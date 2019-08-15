Hamza Mutlu, Murat Başak ve Kadir Öge suskunluğunu gazetemiz için bozdu: Bir senaryonun kurbanı olduk

Kaptanlar “Mübarek Kurban Bayramı öncesinde biz de mideden üretilmiş bir senaryoya kurban gittik. Bu yapılan etik ve hak değil. Kocaelisporluluğumuzdan asla taviz vermeden ekmeğimize bakmaya devam edeceğiz. Şu unutulmasın ki Kocaelispor kalıcı, kişiler geçicidir.

HEPİMİZİ TOPA TUTARLAR

İlk sözü Hamza Mutlu aldı. Hamza baştan sona yaşanan tüm olayı şu şekilde aktardı: İlk görüşmemiz Bekir Halefler’in halı sahasında oldu. Yöneticilerden Bekir Halefler ile birlikte Mehmet Cezayir, Murat Barış ve bir yönetici görüşmede bulundu. En başta kendilerine “Benimle vefa için mi, yoksa ihtiyaç olduğu için mi görüşüyorsunuz? Eğer vefa ise hiç konuşmayacağım. Çünkü bu takımın vefaya, duygusallığa ihtiyacı yok. Bu sene çıkamazsak hepimizi topa tutarlar. Ben olayım ya da olmayayım, sakın anlaşmayı vefaya getirmeyin” dedim.

YÖNETİMİN DE İŞİ ÇOK YOĞUN

Murat abi (Barış) “Hamza. İhtiyacımız var” dedi ve bir teklif sundular. Ben de “Nazikçe teşekkür ediyorlar” diye düşündüm, hepsi ile sarıldım, helalleştim. Onlar “Helalleşme yok. Yarın biz seni arayacağız” dediler. Ertesi gün aradılar, yine oturduk ve bu kez anlaştık. Kampa başladığımız hafta içinde sözleşmeler yapılacak, ödemeler olacaktı. Herkesin halinden anlıyoruz. Ülkenin ekonomik durumu belli. Yönetim de bir sürü şeyle uğraşıyor. Tabii ki ödeme yapılamayabilir.

EN KÜÇÜK BİR SIKINTI YOKTU

Ama sen iyi niyet gösterip o hafta sözleşmeleri getirsen bak o zaman sözleşmelere imza atıyor muyuz, atmıyor muyuz? Neyse… Kamp devam etti. Kampta en küçük bir sıkıntımız yoktu. Yöneticilerle otelde görüşüldü, söz verildi ama yine somut bir gelişme olmadı. Sonra birçok futbolcu arkadaşımız “Abi, bizi transfer açılana kadar tutuyorlar mıdır? Sonrasında gönderilirsek çok zor durumda kalırız” dedi. Yönetim bu niyette tabii ki değildir, ancak çocuklarla konuştuğumda bunun muhabbeti de oldu.

HAK VERDİLER

Biz de yönetime “Abi gelin konuşalım” dedik. Bahadır Taşer, Murat Barış, Bekir Halefler ve İsmail Araç otele geldi. Kaptanlar olarak önce biz gittik ve dedik ki “Sözleşmemiz yok ve hazırlık maçlarında oynuyoruz. Ayağımız kırılsa ne yapacağız? Sizden hiçbir şey talep edemeyiz. Evli barklı insanlarız. Bir şey varsa şimdiden söyleyin, ekmeğimize bakalım” Yöneticilerden İsmail abi (Araç) “Çocuklar biz sizi gayet iyi anladık. Haklısınız. Çarşambaya kadar bu işi bitiririz” dedi. Çarşamba geldi, ama yine bir gelişme olmadı.

PARA KONUŞMAK İSTEMİYORUZ DEDİK

İzinden geldik, antrenmanlara başladık. Yeni arkadaşlarımız da başladı. Ancak çocuklar devamlı “Ne olacak?” diye soruyordu. Bahadır Taşer’i aradık “Abi, çocuklara bir şeyler deyin, rahatlatın” dedik. Cumartesi günü Bekir Halefler geldi, anlattı. Biz de “Abi, sıkıntılar bundan ibaret. Bir belirsizlik var. Biz artık para konuşmak istemiyor, bayramdan sonra ligi düşünmek istiyoruz” dedik. Bekir Halefler “Salı yüzde 90 ama, Çarşamba yüzde yüz ödemeler yapılacak” dedi.

