Kocaeli’deki konutların durumu, yeni imar düzenlemeleri, müteahhitlerin beklentileri gibi pek çok konuyla alakalı olarak Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ile gazetemizde keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Mamik, hem inşaat sektörü hem de 1999 Depremi’nin öncesi ve sonrasında ayakta kalan binalar hakkında açıklamalar da yaptı. Özellikle ilimizdeki müteahhit sayısının fazlalığına dikkat çeken Mamik, bazı düzenlemelerin şart olduğunu söylerken, “Elini kolunu sallayan, müteahhit olmamalı” dedi.

Müteahhitler Birliği nedir, ne zaman kuruldu?

Müteahhitler Birliği 2014 yılında kuruldu. İlk döneminde Metin Alan başkanlığında, daha sonrasında Zekai İren başkanlık yaptı. Ardından da görevi biz devraldık. Hemen hemen bir buçuk yıldır da devam ediyoruz. 100’e yakın üyemiz var ancak bizim gayemiz çok fazla üye yapmak değil. Etkili bir birlik olmak.

KOCAELİ’DE 5 BİN 700 MÜTEAHHİT VAR

Kriz müteahhitleri nasıl etkiledi?

Kriz döneminde çoğu müteahhitlerin meslekten çekildiğini gördük. Ciddi anlamda bir silkelenme oldu. Türkiye genelinde 400 binden fazla müteahhit, Kocaeli’de ise 5 bin 700 müteahhit var. Almanya geneline baktığınızda 5 bin 600 müteahhit olduğunu görüyoruz. Bu içler acısı bir durum. Onun için Türkiye’de de konut fazlalığı çıkıyor; bunun sebebi ise meslek yasası olmaması.

ELİNİ KOLUNU SALLAYAN MÜTEAHHİT OLAMAYACAK

Müteahhit enflasyonuyla ilgili bir önlem alınamaz mı?

Çok şükür bundan 4,5 ay önce bizim de yönetiminde bulunduğumuz İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu aracılığıyla aynı zamanda da Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin çalışmalarıyla meslek yasası da çıktı. Bünyemizde de İzmir Milletvekili Necip Nasır ve Ankara Milletvekili Barış Aydın da var. Milletvekilleri aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Komisyonu’ndalar. Müteahhitlik Yasası’nı da çok şükür oradan geçirdik; bundan sonraki süreçte de artık elini, kolunu sallayan müteahhit olamayacak.

Bundan sonra nasıl olacak?

Bundan sonra sınıflandırma olacak. Örneğin siz inşaata başlayacaksınız, belediye “Bin metrekare yapabilirsiniz” diyecek. Senin de üç bin metre yapma durumun varsa sana izin vermeyecek. Çünkü sende o kapasite yok; maddi imkanın olabilir ama yeterliliğin yok. Sonraki süreçte mecbur tecrübeli birini bulmak gerekiyor. Bundan sonra biraz daha düzgün gidecek. Bu bizlerin sık çalışmasıyla oldu. Biraz daha faal duruma gelmesi birkaç ayı alır.

“BUNDAN SONRA HER ŞEY DÜZENLİ”

Diyelim ki siz yeni başlıyorsunuz, müteahhit olmak istiyorsunuz 5 bin metre iş var elinizde, yapamıyorsunuz. Sınıflandırma var. İş bitirmelerini aldıktan sonra farklı noktalara gelebiliyorsunuz. Daha önceki durumda yasa olmadan önce istediğin gibi özel sektörde n 100 bin de, 200 bin metre de yapabiliyordun. Bundan sonra her şey düzenli.

6 bine yakın müteahhittin kaçı şuanda iş yapıyor?

5 bin 700’ün aktif çalışanı 30’u geçmez. Bundan önceki süreçte ne yiyip içiyorsa, tekrar aynı şeye dönüyor. Biz de fabrika ayarlarımıza döndük.

