Kurt: 10 bin öğrenciye destek vermenin gururunu yaşıyoruz

Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Derya Kurt ile vakıf çalışmaları ve gelecek projeleri konuşmak için bir araya geldik. Başkan Kurt, TEV Kocaeli Şubesi’nde gerçekleştirdiğimiz sohbette, vakfın çalışmalarından, hayata geçirmek istedikleri projelere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. TEV’in eğitime büyük destek verdiğini belirten Kurt, “TEV, her yıl 2 bini yeni olmak üzere ülke genelinde 7 binin üzerinde öğrenciye burs imkânı sağlıyor. Eğitim için yapılan etkinliklere her zaman destek veriyoruz. 41. İstanbul Maratonu’nda da eğitim için koşacağız” dedi.

TEV nasıl kuruldu?

Türk Eğitim Vakfı 4 Mayıs 1967’de merhum Vehbi Koç tarafından 205 Türk aydını ile birlikte kuruldu. 1967’nin Türkiye şartlarında, çoğu insanın hayal bile edemeyeceği şekilde okuma seferberliği başlatıldı. Yıllar geçtikte Türk Eğitim Vakfı da eğitim mücadelesinde tuğlalarının artırmayı sürdürdü. Şu anda Türkiye genelinde Adana, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Trabzon, Tekirdağ ve Muğla’da olmak üzere 14 şubemiz bulunuyor.

“ÖNEMLİ DESTEKÇİLERİMİZ VAR”

“İlimizde Türk Eğitim Vakfı’na destek veren önemli kurumlar var. Bunları sayacak olursak, TÜPRAŞ, Ford, Atafen Koleji, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, KOİDER ve Kocaeli Barosu’nun desteği var. Tüpraş, “Enerjimiz Bitmez” projesi kapsamında elde ettiği gelirin bir kısmını eğitim bursu ve mentörlük için ayırdı. Yine Ford da “Kızlar Okusun” projesi kapsamında üniversite öğrencisi kızlarımıza destek sağlıyor. Her geçen gün daha fazla kadının iş hayatına katılmasını sağlayan proje, kız öğrencilerimize eğitim ve iş olanağı da sağlıyor. “

Vasiyet bağışçılar varmış galiba, o nasıl oluyor?

Evet, var öyle bir şey. Bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın dışında varlıklarını vakfeden yaklaşık 1500 hibe ve vasiyet bağışçımız var. Bağışçılarımızla aile gibi olduk. Kendileri ile sürekli iletişim halindeyiz. İş birliği içerisinde kalmaya özen gösteriyoruz. Bağışçılarımızla aylık görüşmeler yaparak, zaman zaman evlerine misafir oluyoruz. Bağışçılarımızın bize emanet ettiği bağışları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz.

İlimizdeki faaliyetleriniz ne durumda?

Türk Eğitim Vakfı olarak 2006 Aralık’tan bu yana Kocaeli’de hizmet veriyoruz. İlimizde TEV’e destek amaçlı çelenk bağışlarının yanı sıra mutlu ve özel günlerde de gençlerimize ulaşabilmek amacıyla oluşturduğumuz “Bir Dünya Çiçek” adlı projenin yaygınlaştırılması için çalışmalarımız olacak. Eylül ayında, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile birlikte lisans düzeyinde hukuk eğitimi gören öğrencilere destek sağlamak amacıyla “Hukukçunun Eğitimi, Toplumun Geleceği” projesini hayata geçirdik. Projede, her ilden en az bir hukuk öğrencisine burs desteği sunmayı hedefliyoruz.

“SİTEMDEN TAKİP EDİYORUZ”

“Bağışların hangi ilden yapıldığına dair veriler bağışçılar tarafından hukukcununegitimi.com internet sitesi üzerinden sisteme giriliyor. Böylece hangi ilimizin kaç hukuk öğrencisine destek olacağını, şehirlerimizin iyilikte nasıl yarışacaklarını takip edebiliyoruz. Son olarak Kocaeli Baro Başkanımız Bahar Gültekin Candemir ile projemiz hakkında görüştük ve kendisi de Kocaeli için destek olabileceklerini iletti. Baro Başkanımız Bahar Hanım’a da teşekkürlerimizi tekrar sunmak isterim.”

Her isteyen bağış yapabiliyor mu?

Evet, TEV’e isteyen herkes elinden geldiği ölçüde bağış yaparak, gençlerin eğitimine destek olabiliyor. Bağış yapmak isteyenler, destekledikleri şehrin adını yazıp tüm operatörlerden 6717’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor. Kocaeli Gazetesi okurlarının da mesaj göndererek, destek olmasından mutluluk duyarız.

Kocaeli’de kaç öğrenci burslarınızdan faydalandı?

