Gıda OSB sayesinde Kandıra göç alacak

Türkiye’nin ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olan Kandıra Gıda OSB’de işler hızlandı. 1923 dönüm alan üzerinde başlayan çalışmalar 2023 yılına kadar devam edecek. Soru Yağmuru röportajlarımızın bu haftaki konuğu olan OSB Başkanı Mehmet Başol, “Bu proje Kandıra ve Kocaeli’nin kaderine yön verecek” diyor. Başol’a göre, bölgenin işsizlik sorununun çözülmesinde ve tarımın canlandırılmasına büyük katkıları olması beklenen proje tamamlandığında, göç veren Kandıra, göç alın bir ilçe haline gelecek.

80 YATIRIMCI OLACAK

Kandıra Gıda OSB Başkanı Mehmet Başol, OSB’nin 2023 yılında faaliyete geçirileceğini planladıklarını söyledi. Gazetemize verdiği röportajda, OSB girişine dev bir AVM yapılacağını da sözlerine ekleyen Başol, burada işletmelerin yanı sıra köylü pazarının da kurulacağını söyledi. Dönemin Büyükşehir Meclis Üyesi olan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in fikriyle hayata geçirilen proje tamamlandığında, 80 yatırımcının yer aldığı dev bir kompleks olacak. Kandıra Gıda İhtisas OSB Başkanı Mehmet Başol, “1923 dönüm yerimiz var. Burada şu an 58 yatırımcımız var. Sayıyı 80 yatırımcıya çıkartacağız. Gıda üzerine üretim yapan herkesi buraya davet ediyoruz. İl dışından talepleri ikinci planda tutuyoruz. İnsan önce ailesini, sonra komşusunu, sonra yaşadığı şehri, sonra ülkesine önem verir. Bu tesisler buraya yapılacaksa benim buradaki arkadaşlarım gelsin. Önce Kocaeli, dolduramazsak ondan sonra dışarıya yönelmeyi düşünüyoruz. O yüzden ufak parseller oluşturduk” dedi.

Kandıra İhtisas OSB ne zaman açılacak?

Bölgede 2020’nin sonbaharına doğru hafriyat işleri biter, 2021’de de yollar, doğalgaz, su hatları çekilir. Biz 2022’nin başında yatırımcıya teslim ettik mi 2023’ün içinde fabrikalar üretime geçmeye başlar. Bu da Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında olacak gibi duruyor. Bu da bizi teşvik ediyor. Bu fabrikaların çoğu doğayı kirletmeyen, bacasız fabrikalar.

Projenin gecikmesine neden olan kişiyi Mehmet Başol bakın nasıl ikna etmiş

“999 BİN 999 TL VERİRİM DEDİM”

Kandıra Gıda OSB’nin arazisi içerisinde Mürsel Yayla’ya ait yerin satılmaması nedeniyle yaşanılan kriz, Kandıra Gıda OSB Başkanı Mehmet Başol’un girişimleriyle aşılmıştı. Projenin yıllarca gecikmesine neden olan konuyu bir de Mehmet Başol’dan dinleyelim: “Arsasını vermeyen Mürsel Yaylalı’nın ailemle birlikte kapısını çaldım; dost olduk. Beraber gezdik, konuştuk daha sonra ‘Şu işi halledelim’ dedim. 4 tane alternatif sundum ona. O sanayide yatırımcı olmaya heveslendi ama üstüne de 500 bin TL para istedi. Konuyu Vali Beye götürdüm, Vali Bey de, ‘Öyle büyük para verme, yatırımcı olması da onun için riskli’ dedi. 6 ay sonra Yaylalı’ya telefon açarak ‘Bu işi halledelim’ dedim, o da ‘Tamam. Parayla al’ dedi. Daha sonra ‘3 milyon istiyorum’ dedi. Vali Bey ile tekrar görüştüğümüzde ‘Milyonlar vermeyin’ dedi. Milyonlar vermeyin deyince ödeyeceğim paranın 1 milyondan aşağı olması gerektiğini düşündüm ve 999 bin 999 TL teklif ettim. Avukatıyla görüştüm. 3 ay içinde Mürsel Bey bu rakama razı geldi.

6-7 SENEMİZ ZİYAN OLDU

İstanbullu olmasına rağmen Mürsel Bey, yine o bölgeden yer aldı; adam bölgeyi sevmiş. Bize sattığı arazide bu yılbaşına kadar oturma izni verdik ona, sonrasında yıkılacak ev. Neticede böyle 6-7 senemiz gitti ama anlaşmak bana nasip oldu. Başkan ben olsaydım 1 senede çözerdim. Mutlaka bu işlerde kalıcı, uzun vadeli çözümler bulmak lazım. 5, 5 buçuk sene oyalattı projeyi. Konuyla ilgili davalık aşamalarımız oldu. Danıştay’dan ters bir karar çıksa yani organize iptal edilse uygulamada ne olacağı da belli değildi. Türkiye’de daha önce olmamış hiç. Çözümsüzlük ortaya çıkacaktı.