Yarım kalan projeler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Projesini tamamlayamayan meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ve müşterilerini mağdur etmemeleri için Kocaeli Projeler Anonim Şirketi’ni kurduk. Amacımız yarım kalan projeleri bitirebilmekti. Ancak görüştüğümüz firmalar, mağduriyetin önüne geçmek yerine kar odaklı düşününce bu fikirden uzaklaştık.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Şirketin en büyük gayelerinden birisi Kocaeli’deki kentsel dönüşümü yapmak; 10 firmanın birleşmesinin sebebi de bundan ibaret. İhalelere gireceğiz tabi ki ama biz demiyoruz “Diğer illerden gelen kardeşlerimiz yapmasın” ama öncelik hakkının da bizde olmasını söylüyoruz.

Kocaeli’de 150 bin bina yıkılmalı

1999 depremi öncesi ve sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

99 depremi sonrası herhangi bir yenileme olmadı. AFAD ilimizde bin 600 hasarlı, yıkılması gereken bina var diyor, ben ise 150 bin bina diyorum. 1999 depremi öncesi yapılan binaların hepsinin yeniden elden geçirilmesi lazım. Çünkü onlar, deprem öncesi yapılan yapıların hiçbirisi yapı denetim şartlarına uygun bir şekilde yapılmadı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLAMALIYIZ

Biz işin hep kısa yoluna gidiyoruz ama böyle olmuyor; kentsel dönüşüm yapacaksak bütün binaları tek tek gezmemiz lazım. Bir deprem olursa ciddi manada sıkıntı olur. Sonuç itibariyle bu kentte yaşayan insanların depremden ne kadar etkileneceğini de düşünmek lazım. Kentsel dönüşümde ilk başlarda bakanlık bir yasa çıkarttı; “Harçlardan muafsın, kiraları vereceğiz” dediler. Sonra dönüşüm başladı. Ancak biraz daha bu unsurlarda kısıtlamalar başlayınca, kentsel dönüşüm durmaya başladı. İzmit’in merkezinde 7 katlı binayı yıkıp 3 katlı bina izni veremezsin. 7 katlı binayı yıkıyorsan, “7 katını verilmeli.” O zaman bak dönüşüm nasıl aktifleşiyor. Cazibe olmadığından kimse kentsel dönüşüme yaklaşmıyor. Bizim bir an önce bu memlekette kentsel dönüşüm yapmamız azım. (BALON 2)

“MİA PROJESİ DÜZGÜN BİR PROJEYDİ”

Şehirleşme hakkında ne düşünüyorsunuz?

Biz neye bakıyoruz? Şehir merkezine odaklandığımız için arsa kalmadı gözüyle bakıyoruz ama aslında pilot bölgeler seçip şehirleşmeleri o taraflara doğru kaydırmamız lazım. Avrupa’da mesela eski Budapeşte yeni Budapeşte var; ikisini de gezebiliyorsun, ikisi de güzel. Kocaeli’ye bunu yapmamız lazım. MİA Projesi mesela düzgün bir projeydi. Kocaeli’yi sanayi kentinden çıkartıp turizm kentine çevirebilirdik. Daha sonraki siyasi düşüncelerle -ne olduğunu bilemiyorum- bunu bir türlü gerçekleştiremedik. Yapmış olunsaydı modern, güzel bir şehir olacaktı. Eski İzmit yeni İzmit diye yapabilirdik.

İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİYOR

2 yıl önce de Otopark Yasası’nda bir değişiklik vardı. Biz İnşaat ve Müteahhitler Konfederasyonu olarak çalışmalarımızla 2 yıl boyunca erteletmeleri yapabildik. Otopark yasası 1’inci ayda yürürlüğe girecek. Her bina kendi altında otoparka sahip olacak. Peki, Kocaeli buna elverişli mi? 6 metrelik yollar var nasıl otopark yapılabilir? Bizler de hem imar yönetmeliğinde hem de otopark yasasında Türkiye geneli değil; il bazlı yapın dedik. Biz, Kocaeli’de ne yapabiliriz? Teknik arkadaşlar oturacak bakacaklar, Kocaeli nasıl rahatlayabilir? Kocaeli’de tabi ki otopark olmalı ancak düzenli bir şekilde olmalı. Kars’taki imar yönetmeliği ile Kocaeli’deki yönetmeliği bir tutmak çok doğru değil. Şehrin yapısına ve dokusuna göre yapmak lazım. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz. Önerimiz, Kocaeli’de tepelerin hepsinin kentsel dönüşüm olması, altlarının komple otopark, daha güvenli, depremde kimsenin endişe taşımadığı, yolların daha geniş olduğu bir şehir.