CUMA GÜNÜ HEPİMİZ İMZA ATACAKTIK

Futbolculara dedim ki “Arkadaşlar, Bekir abi kulübün 1. Başkanvekilidir. Sözü senettir.” Hatta Bekir Halefler’e kaptan olarak “Siz Salı ya da Çarşamba dediniz. Biraz daha eliniz rahatlasın diye Cuma günü de ödemeyi yapabilirseniz yaparsınız. Hepimiz imzalarımızı atarız” dedim. Bekir Halefler “Yok yok, Salı ya da Çarşamba veririz” dese de ben “Bir şey olmaz abi, 3 gün daha beklerler. Siz de zorda kalmayın. Dünya hali, belki bir sıkıntı çıkabilir” dedim. Bekir Halefler de “İyi tamam o zaman” dedi.

GÜVENMESEK MAÇLARA NEDEN ÇIKALIM

Şunu da ekleyeyim, Bekir Halefler daha da net konuştu ve “Salı ya da Çarşamba ödeme olmazsa görevi bırakırım” dedi. Ardından Başak, sözleşmelerle ilgili olarak “Bekir abi, şimdiye kadar bekledik. Bayrama kadar da ödemeyi yapacakmışsınız zaten. Hep birlikte Cuma günü sözleşmeleri de imzalarız” dedi. Bu konu da şundan çıktı. Bekir Halefler “Eğer –Sakatlanırız- diye korkuyorsanız, isterseniz sözleşmeleri imzalayın” demesi üzerine, Başak bu yorumu yaptı. Zaten endişemiz olsa ne antrenmana çıkardık, ne de bir hafta boyunca günde 3 antrenman yapıp Beşiktaş’ın, Samsun’un karşısına çıkardık.

ACELEN VARSA NEDEN GELDİN?

Bu toplantıdan sadece 1 gün sonraydı. Aradılar, beni çağırdılar. Görüşme öncesi kapıdan girerken “Diğerlerini de çağırır mısın?” dediler. Oturduk. Elimize sözleşmeleri verdiler. Sözleşmeyi okurken sözleşmede peşinat tarihi yazmıyordu, sıkıntı yapmadık. Bekir abi sıkılgan bir şekilde “Benim gitmem lazım, çocukları şuraya bırakacağım. Acelem var” dedi. Kısacası hiç rahat değildi ve ayağa da kalktı. Ben bir ara bozuldum, ama bir şey demedim. Madem işin vardı neden geldin, seni biz mi çağırdık? Sen sonuçta başkanvekilisin. Biz de alt yapı oyuncusu değiliz, 32-33 yaşında adamız. Neden 1 gün önce konuşmamıza, her şeye tamam dememize rağmen 1 gün sonra gelip sözleşmeleri getirdin?

EN KÜÇÜK BİR TARTIŞMA OLMADI

Başak ve Kadir’e “Maddelere takılı kalmayın” dedim. Hatta Kadir de sözleşmeyi okurken Bekir abiye şakayla takıldı. Yani görüşme çok olumlu geçiyordu. Hani tartışmışız ya… Sonra Başak “Bekir abi, dün bunları konuştuk zaten” deyince ben de “Evet abi, sözleşmeleri cuma günü hep birlikte imzalarız” dedik. En ufak bir gerilim, tartışma olmadı. Bekir abi zaten ayaktaydı “Yeniler de imzayı attı” deyince, Başak da “Abi, onlar haklı olarak maça çıkmadı, ama biz 2 maç oynadık. Cuma günü imzalayacağız, sıkıntı yok” dedi.

NASIL YANİ?..

Geçtiğimiz Pazar günü tedavi için aşağıya indim. Arayanlar oldu. “Ne oldu Hamza gönderilmişsiniz” denildi. “Nasıl yani” dedim. Sonra sosyal medyadan öğrendim. Arada güven sorunu varmış. Neyin güveninden bahsediyorlar. Nasıl bir risk aldığımızı az önce anlattım. Madem göndereceksin. İnsan arar “Kardeşim bundan dolayı senin ile yolları ayırdık” der. Neticesinde ömrümüzün sonuna kadar Kocaelispor’da oynama durumumuz yok ki. Çağır, oturalım, bir birimizi dinleyelim. Nerede ne sorun var karşılıklı anlatılsın. Ya da en baştan anlaşmayın, “İstemiyoruz” deyin, olsun bitsin. Senin kararındır, özgürsün.

