Ödüllü şoför Bayram Yıldırım: Bence şoförlük Dünya’nın en zor mesleği

Kas erimesi hastası olan 12 yaşındaki Ramazan’ı kucağına alarak otobüse bindiren, güzergahını değiştirerek anne ve oğlunu gidecekleri yere kadar götüren koca yürekli şoför Bayram Yıldırım gazetemize konuştu. Yıldırım ile hem yaşadığı olayı konuştuk, hem de şoförlük mesleğini masaya yatırdık.

KAS HASTASI ÇOCUĞA VE ANNESİNE YARDIM ETTİ

Gazetemizde ağırladığımız Şoför Bayram Yıldırım ile yaptığımız söyleşiye geçmeden önce, son yaşanan ve “İnsanlık bitmedi” dedirten o olayı okuyalım. Körfez ilçesinde yaşayan Sibel Biter, kas hastası 12 yaşındaki oğlu Ramazan ile birlikte gerekli kontrollerinin yapılması için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gitti. Kontrollerin ardından anne Sibel Biter, 1 buçuk yaşındayken kas hastalığı teşhisi konulan ve yürümekte güçlük çeken Ramazan ile birlikte eve dönmek için otobüs durağına gitti.

“KÖRFEZ’E NASIL GİDECEĞİZ” DİYE SORDU

Eve hangi otobüs ile döneceklerini bilmeyen anne, durakta bekleyen 41 J 0089 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Bayram Yıldırım’a Körfez ilçesine nasıl gidebileceklerini sordu. Şoför Bayram Yıldırım, Biter’in engelli çocuğu ile birlikte olduğunu görünce yardım etmek isteyerek, kendilerini Körfez ilçesine giden otobüs hatlarının geçtiği durağa bırakabileceğini söyledi.

GÜZERGAHINDAN ÇIKTI

Annenin, küçük Ramazan’ı otobüse bindirmekte zorlandığını da gören Yıldırım, koltuğundan kalkarak hemen anne Sibel Biter’in yardımına koştu. 12 yaşındaki Ramazan’ı kucağına alan şoför Yıldırım, boş bir koltuğa oturttu. Daha sonra güzergahında ilerlemeye başlayan Yıldırım, annesi ve Ramazan’ı Körfez ilçesine gidebilecekleri otobüs durağına götürebilmek için güzergahından çıktı. Körfez’e giden otobüslerin geçtiği durağa gelen Yıldırım, Ramazan’ı kucağına alarak otobüsten indirdi.

BÜYÜKAKIN DA KUTLADI

Anne Sibel Biter, Bayram Yıldırım’a teşekkür ederken, yaşanan olayı duyan 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yetkilileri, duyarlı otobüs sürücüsü ile birlikte aileyi ziyaret ederek, küçük Ramazan’a moral vermek istedi. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da Yıldırım’ı makamında kabul ederek genç şoföre teşekkür etti ve “Bu tür iyilikler çoğalsın istiyoruz” dedi.

10 YILDIR ŞOFÖRLÜK YAPIYOR

Ve geçiyoruz söyleşimize. Bayram Yıldırım’ı bizler yakından tanıyoruz ancak sizin için kısaca tanıtalım. Bayram Yıldırım 31 yaşında, bekar. İzmit Fatih Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Seyir Sokak adresinde ikamet ediyor. Yaklaşık 10 yıldır şoförlük yapıyor. Rizeli, küçük yaşlarda İzmit’e geldi. İyi futbol oynuyor. Stoperliğinin yanında iyi de kalecilik yapıyor. Kalecilik yaparken daha önce iki kez omzu çıktığı için artık kaleye geçmiyor. Uzun süredir futbol da oynayamıyor çünkü mesleği olan şoförlük buna izin vermiyor. Kocaelispor’u tutuyor ama İstanbul takımlarından Galatasaray’ı da yakından rakip ediyor.

“CEZA ALSAYDIM DA HİÇ SORUN OLMAZDI”

Bayram Yıldırım, 12 yaşındaki Ramazan ve annesi ile ilgili yaşadığı olayı şu şekilde yorumladı: Sevgili Erdem abi. Öncelikle bana değer verip, gazetede ağırladığın için sana ve tüm gazeteci abilerime teşekkür ederim. Ramazan kardeşimin kas hastalığı varmış. Annesi Sibel Hanım’ın oğlunu kaldırırken zorlandığını görünce hiç düşünmeden yardım ettim. Körfez’e gideceklermiş. Otobüslerin geçtiği yeri tam olarak bilmiyormuş. Kendisini Körfez otobüslerinin durağına bıraktım. O anda aklımda ne yolcu ne de güzergah vardı. Güzergah cezası yeseydim de hiç sıkıntı olmazdı.

