Bayram Kütük: Marketlere sınırlama gelmesi lazım

Sorumluluk alanınızda kaç bakkal var?

Kocaeli’de 4 tane oda var. Gebze’de, Derince’de, Gölcük’te kalanı da Kocaeli’ye bağlı. Bizim sorumluluk alanımızda bin 600, Kocaeli genelinde 4 binin üzerinde bakkal var. Şu anda en çok sicil kaydı açılan da bakkal. Bakkallar çoğalıyor.

Bakkalcılık neden hala tercih ediliyor?

Sabah 7’de açıyorsunuz, gece 11, 12’ye kadar bekliyorsunuz. Tek başınıza 17-18 saat işin başındasınız. Sosyal faaliyetiniz hiç yok. Düğüne, cenazeye gidemiyorsunuz. Emekli olan kendine istihdam sağlayamıyor, gidiyor ‘bakkal açayım’ diyor. ‘En kolay iş bakkalcılık’ diyor adam. Bizim sektör de böyle bir şey. Açılış da kapanış da oluyor. Türkiye genelinde sicil alan bakkal, büfe, bayi hepsi bakkalcı olarak geçiyor.

“KASAP YUMURTA SATIYOR”

Perakende Yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mahallede sadece bakkallık değil, muhtarlık, emlakçılık, postacılık hizmetleri de veriyor. Adam geliyor bize bırakıyor anahtarını ya da dairen var kiracı bize parayı bırakıyor. Kızını evlendireceksin ya da oğlunu bize soruyor ‘şu aileyi tanır mısınız’ diye. Mahalle bakkalı kültürü aslında çok güzel. Devlet Perakende Yasası ile ilgili çok geç kaldı. Önceki çıkan yasada bütün her şeyi kaldırdılar, sadece 1 madde koydular. Bu bile başlangıçta güzel bir şey. Önceden TBMM’de hiçbir dosyamız yoktu. Biz bir ehliyet aldık, TBMM’ye koyduk. Bizim hazırladığımız dosyalarla, içeriği dolu esnafa yarar kanun çıkacağına inanıyorum. Anayasanın 173’üncü maddesine göre - Devlet Esnaf ve Sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır- bir perakende yasası çıkar diye düşünüyorum. Perakende yasasının güncellenmesi lazım. Gıda ruhsatı aldıysam onun dışında ürün satmamam lazım. Devletimizin bununla ilgili radikal karar alması lazım. Tüpçüyse biri tüpçülük yapacak. Adam tutuyor çiğköfte satıyor, kasap yumurta satıyor. Bunlara artık bir kriter gelmesi lazım. Yeni tasarıya ruhsat düzenlenmesiyle ilgili maddeler konulması iyi olurdu.

Yeni yasada sizi en fazla rahatlatacak olay nedir?

Marketlere sınırlama gelmesi lazım. Bu sınırlama rastgele bir sınırlama değil, 300 metrekare alanda marketin içerisi olacak, 500 metrekare bir yer olursa market açabilecek. Belli bir mesafe, nüfus ayrıca otopark olacak. Bunlar zaten istediğimiz şeyler. Yasa taslağı Ticaret Müdürlüğü tarafından hazırlandı TBMM’ye sunuldu, inşallah yılbaşından önce çıkar. Bu marketler artık üst üste açmaya başladı. Üst katına açılan yerin ruhsatı bile yok. Geçmişteki yerel yönetimlerin hatalarından dolayı birkaç yer 3-4 yıldır idare ediliyor.

“ESNAF NASIL MÜCADELE EDECEK?

Bu marketler sadece sizi mi bağlıyor?

72 tane meslek dalını vuruyor. Araba lastiği, parçası, ayakkabı, bulaşık makinesi, cep telefonu, dikiş makinesi, mobilyanın A’dan Z’sini satıyor. Adamlar bir telefondan sipariş verildiğinde 9 bin tane sipariş veriyor esnaf nasıl mücadele edecek? Bunların önü kesilmezse tekelleşmeye gidiyorlar. Bunları duyurmaya çalışıyoruz ama ne hikmetse devlet halen radikal kararını almadı. Umarız Perakende Yasası’nda devlet kararını alır.

Marketlerin sayısı arttıkça en fazla bakkallara dokunuyor ancak sadece bakkallar mücadele ediyor. Diğer odaların da mücadele etmesi gerekmez mi?

Diğer meslek odaları da bir an evvel devreye girip aynı bizim savunduğumuz gibi onların da gündem yapması lazım. Bizim avantajımız da var. En tepedeki esnafların başkanı bakkal olmasından dolayı avantajımız var. Cumhurbaşkanımızla arasında iyi olmasına rağmen yasa halen çıkmadı.

