketin önüne koyulmaz. Her siyasetçinin görüşü bu yönde olmalı. Lütfü Türkkan bey kendine göre siyaset yapan, değerli bir siyasetçi. Aramızda mutlaka bir rekabet olacaktır. Siyasette her zaman rekabet olur. Onun üslubu ve ilgi alanları farklı, benim üslubum ve ilgi alanlarım farklı. Lütfü bey de, ben de daha iyi bir Türkiye için mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

“KONGRELERDE TAVSİYELERİM OLACAK”

İl ve ilçe kongrelerine müdahale edecek misiniz?

Tabii olacak. İYİ Parti’nin daha güçlü olması, kadrolarının genişlemesi için tavsiyelerim ve gayretlerim olacak. Arkadaşlarımın buna uyacaklarını biliyorum. Bugüne kadar siyasi hayatımda hiç bireysel beklentiler ile siyaset yapmadığımı kent kamuoyu çok iyi bilir. Partinin büyümesi için arkadaşlarımız bizim tavsiyelerimizi dikkate alır.

“ŞANBAZ YILDIZ’IN BİRAZ DAHA EKSİKLİKLERİ VAR”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı nasıl buluyorsunuz?

Parti kuruluşundan beri en başta il başkanı olmasını isteyen ve bunun için mesai harcayan bir siyasetçiyim. Benim tercih ettiğim ve parti için faydalı olur dediğim bir insanın, eksiği varsa da kalkar yüzüne söylerim. Asla eksiği, gediği kamuoyunun önünde paylaşmam. Gördüğüm kadarıyla Şanbaz başkan partiyi derleyip toplamış. Biraz daha eksiği var. O eksiklikleri de hep beraber halledeceğiz.

Eksiklikleri neler?

Kadrolaşma açısından biraz eksiklik var. Siyaset dediğim gibi sıcak merhaba, samimi bir dokunuş. Bunu yoğunlaştırmak gerek. Genel başkan yoksa çıksın televizyonlarda konuşsun, taşra teşkilatı da otursun pastadan pay toplasın. Yok öyle bir şey. Siyasette özellikle 17 yıllık iktidar olan AK Parti karşısında genel başkanımızın televizyon programından vatandaşı kendimize çekemeyiz. Vatandaşa birebir dokunmak gerek. Bunu da yapacağız.

İYİ Parti’den yeni kurulacak partiye kopuş olur mu?

Şüphesiz beklentilerine cevap bulamayan cüzi bir sayı gidebilir. Bu siyasetin doğasında var. İYİ Parti hiç iktidar olmamış, belediye yönetmemiş ki bir beğenme veya beğenmeme söz konusu olsun. Yeni kurulmuş bir siyasi parti, 17 yıllık hoyratça yönetilen bir siyasi partinin parçası olan sözde yeni yapı İYİ Parti’den ne alabilir ki? Hele bir ortaya çıkıp kurulsunlar, biz gereğini yaparız.

GİK Üyesi oldunuz. Size Kocaeli’nin patronu diyebilir miyiz?

Öyle bir şey yok. Patron millet, patron partilimiz, patron seçmendir. Bizler sadece görev alıyoruz. Parti kimsenin babasının malı değil. Siyasi partilerde patronluk değil, emektarlık yapılır.

Olağanüstü kurultayda çarşaf liste adı altında anahtar liste iddiaları var bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?

Bu doğaldır. Çarşaf liste usulünün dayandığı yer anahtar listedir. Siyasi partiler ekipler halinde yönetilir. Kan uyuşmazlığı olan insanlarla yönetilirse doğru bir şey çıkmaz. Nihayetinde 240 kişilik bir aday listesi sunuluyor içinden seçiliyor. Delegeye haksızlık etmek doğru değil. Anahtar listede olduğu söylenen insanlar, partililer tarafından kabul görmüyorsa anahtar listede olsa ne olacak? Anahtar liste dışında olan insanlar da girdi. Teşkilat tarafından kabul görülmüş ki oy verilmiş. Blok liste yapıldığında, tercih şansı verilmeyen listelerde daha önce seslerini çıkarmadılar.

“BUZDOLABI GİBİ İNSAN SİYASET YAPAMAZ”

Arkadaşlarımız biraz çok çalışacak ve sabredecekler. Siyaset sabır işidir. Siyaset yapmak isteyen biri başka birisinin himmetini beklemesin. Himmet edenin miadı dolduğunda kenara çekilmek zorunda kalırlar. Kendi bireysel özellikleri ve çalışkanlıklarıyla siyaset yapılır. Öyle buzdolabı gibi insanların yapacağı iş değil siyaset. İnsanca, tebessümle yaklaşması gerek.

“BELEDİYELER PARTİLERE İŞ TEMİN EDEN MÜESSESESİ DEĞİL”

Belediyelerin hali ortada. Geçmiş yöneticileri yüzünden belediyeler batık durumda. Kendi yandaşlarına 1 liralık işi 10 liraya yaptırmışlar. Sorsanız şu yapıldı, bu yapıldı diyorlar. Tabi yapacaksın sen bostan korkuluğu musun? 6 katrilyonluk borç yapılmış illaki bir şey yapılacak. Kamu malını zimmete almak için bir şey yapmış olmak lazım ki bir menfaatin olsun. Belediyeler partilerine, yandaşlarına iş, ekmek temin eden müessesesi değildir.

“AK PARTİ’NİN SONU BU”

Anavatan Partisi’nin 8 yıllık dönemine baktığımızda kamu malıyla kendileri zenginleşmiştir. AK Parti’nin sonu da Anavatan gibi olacak. Aynı mantığı CHP, İYİ Parti veya MHP yaparsa onlar da uzun süreli olmaz. Siyaset yapanın amacı ekonomik refah elde etmek değil, adını tarihe yazdırmak olmalıdır. Kimsenin hesabı öbür tarafa kalmaz. Milletin hakkını gasp edip, zenginleşenlerin hepsi mutlaka bedelini ödemiş ve arkasından lanet edilerek anılırlar.