“ÇOK DUDAĞIMI YAKTIĞIM OLDU”

Madem buradayım, biz şoförlerin yaşadığı sıkıntıları, bu mesleğin ayrıntılarını anlatmak istiyorum. Şoförün zamanı yoktur desem yanlış konuşmam. Kendimden örnek vereceğim. Sabahın 5.45’inde, birçok insanın yatağında uyurken kalkıp işime koyulurum. Her şoför gibi ben de işime başlamadan önce aracımın etrafında gezinir, aracımın sağına soluna, yağına suyuna bakar ve sonra “Bismillah” çekip marşa basarım. Durağımıza geldiğimizde, çay ocağımız açıksa ve çayımız da hazırsa çayımızı içeriz, varsa poğaça ve ya açma da yersek değmeyin keyfimize. Ancak kalkış saatime yetişmek için çay içerken çok dudak yaktığım, poğaça yerken lokmayı boğazımda düğümlediğim de olmuştur.

“BİR TEBESSÜM YETİYOR”

Güne güzel başlamak için ilk yolcu araca bindiğinde size bir tatlı bir tebessümle “Günaydın” “Hayırlı sabahlar” “Hayırlı işler” diyorsa sizden daha mutlusu yoktur. Kısacası iki kelime bize yetiyor ve o günü öyle bitirmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki pire için yorgan yakan insanlar da var. En küçük bir konuyu büyütüp, üzerine de katıp canımızı sıkanlar da oluyor tabii ki. O an her şey sende yani şoförde bitiyor. Ne kadar haklı olursan ol, alttan almak, eyvallah demek zorundasın. Hem araçtaki diğer yolcular hem de kendi psikolojimiz için bunu yapmalıyız. Her şeyden öncesi de, tüm yolcular bizim müşterimiz, veli nimetimizdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, yaşadığımız iyi ya da kötü şeyler ne ilk ne de son olacaktır.

“İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ”

Bizim meslekte iletişim çok önemli. Geçen gün başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bağceşme’den Sanayi istikametine gidiyordum. Vilayet durağından bir kadın yolcumu aldım ve Sanayi’ye geldim. Hanımefendinin daha öncelerde bindiği araç önce Vinsan’a sonra Sanayi’ye gidiyormuş. Hanımefendi benim yüzümden 10 dakika geç kalmış. Bunun için bana tepkiliydi. Ben de tebessüm ederek “Hanımefendi, keşke araca binmeden bunu sorsaydınız” dedim ve hanımefendiye bindiği hattın önce Sanayi’ye girdiğini ardından Vinsan’a döndüğünü, çünkü son durağımızın Vinsan olduğunu anlatmaya çalıştım.

“SİZE HAKSIZLIK ETTİM”

Hanımefendi söylenerek araçtan indi. Ben de kendisine “İyi günler hanımefendi” deyince hanımefendi şaşırdı. Sanırım tepki vermemi bekliyordu. Son servisimde aynı hanımefendiye denk geldim ve kendisini indirdiğim yerden aldım. Hanımefendi “Aaa yine aynı şoför” dedi. Ben de tebessümle “Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz” dedim. Hanımefendi de gülümseyerek “Merhaba” dedi ve “Bugün size haksızlık ettim. Karşılığınız için size teşekkür ederim. Başka biri olsaydı kesin bir tartışma çıkardı” dedi ve tam arkama geçti. Yolcum araçtan indiğinde tebessümle “İyi akşamlar” dedi. Ben de bir müşterimizi kazanmanın mutluluğunu yaşadım.

“YA DIŞARIDA SEN OLSAYDIN?”

Yine başka bir olayı anlatayım. Yine 53 hattında çalışıyorum. Kocaeli Üniversitesi’ne çıkıyorum. Üniversiteli kardeşlerimin çok önemli bir sınavı var. Aracım tıka basa doldu ve konut çıkışına geldim. 6 tane öğrenci önüme atladı “Abi ne olur dur, gitme, kaç tane araç geçti, kimse durmadı” deyince hem ön hem de arka kapıyı açtım. Araçta olan öğrencilerden biri “Kaptan yeter. Daha nereye alıyorsun” dedi. Ben de döndüm baktım ve genç kardeşime “Ya dışarıda olan sen olsaydın ve o sınava sen yetişmek zorunda olsaydın?” diye sordum. Sonra “Abi kusura bakma, düşünemedim” diyerek hatasını anladı.