“BÜYÜK BİR KÖY HALİ GÖRÜNÜMÜNÜ ALACAK”

Bu imar yönetmeliğinde aslında ciddi olan konular var. Biz KOTO’da toplantı yaptığımız zaman da müteahhitler, mimarlar, mühendisleri de davet ettik. Maksat buradaki sorunları dile getirmemiz. Büyükşehirdeki yetkili arkadaşlara da dile getirdik. Büyükşehir belediye başkanımıza da bu konuyu net açıklamamız lazım. Yeterli olmadı halen. Sadece çatı katlarıyla bodrum katlarının emsale dahil edilmesi değil bu kent için nasıl bir imar sağlayabiliriz bunu tartışmamız lazım, yaşanılabilir bir hale getirmemiz lazım. 20-30 yıl sonra yaşanabilir bir kent halinden çıkıp büyük bir köy hali görünümü alacak. Kent için ne yapmamız gerekiyorsa, siyasi büyüklerimizin biraz daha fedakarlık sağlayıp bir şeyler yapması lazım.

Vatandaş “Eski binalar daha sağlam diyor”, ne düşünüyorsunuz?

Şunu göz ardı etmemek lazım; 99 depreminden sonra yapı denetim sistemi Türkiye’de bir çağ atlattı. Depremden önce insanlar kenti kendi kafasına göre yapıyordu, neye dayanarak söylüyorlar bunu anlamış değilim. Eski, insanın gözüne her zaman hoş gelir. Teknoloji artık değişiyor. Japonya’da adamlar fay hattının üzerine binalar yapıyorlar.

“Şu anda tam daire alma zamanı”

Elimizdeki stokları zaten eritme adına çoğu müteahhit elindeki daireleri uygun fiyatlara verdi. Bundan sonraki süreçte inşaat sektörünün kalemlerinde fiyat farklılıkları çıktığı için stoklar eridikten sonra vatandaşın çok uygun fiyatlara alma şansı çok yok. Şu anda tam daire alma zamanı. Bu treni kaçırdıktan sonra böyle bir şeyi bir daha yakalamak mümkün değil. 400’e alacağını vatandaş 600’e, 700’e alamayacak.

ÇATI DUBLEKSLER TAM BİR BOMBA

Biz şu anda Büyükşehire de imar yönetmeliği konusunda baskı yapıyoruz. Biz KOTO’da da bu konuya değindik, 3 buçuk katı ya 4 yap ya da 3’de bırak. Çatı katları bomba katlar. Allah muhafaza deprem olduğunda en çabuk yıkılacak katlardan birisi çatı katı. Ben, Atatürk Bulvarı’dan geçtiğim zaman içim yanıyor. Oradaki binaların çoğunu yurt yapmışlar. 7-8 katlı depremde hasar gören binalar. Deprem olduğu zaman Allah muhafaza, orada oturan çocuklar fakir, fukara, zengin çocuğu orada oturmuyor. Deprem olursa orada bir sürü can kaybı olur, bunun hesabını kim verecek? Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak hasarlı olan binalara kimlik tanımı yapılması gerektiğini söylüyoruz. O zaman bak bakalım taşınan olacak mı? Yüksek hasar, orta hasar; hasta hastadır. 99 deprem öncesinde olan binaların hepsi darbeyi yedi. Yarısı dönüştü, yarısı duruyor. Kalan yarısını nasıl dönüştürebiliriz onlara bakmamız lazım. Deprem olduğunda hepsi yıkılacak. Kars’tan geldim örneğin bir bina yapıyorum, çoluk çocuğum var biri evleniyor kat atıyor, diğeri de atıyor. Bu binanın sağlamlığı nasıl olabilir? (BALON3)

Hacıhızır’daki kentsel dönüşümle ilgili ne durumdasınız?

