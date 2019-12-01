"Bir kadın doğumcu, fayans ustasından daha az kazanıyor"

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, Özel Cihan Hastanesi ve Aktif Medikal LTD. ŞTİ. Ortağı Ecz. Hüseyin Gezer “Soru Yağmuru”na konuk oldu. Aynı zaman KOTO’da sağlık komitesi üyesi olan Gezer, hem özel hastaneler hem de Kocaeli’deki sağlık turizmi hakkında bilgiler paylaştı. Kentimizdeki özel hastanelerin tek çatı altında toplanmasıyla alakalı projesinden de bahsetti. Hüseyin Gezer, özel hastanelerin 12 yıl önce öngörülen SGK katkılarının aradan geçen onca yıla rağmen aynı kaldığını ifade ederek, “Bir kadın doğumcunun, bir doğumdan kazandığı para, bir fayans ustasının kazancından daha az” dedi.

Kocaeli’de kaç tane özel hastane var?

Kocaeli’de 17 özel hastane var. 17 özel hastanenin 3 tanesi zincir diyebileceğimiz daha kurumsal olan, 14 tanesi de yerel hastaneler diye tabir ettiğimiz sağlık kuruluşları var.

UZMAN DOKTOR KISITLAMASI

Bunlar benzer cirolar yapan, benzer kadroları olan hastaneler. Tabi kurumsal yapıların avantajı var; kadro sorunları yok. Mesela biz istediğimiz doktoru alamıyoruz. Kısıtlama var. Türkiye’deki mevcutta uzman doktor sayısı 85 bin bunların 38 bini özel sektörde. Uzman hekim sayısı çok ihtiyaç olduğu için devlet şu an kısıtlama getirdi. Zincir olan hastaneler, üniversite hastanesi statüsünde olduğu için bir kısıtlama yok ama bizim gibi yerel çalışan hastanelerin kısıtlanması söz konusu.

HEMŞİRE SIKINTISI

Yasa değişti, eskiden sağlık meslek lisesi mezunları hemşire olabiliyordu, şimdi ise liseden mezun olan hemşire yardımcısı olabiliyor. Hemşire olabilmek için ise üniversite mezunu olunması gerekiyor. Bu durum tam da, şehir hastaneleri dönemine denk gelince hemşire sıkıntısı oluşmaya başladı. Çünkü bizler nitelikli personel çalıştırmalıyız.

“200-250 MİLYON TL VERGİ ÖDÜYORUZ”

17 özel hastanede 1419 yatağımız var. 2018 yılında 112 bin 122 hasta yatışı yapılmış; 97 bin 242 ameliyat gerçekleştirilmiş. İlimizdeki özel hizmet veren yerel hastanelerin yatırımı 1 milyar TL civarı. Yıllık da şu an 1 milyar TL’lik ciro ödetiyoruz. Ciddi de bir ciro var ortada. Yaklaşık da 200-250 milyon TL arası vergi ödüyoruz. 800’ü doktor, 8 bin 500 kişisi nitelikli personel olmak üzere taşeronlarla birlikte yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. En az devlet hastaneleri kadar kamuya hizmet veren kuruluşlarız.

"SGK ÖDENEĞİ ARTIRSA ALINAN

FARK AZALIR BELK İDE FARK ALINMAZ”

Özel hastanelerde fark alınması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hastalardan fark alındığı için bu itici geliyor. Burada da kanun çerçevesinde para alınıyor. Bu sistem kurulurken, 12 yıl önce SGK hasta başına ödeyeceği fiyatları belirledi. Uzman doktor hasta başına ortalama 27 lira ödenmesine karar verildi. Ancak aradan gecen 12 yılın ardından hala aynı para ödeniyor. 12 yıl önceki asgari ücret ne düzeydeydi şimdi ne düzeyde. Bu adil değil. Özel hastaneler bu yüzdendir ki “Yüzde 200” fark ödeme hakkını kullanıyor. O da, hasta başına 70-80 liralık bir ödeme çıkartıyor. Her hastanemizin ortalama 400 çalışanı var. Bir de kabul edilmesi gereken gerçekler var ki, asgari ücret rakamları açıklandığında 400 çalışana bir gecede yüzde 25 zam yaptığınız zaman sabit gelirinizde bir artış yapamıyorsunuz.

“PROJELERİ ÖNE ÇIKARMAMIZ LAZIM”

Yurtdışından ilimize hasta geliyor mu?

Evet, geliyor. Ancak bu sayıyı artırmamız gerekiyor. Sağlık turizmi ile ilgili ilin tüm dinamiklerinin ortak akılla proje üretmesi gerekiyor. İli tanıtmamız lazım. Yurt dışından Kocaeli’yi anlatmak için haritayı açıp gösteriyoruz. Adam Sapanca’yı biliyor ama Kocaeli’yi bilmiyor. Kocaeli’de biraz kentin tanınırlığını arttıracak, kente özgü projeler ön plana çıkarmamız lazım. Orta Doğu’dan bize hasta gelmeye başladı. Hastalar önceden İstanbul’a gidiyordu. Yurt dışından gelen hasta sayımız her geçen gün artıyor. Arap ülkeleri olduğu kadar gurbetçi vatandaşlarımızdan gelenler de var. Avrupa hatta Amerika’dan hasta geliyor. Çünkü Amerika’da ne varsa bizde de o var, hiçbir eksiğimiz yok.

