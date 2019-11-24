Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş: Sicil affı istiyoruz

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Soru Yağmuru”’na konuk oldu. Uzun yıllar oda başkanlıkları ve birlik yöneticiliği görevlerinde bulunan Kadir Durmuş, esnafın bitik vaziyette olduğunu hatırlatarak, sicil affı uygulanmasını istedi. Uygulamada olan 5 yıllık sicil afları yerine 2 yıllık sicil aflarının uygulanması gerektiğini belirten Durmuş, bu afların tüm bankalar tarafından kabul edilmesini istedi. Durmuş ayrıca stopaj ödemelerinin, kiracıların omuzlarından alınmasını istedi.

İlk oda başkanlığınızı ne zaman yaşadınız?

1988-89 yıllarıydı sanırım. Elektronikçiler Odası’nın genel kurulu vardı ve üç aday yarışıyordu. Listelere baktığımda her aday beni kendi listesinde ikinci sırada yazmıştı. Sonra seçime uzlaşmayla gidilsin fikri doğru. Odamızın ileri gelenlerinden Nusret Ağabey adayları topladı ve “Madem hepiniz Kadir’i listenize aldınız, bırakın Kadir başkan olsun dendi. Bu öneri kabul edildi ve o dönem başkanlığa ben getirildim.

HİÇ MAAŞ TALEP ETMEDİM

Elektronikçiler Odası 1985 yılında kuruldu. Ben 27 numaralı üyeydim. 27 yaşındaydım başkan olduğum zaman. O yıllarda hem boks yapıyorduk, hem sahne hayatı vardı, hem de uzay elektroniği ile uğraşıyordum. Elektronikçiler Odası’nı biraz hareketlendirdim, para yok pul yok. Öztalay Pasajı’nda iki odalı bir yerde uzun yıllar mücadele ettik. 17-18 yıl başkanlık yaptım. Hiç maaş almadım.

AİDATLAR ÖDENSE, ESNAF HASTANESİ YAPARIZ

Birlik sıkıntıda. Kayıtlar düştü. Önceden günde yaklaşık 30 tane kayıt yapıyorduk, şimdi ise 6-7 kayıt yapabiliyoruz. Odalarda kayıt ücretleri ve aidatlarla yürüyor. 2014 yılından beri kayıt ücretlerine zam yapılmadı. Üyelik ücreti kadınlarda 560 lira, erkeklerde ise 670 lira oldu. Bu ücretin bin lira civarı olması lazım. Odanın 1 milyon 700 bin TL aidat alacağı var. Aidatı ödeseler ben hastane bile açarım. Esnaf hastanesi yaparız, öğrenciyi burslu okuturuz. Daha birçok şey yapabiliriz.

ODALARIN BORCU VAR

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği’ne bağlı 52 meslek odası bulunuyor. Odaların, aldıkları aidattın belli bir bölümünü birliğe ödemeleri gerekiyor. Ancak 52 odadan 7’si bu ödemeyi gerçekleştiriyor. Diğer tüm odaların, birliğe borcu bulunuyor. Hatta birlik başkanlığı düşüncesi olan odaların bile, birliğe borcu var. Bazı odalar konfederasyonlarının ödeneğini geciktirmiyor ama kendi birliklerinin borcunu ödemiyorlar. Birlik başkanı olmak isteyen bir odamız var. Takır takır konfederasyon payını öder, ancak birliğe 200 bin TL Borcu var. Birliğin her ay en az 120 bin TL gideri bulunuyor.

YEMEZ, YEDİRMEZSEN BİR ŞEY OLMAZ

Esnaf bazen bizlere, “Ne yapıyorsunuz odada?” diyor. Sen ne iş yaparsın? Bir tane aidat ödememiş 15 yıldır. Ödeyin aidatı gelin yakamıza yapışın, hesap sorun. 2007’de kurdum odayı. Hatırı sayılır bir parası var, kimseye de borcu yoktu. Yemezsen, yedirmezsen bir şey olmaz.

Kocaeli’de Esnafın durumu nasıl?