“İŞ ADAMLARINI BEKLERİZ”

Halen veresiye defteri var mı?

Halen daha var. Bu defterler ile biz faizsiz şekilde müşterilerimize bir nevi kredi sağlıyoruz, ay başına kadar idare ediyoruz. Veresiye defterleri var tabi ki ama bazı illerde iş adamları çatkapı gidiyor bakkala, veresiye defterine bakıyor bazılarının hesaplarını ödüyor. Kocaeli’de de bir sürü iş adamları var, onlardan da bekleriz. Faizsiz kredi, kredi kartsız tek alışveriş yaptığı yer, bakkal. Bugün zincir marketlere gittiğiniz zaman 5 kuruş eksik olduğu zaman ürünü bırakmak zorundasın. Poşeti de zaten parayla alıyorsun.

“GRAMAJ OYUNU VAR”

Ayrıca zincir marketlerin gramaj oyunları var. Tüketici bunu bilmiyor. Bakkal bin gram yoğurdu satıyor, şart kurnazları 800 gram yoğurt yaptırıp güya halka ucuz satıyor. Buna tüketicinin çok dikkat etmesi lazım. Bu sadece yoğurt değil gıda üzerine neredeyse her şeyde yapıyorlar. 5 kiloluk yağı adam 4 kilo yaptırıyor fiyatını uygun yaptırıyor, teneke aynı teneke olduğu için uygun aldığınızı sanıyorsunuz; içinde 1 kilosu eksik.

Ortalama bir bakkalın veresiye defterine ne kadar alacak vardır?

Ortalama 4-5 bin, 10 bin veresiyeler dönüyor. Bu paralar unuttuğumuz paralar. Müşteri üzerinde döndürüyoruz sadece. Mecburen vatandaşları idare ediyoruz. Bakkalcılık demek idareci demek. Bir gün bakkalı kapatsan 10 bin lira borçtan toplayacağın para 3-4 bin lira.

“Kooperatifleşmezsek eriyip gideceğiz”

Bakkalların kâr marjı nedir?

Bakkallıkta kar marjı yüzde 5’ten yüzde 25’e kadar artıyor. Ortalamaya vurduğunuz zaman yüzde 10. Eskisi gibi yüksek değil. Her yüklenen bakkala yükleniyor.

Toptancılardan veresiye alabiliyor musunuz?

Biz artık toptancılardan veresiye alamıyoruz. Biz mecburen veresiye veriyoruz ancak biz alamıyoruz. Bununla ilgili tabi ki çalışmalarımız var. Geçmişte kooperatifleşmek amacıyla Ahi41 diye bir girişimde bulunduk birleşelim diye. Bakanlık bizden bu çalışmanın detaylarını aldı. Ticaret Gümrük Bakanlığı şeffaf yönetim tüzüğü üzerinde çalışıyor. 2020 yılında belki bakanlığın hazırladığı tüzükle tedarik kooperatifi kurulabilir. Öyle bir durumda muhtemelen bir depomuz olacak, bir sistemimiz olacak. Kooperatifleşmezsek eriyip gideceğiz. Ortaklık sayısı fazla olursa kurumsal olacak. Eğer bu işi bizim istediğimiz doğrultuda yapılırsa bu bakkalların kurtuluşu gibi bir şey.

Kocaeli’deki bakkal sayısı fazla mı?

Bana göre Kocaeli’deki bakkal sayısı az. Büyük marketler Ticaret Odası’na üye. Zincir marketler birbirleriyle rekabet edeceğiz derken oradaki esnafları da bitiyor. Zincirler aynı üçgen içinde dolaşıyor. Belki oraları canlandırıyorlar ama oradaki küçük esnafları bitiyorlar. Zincir marketler AVM’leri aratır oldu. İlimizde iki tane AVM kapandı, AVM bile dayanamadı.

Suriyeli bakkallar var mı?

Evet var. Bazılarını kayıt altına aldık, bazılarına alamadık. Onlardan mal nasıl geliyor bilemiyorum. Birbirlerinden alışveriş yapıyorlar. Madem bu kadar milliyetçiler, birbirlerinden alışveriş yapıyorlar, lokantasına gidiyorlar, kuyumcuları dahil var neden topraklarınızı savunmadınız kardeşim? Akşam saatleri hepsi birbirinden alışveriş yapıyorlar. Parayı kendi içlerinde döndürüyorlar. Onlara gelen mallar ayrı. 1 Ocak itibariyle 5 bin liralık fatura kesiyorsanız artık e-fatura sistemiyle keseceksiniz.

“ÇALIŞMA SAATLERİYLE İLGİLİ SORUNLARIMIZ VAR”

Bu yerel bazda çözülemeyecek bir şey mi?

Yerel yönetimde zabıtalar denetliyor ama bunların ellerini güçlendirecek bir perakende yasasında ya da TBMM’de bir yasa çıkması lazım. Nevzat Doğan ‘İzmit’te bir çalışma yap bunlara ruhsat vermeyelim’ dedi. Hakikaten mücadele etti. Balıkesir ile irtibata geçtik, onlar aldı, zincir marketlerin avukatları mahkemeye verip ruhsat aldı dediler. Yerel yönetimlerin elini güçlendirecek bir yasa çıkarsa o zaman bu işin üzerine gidilebilir kanısındayım. Bizim çalışma saatleriyle ilgili sorunlarımız var. Zincir marketlerin haftada bir gün tatil olması lazım, daha erken kapanması lazım. Bir gün de olsa esnaf soluklansın. Benzinliklerde de aynıları satılıyor. Yüksek fiyatta satılıyor hem de.

Bakkalların kirayla ilgili sıkıntısı var mı?

Kirayla ilgili değil ama stopajıyla ilgili sıkıntısı var. Bir yer kiralandığında stopajını da bari bizden alma, biz küçük esnafız. SSK ile sıkıntılarımız da var. Sigortalarımızı kendimiz ödüyoruz bize 9000’den yatıyor, yanımızda çalışan insan emekli olduğunda maaşı bizden daha fazla oluyor.

Teknolojiye ayak uyduramadık

Kocaeli’deki en yaşlı bakkal kim?

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde hizmet veren Bereket Bakkaliyesi’nin sahibi Hüseyin Uzar var. 53 yıllık üyemiz. Baştan beri bakkaldı. 2017 yılında onur belgesi de verdik.

Bakkalların eksiklikleri neler?

Bakkalcılık mesleği öyle bir iş ki iyi takip etmen lazım. Bir gün 7’de açar, ertesi gün 8’de açarsan sıkıntı. Sen o mahallede oturuyorsan benim bakkalım şu saate kadar açık demesi lazım vatandaşın. Bizim bakkallar olarak da eksikliklerimiz olmuş mudur? Olmuştur. Teknolojiye ayak uyduramadığımız, hizmetler olmuştur.

Bakkal kaliteli ürün satıyor mu?

Kaliteli markalar satıyoruz. Kaliteli markaların ürünlerinin bazıları daha çok bakkallarda satılır. Zincir marketlerden aldığınız zaman daha pahalıdır ürün.

“KANTİNCİLERİ UYARIYORUZ”

Okul kantinlerinde satılan ürünler ile ilgili siz denetim yapıyor musunuz?

2 gün önce talihsiz bir olay yaşandı. Biz öncelikle ölen yavrularımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Burada kantincileri veya bakkalları suçlamak da doğru değil. Gıda Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın bunu analiz edip ona göre rapor vermesi lazım. Kocaeli’deki tüm kantinler denetleniyor. Burada böyle bir olayın yaşanmasını istemeyiz tabi ki ama öğrencilerimiz önce Allah’a okulda da kantincilerimize emanet. Kocaeli’deki tüm meslektaşlarımızı satışlarda hassasiyet göstermelerini, yasaklı ürün satmamaları konusunda uyarıyoruz. Kocaeli’de kantinciler Sağlık Bakanlığı, Gıda Bakanlığı, zabıta ekipleri tarafından çok denetleniyor. Kocaeli halkı müsterih olsun, rahatlıkla alışveriş yapabilirler. Bu mahalle bakkalında da olabilirdi. Bizim kantincilerimizin de bu tür olaylara özen göstermeleri lazım.

Patlayıcı maddelerin bakkaldaki satışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şu anda satılmıyor, yasak. Sadece av bayileri satıyor. Ben kendim toptancılık da yaptım, koli koli satıyordum. Artık ne ilaç ne de torpil satılıyor. Biz ilaçla ilgili çok mücadele ettik.

BAYRAM KÜTÜK KİMDİR?

Bayram Kütük 1971, Konya-Hüyük Çamlıca doğumlu. İlkokulu Konya’da bitirdi, 1986 yılında Kocaeli’ye geldi. Ticarete ip lastik, bulaşık teli, cüzdan, kemer satarak başladı. 1993 yılında Değirmendere Yüzbaşılar’da ilk bakkalını açtı. 3 çocuğu var.