Özel hastanelerin dışarından gelen sayısı yüzde kaç?

Kocaeli’de biz daha 10’lu rakamlara ulaşamadık. Gebze’de bulunan kurumsal bir özel hastanemiz yüzde 10’u da geçti. Onun şahsi çabası var ancak onların Orta Doğuda da büroları var. Yüzde 30 civarında yabancı hasta ağırlıyor.

USAŞ KURULDU

Sağlık turizminde USAŞ isimli şirket kuruldu. Taşra teşkilatı daha kurulmadı, çok yeni. Sağlık turizminde önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye çok daha büyük bir pay alır diye düşünüyorum. Bunun için hem ülkemizi hem de ilimizi tanıtmamız şart. Hasta coğrafyayı bilmeden gelmez. İngiltere sağlık turizminden ciddi pay alıyor.

“TÜRKİYE DAHA BÜYÜK PAY ALIR”

Medikal ürünlerde yerli üretim ile ihlal üretim arasındaki kalite farkı nedir?

Aslında sorun bizim yerli üretimde değil, yerli üretime kamu ve hekimlerin sahip çıkmasından geçiyor. O bilinç oluşursa yerli sanayi daha hızlı gelişir. Biz de oda (KOTO) olarak onu yapmaya çalışıyoruz. Dişin üretiminin ağırlıklı bir kısmı ithal ancak son dönem Cumhurbaşkanlığımızın aldığı bir kararla sağlık öne alındı. ASELSAN mr ve tomografide prototip çalışmalarına başladı. Yerli ve milli cihaz üretimini bir an önce getirmemiz gerekiyor. Şu an kendi görüntülerinizi, tahlillerinizi bir yabancıya veriyorsunuz. Gizlilik anlaşmamız var ama neden böyle bir şey olsun? Yerli ve milli silahta nasıl başarılıysak sağlıkta da yapılması lazım...

Kocaeli’de yapılamayan, tedavi edilemeyen bir şey kaldı mı?

Belki birkaç tahlil var. Yılda 100 adet çıkacak bir tahlil için cihaz bulundurmanıza gerek yok. O yüzden Ankara ve İstanbul’da birer laboratuvar var numuneler oraya gönderiliyor. Onların dışında tüm tedavi, görüntüleme burada yapılıyor. Zaten üniversitemiz alt yapı olarak da ülke genelinde 6-7’nci sırada. Şu an Doğu Marmara’da merkez haline geldi. Kocaeli’deki bizim yatırımlarımızın birçoğu yeni. Hastanelerimiz yeni. Bakımsız, kötü bir hastane yok ama İstanbul’da halen var. Tek başına hoca kaliteniz yetmiyor otelcilik kaliteniz de hastanede önemli. Vizyoner, çağın gerekliliğini yakalamış hastanelerimiz olması gerekiyor. Çok şükür Kocaeli’de bu var. Sağlığa ciddi yatırım yapıldı Kocaeli’de, hala da yapılmaya devam ediliyor. Ben sağlıkta Kocaeli’nin çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Kamuya da hasta turizmi gelmeye başladı.

Fabrikalar kadar vergi ödüyoruz (BAŞLIK)

KOTO olarak sağlık sektörüyle de toplantılar düzenliyorsunuz. Bu toplantıların amacı nedir ve amacına ulaşabiliyor mu?

Zincir hastanelerin problemleri farklı bizimkilerin farklı. Bizim özel ve yerel hastanelerimizin çok ciddi sorunları var. Birincisi kadro. Bakanlık kadro için izin vermeyince başka bir hastanedeki arkadaşıma diyorum ki ‘Kadro varsa ver’, o bana emanet hekimini verebiliyor. İkinci olarak ortak giderlerimiz var, bunları düşürebilmek. Tıbbı malzeme, cihaz giderleri gibi giderlerimiz var. Her hastaneye nitelikli bir anjiyo almaya gerek yok. 4 hastane birisinden kullansın istiyoruz. Hastanelerimizi bir araya getirip onları birlikte hareket ettirmeye, sıkıntıları birlikte atlattırmaya, sevk etmeye çalışıyoruz. Mesela yıllık toplam alımlar yapmak gibi, ortak hasta servisi kullanmak gibi şeyler yapmak istiyoruz. Diyelim ki 5 hastane var, 5 hastanede plastik cerrahlar olması yerine 4 hastane 1 plastik cerrahı çalıştırabilir. Yasal anlamda da bunda hiçbir engel yok.