Esnaf bitik. Biraz da bizden kaynaklanıyor. Garibime giden de şu: 1 Ocak 2019’dan Eylül’ün sonuna kadar bir rapor çıkarttırdım. Raporda 2 bin 152 kayıt silinmiş, 3 bin 196 yeni kayıt olduğunu gördüm. Sanıyorum ki çarşıda işyerleri kapanıyor, kapatan esnaf ise şehrin ücra köşelerine gidiyor. 30 bin TL kira vermektense bin, 2 bin TL’lik yerlere gidiyor. Esnafın zarar ederken kira veriyor, mülk sahibi araba alıyor, ev alıyor bu da esnafın zoruna gidiyor. Geçen çarşıda dolaşırken saydığımda, bir caddede 27 boş dükkân olduğunu gördüm.

AVM SIKINTISI

Esnaf ve sanatkârların en büyük sıkıntısı alışveriş merkezleri. Market zincirleri başımıza geldi bizi mahvetti. Araba lastikleri, telefon ne varsa satıyorlar. Mahalle arasında 5,6 tane büyük zincir market oluyor. Üreticiye gidip 50 bin parça mal ver diyor, bunu esnafa 10 liraya veriyorsa o alıyor 4 TL’ye. Onlarla mücadele etmek çok zor. Zaman zaman diyorlar ki esnaflar birleşsin. Ya kardeşim, kardeş kardeşle geçinemiyor, esnaf nasıl birleşsin. Çok profesyonel düşünceli esnafımız yok.

Birisi dükkan açtığı zaman yol gösteremez misiniz?

Sormuyor ki vatandaş. Fabrikadan emekli oluyor diyelim para alıyor, gidiyor bir yere açıyor. Kendine zarar veriyor, komşu esnafa da. Fiyatları düşürüyor komşusuna zarar veriyor. Eğitim olmadan çok zor. Ahi kültürü Avrupa’ya bizden gitti. Bir sokakta kasap varsa bir tane olur. Burada unutuldu o. Tekrar canlansın diye uğraşıyoruz şu an. Örneğin birisi gelecek bize, ‘Yeşilova’da çorapçı dükkanı açacağım’ diyecek. Biz de diyeceğiz ki ‘Kuruçeşme’de eksik oraya git.’ Onun mücadelesini veriyoruz şu an. Türkiye’de bin 617 çeşit meslek kodu var.

Kocaeli’de esnaf çok mu?

Bazı sektörlerde çok olabilir ama genelleme yaptığımızda nüfusa oranla çok değil. Birisi bir şey açıyor, peşinden hemen bir sürü yerde açılıyor. Korkunç paralar harcanıyor ama hemen kapanıyor.

KİRALAR ÇOK YÜKSEK

Bazı işletme sahipleri de vicdansız. 30 bin TL kira istiyor; bu kira yıllık olarak 360 bin TL yapıyor. Türkiye’de yeni vergiler çıktı. Küçük işletmelerin bu vergilerden muaf olması lazım. Belli bir cironun üzerinde olanlara uygulanması lazım. Senin elinde kılıç var, onda tank var mücadele etmeye çalışıyorsun. Eskiden halk kredisi vardı. Esnaf esnafa borç verirdi. ‘Ya var mı 5 bin lira’ deyince kasadan sayıp al diyorlardı. Şimdi 5 lira vermiyorlar. Hayatta batmaz dediğimiz insanlar batıyor.

Oda yönetimiyle ilgili muhalifler bulunuyor mu?

Teşkilatın içerisinde 22 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım, 16 yılı kesintisiz başkanvekili idi. Başkanımız ‘Bırakıyorum’ demeden ben adayım demedim. Zaten bu kentin evladıyım, güçlü bir yanımız da var. 52 tane odamız var. 2018’in Mayıs’ında 9 yönetim kurulu, 5 denetim, 5 disiplin kurulu var. Arkadaşlarla birlikte güzel bir yapı oluşturduk. Bazı arkadaşlarımızın zorlarına gitti herhalde ki 2019’un başında olağanüstü genel kurul için imza toplamışlar. 122 imza topladılar ama bu imzaları yanlış şekilde, başka şeyler söyleyerek topladılar. 31’i geri çekti.

Sicil affı istiyoruz

Esnaf rahatça kredi alabiliyor mu?

