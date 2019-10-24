“Bizim gibi esnaf artık yetişmez”

İzmit Belediyesi’nin esnaflıkta 41 yılını dolduran esnaflara Ahilik Haftası’nda verdiği plaketlerden birinin sahibi olan Serhat İpek Astar’ın sahibi Recep Kolay, meslekte geçirdiği yılları konuştuk. Recep Kolay, mesleki tecrübelerini, mesleğinin zorluklarını ve güzel yönlerini bizimle paylaştı. Tam 61 yıldır, iğne iplikle uğraştığını ifade eden Kolay, terzilik mesleği içinse, “ El emeği artık yerini makinaya bıraktı” dedi.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz, mesleğe ne zaman başladınız?

Ben 73 yaşımdayım. İlk olarak 12 yaşımdayken, çocukken bir terzi komşumuz vardı, onun yanında çırak olarak çalıştım. İşimi ilk zamanlar hiç sevmezdim. İş yoktu diye başlamıştım, ama zamanla kendimi, becerilerimi keşfettim ve işimi çok sevdim.

Kuruluşunuz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kendi dükkanımı ilk olarak 1972’de yılında kurdum. 1980’den itibaren de terzilikle tuhafiyeciliği bir arada yapmak istedim. 1978’den beri Karabaş Mah. Akçacamii Cad. No:57’de olan şu anki dükkanımda esnaflık yapıyorum. Tam 61 yıldır iğne iplikle uğraşıyorum.

Eski ve yeni esnaflık hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Eskiden terzilik bir sanattı. Sanat icra ediyorduk. Zamanla konfeksiyon işi başladı. Biz de rahat etmiş olduk ama sanatkâr yetişmedi. Çünkü biz başladığımız zaman öğrenme merakıyla başladık. Şuan şartlar çok farklı haliyle herkes önce parayı düşünüyor. O zamanki esnaflık daha iyiydi. Kazancımız da daha iyiydi, meslek de daha itibarlıydı. Şu an bunların hiçbiri yok. Bizden sonra yenilerin yetişeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu sanatı öğretecek usta kalmadı. Biz elle çalışıyorduk, şimdi her şey otomatik makinaya dönüştü. Makine; sanatın, el emeğinin önüne geçti.

İşlerinizin durumu geçmişe göre nasıl?

İşlerimizde yıldan yıla düşüş yaşıyoruz. Özellikle son bir yıldır çok kötü. Geçim sıkıntısı yaşadığımız günler oluyor. Biz yine köklü esnaflar olduğumuz için ayaktayız, ama yeniler için üzülüyorum. Eminim çok zorluk yaşıyorlardır. Konfeksiyon ve hazır giyim bizim emeğimizin önüne geçti.

Mesleğinizle ilgili zor ve güzel yanı nelerdir?

Mesleğimizin hiçbir zor yanı yok. Muhtaç olmayız ama zengin de olmayız. Dükkânda oturuyoruz, sıcak yok soğuk yok. Sadece dükkân kirası etkiliyor. Ve piyasanın durgunluğu. Bu da işin maddi zorlukları.

Meslek hayatınız boyunca çevre esnafı ve müşteri ilişkileriniz nasıldı?

Eskiden sevgi, saygı vardı. Esnaf çevremle de müşterilerimle de sorunum olmadı. Şu an dönem çok farklı eskide olan o saygıyı, itibarı ve samimiyeti şu an göremiyoruz.

Terziliğe merakı olanlara neler söylemek istersiniz?

Bize gelen çırak yok, bizim de çırağa ihtiyacımız yok. Yüksekokullarda eğitimler veriliyor, ama tabi ki bu iş bir ustanın elinden öğrenilir. Okulda uygulamalı bizim gibi öğretiliyorsa verimli olur. Yoksa yeterli olmaz. Benim gibi işin ustalarını yetiştiren kalfalarımızdan, ustalarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Gerçek olan şu; bugünlere geldiysek onların sayesinde, hepsine teşekkür ediyorum.

Recep Kolay kimdir?

1947 Yuvacık doğumluyum. Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. İlkokul mezunuyum. 12 yaşında çıraklıkla başladığım terziliğin 61. Yılındayım. Evliyim, dört çocuğum var. Son 39 yıldır Karabaş Mah. Akçacamii Cad. No:57’de hizmet veriyorum.