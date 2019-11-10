Artık herkes horon çekecek

Kocaeli Trabzonlular Derneği yeni başkanı Dr. Fuat Ayar, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr Aynur Karadenizli ve Nurten Erkan, derneğin önümüzdeki süreçte yapacağı projeleri Soru Yağmuru’nda anlattı. Dernek yöneticileri, “Fahri Hemşerilik” adı altında Trabzonlu olmayıp da, bu şehre sempatisi olanları da dernek üyesi yapacak. Böylelikle herkes bu derneğin aktivitelerinden ve sunduğu olanaklardan faydalana bilecek.

CENGİZ TOPEL’DEKİ SEFERLER ARTIRILMALI

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Kocaeli Trabzonlular Derneği 16’ıncı olağan genel kurulunda Dr. Fuat Ayar tek aday olmuş, kongrenin ardından başkan seçilmişti. Dernek Başkanı Fuat Ayar, yönetim kurulu üyeleri Nurten Erkan ve 2016-2018 Kocaeli Tabip Odası eski Başkanı Aynur Karadenizli gazetemize konuk oldu. Dernek yöneticileri, gelecekle ilgili projelerinden bahsederken, Cengiz Topel Havaalanı’ndan kalkan uçakların sefer sayılarının artırılmasını istedi.

“KARADENİZ MÜZİĞİ YAPTIRMAYI PLANLIYORUZ”

Dernekte Karadeniz yemekleri yapılıyor mu?

Bizim memleketimizin lezzetlerini tadabileceğiniz bir dernek lokalimiz var. Sabah 08.30’da güne başlayan akşam 00.00’a kadar devam eden bir kafe restoran. Orada bir Karadeniz mutfağı var. Biraz daha geliştirilmesi gerekir ancak her geçen gün aşama kaydediyor. Biz bazen akşamları orada hafif bir müzik de yapalım diye düşündük ancak ruhsat almak, sokağı rahatsız etmemek lazım. Müzik dinlemeyi özledik. Önümüzdeki süreçte Karadeniz müziği yaptırmayı planlıyoruz. Her akşam değil ama haftada 2-3 gün olabilir.

“BAŞKANLIK AKLIMDA YOKTU”

Başkanlık var mıydı aklınızda?

Yoktu. Sizi bir şeyler bir yere getiriyor; isteseniz de istemeseniz de... Artık bir yere geldiğiniz zaman önünüzde oluyor, buna mecbur kalıyorsunuz; biraz öyle biraz da insanlarımızın bu şehirde biraz savruk olduğunu gördüm. 15 senede arkadaşlarımız derneği bir noktaya getirdiler. Başımızı sokacak yer sonunda bulduk. O dönem yer olarak İzmit Belediyesi’nin de büyük katkıları oldu. Şimdiki belediye yönetimi de derneğimizin bir sorunu olduğu zaman yardımcı oluyor. Bizim derneğimizde ‘Ben adayım’ diyen insanlar bu dönem çok ortaya çıkmadı. Bu dönem için söylüyorum. Ben de ‘Ben adayım’ diye ortaya çıkmamıştım. Ancak çevredeki insanlar sizin aday olmanız gerektiğini size telkin etmeye başlıyor. Bizde başkan adayı istişareyle belirleniyor.

İstişare kurulu nasıl çalışıyor?

Bizim istişare kurulumuzda kimlerin olması gerektiğiyle ilgili kriterler gözden geçiriliyor. Tabii ki bir tanımlama da yapmak lazım. Eski dernek başkanları, kurucuları vs. gibi kriterlerle bir kurul oluşturmamız lazım. Orada demokratik bir oylama yapılır ve yazılır. Ortak bir karara gidilemezse kapalı oylama yapılabiliyor. Sami Başkan’ın geçtiğimiz dönemde başkan olarak devam etmesi gerekiyordu. Bir süreç başlamıştı ve o sürecin olgunlaştırılması gerekiyordu. Binanın bitirilmesi gerekiyordu. Orada tabii bizim hemşerilerimizin, abilerimizin, iş insanlarımızın o derneğin yapımında büyük katkıları oldu. Orayı kültürel ve sosyal anlamda geliştireceğiz. (BALON1)

“TRABZON’U SEVEN İNSANLARA DOKUNMAMIZ LAZIM”

Bundan sonraki dönemde Kocaeli’de yaşayan Trabzonlular için neler yapılacak?

Fuar’daki tanıtım günleri organizasyonu kolay bir iş değil, maliyetli bir iş. Büyükşehir Belediyesi geçen dönem destek sağladı. Bu işin ekonomik döneminde ne var, daha görmedik. Bu yıl tanıtım günlerimizi şubat sonu mart başı gibi yapmayı düşünüyoruz. Bunu belirlemek için bir sürü parametre var. Ona göre net tarihi belirleyeceğiz. Derneğimizde, çocuklarımıza kültürümüzü öğretmek adına halk oyunları, kemençe kursları açmaya başlayacağız. Bir tane tiyatro oyuncusu arkadaşımız var, onunla birlikte tiyatro, drama kursları gibi organizasyonlar yapılacak. Kadınlarımız da bir takım faaliyetlerde bulunacak. Bizim Trabzonlu dediğimiz veya Trabzon’u seven insanlara dokunmamız lazım. Burada azıcık bu havayı buluyoruz.