Esnafın kredisi her zaman var. Biz sicil affı istiyoruz. Yapmacık olarak değil, gerçek sicil affı istiyoruz. 5 yılda temizlenen sicil affı değil. Sicil affının 2 yıl olarak düzeltilmesini istiyoruz. Esnaf o zaman rahat rahat kredi çekebilecek. Adam borcunu ödemiş olacak, 2 yıl sonra da temizlenecek. Şu an esnaf kredisi olarak 5 yılda 200 bin liraya 245 bin lira ödüyorsun. Bankadan çeksen faizle 400 bini geçiyor. Nereden alabilirsin o kadar az faizle parayı? Kredi alamıyorum diyenlerin mutlaka bir sıkıntısı vardır ondan alamıyordur. Çek, senet borcun var, kredi kartı borcunu geç ödediğinde kredi alamıyorlar. Temiz bir sicil varsa başvurduğun zaman en fazla 10 günde alırsın.

Yeni yere taşınma ne zaman olacak?

52 odanın tümünü Bekirpaşa Bağdat Caddesi’nde katlı otoparkın bulunduğu yere taşıyacağız. Oradan bize 4-5 bin metrekare yer verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sözü vardı ve sözünü tuttu. 49 yıllığına bu yer bize verildi. Buranın tefrişini yaptıktan sonra hem 600 kişilik konferans salonumuz olacak, hem de 52 oda bu binaya taşınacak. Kendi binamızı da kirayı vermeyi düşünüyoruz. Gelen gelir…

MİA PROJESİNİN KATKI SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

MİA Projesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? MİA, çarşı merkezini öldürür mü?

Ben MİA’nın katkı sunacağını düşünüyorum. Çarşı zaten ölsün. Çarşıda dükkan sahipleri 5 bin liralık dükkânlara 50 bin lira kira istiyor. Yazıktır günahtır. Kaldı ki büyük kentlerde tek bir merkezli çarşı olmamalı. Şehrin her yeri ayrı bir çarşı olmalı. Bir merkez değil de kentin tamamının merkez olmasını istiyorum. İstanbul tek merkez mi? Mesela Endüstri Meslek Lisesi’ni oradan kaldıracaksın, oraya güzel bir alışveriş merkezi yapacaksın.

VERİLEN KİRAYLA İKİ DÜKKÂN ALINIR

Ben İzmit Belediye Başkanı olsam İkizliçeşme’deki esnafları toplarım derim ki ‘Burası artık İkizliçeşme alışveriş merkezi.’ Fethiye Caddesi’nde bir dükkân kiralamaya gidiyorsun hesap ettiğiniz zaman 5 yıl kalsan verdiğin kirayla 2 dükkân alırsın. Ara sokaklarda da aynı sıkıntı. Geçen bir tane hanımefendi geldi, ara sokakta 5 bin lira kira veriyormuş. Ev sahibi iş yerini ikiye bölmüş ve kirasını da 9 bine çıkartmış. Olacak iş değil.

İş yeri açan kapatan esnafları takip edebiliyor musunuz?

5362 sayılı kanun gereği sistem öyle bir hale geldi ki, kapattı diyelim; vergi dairesinden 6 ay içerisinde gelirse kayıt parası ödemiyor, 6 ayı geçerse bizim sisteme düşüyor kapanış işlemi yapıyoruz. Benim odada geçen ay 89 tane kapanış göründü. Hiçbiri kapanış için gelmemişti bize.

Halk Ekmek Projesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

HALK EKMEK OCAK AYINA SARKABİLİR

Halk ekmeği fırıncı esnafımız yapacak. Görev, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’da. Biz de takip ediyoruz. Halk ekmek fiyatı düşük olduğundan dolayı zarar edilecek. Proje kapsamında en azından 200,300 bin ekmek tüketilir. Büfeler konulmaya başlandı, proje tamamlanmak üzere diye biliyoruz. Projenin başlaması Aralık’a, Ocak’a sarkabilir.

Yeni nesillere esnaf olmasını tavsiye ediyor musunuz?

Tabi ki. Şunu unutmamalıyız ki bir ülkenin bel kemiğidir esnaf ve sanatkârlar. Esnafsız bir ülke olmaz. Amerika’ya gittim New York’ta hala ufak esnaflar var. Ve küçük esnaf koruma altına alınmış. Bizim anayasamızda da Türkiye Cumhuriyeti esnafı ve sanatkârı koruyu kollayıcı tedbir alır diye madde var.

