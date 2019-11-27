Tipioğlu: Faili meçhuller bir devletin namusudur

Gazetemiz Başyazarı Tanzer Ünal, Genel Müdür Erkan Ünal, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ve Haber Müdürümüz Bülent Ekinci önceki gün İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gazetemizin yönetimini makamında ağırlayan Tipioğlu hem gündeme dair hem de emniyet müdürlüğünün çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Tipioğlu, özellikle faili meçhul cinayetler konusunda hassas olduklarını ve bu cinayetleri çözmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

“KOCAELİ GÜZEL BİR KENT”

Ziyaret sırasında Kocaeli hakkındaki fikirlerini paylaşan Emniyet Müdürü Tipioğlu, “Kocaeli’ye geleli yaklaşık iki ay oldu. Burası kozmopolit bir şehir…Ticaretin merkezi, sanayinin başkenti, İstanbul geçiş güzergahı ve Avrupa’yla Asya’yı birbirine bağlayan merkez. Yüzde 42’si orman olan bir şehir... Dağları, denizleriyle güzel bir kent” ifadelerini kullandı. Tipioğlu, gazetemiz yöneticileri ile yaklaşık 1 saat süren sohbetinde kendisine yöneltilen soruları da şu şekilde yanıtladı:

Kocaeli, 3’üncü il emniyet müdürlüğü göreviniz doğru mu?

Evet, Muğla İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptım. Daha sonra Urfa ve şimdi de buradayız. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü de yaptım, daha sonra 3 yıl Ümraniye ve 3 yılda Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerim oldu. 4 yılda İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulundum. Onun ötesinde 10 yıl Erzurum’da TEM (Terörle Mücadele Şubesi) müdürlüğü yaptım.5 yıl da Bolu’da TEM müdürü olarak çalıştım.

Urfa’dan sonra Kocaeli’ye gelmek nasıl bir duygu?

Urfa çok zor bir yer. Yaş ortalaması 19 civarında. 550 bin Suriyeli yaşıyor. Orada 3 yıl çok yoğun çalıştım ve önemli tecrübeler edindim. Tüm arkadaşlarımız üstün bir gayret anlayışı ve millet bayrak sevgisiyle hizmet ediyor. Kocaeli oraya göre biraz daha sakin bir şehir. Huzurlu bir şehir. Burası Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri. Gebze, Dilovası, Darıca, Çayırova bölgesini ayrı bir konseptte, Başiskele, Gölcük Karamürsel’i farklı konsepte, İzmit’i de farklı bir konseptte değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim için esas olan suç işlenmeden önüne geçmek. Bu bağlamda çalışıyoruz. Devletle vatandaş arasındaki güven bağı böyle kuvvetlenir.

“Urfa nüfusunun yüzde 25’i Suriyeli”

“Urfa’nın nüfusunun yüzde 25’i Suriyeli. Ancak bura rağmen nüfusa oranla Suriyelilerin suç oranı yüzde 6, hatta bu yüzde 6’lık dilimde mağdur ya da tanıklık durumları da var. Suriyeliler suç işliyor algısı doğru değil. Nüfusun yüzde 25 olan Suriyeliler, asayiş olaylarının yüzde 6’sına karışmış durumda. Bu da benim tezimi doğru kılıyor. Suç işleyen sayısın için, yüzde 1 ancak diye biliriz. Ön yargılı yaklaşmamalıyız. Burada iş alanları var, Suriyeliler gelip burada işlere giriyor. “

Kocaeli’yi asayiş yönünden nasıl buldunuz?

Kocaeli, İstanbul’un dibi olmasına rağmen, huzurlu bir kent. Ama bizim amacımız suçu azaltmak. Huzuru sürdürmek, başarılı olmaktır. Diğer illerde başarmıştık burada da başaracağız. Bir diğer konu EDS sistemleri. Onların yapımlarına da yapımları devam ediyor. Bunlar değişik usullerle kullanılacak. Sadece radar yapmayacak. Önleyici tedbirler için bu kameralar çok önemli. Suç işlenmede, suçun tespiti ya da suçlunun yakalanmasında çok en önemli yardımcılarımız.

Trafik konusunda neler düşünüyorsunuz?