Kandıralılar bu projeye ne diyor?

Şu anda iş makineleri çalışıyor. Hafriyat işi yapılıyor. Bir gün makineler çalışmadığı zaman bana en az 30 telefon geliyor. “Neden durdu, bir sıkıntı mı var?” diyorlar. İnsanlar bu projeyi istiyor. İktidarıyla muhalefetiyle bu proje Kocaeli’nin projesi... Bu proje siyaset üstü proje. Bundan sonra Kandıra’nın tarım üretimi de buradaki fabrikaların tüketeceği şekilde yapılmalı. Artık Kandıra’da fındık, hindicilik, sütçülük gibi sektörler artmalı. Tarım Bakanlığı tarafından OSB sayesinde Kandıra’ya yöresel bir destek de çıkartılabilir.

OSB’nin girişi AVM olacak

Kandıra Gıda OSB açıldığında, giriş kısmına büyük bir AVM yapılacak. Bu AVM içerisinde insanların alışveriş yapabileceği, kahvaltı yapabilecekleri, yemek yiyecekleri alanlar yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Şenol; “OSB’nin girişinde 30 dönümlük yerle birlikte orası bir AVM olacak. Hem köylü pazarı, hem de üretilen ürünlere yer vereceğiz. Köylü pazarı kurulacak. O olmazsa olmazımız. İzmit’teki insanlar çıkacak kahvaltısını yapmaya gidecek, yöresel ürünleri alacak.

OSB’nin çevreye ve havaya olumsuz etkileri olacak mı?

Bu OSB’de çevreye verilecek bir zarar olamaz. Tüm OSB’nin çevreye etkisi, Dilovası’ndaki bir fabrikanın yüzde 1’i kadar bile zarar vermez. Gıda atıklarında özellikle Fransa çok güzel elektrik enerjisi elde ediliyor. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Dışarıya atığımızın olmadığı bir sistem kurucağız… Herkesin kendi arıtması olacak, burada arıtılanlar da sonra genel arıtmaya gidecek.

“KÖYLÜ BİLİNÇLENDİRİLMELİ”

Ispanak olayında ilaç mı, yabani ot mu? Yabani otlar yıllardır var, muhtemelen dozunun artı kullanıldığı bir durum var. Bu ve benzeri hataların yapılmaması için köylü bilinçlendirilmeli. Tarıma, köylüye verilen hayvan ilaçları, tarım ilaçları ücretsiz verilmeli. Ücretler fazla olduğu için, çiftçi kafasına göre ilaç alıyor, uyguluyor. Tarım mutlaka desteklenmeli ancak bu desteği kaliteli ziraat mühendisleri, veterinerler vermeli.

Tarım nasıl gelişecek?

Şu an Türkiye’de sanayi çalışıyor, ihracatçı çalışıyor... Her ne kadar kriz var dense de stokta duran fabrika yok gibi bir şey. Ekonomik kriz diye bir şey yok, sadece paranın yönü değişir. Avrupa’ya, her tarafa satış yapıyoruz. Tarımda da bunu yapmak zorundayız. Ülke hepimizin ülkesi, bunun için yeni yollar artmalı. Et tüketimi artmalı, etin tüketiminin artması için fiyatları düşmesi lazım. Ete destek vermek lazım… Boş tarlaya destek veriliyor. Uzun süren terör durumlarından dolayı otlaklar, meralar kapatıldı. Şimdi terör azaldı; tekrar dönüş bekliyorum. Bence Türkiye ette kendine yetmeli, dünya standartlarına yaklaşmalı. Özellikle tüketimde çocuklar için çok önemli. Bize bir ara yumurtayı, eti de yasakladılar. Et yemeyin, yumurta yemeyin. Ne yiyeceğiz? Ot. Koyun gibi ot yenmemiz istendi. Bunu da aştık. Önümüzdeki süreçte daha güzel şeyler olacak inşallah. Türk insanı bunu hak ediyor.

OSB’ye talep ne durumda?

Talep var ama ekonomiden dolayı tedirginlik de var. Ülke büyük ülke para hep vardır; para kaybolmaz. Yatırımcı da olacaktır. Biz yatırımcıya hazır hale getiriyoruz. Doğalgazı, elektrik, suyu her şeyi kapısının önünde olsun. Ruhsatı da biz vereceğiz. Hiç uğraşmayacak.