SURİYELİLER ÇALIŞTIRILIYOR

4+4+4 sistemi biraz sıkıntı oldu. Çırak bulamıyoruz. Eğitim sistemi nedeniyle çırak olarak çalıştırılacak kimseyi bulamıyoruz. 18 yaşından sonra alsan bile çırağı eğitemezsin. 5’inci sınıfa başlayan bir çocuk sanki çıraklık okuluna gider gibi düşünülerek hareket etmesi lazım. Çırak da bitti, arkadan da gelen yok. O boşluğun bir kısmı Suriyeliler tarafından dolduruluyor. İşletme tarafından ucuza mal ediliyor.

Talepleriniz neler?

Şu anda hükümetten istediklerimizin başında sicil affı var. İkincisi konut kredileri düştü ama yeterli değil, konut kredilerinin cazip sayılabilecek seviyelere çekilmesini istiyoruz.

İNDİRİM NUMARASINI YUTMAYIN

Vatandaşlardan özellikle istediğim bir konu var. Büyük AVM’lerde ve internet ortamında indirim adı altında yapılan oyunları yutmamaları konusu. Reyonda sezon başında 4-5 katı fiyatına satılan ürünler daha sonra indirim adı altında cüzi rakamlara satılmaya başlanıyor. Kimi ise indirim diye önce ürünün fiyatını yükseltip üzerini çiziyor ve sözde indirimli fiyat yazıyor. Bu ve bu gibi durumlara kanmayın.

Esnaftan bir talebiniz var mı?

Esnaf, iş yeri açmadan evvel bize danışsın. Balıklama atlamasın, birisi bir şey açıyor, mesela lokmacı, sonra bakıyor iş yapıyor. Her yer lokmacı oluyor. Bize sorsa mesela diyeceğiz ki ‘Orada lokanta işler mi?’ İş yeri açacak adam en başında verecek birisine parayı, al kağıdı kaç kişi geçti buradan yazdıracak. Bunları büyük şirketler yapıyor.

ÇEK MESELESİ

Esnaf ödememeği çek borcu yüzünden hapse girmemeli, çek kanununun yeniden düzenlenerek bu haksızlığın ortadan kaldırılmasıyla ilgili, mecliste yapılan çalışmaları destekliyor ve çıkacak kararı takip ediyoruz. Esnaf camiası olarak bu kararı umutla bekliyoruz.

KİRA STOPAJI

Kira stopajı esnaflarımıza külfet getiriyor. Mülk sahibinin yükümlü olması gereken kira stopajı haksız bir düzendir. Esnafımızın omzuna yüklenen bu yük, kaldırılmalı ya da yüzde 5’e düşürülmeli. Aile işletmeleri ve pansiyonlar gibi küçük yerlerin konaklama vergisinden muaf tutulması gerekir.

BENİM İŞİM GÜCÜM ENSAF

Orada burada pinekleyeceğimize vatandaşa hizmet veriyoruz. Ömrüm yettiğince esnafımıza hizmet vereceğim. Tüm vatandaşlarımızı yerli esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Kocaeli’nin parası Kocaeli’de kalsın.

Son olarak, Rasim Öztekin’le olan benzerliğinizle ilgili bir şeyler anlatmak ister misiniz?

RASİM ÖZTEKİN ADINA İMZA VERMİŞLİĞİM BİLE VAR

Evet. Mandıra Filozofu diye bir film vardı Rasim Öztekin’in oynadığı. Arkadaş filmi durdurup fotoğrafını çekip bana atmış. Ben de ne zaman çekildim diye düşünmüştüm. Bariz bir benzerlik olduğunu söylerler. Rasim Öztekin adına imza vermişliğim bile var. Kendisi sevdiğim ve takdir ettiğim bir sanatçıdır.

Kadir Durmuş kimdir?

Kadir Durmuş, 1961 doğumlu. İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor. 15-16 yaşındayken babasının vekaletiyle elektronik tamiri üzerine ilk dükkânı Bekirpaşa’da açtı. Esnaflığın dışında profesyonel olarak boksla uğraştı. Aynı zamanda iyi seviyede bağlama çalıyor. Müslüm Gürses’in bir konserinde, sanatçının arkasında saz çaldı. Bir dönem Bekirpaşa Spor’un başkan vekilliğini yaptı.