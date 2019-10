Sorularımızı yanıtlayan Taşçı, suçu işleyenle işlemeyenin ayırt edilmesi gerektiğini belirterek, “Ben suç işleyince beni cezalandır, plakamı iptal et, aracımı bağla. Bak bakalım bir daha yapıyor muyum? İzmir’de bir kişi suç işledi diye neden herkesi cezalandırıyorsun? Mesela çocuk unutulduysa o araçta hostes de var, hostesi cezalandır. Üç nokta emniyet kemeri çıkarıldı. Arabaların hepsine takılmıyor, koltuklar müsait değil. Koltukları değiştirsen en az 30 bin lira tutuyor. Her yaşanan olumsuzlukta ceza tüm servis araçlarına kesiliyor” dedi.

ARAÇLARIN YAŞ SINIRI

Araç yaş sınırları meselesine değinen Aşçı, “Arabalar 12 yaşında olacaktı 14’e esnettiler. Kıyamet koptu medyada, “Eski hurda arabalar piyasada” diye manşetler atıldı. Muayene günü geldi mi bizim dert başlıyor. Biz zengin bir ülke değiliz ki. Bizde hala 2000 model halk otobüsleri çalışıyor. O arabalarda öğrenciler yok mu? Tamam her şey olsun da bazı şeyleri de abartmayalım. Bizim araçlarımız dört dörtlük muayenelerden geçiyor. Araçların 14 yaşında olması çok da önemli değil. Keşke 16’ya kadar çıkartsalar…” dedi.

HOSTES MESELESİ

Hosteslerin lise mezunu olma zorunluluğuna değinen Aşçı, “Hostes ilkokul mezunu olsa ne olur? İlle de lise mezunu olma zorunluluğu getirildi. Lise mezunu biri yarımgün cüzzi ücretlerle bu işi yapmak istemiyor. Araç içerisinde öğrenciye etüt vermeyecek sonuçta. Bizim sıkıntımız bu aslında. Hostes sorununu çözmemiz lazım. Hostes ilkokul mezununa kadar düşürülsün.

ÜÇ NOKTA EMNİYET KEMERİ MESELESİ

Arabalarda bakın kimse emniyet kemeri takmaz. Çocuk zaten koltukta oturmuyor. Çocuk bu arkaya gidiyor, öne geliyor. Üç nokta emniyet kemeri çocukların tam boğazına geliyor. En ufak bir şeyde boğazını koparır çocuğun. Üç nokta emniyet kemeri ilkokul çocuklarına olmaz, büyük insanlara göre ayarlı onlar” dedi.

Korsanla nasıl mücadele ediyorsunuz?

Sağ olsun valilik, emniyet müdürlüğü ve UKOME ile bu denetimi birlikte yürütüyoruz. Ayda aşağı yukarı 30-40’tane korsan araç bağlanıyor. Burada korsan çalışanlardan birçoğu bizim arabamız. Yüzde 90’ı P plaka sahibi olanlar. Açgözlülükten yapılıyor. Arabayı yakaladığın zaman da başlıyor bağırmaya. Denetimlerde Türkiye’ye örnek bir durumdayız. Haftada 4 gün denetim yapıyoruz.

Kocaeli’de kaç servis var?

5 bin 800 tane P plaka, bin 500 tane şirket plakası var, onlar da P plaka. 500, 600 tane de korsan var. Her sabah İstanbul’dan Kocaeli’ye 3 bin 500 tane kayıtlı servis arabası girer.

Anlık olarak trafikte hangi saatler içerisinde servis araçları bulunuyor?

Gebze sabah kilitleniyor. Üniversitelere gelen 800’e yakın araç var. Üniversite ve Gebze’deki sanayi servisi kalabalığı oluyor. Sabah 07.45’te işçi servisi işi bitiyor ama ondan sonra talebe servisleri başlıyor. Talebe başladığı zaman 2 bin 500 tane araba trafiğe çıkıyor, mahalle aralarında geziyorlar. Yoğunluk 09.00’a kadar devam ediyor. Sonrasında trafik yoğunluğu bitiyor. Akşam dağılış var, 3,4,5,6 olarak servis saatleri var.

