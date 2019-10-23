“Müşteriye kaba davranarak esnaflık yapılmaz”

İzmit Belediyesi’nin esnaflıkta 41 yılını dolduran esnaflara Ahilik Haftası’nda verdiği plaketlerden birinin sahibi olan İsmail Özyılmaz ile meslekte geçirdiği yılları konuştuk. Özyılmaz, 1960’da Yuvacık’ta dünyaya geldi. Askerden döndükten sonra iş aramaya başladığını ancak çok seçeneği olmadığını belirten Özyılmaz, pazarcılık yapan arkadaşlarından etkilenerek pazarcılık yapmaya başladığını söyledi. 1978’den bu yana pazarcılık yapan usta esnaf, mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Biz de Özyılmaz ile mesleğinin inceliklerini ve zorluklarını konuştuk.

Pazarcılık zor ama

zevkli diyorsunuz?

Evet öyle diyorum. Pazarcılığın zor yönlerini say say bitmez. Hele zor yönlerini. Bizi en çok zorlayan noktalardan biri hava şartları oluyor. Sıcaktan da, soğukta da mal indirmek veya pazara çıkmak zorundayız. İnsanlar bizleri pazarda görüyor ama biz pazara mallarımızı getirene kadar meşaketli süreçlerden geçiyoruz. Tüm bunlara rağmen pazarcılık yapmak zevkli ve ben işimi seviyorum.

“SEBZENİN ÖMRÜ 2-3 GÜN”

Mümkünm oldukça yerli ürün almaya özen gösteriyoruz. Mesela bizim mesleğimiz açısından söylemek gerekirse, her gittiğimiz yere dondurucu götürme imkanımız yok. Bir ürünü tezgaha koyduğumuz zaman iki veya üç gün içerisinde satılması gerekiyor. Özellikle sebzelerde bu böyle. Sıcak veya soğuk değişiyor tabii ama bir sebzenin en fazla ömrü 2-3 gün oluyor, satamazsak yandık. Akşam da geliş fiyatına elden çıkarmak zorunda kalıyoruz. Son zamanlarda artan hayat pahalılığı ve zamlar da bizim en büyük derdimiz.

İnsanlarla daima

iç içesiniz?

Pazarcılığın güzel yanı da bu zaten. İnsanların daima içerisindeyiz, açıkçası ben insanlarla beraber olmayı, sohbet etmeyi seviyorum. Ancak burası pazar, her türden insan geliyor. Bazen zorluk yaşadığımız oluyor, böyle durumlarda altttan almak zorunda kalıyoruz. Tabii doğrusu da bu, sen ensafsın sonuçta alttan almak zorundasın. Müşteriye kaba davranarak, esnaflık olmaz. Sen müşteriye kabalık yaparsan neden senden alışveriş yapsın ki? Müşteri kızadabilir ama esnaf yerinde sabittir, o yüzden esnafın soğukkanlı olması gerekiyor.

“KİRA ÖDEMİYORUZ SANIYORLAR”

“Şunu söylemek istiyorum. Pazarcılık ile ilgili bilinmeyen bazı şeyler var. Örnek verecek olursak, bizim dükkanımız yok evet dışarıda çalışıyoruz ama kira ödemiyor değiliz. İştigal parası diye bir şey var. İşgal ettiğimizin yerin bedelini ödüyoruz. Tabii tezgahların kurulduğu yerin sahibi olan arkadaşlarımız da var. Herkesin durumu farklı, pazarcı esnafı kötü niyetli değil. Herkes bir şekilde ekmeğini kazanmaya çalışıyor.

Yeni esnaflara

önerileriniz var mı?

Bence esnaflıkta kilit faktör dürüst olmak. Eğer dürüst iseniz, esnaflığınızı uzun yıllar devam ettirebiliyorsunuz. Eskiden kazancımız daha yüksekti, tabii şu an çeşitli nedenlerden dolayı bir düşüş var. Yine de ekmeğimizi çıkartmaya devam ediyoruz. Bence zenginlik kimseye muhtaç olmamak demektir. Pazarcılık sizi zengin eder diye bir şey yok. Ancak düzgün çalışırsanız, Allah da sizin emeğinizi göz ardı etmez.Ben bugüne kadar kimsenin hakkına girmeden yaşamaya çalıştım, herkese de bunu öneririm.