Erdal: “İyi müzisyenin hem eğitimi hem de kulağı olmalı”

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşen Erdal ile yeni çıkan kitabı Osmanlı’dan Günümüze Kulaktaki Tınılar’dan kariyerine, kariyerinden ilimizin müzik kültürüne kadar birçok konuyu masaya yatırdık. İyi müzisyenin nasıl olması gerektiği hakkında yorumunu sorduğumuz Doç. Dr. Gülşen Erdal, “Müzikte eğimi muhakkak önemlidir. Ancak eğitim alma fırsatı olmadan da Türkiye’de önemli işler yapmış birçok müzisyen var. Bence asıl önemli olan yaptığın işi sahiplenmek” diyor.

Kocaeli’de müzik kültürü var mı?

Kocaeli, kültür ve sanat ve müzik açısından ele alındığında dinamik bir noktada. Müzikle yaşayan bir kent olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaman zaman düzenlenen festivaller, kentteki müzik tutkusunu diri tutuyor. Kocaeli, müziği anlayan, yaşayan ve seven bir kent. Bunlarla birlikte bazı müzik türlerinde eksiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak, klasik müziğe ilginin artırılması noktasında çalışmalar yapılabilir. Halk kültürünü yakın konserlerin artırılması ile de değerlerimizin ön plana çıkabileceğine inanıyorum.

“MÜZİSYEN BİR REKTÖRÜMÜZ VAR”

“Üniversitemizin müzik alanında çalışan en eski öğretim görevlisiyim. Üniversitemizin rektörü müzisyen kimliği ile ön planda. Rektörümüz Hülagü’nün müziğe olan tutkusu ve sevgisi bizim için büyük şans. Ut ve ney gibi enstrümanlar çalabiliyor. Her konuda olduğu gibi müzik alanındaki çalışmalarımıza da büyük desteği var. Kendisine öğrencilerimize ve bizlere sağladığı destek için de buradan teşekkür etmek istiyorum. Geçmişten günümüze baktığımız zaman Kocaeli Üniversitesi’nin müzik alanındaki çalışmalarda iyi noktaya geldiğini söyleyebilirim. “

O zaman, alaylı mı mektepli mi diye sorsak?

Alaylı veya mektepli ayrımına inanmıyorum. Müziği hak ettiği kalite ile icra eden, öğreten ve emek veren herkes büyülü müzik dünyasının içerisinde yer alabilir. Müziğin evrensel olduğu sadece kitabi bilgiler üzerinden paylaşılmamalı. Eğitim bizim her zaman baş tacımız ama bugün baktığımız ülkemizde, müzik eğitimi almaya fırsat bulamamış ancak kendisini yetiştirerek önemli seviyelere gelmiş birçok müzisyenimiz var. Bence önemli olan emek vermek, üzerinde çaba sarf etmektir.

Müzik ve maddiyat arasında nasıl ilişki var?

Ben müziğin hem hobi hem de para kazanılabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Müziği hayatınızın neresine koyduğunuz da önemli. Mesela müziği meslek olarak seçerseniz, size para kazandıracaktır. Sonuçta geçiminizi sağlamak zorundasınız. Kişinin isteyerek yaptığı iş hem hobi hem de ekmek kapısı olur. Burada üzerinde durulması gereken şey ilgi, ne kadar ilgili olduğunuz size birçok konuda cevap verir. Mesela okuldan mezun olduktan sonra bir orkestra çalışarak ya da öğretmenlik yaparak para kazanabilirsiniz. Tamamen sizin ilgi alanınıza kalmış şeyleri.

“ÜLKEMİZ MÜZİK KÜLTÜRÜNE SAHİP”

“Türkiye’de geçmişten günümüze bir müzik kültürü var. Ülkemizin çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapması ve çeşitli kültürleri barındırması, müzik kültüründeki zenginliğimizim önemli bir nedeni. Cumhuriyet döneminde müzik ile ilgili yaşanan gelişmeler ve klasik batı müziğinin insanlarımız tarafından dinlenilmeye başlanması geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü oluşturmuştur. 90’lı yıllardan sonra pop müzik ve dijitalleşme furyası ile birlikte dünyadaki değişim ülkemize de yansıdı.

Müziklerde argo kelimelerin geçmesi doğru mu?

Çok eleştirdiğim konulardan biri. Ben yanlış buluyorum açıkçası. Argo kelimeler müziğin kalitesine zarar veriyor. Argo sözlerin şarkı sözleri içerisinde olmaması gerektiğine inanıyorum. Sadece kafiye olsun diye söylenen sözler, yeni nesil üzerinde olumsuz etkiler yaratarak, güzel Türkçemize zarar veriyor. Dilimizin ve müziğimizin değerinin korunması gerekiyor.

Yeni çıkan kitabınızdan bahseder misiniz?

Tarihsel müzikolojiyle ilgilenen biriyken yolum etnomüzikolojiyle çakıştı. Akademik müzikle ilgili olan, Müzikte Yüzyıl Dönümü isimli kitabımı 2012’de yazmıştım. Osmanlı’dan Günümüze Kulaktaki Tınılar / Kocaeli’de Müzik Kültürü isimli yeni kitabım ise çıkardığımız ikinci kitap. Beni bu kitabı yazmaya, yaptığım çalışmaların içeriğini bilen akademisyen çevrem, ailem ve özellikle alanı çok iyi tanıyan Sosyolog Ali Aktaş yönlendirdi. Bunun dışında Dokümantasyon Merkezi’mizin köklü belgelerinden de çok faydalandım. Kitabı İzmit’te, Kocaeli’de yaşayan bir akademisyen olarak kente fayda sağlaması için yazdım.

“EŞİM ÇOK DESTEK OLDU”

Kitabımın kapak tasarımının oluşmasında Köy Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi olan eşim Tahir Erdal’ın büyük emeği geçti. Bana yardımı dokunan herkese de yine buradan teşekkür etmek istiyorum. Kitabı yazarken yaptığım araştırmalarla, 66 yerel türkü daha bularak bu sayıyı 72’ye çıkardım. Kocaeli’nin müzik tarihine ışık tutan bir kitap yazmış oldum. Kitabıma olan ilgiden çok memnunum. İlk baskısı tükendi ve yakında 2. baskı çıkmak üzere.”

Son olarak gençlere nelere söylemek istersiniz?

Öncelikle müziğe gönül veren gençleri kutluyorum. İnsanın müzik ile ilgilenmesi önemli bir olay. Müziğe gönül veren gençlere en önemli tavsiyem, seçkin müzikler dinleyerek, müzik kulaklarını aldıkları eğitim ile pekiştirmeleri. Müzik kirliliğinden de uzak durmaları gerekiyor. Müzik okur- yazarı olmalılar, kendi alanlarındaki gelişmeleri sıkı takip etmeleri gerekiyor. Akademik olarak istedikleri zaman bizlerden faydalanabilirler, kapımız açık.

Doç. Dr. Gülşen Erdal kimdir?

1972 yılında İzmit’te üç kardeşten ikinci çocuk olarak dünyaya geldi. İlköğretimden liseye kadar İzmit’te okudu. 1993 Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Mezun olduktan sonra 28 Haziran İlköğretim Okulu’nda öğretmen olarak göreve başladı. Daha sonra akademik alanda kariyer yapma kararı alan Doç. Dr. Erdal,1994’te Kocaeli Üniversitesi’nin açtığı okutmanlık sınavını kazanarak, akademik hayata adım attı. 1997-2006 yılları arası öğretim görevlisi çalıştığı Kocaeli Üniversitesi’nde Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Evli ve bir kız çocuğu annesi.