Bir kısım müteahhit arkadaşlar orayı toparlamışlardı. Bir hazırlık yapıldı inşallah yapmaya da başlarlar. Kolay da bir proje değil. Ben orada birkaç yer yaptım, zor da bir yer. Ne zaman bitecek diye dua ediyordum. Sıkıntılı yerler yani.

Vatandaş ev alırken neye dikkat etsin?

Vatandaş ev alırken, müteahhittin güvenilir olmasına dikkat etmesi lazım. İşini sağlama almadan parasını vermesi çok doğru değil. Herhangi bir belge alarak kendini sağlama alması lazım. Ben ticaret yaparken nasıl kendimi ve karşımdakini sağlama alabilirim diye düşünüyorum. Bu tür sıkıntıları yaşayanlar da emin olun ucuz konutlara girip müteahhittin bitirememesinden kaynaklı oluyor. Bir sürü müteahhit arkadaşım hakkıyla teslim ediyor; kriz döneminde müteahhit arkadaşlarım ellerinde ne varsa satıp yarım kalanları bitirdiler. İskân’a aykırılık ve imar affı farklı. Satılan binalarda vatandaş iskân bekliyor. Binde bir çıkıyordu önceden. İmar affında çoğu iskânsız bina almıştır.

Bankalar faizleri düşürdüler? Bunun ekonomiye bir canlılık etkisi var mı?

Hükümetimizin, bu son zamanda yaptığı faiz indirimleri piyasaya nefes aldırttı. Bizim insanlarımızın da buna duyarlı olması lazım. Piyasada bir iştah yok, parasını dövizde bekletiyor vatandaş bu sefer, iç piyasayı da kilitlemeye çalışıyorlar. Biz bu memlekete yanlış yapmış oluyoruz. Elimizdekini piyasaya sunup bunları yapmamız lazım. Devlet teşvik etti ama halk olarak bunu aşamıyoruz, halkın memleketine sahip çıkması lazım. Bu krizin sebebi ne olursa olsun bizlerin eliyle düzelir. 100 küsur milyar TL’lik para bankalarda yatıyor. İşin bu boyutu da var. Her şeyi halk olarak devletten bekliyoruz, devlet halka sorsa “Biz bunu yaptık halk ne yapıyor” diye ne cevap vereceğiz? Ülke zora girdiği zaman evlat da babaya sahip çıkması lazım.

ŞUAN FAİZLER İYİ

Şu andaki faiz oranları iyi. Sadece dövizdeki ateşi düşürüp dolarla Euro’yu 4 5 arasına çekersek çok güzel olur. 500 bin TL paran var diyelim, götürdün bankaya yatırdın faiz alıyorsun. Olan malını harama soktun. Diğer yandan sanıyorsun ki faiz kazancı hep devam edecek ancak konuta yatırdığın zaman daha karlı olacaksın, bunun hesabı yapılmıyor.

Büyük müteahhitler kendi finansını yaratamaz mı?

Uzun vadede olmuyor. Biz mesela bir projede 5 yıllık çalışma yaptık, kriz zamanı da iyi bir daire sattık. Vatandaşın kredi çekme imkanı yoktu. 500 bin TL daire, yüzde 20’sini peşin 400 lirasını 5 yıla böleceğiz dedik. Biz bunu ülkemizin darda olduğunu dönemde bilinçli bir şekilde yaptık. Dairenin normal fiyatı 520, 530 bin TL idi. Kredi faizin üzerine koyup gitmedik, firma olarak faiz filan terstir bize.