“DEVİR YAPTIRMIYORUM”

2 yıldır gıda üretmeyen hiç kimseye yer vermeyeceğim. Çünkü bundan sonra rant zamanındayız. Alayım, 3 sene sonra satayım, 3 kat para kazanayım. Burası artık bir tarladan sanayiye dönüş alanı içerisinde. Burada yapılacak yerler için kolaylıklar geliyor. Bunu biz yapana vereceğiz. Adamı göreceğiz, üretim yapıyor mu? İçimizde yer alabilir mi? Yerler tahsis edildi, tapu da verildi ama bizim de, yatırımcı kurallara uymadığı an yerini geri alma şansımız var.

METREKARESİ 1 TL

Şu an aylık metrekareye 1 TL, 10 bin dönüm yeri olandan 10 bin TL alıyoruz. Bu paraları da artık altyapıya harcıyoruz. Bu paranın tamamı yatırımcının. Bazıları bunu devletin parası gibi görüyor. Burada devletin bir kuruşu yok. Devletten kredi aldığınız zaman bütün idare devlete geçiyor. Yeri tahsis ediyorsunuz, sonrasında yeni bir fiyat belirleniyor, yerini aldıktan sonra fabrikasını yapmaya başlıyor, tapusunu da alacak. Mesela Çayırova süt girdi, Çayırova’daki fabrikaya satmak zorunda. Adam o fabrikasını ben satıyorum diyemez, ayrı bir şirket kurar içinde bölünür bilemem ama ben şu anda devir yaptırmıyorum. Fiyatından vaz mı geçtin? Al paranı git. Ödemiş olduğu parayı yasalar gereği iade ediyoruz.

9 bin kişiye istihdam

Kandıra OSB’nin Kandıra’ya nasıl bir katkısı olacak?

Şu an 58 yatırımcımızın, bizim onlardan aldığımız verilere göre çalıştıracağı insan sayısı 9 bin civarı olacak. 9 binin birçoğu Kandıra yöresinden olacak. Bizim organizenin bir özelliği de yüzde 80 kalifiye elemana gerek yok. Sıradan ilkokul mezunu üretime dayalı insanlar olacak. Kandıra’da çalışmak isteyen herkese iş var. Bu tür insana daha çok iş var. Bu projenin Kandıra’ya uygulanması mükemmel. İşletme sayısı 80’e çıktığında ise çok daha fazla istihdam kapısı açılacak.

“BENİ EN ÇOK EMLAKÇILAR ARADI”

İşletme sayısı arttığında, burada ki çalışan sayısı 10-12 bin civarına yükselecek. Türkiye kalkınma hızını yükseltirse, oradaki fabrikalar kendilerini büyütüp sayılarını arttırırsa bu rakamlar çok daha artacak. Osman Pepe milletvekiliyken Kandıralı vatandaşlarımıza yerlerinizi satmayın dedi, Kandıralıya dinletmediler. İstanbullunun Kandıra’da almadığı yer kalmadı. Kandıra’da emlakçıya rastlarsınız hep. OSB konusunda beni en çok emlakçılar aradı. Orada biz OSB olarak tabi ki devlet, belediye hepsi gelecekte nüfus artışının planlanmasını yapmalı. Belediye başkanımız Tahir Büyükakın da çok dolu bir insan ve kendisinin desteğini görüyoruz

“İHALELERİ PARÇALAYARAK YAPIYORUM”

4 Aralık’ta hafriyat ihalemiz var. Benim arzum İzmitliler, Kocaeliler bu işi yapsın diye büyük ihaleler yapmıyorum. Hep işi küçükler yapıyor ama parayı büyükler kazanıyor. Bu defa ufak ufak yaptıralım diye düşünüyoruz. 20’ye yakın ihale olacak. Birinde müteahhit ile ilgili problem olsa diğerinde devam ederiz diye böyle bir teknik geliştirdik. Ben, bu seneye kadar yağmur yağmamasına çok üzülürdüm. Bu sene de yağmasın diye o kadar heveslenip dua ediyorum ki. Bir gün yağmur yağdığında 7 gün araziye giremiyoruz. Amacımız burası bir an önce bitsin ve fabrikalar aktif hale gelsin.

“KANDIRA’YA ÖZEL TEŞVİK UYGULANMALI”

OSB köylere nasıl faydalı olacak?

Örneğin, köylerde bir iki inek var, süt işi yapıyorlar, kooperatiflere veriyorlar paralarını alamıyorlar. Kandıra’da köylerdeki sorun, hepsinin sütçülerden alacağı var. OSB’de hem pahalıya satacaklar, hem de satmakta ve parayı almakta zorluk çekmeyecekler. Büyük fabrikalar gelecek. Kandıra’da hindicilik tekrar yaygınlaşmaya başladı. Köylüyü teşvik açısından Tarım Bakanlığı ile görüşüyoruz. Kandıra’ya özel yeni bir teşvik uygulanmalı. Bunun yanında çikolata fabrikaları var; fındık kullanıyor. Bir kere kesin işçi açısından çoğu sıradan işçi çalıştırıyor. Hepsine iş var; İzmit’ten de gidip gelenler olacak. OSB yapılıyor diye insanlar evlerini tamir edip geri dönmeye başladılar. Halk buna kendini hazırlıyor.