SABAH 5’TEN GECE 2’YE KADAR

Biz şoförlerin sosyal faaliyeti pek olmaz. Sabah 5’te de işe başlarız, programa göre işe başlama saatimiz 7’yi bulur. Akşam 8, 9’dan önce eve gelme ihtimalimiz çok zor. Eğer nöbetçiyseniz eve girme saatiniz gece 1, bazen 2’yi bile bulur. Hat dışı olduğum günlerde aracımın temizliğini ve bakımını yaptırırım. Bu konu benim için çok önemlidir. Çünkü can taşıyoruz. Bunun vicdanı sorumluluğu her şeyden fazla.

“HER ŞEYİN BAŞI PSİKOLOJİ”

Sadece gelir olarak değil, sosyal anlamda da sağlıklı bir yaşantımız yok. Her şeyin başında psikoloji geliyor. Ne kadar iyi niyetli olursan ol, karşına bazen öyle bir müşteri çıkıyor ki, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Hastanız, cenazeniz, cemiyetiniz olsa sürekli kendinizi ayarlamanız, yerinize birisini bulmanız gerekiyor. Ancak kooperatifimiz ve oda başkanımız bu tür konularda elinden gelen iyi niyeti ve katkıyı bize sunuyor.

“DÜNYA DÖNDÜĞÜ SÜRECE DEVAM EDECEK”

5’nolu taşıyıcılar kooperatifine bağlıyız. Oda başkanımız Mustafa Kurt, 5 No’lu Kooperatif Başkanımız Niyazi Yağız ve yönetimimizden çok memnunum. İş arkadaşlarımızın bir biri ile olan samimiyeti de bizi daha güçlü kılıyor. Bence şoförlük dünyanın en zor mesleklerinden biridir, hatta en zor mesleğidir. Günde bazen 500 kişi taşıyorsunuz. Binlerce “Dur-Kalk” yapıyorsunuz. Tüm vatandaşlarımızın sağ salim gidecekleri duraklara teslim etmek gibi bir yükümlülüğünüz var. Ve Dünya döndüğü sürece bu durum böyle devam edecek.

“VİCDANIM BENİ RAHAT BIRAKMAZDI”

Kas erimesi hastası olan 12 yaşındaki Ramazan’ı kucağına alarak otobüse bindiren, güzergahını değiştirerek anne ve oğlunu gidecekleri yere kadar götüren otobüs şoförü Bayram Yıldırım, daha sonradan aileyi ziyaret etmiş. O anlarda yaşadıklarını anlatırken dahi duygulanıyor… “Aileyi ziyaret ettim. Onların gözlerindeki samimiyeti görünce ağlamaklı oldum ve içimden ‘İyi ki yapmışım’ dedim. Hepimiz insanız ve hepimiz engelli adayıyız. O an kendimi sorumlu hissettiğim için böyle davrandım. Eğer böyle yapmasaydım vicdanım beni rahat bırakmazdı. Ramazan kardeşime geçmiş olsun dileklerimi gönderiyor, annesi Sibel Hanım’a kolaylıklar diliyorum. Gerçekçi olmak istiyorum. Çok büyütülebilecek bir konu değil aslında”

“5 PARMAĞIN 5’İ BİR DEĞİL”

Zaman zaman gündeme gelen, otobüs sürücüsü ve yolcular arasındaki tartışmalara geliyor konu. Yıldırım, bu konuda da son derece dürüstçe konuşuyor: “Her meslek örgütünde olduğu gibi bizi de zahmete sokan arkadaşlarımız tabii ki var. Neticesinde 5 parmağın 5’i bir değil. Ancak hiçbir şoför arkadaşımız, abimiz art niyetli değil, olamaz da. İşini sevmelisin. Ben hem şoförlüğü hem de insanlarla iletişimi seviyorum. Belki de bu nedenle biraz daha sakin ve sabırlıyım. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Mazotun, bakımların, vergilerin pahalılaştığı ortamın aksine her geçen gün gelirlerimiz azalıyor. Herkes sıfır kilometre, klimalı, geniş ve ferah araçlarla yolcu taşımak ister. Ancak takdir edilmelidir ki bunun için gelirleriniz de orantılı olmalı"