Mesai saatleri değişmeli

Okulun değil de fabrikaların servis saatleriyle oynasalar daha iyi olacak. Bununla ilgili teklifimizi önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na söylemiştik. Onlar da Gebze’deki sanayicilere söyledi ancak olmadı. Teklifimiz uygulansa, Gebze’de trafik yoğunluğu yarı yarıya azalacak. Bu bizim açımızdan da önemliydi. Fabrika servisi çeken araçlar, aynı gün öğrenci servisi de çekebilecek. Tüm kentte servis saatleriyle oynansa ne trafik sıkışır ne de servis fiyatları bu kadar pahallı olur.

“YENİ SERVİS ARAÇLARI TALEP EDEBİLİRİZ”

Yılbaşından sonra korsanlar bittiği zaman yeni P plakalı araçlara ihtiyaç olacak. Korsanların önüne geçtiğimizde devlete gelir kaynağı yaratmış olacağız. Sonuçta P plakalı araçlar ne kadar çoğalırsa o kadar vergi geliri yaşanır.

Servis fiyatlarından memnun musunuz?

Kocaeli’nin bugünkü sorunu servis fiyatları. Bununla ilgili muhatap yok. UKOME fiyatı var ancak şirketler bu fiyatların üzerinde taşımacılık yapıyor. Biz bazı güzergâhlarımızda UKOME’nin belirlediği fiyatların altında taşıyoruz. Şirketler okullarla anlaşıyor, okullara belli bir ödenek veriyor. Şoförleri çalıştığı güne göre ücretlendiriyor. Veli 9 ay boyunca yüksek fiyattan öğrencisini çalıştırtıyor. Özel okulların fahiş fiyatlarla uyguladığı servis fiyatlarına vatandaş uymasın. UKOME’nin belirlediği fiyat tarifesi var. Belediyedekiler TEFE, TÜFE’ye bakıyor ancak bu rakamlar piyasa ile aynı değil. Benzine, sigortaya birçok şeye zam geldi. Gider çok, arabacı olan bilir. Bir lastik 800 TL. Bir lastik 90 bin 100 bin kilometre kullanılıyor. Giderimiz çok…

“KONTAK KAPATALIM DESEM KİMSE KAPATMAZ”

Servisçilerin sorunu denetim. Biz sadece denetim istiyoruz, gerisi bizi ilgilendiriyor. Ben her toplantıda söylerim, bir araya geleceğiz kooperatifleşeceğiz, biz şu an resmi yerler arasında aracıyız. Kooperatif kurulmalı ancak bazıları var ki kooperatif kurup kendine çalışıyor. Arabacılar birleşecek, her arabacı gidip pazarlık etmeyecek, kooperatif halledecek. Köylü mesela mahsulleri kooperatife bırakıyor. Tunceli Belediye Başkanı Ovacık’ta neler yaptı? Gitti çalıştı Ovacık’ı duyurdu. Önümüzdeki engel arabacılar. Ben bugün “kontak kapatalım” desem kimse kapatmaz. Tahsilden dolayı sorunlarımız var, biz cahiliz.

“Meslek ayaklar altında”

Arabacılık yapanlar meslekten gelen adamlar değil, yüzde 70’i meslekten gelmemiştir. Bizde ustalık istemiyor, onun için bizim meslek ayaklar altında. Bunu da biz düzeltemeyiz; belki ilerde kendiliğinden düzelecek. Biz bilgi ve beceri ile uğraşıyoruz. Bizim en büyük kanayan yaramız okul servis araçlarının 16 yaş yapılmasıydı. 14 yılla sınırlandırıldı, bu da yeter. Yeter ki değişiklik yapmasınlar.

Trafik sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Umuttepe’ye bir çıkış yapılmaz mı ya? Yapsalar Yenidoğan’daki trafik bitecek. Bürokratlar pratik olmalı. Yarımca, Gebze hepsi oradan çıkış yapacak. Aşağıdaki trafik sona erer. İzmit merkezdeki köprülerin altında neden yol kapanıyor? Arabalar yavaşlıyor çünkü, damar sıkışıyor. Önündeki fren yapsa arkalardaki duruyor. Tercihli yol olacak İzmit’te. İzmit coğrafi olarak dar. Mesela İstanbul’da yaprak yol vardı üstten gidiyorlardı. Burada olamaz mı?