İşsizlik ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Şu an Türkiye’de sanayi üretimde ciddi bir sorun yok. Bu sadece bu iktidar değil, önceki iktidarların da çalışmasıyla Türkiye’ye dünyaya entegre oldu. O yönde fazla sıkıntı yok. Sıkıntı çarşı pazarda var. Tabii ki işsizlik var, işsizlik de dengesiz eğitimden kaynaklanan üniversite mezunu var. İşsizliğin Türkiye’de bir kısmının tedavi olması gerekiyor; iş beğenmiyorlar. Bize uçak mühendisi 30 tane lazım, biz 300 tane mezun ediyoruz. Büyük fabrikalar artık üniversite ayrımı yapıyorlar. Yabancı eğitimde orta doğunun da gerisindeyiz. Bizler Müslüman olduğumuz halde Arapçayı bile öğrenmemişiz, İngilizceyi sevmemişiz. Üretimde artık İngilizce bilmeyen mühendis kimse istemiyor. Bir kere artık lisan bilmeyen insan ayıplanmalı. Türkiye’de yabancı dili nasıl sevdireceğiz bilmiyorum.

Kandıra’da nüfus artacak

Yatırımcı neden Kandıra Gıda OSB’yi tercih etmeli?

Avrupa’nın ticaret merkezi İstanbul. Burası Türkiye’nin tek gıda OSB’si. Kandıra yöresinde şu an ucuz işçi bulmak kolay. Sanayici, ‘Ben Kandıra’da işçi bulabilecek miyim?’ diye soruyor. Birinci etapta işveren eğitim demiyor. Kandıra yöresinde işsiz kalmayacak; İzmit’ten ve başka ilçelerden gelecek. Muhtemelen organizede ilk bacanın tütmesiyle Kandıra’da nüfus artacak. Bunun artması iyi bir şey mi? Bir yere kadar iyi bir şey. Devlet şimdiden tedbirini alırsa güzel şeyler olabilir; yeni, düzenli bir şehir doğabilir.

“DUBLE YOL BU İŞİ ÇÖZER”

Ulaşım konusunda çalışmalar neler?

Duble yol ile ilgili maalesef ekonomik tedbirlerden dolayı ihalesi yapılmadı, 2020’de Kandıra’nın duble yolu yapılacak. Kandıra yolunda sıkışıklık yok evet ama kazalar var. İnsanlar duble yollara alıştığı için gidiş gelişte sorun yaşıyor. Çünkü Kandıra yolu dışında bu bölgemizde duble yol olmayan yol yok. Kandıra yolunda trafikle ilgili OSB’ye kadar jandarma kontrolü var. İkaza dair daha çok şey olmalı. Duble yol başlayacak olmasa belirli yerlere duble yol yapılabilir.

Duble yol dahi olsa sorunu çözebilecek mi?

Duble yol olduğunda bana göre belirli bir kısmını çözecek ama şu an alternatif yollar da var. Çöp fabrikasının karşısında Kandıra’ya doğru 10 kilometre yol var; o yol aynı zamanda Akmeşe’ye gidiyor. 10 kilometre sonunda Kandıra’ya, Akmeşe’ye, köylere dönüyor. Yazın ben orayı kullanıyorum. O yol çok rahatlatıcı bir yol. Üçüncü köprüden sonra Karadeniz sahil yolunda gelecek. Duble yol bana göre bu işi şimdilik çözer.

“BOŞ TABELAYI SAATLERCE SEYRETTİM”

TIR parkları olacak mı?

Bu fabrikalar zaten Türkiye’de ihracat yapan fabrikalar. Hem Türkiye’nin ihracatında hem iç üretiminde, hem de istihdamda büyük bir çözüm olacak. 9 bin diyoruz, bu bizim tahminimiz. 7 bin olsa da az bir rakam değil. Fabrikalar şu an kat ve kat fazlasını aldı. TIR Parkını hemen arıtmanın olacağı alana ayırdık; büyük yatırımcı kendi parklarını kendi içine yapıyor. Arzularımız, isteklerimiz hep aynı. Bu iş yerleri insanlara ekmek kapısı olsun, çevreyi kirletmesin, ülkeye katkıda bulunsun. Aksini savunmuyoruz. Benim için en mutlu gün, fabrikaların tüttüğü gün. Geçen gün tabelayı koyduk, o boş tabelayı saatlerce seyrettim. Artık tabela konuldu, geri dönüş yok. Aşama aşama çekimlerini de yapıyoruz. Bu ileride tanıtım filmi şeklinde gösterilecek.