“SİNEMA FİLMİ GETİRECEĞİZ”

Fuat Ayar: 2015’te Oskar’a aday gösterilmiş bir film olan Kalandar Soğuğu isimli sinema filmini getireceğiz. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Sabancı ya da bir sinemada oynatabiliriz. Oyuncuları da getirmeye çalışacağız. Kalandar, Ocak ayının 13’üdür.

Aynur Karadenizli: Bizim çocukluğumuzda Kalandar zamanı kabaklar yapılır, insanlar eğlenceli giyinir, herkes birbirinin evine içine doldurduğu bir şeyler atardı.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HAZIRLANIYORUZ”

Fuat Ayar:24 Kasım Pazar günü Öğretmenler Günü nedeniyle 25 Kasım’da öğretmenler gününü kutlayacağız. Onlara derneğimizde müzik yapacağız, Trabzon’u da anlatacağız.

Aynur Karadenizli: Çağımızın hastalıklarından bir tanesi de bireysellik. Derneklerin kültür ve sosyalleşme anlamında yapacakları uygulamalar insanları sosyalleşmeye yönlendiriyor. Kültür derneğinde konuşmanız bile değişiyor. İnsanları gülümseten bir şey.

FAHRİ HEMŞERİLİK UYGULAMASI

Aynur Karadenizli: Fahri hemşerilik uygulamamız var ancak çok uygulanan bir şey değil. Öyle bir karar aldık uygulamaya başlayacağız. Biz aynı zamanda buralıyız, burada yaşıyoruz. Trabzon Kültür Derneği diyerek sınırlı bir şekilde devam etmemiz mümkün değil. Fahri hemşeriler aracılığıyla bizim kültürümüze meraklı, sevdalı kişileri de alıp kültürü öğretmeyi ve yaşatmayı amaçlıyoruz. Başarı böyle gelir. Diğer derneklerden farklı bir görüş olarak ortaya çıkıyor. Mesela Trabzonlu olmayanlar da horon oynuyor artık. Bu çok güzel bir şey olacak ama tabi ki ücret varsa bizim üyelerimizin ki daha düşük olacak.

TRABZON DERNEKLERİYLE ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ

Gebze ile bir kopukluk var mı?

Bütün ilçe derneklerimiz ve köy derneklerimize yavaş yavaş dokunmaya başladık. Hepsiyle görüşeceğiz. Belki de ufak bir çalıştay oluştururuz. Federasyon, vakıf başka bir şey de olabilir. Ciddi bir dağınıklık olduğunu biliyoruz. Gebze kendini il zanneden bir yer. Fiziksel anlamda da uzak bir yer. Ama onlarla da önümüzdeki zamanlarda görüşmeye başlayacağız. Bir hafta 10 gün gibi bir süreçte birlikte olacağız. Federasyon vs. olmasa bile beraberliğimizi güçlendirmeye çalışacağız.

“TRABZONLULAR ÜYELİĞİNİ YAPTIRMALI”

Kocaeli’de kaç Trabzonlu var?

Bizim Karadeniz insanlarının buraya gelme şekilleri var. Birinci dünya savaşı öncesi gelenler, sonrası gelenler, gurbete çıktım diye gelenler. Bunların ilk çıktıklarında kimliklerinde Trabzon yazıyor ama geldikleri yer başka yerler. Sayıyı tespit etmek için çalışıyoruz. Sokakta ‘Bu şehirde en çok kim yaşıyor?’ diye sorsanız Trabzon diyorlar. Bir diğer yandan bizim Trabzon sevdalıları dediğimiz insanlar var. Anadolu’da İstanbul’a başkaldıran kenttir Trabzon. Trabzonspor sevdası başka tabi. Trabzonspor’un şehre çok büyük etkisi var. Bizim futbol kulüplerimiz şehri tanıyor ancak Trabzonspor’un yeri başka. Takım ligde olsa da hep beraber gidebilsek keşke. Şehre sosyal anlamda da katkı sağlıyor. Bizim bu şehirde en büyük markamız Kocaelispor. (BALON 2)

Üye sayınız kaç?

Üye sayımız 461. Bizim şu anki süreçte en çok çalışacağımız konulardan bir tanesi üyelerimizin durumları ve üye sayılarımızı arttırmak. Üyelerimize mesaj atmak, üye kartı vermek, derneği hissettirmek lazım. Trabzonlular üyeliğini yaptırmalı. Derneğimizin kurumsal kimliğini daha öne çıkartacağız. Trabzonlu olan ve seven insanların ilgisini oraya çekmeye çalışıyoruz. Sosyal medyayı etkin kullanmaya çalışıyoruz. Kocaeli Trabzonlular Derneği Facebook sayfamızdan da hemşerilerimiz ve ilgi duyanlar takip edebilirler. Bizim yönetim kurulumuz nitelikli insanlardan oluşuyor. Bu sene sayıyı arttırarak 25 kişilik yönetim kurulu oluşturduk. Trabzon’daki ilçeleri de temsil eden bir mozaik oluşturduk. Uyumumuz güzel. Yaş ortalamamız düşük bir dernek.