YÜZDE 100 KAYIT ALTINDAYIZ

Diyaliz hastaneleri ile birlikte sayımız 67’ye çıkar. Tabi onlar daha branş çalışan hastaneler. Diyalizde de benzer sağlık uygulama tebliğinden sebep ciddi bir fiyat sıkıntısı var. Biz hizmet üretiyoruz, hizmet ediyoruz bununla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenleme yapılarak hem hastalarımız hem de hastanelerimiz daha iyi hizmet alsa daha güzel olur. Biz en nihayetinde buradaki büyük fabrikalar kadar vergi ödüyoruz. Yüzde 100 kayıt altındayız.

Verdiğiniz sağlık hizmetinin karşılığını alırken SGK ile sorun yaşıyor musuz?

SGK’nın zaman zaman değişen uygulamaları var. O uygulamalarla bazen kesintiler olabiliyor. Yerel yöneticilerimizde çok iyi diyaloglarımız var. Bu tip sorunları kolayca aşabiliyoruz ama en nihayetinde kanun mevzuatı olduğu için kesintiler yaşanabiliyor ancak yine de görev zayiatı olabiliyor. Hastayı ameliyat etmişsiniz ancak eksik bir belgeden dolayı paranızı alamadığınız oluyor. SGK ve Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek bunları en asgari seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Her halde bir kesintimiz var, olmaması mümkün değil.

Kriz sizi etkiledi mi?

Dolar kurunun artışından çok daha fazla hem malzeme giderlerimiz arttı hem de elektrik parası arttı. 70 bin lira elektrik ödeyen bir hastanemiz geçtiğimiz günlerde 160 bin liraya ödemeye başladı. Özel hastaneler sadece para alan kuruluşlar değil, 100 bine yakın insana hizmet vermiş, tedavi etmiş, ayrıca istihdam sağlayan, vergilerini vermiş hizmet üreten yerlerdir. Yeni sistemle birlikte özel hastanelere yeni rol verilmesi artık şart. Çünkü Türkiye geneli 500 civarında özel hastanemiz var. Bunların da yaşaması için, yatırımların da devam edebilmesi için oturup ortak akılla yeni bir rol belirleyerek gerekli.

“Hedefimiz, hastaneleri tek çatı altında toplayabilmek” (BAŞLIK)

Bütün özel hastanelerimizle birlikte hepimiz aynı gemideyiz. Sorunlarımız da ortak. Yapabilirsek asıl hedefimiz hastanelerimizi tek çatı altında toplayabilmek. Böyle bir düşünce var. Bu iş kolay değil, uğraşmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek çok da büyük bir iş başarmış oluruz. 1 milyarlık bir yapı oluşturuyorsunuz, marka değeri 2-3 kat artabilir. Bu projeyle ilgili, ilimizdeki hastanelerin yöneticileri de ‘Biz adım adım gidelim’ dediler. Proje, şu an olgunlaşma aşamasında.

Sağlıkta şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sağlıkta şiddet sorunumuz var. Hekim ve sağlık personeline de şiddet arttı. Kanunda düzenleme yapıldı. Burada basın mensuplarına da görev düşüyor. Şiddetin çözüm olmadığını göstermesi gerekiyor. Hasta hakları birimleri var, oraların daha iyi işleyerek bu sorunları en aza indirmemiz gerekiyor.

Tıbbi atıklarla ilgili maliyetlerinizin yüksek olduğu doğru mudur?

Her hastane yıllık 130 bin lira civarı tıbbi atık bedeli ödüyor. Hastanede toplam 1 buçuk milyon gibi atık bedelimiz var. Bazı illerden ucuzuz, İstanbul’dan pahalıyız. Vali Bey’le de bu konuyu görüşeceğiz. Vali Bey’in emrinde kurul var, orada karar alınıyor. Hastanemizdeki her atık tıbbi değil. Sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm ve tıbbi atığı birbirinden ayırmayı planlıyoruz.

Kocaeli’ye meslek hastalıkları hastanesi gelecek mi?

Meslek hastalıkları hastanesi gerekiyor ama onu kamunun yapması lazım. Özel hastanelerin bunu yapması doğru değil. Kocaeli’ye yapılması bence şart veya hastanelerde bir bölüm ayrılması gerekiyor. Çünkü burada fabrika yoğunlukta, çevre faktörü var. Şu anda İstanbul’a gidiyor hastalar. Kocaeli olarak insanların buraya geliş nedenlerini arttırmamız gerekiyor.

Özel hastanelerde doktorlar ne kadar para kazanıyor?

Bir kadın doğumcu bir doğumdan kendisine kalan para, bir fayans ustasından daha az. Zaten TUS puanları da şu an kadın doğumda en dibe geldi. Bir doktor 10 yılda yetişiyor emeğinin karşılığı o olmamalı. Özel hastanelerde doktorlar para kazanıyor ama vergisini de ödüyor. Vergi listelerimizde ciddi sayıda doktor var. Bu vergileri kendileri ödüyor. Hastane ayrı hekim de kendi vergisini ödüyor.