“BAŞKANLAR İYİ ŞEYLER YAPARSA PROPAGANDALARINI BEN YAPARIM”

Belediye başkanları itibar, onur, şeref arasınlar. Saygın kalmak lazım. Hepsini takip edeceğim. Yanlış iş yaptıklarında enselerinde boza pişiririm. Doğru iş yaptıklarında alkışlar takdir ederim. Partililerimin yapamadığını ben yaparım. Belki onlar vatandaşlara pranganda olur diye söyleyemezler ama iyi şeyler yaparlarsa propagandalarını ben yapacağım.

“YA ADAM GİBİ SİYASET YAPIN YA DA BIRAKIN”

Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Siyasetçi sırtında yumurta küfesi taşımayacak. Kendi ticari, ailevi, sosyal geleceği endişesi yüzünden inandığı şeylerden imtina etmeyecek. Dümdüz söyleyecek. Şehrin problemi bu. Bunu iktidara söylemiyorum. Muhalefete söylüyorum. AK Parti yanlış yapıyor adam muhalefetin il başkanı, ilçe başkanı milletvekili veya şu bu ama çıkıp yanlış yaptınız demiyor. Yarın ticaretime zarar gelir mantığı ile susarsa o siyaseti burada bıraksınlar. Kocaeli’de buna fırsat vermeyeceğim, milleti meşgul etmesinler. Ya adam gibi siyaset yapsınlar ya da gidip ticaret yapsınlar. Biz bu zamana kadar haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız.

“Daha çok gayret göstermeliyiz”

Genel Başkanımız Meral Akşener’in doğup büyüdüğü yer Kocaeli. Bu kentte siyaset yapmak ayrı bir sorumluluk ister. Yerel siyaset yapanlar için o yüzden burada başarı şartı var. Genel başkanın Türkiye’deki temsili ile ilgili desteği önemli ama yaşadığı kentin önemi çok ayrı. O yüzden İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı’nın, yerel siyaset anlamında daha çok gayret gösterme mecburiyeti var.

“FATMA HANIM, DESTEĞİMİZLE BAŞKAN OLDU”

Türkiye, bana çok uygun olmayan başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Sitem gereği 50+1’e ulaşmak için ittifak mecburiyeti oluştu. İYİ Parti, Türkiye’deki gidişattan memnun olmayan, Cumhuriyet ile milletin milli ve manevi değerleriyle kavgası olmayan bir yapı oluşturma durumunda kaldı. CHP ile birlikte Millet İttifakı adı altında seçime girdi. İttifak için gereken de yapıldı. Kocaeli genelinde mutlaka daha başarılı olunabilirdi. Siyasette kazanırsanız, kıymetli olursunuz. Başaramazsanız bir başka başarıya fırsat vermiş olursunuz. O yüzden İYİ Parti’nin başarma mecburiyeti var. İYİ Parti’nin desteği ile İzmit’te Fatma Hanım belediye başkanı oldu.

“Ünlü’nün üslubu yanlış”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, Ülkücüleri kadroya aldırmak istemesi gayet doğal anca üslubu bu olmamalı. Siyaset, parti kadrolarına gelecek temin etme yeri değildir. Bu tüm partiler için geçerlidir. Türkiye’nin temel problemi zaten budur. Siyasi partiler bu anlayışla hareket ettikleri için, seçmen dalkavukluğu yaptığı için, maalesef alışılmış bir durum oldu. Siyasetteki temel amaç kolektif büyüme, ülke sınırları içinde her vatandaşın kamu hizmetlerinden eşit faydalanması gerek. Siyasette olması gereken budur. İYİ Parti olarak biz, İzmit Belediyesi’nden İzmit’te yaşayan her vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırması ve huzurlu yaşatmasını talep ediyoruz.

“AK PARTİ’NİN SON DURAĞI”

Bir ülkede her alanda adalet olgusu diri ve canlı değilse, o ülkede vatandaşların birbirine bakışı farklı olur. Siyasi partilerin birbirine bakışı bugünkü gibi düşmanca olur. Bu da milletin faydasına değildir. Kamu adına bir şey yapacaksanız, tüm millet adına yetki alınmalı, belli bir kesime değil. Bugün AK Parti gerileme sürecindeyse sebebi budur. Kamu malını savaş ganimeti gibi kendi yandaşlarına dağıtma anlayışı ve kendilerini zengin etme anlayışı AK Parti’nin sondan önceki durağa gelmesine neden olmuştur.

“Kocaeli’nin yönetim sorunu var”

Kocaeli’nin en büyük problemi, yönetim sorunu. AK Parti’ye bir fırsat tanıyacağız. Kocaeli AK Parti siyasetiyle yönetiliyor ve maalesef bir arpa boyu yol gidemiyor. Fırsatı açık olmasına rağmen Kocaeli marka kent yapılamıyor. Ufuksuz ve misyonsuz yöneticileri yönünden pozitif hale getirilemedi. İşleri güçleri kendi ailelerini zengin etmek. Bu mantığın Kocaeli’ye bir şey vermesini ben beklemiyordum. Cumhurbaşkanı da metal yorgunluğunu gördü ve seçimde mevcut belediye başkanları değişti. Yeni gelen başkanlar umarım metal yorgunluğuna çabuk düşmez. Umarım şaşalı hayat onları etkilemez ve bedavadan zengin olma hayatı başkanları esir almaz. Şimdilik bir şey görünmüyor. Röportaj: Selin BECER