PARACI MI?..

Paracıymışız. Transfer yasağı ile ilgili benim de alacağım vardı. Alacağımın 4’te 1’inden az paraya anlaştım. Ama ana paralarını alanlar kahraman ilan edildi. Ben ana paramın bile neredeyse yarısına imza attım. 900 küsur bin liradan aldığım para, 188 bin liraydı. Alacaklılar içinden 700 bin lirasını silecek bir babayiğit var mı? Bir kişi çıkıp bir şey demedi. Üzerine çıkıp “Paracı” diyorlar.

YAPILAN HAK DEĞİL

Paracı olsak ilk başta derdim ki “Alacaklarımı verirsiniz, kampa öyle gelirim” Bizi bağlayan bir sözleşme yok sonuçta. Biz öyle mi yaptık? Geldik, takımdaşlık yaptık, antrenmana çıktık. Hazırlık maçlarında sakatlanma riskini göze alarak oynadık. 7. gün Beşiktaş maçına çıktık. Her yerimiz paramparça. Ki ilk yarı kaymaları iyi yaptık, idare ettik. Kondisyon yok millette, ikinci yarı takım dağıldı. Kısacası böyle bir şey hak edecek bir şey yapsak eyvallah, ama ortada bir şey yokken, üretilen senaryolara inanılıp, alınan bu karar hak değil.

DÜNYA’NIN HİÇ BİR YERİNDE YOK

Bu şekilde bir futbolcu göndermek Dünya’nın neresinde görülmüş, duyulmuş. Dahası Kocaelispor markası altında görev yapan bir yönetim ya da yönetimden 2-3 kişi, futbolcusunu bu şekilde mi göndermeliydi? Açıklamada “Karşılıklı anlaşılarak” denilmiş. İyi de karşılıklı olması için benim de alınan karardan haberim olması gerekmiyor mu? Kararın alelacele alındığı, kurgu dolu olduğu, 1-2 kişinin isteğine göre hareket edilerek verildiği çok açık. Kimse masumu oynamasın.

DEDİKODU YAPMASINLAR YETER

Olayı büyütmek, insanların kafasını karıştırmak, haklılık edebiyatı yapmak istemiyorum. Futbolda ayrılıklar olur, ama bizim ile ilgili alınan kararın ne zamanlaması, ne de tavrı doğru. Ayrılık gerekçesi de yok. Evet, gönderilme tarzı de hoş olmadı. Kaç yıl bu kulübün formasını giymişiz. Haydi ona da eyvallah. Benim istediğim, sağda solda dedikodu çıkarıp, yok “Paracı”, yok “Bize güvenmiyor” demesinler.

HER HAFTA 15 FUTBOLCU KAHVALTI EDİYORUZ

5 yıldır forma giymiş tüm futbolcular hayatta. Bir tanesi desin ki “Hamza ya da kaptanlar ortak menfaatlerde adam kayırdı”. Her hafta 10-15 futbolcu bir arada kahvaltı yapıyoruz. Bunun adı gruplaşma ise kabul. İnsanlar yazılanların, anlatılanların doğru olmadığını bilmeli. Mübarek Kurban Bayramı’nda, mideden üretilen bir senaryonun kurbanı olduk.

Kadir Öge ise şunları söyledi:

İlk ben geldim. Görüşme Bekir Halefler’in çim halı tesislerinde oldu. Halefler “Bu sene para var, her şey farklı olacak, senin ile anlaşmak istiyoruz” dedi. Rakamlarda sıkıntı olmadı, biz de zorlamadık. Kendilerine “Benim belirli şartlarım var. Bunlar size uyar mı?” dedim. “Uyar” dediler. Hiçbir sorun olmadı. İsmail abi (Araç) “Kampa çıkarsın, 16 Temmuz Salı günü peşinatını alır, sözleşmeyi imzalarsın” dedi. “Tamam” dedim.