Denetimi kim yapmalı?

Belediye, Milli Eğitim denetim yapacak. Yetki kimdeyse denetimi o yapsın. Bizim arabacımız töhmet altında. Yani fiyat denetimi ile kim ilgilenecekse o ilgilenecek. Ben devletin yerinde olsam İzmir’deki olaydan sonra o kişinin plakasını iptal ederdim. Hali hazırda servis yapan araçların yüzde 40’ına 3 nokta kemer yaptırmak için koltuk değiştirmesi gerekiyor. O zaman da elektrik sorunu ortaya çıkıyor. Koltukların altından bile kablolar geçmek zorunda kalıyor. O koltuğa bir çocuk su dökse Allah göstermesin araçta yangın çıkar. Denetlenecek konularda, denetleyiciler de belli olursa, servislerle ilgili en ufak bir sorun yaşanmaz.

Bu işte büyük rant var

Okul müdürlerinden denetim bekliyoruz. Kapısındaki arabaları denetlesin. Okul taşıtı mı değil mi ona baksın, korsan taşıyanları emniyete bildirsin. Servisçi kavgalarının da sebebi rant. Benim dediğimi yapsalar rant olmayacak. Adam gibi denetlense servisçilik işindeki o büyük rant bitecek. Böylelikle okul önlerindeki servisçi kavgalarının da önüne geçilir. (KORSAN FOTO)

Devlet öğrenci servisi için destek oluyor mu?

Yok. Bize KDV’den yaptılar. Zaten KDV’miz yüzde 1… Ticari taksilere ÖTV indirimi uyguladılar 150 milyarlık taksi 60 – 70 bin TL’ye alındı. Minibüsçülere öğrenci desteği, 65 yaş üstü desteği sundular. Ama bize yapılan bir şey yok. Keşke araç alımı esnasında bize de ÖTV indirimi yapılsa.

Okul müdürleri ne yapacak?

Okul müdürleri kapısının önündeki araçları denetleyecek. UKOME’nin belirlediği fiyat var. Komşu iyiliği değil bu, para veriyorsun. Kültür gezileri adı altında tarife yapıyorlar, onlar hep dümen. Anlaştığımız bazı okullardan almadığımız gezi paraları oluyor. Devletin yayınladığı bir fiyat tarifesi var, onu alacaksın. Ondan fazla alanı ben çalıştırtmam diyeceksin. Denetim yok, Milli Eğitim’deyse onlar denetleyecek bunu.

FAZLA ELEKTİRİK TESİSATI OLAN ARAÇLAR YANIYOR

Yeni arabalara sensör takın diyorlar. Arabaların elektrik tesisatına uygun değil. Arabalar, otobüsler mazottan yanmıyor, elektrik tesisatı invertör çalışıyor, ateş gibi oluyor bir süre sonra. Bunların hepsini yasaklasınlar hiçbir tane otobüs yanmaz. Neden eksiden yanmıyordu? Elektrik tesisatı yoktu ki içerisinde. Tamamen invertörlerden, elektrik tesisatından yanıyor. Bileğinden daha kalın kablolar geçiyor arabanın içerisinden. İnternet, televizyon bir sürü aletin kabloları var. (BALON 3)

Öğrenciler için belediye hatları konuldu. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bize gelince türlü isteklerde bulunuluyor ancak geçtiğimiz yıl Alikahya’da halk otobüsleri öğrenci taşıyordu. Ne kemer, ne hostes, ne belge ne plaka hiçbir şeyleri yoktu. Çocuklar ayakta okula gidiyordu. Biz 200 TL’ye taşıyorduk, halk otobüsünün maliyeti ise 100 TL’ydi. Benim anlamadığım şu; vatandaş parayı çocuğundan daha mı çok seviyor? Halk otobüsüyle ilkokul öğrencisi taşınır mı? Şimdi de Eşme’den Kartepe’deki okula hat konuldu.