Kocaeli genelinde şimdiye kadar yaklaşık 10 bin öğrenciye burs verildi. Bu yıl meslek lisesi için 14, üniversite için ise yaklaşık 150 öğrencimiz TEV ailesine katılacak. İlk olarak kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmıştı. Eğitim gönüllüsü dostlarımızın, kurumlarımızın desteğiyle 1967’den bugüne burs sayısı 250 bine yaklaştı. Her yıl iki bini yeni öğrenci olmak üzere toplamda 7 bin gencimize burs veriyoruz. Ayrıca 30 adet eğitim tesisiyle de eğitime katkı sağladık.

Burs kriterleri neye göre belirleniyor?

TEV bursu almak isteyenler internetten tev.org.tr adresine başvurabilir. Birden fazla burs çeşidimiz olduğumuz için kriterlerimiz de buna göre belirleniyor. Öğrencilerimiz hem başarı kriterlerini hem de mali kriterleri sağlamalıdır. Adaylarımız üç aşamalı elemeden geçtiktesonra bursa hak kazanmaktadır. Üstün Başarı Bursu’nda ise adayın liderlik özellikleri çok önemlidir. Bunun dışında yurtdışı bursu da vermekteyiz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabildiği burslarımızda, öğrencilerimizin başarı durumları, mali durumları yabancı dil seviyeleri, mesleki bilgilerini ölçen sınavlar ve mülakatlar yapılıyor.

Kız öğrenciler adına özel bir çalışmanız var mı?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrenimi gören genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirdi. Bu amaçla İzmir-Balçova'da, Trabzon'da ve Ankara’da olmak üzere üç kız öğrenci yurdu hizmete açıldı. Yurtlarımızda ücretli ve burslu olmak üzere iki şekilde barınma sağlıyoruz. Kocaeli’den bu şehirlere okumaya giden kız öğrencilerimiz de gerekli kriterleri sağladıkları takdirde yurtlarımızda kalabilirler.

“MANEVİ DESTEK DE VERİYORUZ”

“TEV ülkemizde üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı. Okul Gebze’de yer alıyor. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamayı değil, aynı zamanda manevi destek sağlayarak çeşitli koşullarda da gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. , TEV Akademi Eğitimleri, TEV mentörlük programı gibi etkinlikler manevi destek programları kapsamında gerçekleştiriliyor.

“Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” diye bir kampanyanız var galiba?

Öğrencilerimiz hayallerinden vazgeçmesin ve bin bir emekle kazandıkları üniversitelerine devam edebilsinler diye bu yıl TEV olarak ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ sloganıyla reklam filmi de olan, izleyenleri öğrencilik yıllarına götüren bir kampanya başlattık. Filmimizde üniversite öğrencisi bir genç, Ahmet, yurt arkadaşlarına okulu bıraktığını ve memleketine geri döneceğini söyleyerek eşyalarını topluyor. İşte filmdeki Ahmet gibi gençlerimizin okullarına devam edebilmesi için eğitime duyarlı tüm dostlarımızı, kişi veya kurum fark etmeksizin, imkânları doğrultusunda, gençlere destek olmaya çağırıyoruz.

“OKUYAMAZSAM EVLENDİRİLİRİM” DİYOR

“Çocuklarımıza, ‘Burs alamazsan ne yapacaksın’ diye sorulduğunda verilen cevaplardan bazıları ise şöyle; “Memlekete dönerim, herhalde evlendirirler; Yurt param olmadığı için eve dönerim, Okula yürüyerek gider, günde bir öğün yemek yerim; Hayallerimden vazgeçmiş olurum”. İşte burada bizim amacımız önemini çok belli ediyor.”

Valilik veya İzmit Belediyesi ile ortak projeleriniz olacak mı?

Valimiz Hüseyin Aksoy ve İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ettik. Yaptığımız ziyaretlerde, Kocaeli’de eğitim ve gençler için yapılan çalışmalar hakkında görüştük, gençlerimize yönelik projelerimiz hakkında değerli yorumlarını aldık. Kendileriyle yaptığımız görüşmeler, gençler için var gücümüzle sürdürdüğümüz projelerimize değerli katkılar sağlayacaktır. Sayın Valimize ve İzmit Belediye Başkanımıza eğitime olan duyarlılıklarından dolayı buradan tekrar teşekkür ediyorum.

Derya Kurt kimdir?

Doğma, büyüme İzmitli. Evli, Efe ve Ege adında iki oğlu var. Ağustos 2019 yılından bu yana Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şube Başkanı olarak görev yapıyor. 2006 yılından bu yana da TEV Kocaeli Bağış Kabul Sorumluları Taylan Gündoğdu ve Ercan Kurul ile çalışmalarına devam ediyor.