AĞZIMIZI AÇMADIK

Parayı hiçbir zaman sorun yapmadık. Geçmiş yönetimde 100 bin liralık alacağım karşılığında yönetimde olan Ayhan Bey'in sahibi Sanberk İnşaatından ev aldım. İnşaat tamamlanmadı. Param yandı. Ben bu paranın da peşine düşmeden, Kocaelispor için, formam için oynamaya devam ettim. Bahri Yavuz yönetimine ya da çocuklara sorabilirsiniz. Para dağıtılacak “Hamza, Başak, Kadir. Şu kadar para kaldı. Sizinkileri sonra vereceğiz” dediklerinde ağzımızı açmadık.

SÖZ HAKKI DOĞDU

Kısacası para ne bu yönetimde ne de önceki yönetimde bizim için öncelik olmadı. Yeni yönetime de dedik “Size Ağustos sonu para vereceğiz, idare edin bile deseniz bizden yana sıkıntı olmaz. Yeni evlendim, düzen kurdum. Bazılarımızın çoluk çocuğu var. Ama “Ben sana şu gün para vereceğim” deyip beni plana sokup, bu 3 kez gerçekleşmezse o zaman burada söz hakkımız doğar. Doğdu da…

MÜDÜR İŞİNDEN OLUYORDU

Sen futbolculara istemediği bir sözleşmeyi imzalattırabilir misin? Ortak bir anlaşma olur değil mi? Sözleşme konusu yüzünden az daha yeni müdür işinden oluyordu. Biz ayrılmadan 1 hafta falan önce sözleşmeler geldi, bakıldı, olmadı ve geri gitti. Yeni futbolcuların sözleşmeleri yeniden düzenlendi. Ancak bizle ilgili inisiyatif alınmadı ve biz durumumuzu sorunca sıkıntı oldu.

NEREDE HATA YAPMIŞIZ?..

Zaten 10 gün önce de Bahadır Taşer ile konuşmuş, kendisi de “Peşinatları alınca imzalarsınız, sorun yok” demişti. Aynı sözü Bekir Halefler de "Sıkıntı olmayacak" diye belirtmişti. Kocaelispor'un büyüklüğünü bildiğimiz için profesyonel ligi bırakıp Bölgesel Amatör Lig’e hiçbir şart koşmadan geri döndüm. 5 sezon beklentisiz formam için elimden gelen tüm mücadeleyi ortaya koydum. Merak ettiğim konu şu. Nerede hata yapmışız?..

YAŞAR ARSLAN KONUSU

Kendisini tanımıyorum, daha önce de görmüşlüğüm yok. Bir antrenmanda hocalar saha içindeki kişinin (Yasar Arslan) kim olduğunu sordu. En son da o görüştü bizimle. Oturduk. Elinde telefon vardı. Bize “Atım şu an yarışıyor. Onu izleyeyim, bekleyin” dedi. Ben ve Başak abi birbirimize bakakaldık. Tamamen aşağılamak amaçlı, kötü üslupla yapılmış bir hareketti. Bu takıma gönül vermiş, 5 sezon kaptanlığını yapmış kişilerin bu muameleyi görmemesi gerekirdi.

NE OLMUŞ Kİ ARAMIZDA?..

Neyse… Sonra Yaşar Arslan “Bekir abi ile aranızda ne oldu?” dedi. Biz de sorun olduğunu düşünmediğimiz için "Ne olmuş, ne varmış aramızda?” dedik. O da “Güven sorunu var. Herkes imza atmış, siz atmamışsınız” dedi. Ben de “Hüseyin Üzülmez söz verdi, tutulmadı, bazı yöneticiler söz verdi tutulmadı. Ama biz tüm bunların üzerine antrenmanlara çıktık, sakatlanma pahasına formam için 2 maç yaptık. Sözleşmeleri de Cuma günü imzalayacağımızı söyledik. Biz size güvenmiyoruz öyle mi?” dedim.

HERKES BİZİ SORUN YAPMIŞ

O da “Uzatmaya gerek yok. Sizinle devam etmek istemiyoruz. Yönetim kurulu kararı” dedi. Ki ben yönetimin tamamının böyle bir karar aldığını kesinlikle düşünmüyorum. Konuştuğum diğer yöneticiler böyle bir karardan haberlerinin olmadığını söylediler. Durumu Engin hoca ile paylaştık “Benim hiçbir şeyden haberim yok, bana bir şey anlatmadınız" dedi.