Trabzon’a gidenler nereleri gezmeli?

Genelde turizm şirketleriyle aracılığıyla geziliyor. Ben hiçbir tur şirketiyle Trabzon’a gitmiyorum, bizim hep gördüğümüz yerleri gezdiriyor. Biz gidiyoruz yaylada, gerçek ortamlarda, derede alabalık yakalamada vs. yerleri geziyoruz. Tur şirketi belli yerleri gezdirip döndürüyor. Karadeniz ve Trabzon bu değil. Bizim yaylalarımız muhteşem doğası olan bir yer. 2 bin 500 metrede buz gibi su çıkıyor çimenin içerisinden. Bunlar insanın ilgisini çekebilecek şeyler.

Emekli olunca Trabzon’a neden dönmediniz?

Emekli olsam da ben hala çalışmaya devam ediyorum. Trabzon’da sürekli yaşayabilir miyiz o da soru işaretleri olan bir durum. Trabzon kadar Kocaeli’yi de seviyorum. Trabzon’da sürekli olarak yaşadığınız zaman bir hafta 10 gün sonra işin içine girmeye başlıyorsunuz. Orada yaşamanın belirlediği parametreler var. Başka bir gözden bakıyorsun çünkü.

“ELİMEZDEKİNİ ÖĞRENCİLERİMİZE HARCAYACAĞIZ”

Burs verilecek mi?

Bir bütçe oluşturduk, o bütçenin bir kısmını öğrencilerimize harcayacağız. O parayı bu ay harcayamazsak da yine de çocuklarımıza harcanır. Bir takım bursları süreklilik oluşturabilecek bütçemiz oluşacak. Biz öyle çok para sıklığı olan bir alanda değiliz ancak üyelerimizden desteklerini isteyeceğiz. Bu konu bizim için önemli. Toplumun okutulması, aydınlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanımızı daha güçlü hale getireceğiz.

Aynur Karadenizli: Öğrencinin, başına bir şey geldiğinde sığınacak yeri olması hissi çok önemli. Bütün öğrencilerimize destek verebilir miyiz bunu bilemiyorum ama yardım etmeye çalışıyoruz. Bir öğrenci geldiğinde üst sınıftaki öğrencilerin yeni geleni bulup bize iletmesini bile sağlayabilsek, yeni öğrenciler bir sonraki dönemde gelenleri bize iletmesi gerektiğini bilecekler. Gelecek nesil de çok önemli. Bilgisayar çağındayız, artık hemşerilik de kalmayabilir.

Siyaset ile derneğin yan yana getirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu şehre bir renk katabiliyorsak o zaman mutlu oluruz. Bir farklılık, bu şehirdeki insanların gülümsemesi, başka bir şey. O yüzden bir şeyler yapmamız lazım. İnsanlar güzel şeyler yaptığı zaman zaten marka haline geliyor. Seçim dönemi derneğin ne yaptığı, siyasetin ne yaptığı ayrımına varamayan insanlar ‘Bunlar şu partinin arka bahçesi vs.’ diyor. Bu olmayacağız hiçbir zaman. Derneği böyle şeylerle ilişkilendirmek doğru değil. (BALON3)

Havaalanı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Trabzon’a yazın uçak biletleri öteki kentlerin 3 katı. Trabzon’u merak eden insanlarımız da var. Alışkanlık var insanlarımızda. Sabiha Gökçen 30 kilometre uzaklıkta. Yalova, Adapazarı, Düzce, Bolu’daki insanlar buradaki havaalanını çok rahat kullanır. Her gün buraya uçak koysan o zaman sıkıntı yok. Bu konuda biz de bir çalışma yapmak istiyoruz.”

FUAT AYAR KİMDİR?

1968 Trabzon Maçka doğumlu. Öğrenim hayatını Trabzon’da tamamlayıp, 1989’da Kocaelil’ye geldi. Hereke, Karamürsel ve Körfez’de hekim olarak görev yaptı. Körfez’de Marmara Hastanesi’nin kuruculuları arasında yer aldı. Ardından İzmit’te OKSİMED’i kurdu. Şu anda ise bir güzellik merkezi işletiyor. 3 çocuğu var. Oğlu inşaat mühendisi, kızı mimar. Her sene Trabzon’a giderek, Maçka’daki evinde kalıyor. İki dönem Körfez Ticaret Odası’nda yönetim kurulu üyeliği, Körfez’de Karadenizliler Derneği’nde yöneticilik yaptı. Yaklaşık 15 yıldır Trabzonlular Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Önceki dönem başkan yardımcılığı yaptığı derneğe, bu dönem başkan oldu.