Buradan İstanbul’a çok hızlı gitmeyle yavaş gitmek arasında 15 dakika var. Kimse 15 dakika uğruna hayatını kaybetmesin istiyoruz. Hayat riske edilmesin istiyoruz. Bende bir trafik kazası geçirdim. Çok kaza gördüm. Şimdi herkese söylüyorum sürat felakettir. Her yıl binlerce insan rahmetli oluyor. Sakat kalanlar oluyor. Çocuklar babasız kalıyor. İnsanlar kolay yetişmiyor. Bu trafik terörünün önüne geçmek lazım…Alkollü araç kullanmak, araç kullanırken telefonla uğraşmak, hayati tehlikeler yaşatır. Bunlara müsemmamız yoktur. Alkol alınıyorsa mutlaka taksi ile eve dönülsün, cep telefonları ise sürüş esnasında asla kullanılmasın.

“Huzur ve güven ortamı önemli”

“Bizim temel hedefimiz alan hakimiyetini sağlamak. Namuslu ve şerefli insanların hayat alanını genişletmek, kanunsuzların hayat alanlarını kısıtlamak. Bunu yaparak namuslu insanlarımızın huzurunu sağlayabiliriz. Namussuzlar, kanundan korksun, devletten korksun, Güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir şeyden bahsedilemez. Bizde bizden önce olduğu gibi huzur kenti olan Kocaeli’yi, huzur kenti olarak korumayı hedefledik ve aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız.”

Yeni emniyet binası ne durumda?

Yeni binanın yüzde 80’i tamamlandı. İyi gidiyor. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Tahminen geçici teslim 2020’de mart-nisan gibi yapılacak. Çevik kuvvet ve özel harekât burada kalacak. Geri kalan birimler Başiskele’deki yeni binaya gidecek. Personel konusuna gelirsek. Ben personel eksikliğini sorun eden biri değilim. Bizim için nicelikten öte nitelik önemlidir. Motivasyon önemlidir. Benim hayat felsefem şudur, 100 inanmayan adam yerine 10 tane inanan motive olan adamı tercih ederim. O, 10 tane adamla 100 kişinin yapamayacağı işleri yaparsınız. Kadro çok iyi bize kalan onları motive edip meseleye inandırıp verimlerini artırmaktır.

“Bekçilerin polis kadar yetkisi var”

“Bekçi 2559 sayılı kanuna göre emniyet mensubu olanlarla aynı haklara sahiptir. Kimlikte sorabilir, adam da durdura bilir, yakalaya bilir, teröristi de vurabilir. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Akşamları bekçiler sokaklarda geziyor, gece 3’te, 4’te gezen adamı durduruyor, hırsızlıktan kaydı varsa ihtisas birimini çağırıyor. Böylece suç işlenmeden önlenmiş oluyor. Caydırıcı bir etken oluyor. Bekçileri aktif kullanmaya devam edeceğiz. Bekçiler bize katma değer katıyor. Urfa’da mezun olduklarında şehrin yapısıyla ilgili 15 günlük bir eğitim vermiştik. Şimdi aynını burada da yapacağız yeni yılla birlikte yapmayı planlıyoruz. “

Hırsızlık olaylarında azalma olduğu belirtiliyor?

İnsanların kalesidir evleri, kendilerini en çok orada güvende ve huzurda hissederler. Bunun içinde benim hassasiyetle üzerinde durduğum bir konudur hırsızlık. Kimsenin evine hırsız girmesin diye 2 aydır yoğun bir çaba içerisindeyiz. Arkadaşlarımızın gayretiyle hırsızlık olayı yüzde 45 oranında azalma var.

Faili meçhul olaylara ağırlık vereceğiniz aktarılıyor?

Faili meçhuller devletin namusudur. Dünyanın her devletinde bu vardır. Suçun sıfır olduğu bir memleket yoktur. Hangi döneme giderseniz gidin bu vardır. Ancak suç kamu vicdanını rahatsız edecek boyuta gelmemeli. Bu yüzden faili meçhul cinayetlerin üzerine gitmeye devam ediyoruz.

Son olarak Darıca’ya kadın emniyet müdürü atandı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Şaheser Alaca’nın Türkiye’de örneğinin çok az olduğunu düşünüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Ben, Ümraniye Emniyet Müdürlüğü yaparken de emrimde çalıştı. Urfa’ya gittiğimde de oradaydı. Kendisini, Akçakale’ye ilçe müdür vekili yaptım. Deneyeyim dedim. Baktım ki durumu kurtardı, buraya geldiğimde de İstanbul polis okulundan alarak Darıca’ya getirdim. Türkiye’de örneğinin çok olduğunu düşünmüyorum. İcraatlarını hep birlikte göreceğiz.