BUGÜN DE KOCAELİSPORLUYUM, YARIN DA

Ortada bizlik bir şey yokken herkes bizi sorun yapmış. Bu konu Kocaelispor'a yıllarca emek vermiş 3 kaptan üzerinde dönen bir kurgudan başka bir şey değil. Ne olursa olsun Kocaelispor kaptanlarının takımdan ayrılışı böyle olmamalıydı. Evlendim, ev kurdum, tüm planlarımı formam altında geçireceğim bu sezona göre yaptım.

ETİK VE HAK DEĞİL

Transferin sona ermesine bu kadar az bir süre kala bu yapılanlar kesinlikle etik ve hak değil.Bu şekilde sona ermemeliydi. Özellikle Kocaelispor ile… Olsun… Hayat devam ediyor. Daha önce nasıl Kocaelisporluysam bugün de aynı şekilde Kocaelisporluyum. Kocaelispor var olmaya, ayakta kalmaya devam edecek, insanlar gelip geçecek.

Kocaelispor’un eski ikinci kaptanı Murat Başak ise süreci şu şekilde aktardı:

İlk önce Hüseyin Üzülmez ile görüştük, anlaştık. Temmuz’un 16’sı yani kampın üçüncü günü için kulüp müdürü arandı, müdürden sözleşmenin hazırlanması istendi. İsmail abi (Araç) Hüseyin Üzülmez’e “Mali işlere girmesin. Onu ben yazacağım” dedi. Hüseyin Üzülmez kulüp müdürüne “Sözleşmeyi hazırla. Salı günü (16 Temmuz) kampa çıkarsın, sözleşmeleri imzalatır paralarını da ödersin” dedi. Hayırlı olsun dedik.

ORTADA BİR OLAY YOK Kİ

Aradan kaç gün geçti, kaç kez söz verildi ve hiçbir şey olmadı. Hamza’nın anlattıklarına ekleyeceğim bir şey yok. Onun da dediği gibi bir gün önce konuşulan bir konu ertesi gün başa sardı. Son gün otele yöneticilerden Yaşar Arslan geldi. “Bekir Halefler ile bir olay olmuş” dedi. “Ne olayı, hangi olay?” dedik. Zaten ortada bir olay olsa biz bunu Engin hoca ile paylaşırdık. Düşünsenize ciddi bir sıkıntı olacak, bu sıkıntıyı biz hocaya anlatmayacağız ya da Engin hoca bunu bilmeyecek.

32 ŞAHİT CEVAPLASIN

Herkes canlı şahittir. Tek tek gidip sorun, ortada bir olay var mı yok mu? Size 32 şahit cevaplasın. Üzerine basarak da vurguladık. “Bekir abi, bayrama kadar sözleşmelerimizi imzalar, paramızı alır, bayramdan sonra da takımda hiç kimse para ile ilgili tek kelime yapmaz, lige odaklanırız” dedik.

NE BEKLEDİK, NEYLE KARŞILAŞTIK

Hatta Hamza, Bekir Halefler’e “Siz sezon içinde maç başı bile ödemeseniz bile ben burada kimseyi konuşturmam. Çünkü futbolcu sezon başı konuşur” dedi. Pazar günü odada oturuyoruz, antrenmana çıkacağız. Antrenmana 1 saat kala bizi apar topar çağırdılar. Diyorlar ki “Sözleşmeleri imzalayın” Diyoruz ki “Abi daha dün toplantı yaptık. Biz de bekliyoruz ki Salı ya da Çarşamba sözleşmeler gelecek, ödemeler yapılacak. Cuma günü takımla birlikte imzalarız dedik, gönderildik.

İTHAMLAR ÜZERİNE KONUŞTUM

Bizi halkın önünde yok paracı, yok gruplaşma yapıyorlar gibi ithamlarla suçladıkları için bu röportajı verme gereksinimi duyduk. Camiamıza en ufak bir zarar vermek ve ya huzur ortamını bozacak gibi bir amacımız asla olamaz. Herkes neyin ne olduğunu bilmeli, gerçeği okumalı.