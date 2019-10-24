Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:50 TSİ- G: Bugün 17:52 TSİ Röportaj

“Bizim gibi esnaf artık yetişmez”

Tam 61 yıldır, iğne iplikle uğraştığını belirten Serhat İpek Astar’ın sahibi Recep Kolay, “ El emeği artık yerini makineye bıraktı” dedi

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi’nin esnaflıkta 41 yılını dolduran esnaflara Ahilik Haftası’nda verdiği plaketlerden birinin sahibi olan Serhat İpek Astar’ın sahibi Recep Kolay, meslekte geçirdiği yılları konuştuk. Recep Kolay, mesleki tecrübelerini, mesleğinin zorluklarını ve güzel yönlerini bizimle paylaştı. Tam 61 yıldır, iğne iplikle uğraştığını ifade eden Kolay, terzilik mesleği içinse, “ El emeği artık yerini makinaya bıraktı” dedi.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz, mesleğe ne zaman başladınız?

Ben 73 yaşımdayım. İlk olarak 12 yaşımdayken, çocukken bir terzi komşumuz vardı, onun yanında çırak olarak çalıştım. İşimi ilk zamanlar hiç sevmezdim. İş yoktu diye başlamıştım, ama zamanla kendimi, becerilerimi keşfettim ve işimi çok sevdim.

Kuruluşunuz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kendi dükkanımı ilk olarak 1972’de yılında kurdum. 1980’den itibaren de terzilikle tuhafiyeciliği bir arada yapmak istedim. 1978’den beri Karabaş Mah. Akçacamii Cad. No:57’de olan şu anki dükkanımda esnaflık yapıyorum. Tam 61 yıldır iğne iplikle uğraşıyorum.

Eski ve yeni esnaflık hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Eskiden terzilik bir sanattı. Sanat icra ediyorduk. Zamanla konfeksiyon işi başladı. Biz de rahat etmiş olduk ama sanatkâr yetişmedi. Çünkü biz başladığımız zaman öğrenme merakıyla başladık. Şuan şartlar çok farklı haliyle herkes önce parayı düşünüyor. O zamanki esnaflık daha iyiydi. Kazancımız da daha iyiydi, meslek de daha itibarlıydı. Şu an bunların hiçbiri yok. Bizden sonra yenilerin yetişeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu sanatı öğretecek usta kalmadı. Biz elle çalışıyorduk, şimdi her şey otomatik makinaya dönüştü. Makine; sanatın, el emeğinin önüne geçti.

İşlerinizin durumu geçmişe göre nasıl?

İşlerimizde yıldan yıla düşüş yaşıyoruz. Özellikle son bir yıldır çok kötü. Geçim sıkıntısı yaşadığımız günler oluyor. Biz yine köklü esnaflar olduğumuz için ayaktayız, ama yeniler için üzülüyorum. Eminim çok zorluk yaşıyorlardır. Konfeksiyon ve hazır giyim bizim emeğimizin önüne geçti.

Mesleğinizle ilgili zor ve güzel yanı nelerdir?

Mesleğimizin hiçbir zor yanı yok. Muhtaç olmayız ama zengin de olmayız. Dükkânda oturuyoruz, sıcak yok soğuk yok. Sadece dükkân kirası etkiliyor. Ve piyasanın durgunluğu. Bu da işin maddi zorlukları.

Meslek hayatınız boyunca çevre esnafı ve müşteri ilişkileriniz nasıldı?

Eskiden sevgi, saygı vardı. Esnaf çevremle de müşterilerimle de sorunum olmadı. Şu an dönem çok farklı eskide olan o saygıyı, itibarı ve samimiyeti şu an göremiyoruz.

Terziliğe merakı olanlara neler söylemek istersiniz?

Bize gelen çırak yok, bizim de çırağa ihtiyacımız yok. Yüksekokullarda eğitimler veriliyor, ama tabi ki bu iş bir ustanın elinden öğrenilir. Okulda uygulamalı bizim gibi öğretiliyorsa verimli olur. Yoksa yeterli olmaz. Benim gibi işin ustalarını yetiştiren kalfalarımızdan, ustalarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Gerçek olan şu; bugünlere geldiysek onların sayesinde, hepsine teşekkür ediyorum.

Recep Kolay kimdir?

1947 Yuvacık doğumluyum.  Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. İlkokul mezunuyum. 12 yaşında çıraklıkla başladığım terziliğin 61. Yılındayım. Evliyim, dört çocuğum var. Son 39 yıldır Karabaş Mah. Akçacamii Cad. No:57’de hizmet veriyorum.

Bugün 17:50 TSİ -

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!
Ercan Türel hayatını kaybetti mask
Ercan Türel hayatını kaybetti
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL