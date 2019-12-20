Vatandaş, Davutoğlu'nun partisi hakkında ne diyor?

“KİM NE YAPMIŞ DA BUNLAR YAPACAK?”

İsmail ŞAL (49) Esnaf:

“Bu yeni parti niye kuruldu ki gereksiz bu. Bir kere milletvekilleri ne yaptı ki bunlar ne yapacak? Esnafın, halkın halini merak eden, takip eden, sokakları dolaşan bir tane milletvekili var mı? Varsa göstersinler. Oy zamanı gelince bol bol geziyorlar ama kazandıktan sonra da sadece maaşlarını takip ediyorlar, yiyip içip geziyorlar. Söylesinler ne iş yapıyor bunlar? Siyasi parti temsilcileri halkın yararına ne yapmış ve ne yapıyor? Halkı hangisi düşünmüş? Ben parti kurulmasına karşıyım çünkü iş yapmıyorlar. Bunlar da iş yapmayacak biliyorum. Ancak birbirlerinin açıklarını kapatsınlar. Hepsinin de derdi para başka da bir şey değil.”

“HA ALİ, HA VELİ NE FARKEDER”

Nihal KIRLI (52) Emekli :

“Bence kesinlikle gerek yok niye kurdular bu partiyi? Zaten ülkede sayısız parti var. Aynı partiye girip çıktıktan sonra ha Ali ha Veli ne farkı var ki? Ayrıca parti kurmaktan önce yapılması gereken çok önemli işler var. Yeni kurulan parti ne yapacak, fabrikalara işçi mi alacak, atanamayan öğrencilere istihdam mı sağlayacak yoksa asgari ücreti açlık sınırının üstüne mi çıkaracak? Önce projelerini söylesinler, isimlerini söylediler ama hedefte amaçta yok ortada. Futbol takımı kurar gibi parti mi kurulur? Hem geçtiğimiz yıllarda yeni kurulan bir parti de oldu hani ne yaptı? Parti temsilcileri sadece siyasi polemikler yapıyorlar, iş yaptıkları yok. Siyasi polemikler de vatandaşı siyasetten soğutuyor. Lafla peynir gemisi yürümez amaç yoksa parti kurmaya da gerek yok. Vatandaş icraata bakar, bu kadar.”

“YENİ PARTİLER İSTEMİYORUZ”

Rıza KARADUMAN (50) Esnaf:

“Bence gerek yok boşuna kuruldu çünkü yine değişen bir şey olmayacak ve sonuç istikrarsızlık olacak. Afiş de astırmışlar buraya ama vatandaşa ne getirisi olacak ki kendileri için astırıyorlar. Sonuç olarak kimin eli kimin cebinde belli değil. Afiş astırana kadar hedefini anlatmak gerek. Ne hedefi, amacı var bunların, hani ne proje sundular ülke için? Sadece parti kurdum demekle parti kurulmaz. Ben de kurarım parti ama ne fayda iş yapamadıktan sonra. Amaçlarını anlattılar mı vatandaş için ne yapacaklar dediler mi? Tabela partisi olmakla iş yapılmaz. İster AKP’den çıksın ister başka partiden çıksın fark etmez, kim olursa olsun vatandaş için icraat önemli yeter ki icraat yapsınlar.”

“AYNI ZİHNİYETE SAHİPLER, NE YENİSİ?”

Seyfettin ESEN (60) İşsiz:

"Adam gibi iş yapacaklarsa olur yoksa kurmasınlar. Hem bunlar zaten aynı zihniyete sahipler ne yeni partisi? Bir de tutturmuşlar bir beka sorunu, ne bekası? Beka sorunu yok, nokta. Suriye’yi yönetecek insana değil Türkiye’yi yönetecek insana ihtiyaç var bu ülkede. Önce kendi vatandaşını, kendi ülkesini düşünmek lazım. Gelecek Partisi’ni kuranlar da kendi yandaşlarını kayırıp, işe alacaklarsa hiç kurulmasınlar. Kendimde de bu yaşta işsizim, insanlar yıllarca okuyup atanamıyor, hak mı bu? Bunca parti bunlar için ne çözüm buldu ki bunlar bulsun? Ülkede haksızlığa uğrayan sayısız insan var. Olmayan adaleti mi getirecekler bu ülkeye? Eğer hak yemeyeceklerse, iş yapacaklarsa kurulsunlar yoksa gerek yok. Hem partilerin sadece adı farklı, birbirlerine işleri düşünce de aynı yönde hareket ediyorlar, bilmiyor muyuz.”

“DEMOKRATİK OLACAKSA KURULSUN”

Hüseyin GÜLER (56) Emekli:

“Yeni bir parti kurulmuş evet kurulabilir neden kurulmasın ki? Demokratik olacaklarsa neden olmasın? Vatandaşın adil ve demokrat düşüncelere sahip olan insanlara, partilere ihtiyacı var. Burada önemli olan güven, adil davranmak, üretmek ve hakça bölüşmektir. Hangi ideolojiye sahip olursa olsun bu kriterleri sağlayacak herkes parti kurabilir diye düşünüyorum.”

“ELİNİ SALLASAN PARTİYE ÇARPIYOR”

Hasan SOYYİĞİT (57) Esnaf:

“Gerek yoktu parti kurmaya çünkü zaten elini sallasan partiye çarpıyor, gelen parti kuruyor giden parti kuruyor, tabela partisi bunlar. Memlekete bir çivi mi çakıyorlar? Ne iş yapıyorlar kurulunca? Ne gerek var bunca masrafa? Parti kurmaya harcayacakları paraları evine ekmek alamayan, bebeğine bakamayan insanlara harcasınlar. Hiçbir şekilde gerek yok. Var olan partiler sorunları çözsün yenisini istemiyoruz. Sorun çözmedikten sonra ne yapalım biz vatandaşlar partileri? Ne yeni ne eski iş yapmıyorlar.”

"ÖNCE VAR OLAN PARTİLER İŞ YAPSIN”

Serra KOCAKAYA (46) Sosyolog:

“Bence hiç gerek yok çünkü olanların çözüm üretmesi gerek zaten. Bu kadar parti varken neden yeni bir parti kurulsun? Bunların bir de seçim kampanyaları var. Bunlar da vatandaşın cebine zarar. Yeni bir parti kurulacağına var olan partiler ülkedeki sorunlara çözüm bulmak için kafa yorsunlar önce. Ülkeye yeni parti değil yenilikçi bakış açısı gerek”

“BUNLARDAN DA FAYDA GELMEZ”

Ferhat TURAN (28) İşçi:

“Bence hiçbir faydası olmaz çünkü şu ana kadar son 18 yıldır tek parti var. Değişen ne oldu? Milleti oyalamayacaklarsa, iş yapacaklarsa kim kurarsa kursun olur. Sağlam bir partinin sağlam düşüncelerle milletin menfaatini düşünmesi gerek. Var olan partilerin çoğu vatandaşı düşünmüyor. Vatandaşta bu yüzden istemiyor yeni parti. Çünkü iş yapmıyorlar habire birbiriyle atışıyorlar. Böyle yaptıkları için de millet partilerden de siyasetten de soğuyor. Siyasi polemik yapmaktan iş yapmıyorlar. Bu yüzden de yeni partiden de fayda gelmez. Ülkeye bilimsel, teknolojik, sosyal olarak, eğitim ve yatırım anlamlarında yenilikler yapan, üreten ekip lazım. Üretim ve özellikle hizmet gerek, iş alanlarının açılması gerek ama kimse yapmıyor işte keşke yapılsa da ülke refahı artsa”