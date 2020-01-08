“Siyasetçi siyaset, muhtar muhtarlık yapsın”

Doruktakiler 2019 değerlendirmelerinde “Yılın Muhtarı” seçilen İzmit Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz Paşa bölgelerinin en büyük sorunların sebebinin kentsel dönüşüm çalışması yapılmamasından kaynaklandığını ifade ederek; “Burası 84 sokak, 11 okul ve İzmit’in en büyük yüz ölçümüne sahip olan mahallesidir. Geçmiş zamanlarda kentsel dönüşümde birinci bölge seçilmiştik. Sonra ne olduysa birden iptal ettiler ve yapılmadı. Burada bir yangın çıksa itfaiyenin giremediği sokaklar var. Buraya acil kentsel dönüşüm yapılmalı. ” dedi.

Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Ben 1981 Serdar Mahallesi doğumluyum, evliyim, iki kızım var. Muhtarlık dışında Tüpraş’ta çalışıyorum. Muhtarlıkta ikinci dönemimim, toplam 4 yıldır bu görevi yapıyorum. Ayrıca 10 yıldır Yenidoğan Serdar Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi’yim.

Muhtar olma kararını nasıl aldınız?

Ben rahmetli muhtarımız Sedat Şanbay döneminde 2009-2014 yılları arasında iki dönem aktif azalık yaptım. Onun bir anda amansız bir hastalığa yakalanıp birkaç ay içinde vefat etmesi beni derinden yaraladı. Göreve seçilerek, ondan kalan boşluğu doldurmaya çalıştım. İlk olarak 2016’da göreve seçildim. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Çok sevdiğim, saydığım ağabeyim rahmetli muhtarımız Sedat Şanbay’ı buradan rahmetle anıyorum.

“OKUR YAZARLIK BELGESİNDE KOCAELİ REKORU KIRDIK”

Görev süreniz boyunca hangi çalışmaları gerçekleştirdiniz?

Burası İzmit’in en eski mahallesi. Buranın sorunları çok fazla. Mesela 2011’de okuma yazma kurslarımız oldu. Sadece bir mahallede bir yıl içerisinde 64 kişiye okur-yazar belgesi verdik. Bu rakamla Kocaeli rekoru kırdık. Yine aynı yıl 8-15 yaş aralığındaki çocuklarımıza özel “Sokaktan Spora” sloganıyla Halk Eğitim desteğiyle 70 çocuğumuza Taekwondo eğitimi verildi ve çocuklarımızın birçoğu da siyah kuşağa geçerek, çeşitli yarışmalarda ilimiz temsil edip derece aldı. İşte bunlar bizim gurur kaynağımız. Müzik kurslarımız ve yabancı dil kurslarımız da halk eğitim bünyesinde devam ediyor.

Görev anlayışınızda önceliğiniz nedir?

Şeffaf anlayışla hareket ediyoruz. Yaptığımız her şeyi sosyal medya hesabımızda duyuruyoruz. Önceliğimiz engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleridir. Bize hizmet eden insan lazım, hizmet edene teşekkür de ederiz etmeyene de sitemimizi dile getiririz. Çünkü vatandaşlar bu oyları hizmet görmek için veriyor. Bizler de hizmet elçileri gibiyiz. Muhtar da belediye başkanı da oturarak iş yapamaz, vatandaşın arasına karışmak gerek, yoksa işler yürümez.

Gerçek ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyorsunuz?

Mahalle muhtarı olarak benim önceliğim kendi mahallemdeki gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek. Mesela her bayramda kesintisiz yaklaşık 30 çocuğa bayram alışverişi yapıyoruz. Okullar açılınca çocuklarımıza okul forması, eşofman, kırtasiye malzemeleri yardımı yapıyoruz. Bu yardımları sosyal medya muhtarlık sayfamız var, yaptığımız duyurulara hayırseverlerden cevap geliyor, benim şahsi yardımlarım dışında da bu şekilde hayırseverlerimizden gelen yardımları da doğrudan mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Bir muhtar olarak yetkililerle aranız nasıl?

Yetkililere her türlü sorunumuzu iletiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ihtiyaç sahiplerine karşı aşırı duyarlı. Onlara ne zaman ulaştıysak, hiçbir zaman geri çevirmediler ve her zaman ihtiyaç sahiplerine yetiştiler. Mahallemize olan desteklerinden dolayı belediye başkanlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum.

“MUHTARLAR SİYASET YAPMASIN”

Biz halkın elçisi gibiyiz. Bir mahalledeki sorunları en iyi muhtarlar bilir ama muhtarların siyasi fikrini mahalleye taşımasına da yansıtmasına da karşıyım ben. Muhtar siyaset yapmaz. Muhtar siyasi fikrini halka yansıtmamalı. Ülkede siyaset yapan bir sürü insan var muhtarların siyaset yapması yanlış bence. Muhtarların siyasetle ne işi olur ki, muhtarın görevi hizmet etmektir. Vatandaşın ne eksiği varsa en iyi bilen muhtarlardır. Siyaset başka, vatandaşın sorunlarına eğilmek başkadır. Vatandaş kendisine dokunabilecek insan arıyor, siyaset yapan insan aramıyor. Siyasetçi siyaset yapsın, muhtar muhtarlık yapsın. Belediye Başkanlarımızın da tüm mahalleri dönüşümlü olarak ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını birebir yerinde dinlemesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Halkın gönlüne girmedikten sonra 10 tane seçim kazansak da boş.

Mahallenizde mevcut durumda yaşanan sorunlar neler?

Serdar Mahallesi 84 sokaktan oluşan İzmit’te yüzölçümü en büyük olan mahalledir. Nüfus yoğunluğu açısından da İzmit’in en kalabalık 4. mahallesidir. Kocaeli’deki en çok okul da bu mahallede. Toplam 11 okul var burada. Her açıdan Kocaeli’nin en zor mahallesiyiz. Başta duyarlı ve vicdanlı olmak gerek. Bir senede mahallemizdeki sorunları yazdığımız dilekçe sayısı 1213. Mahallenin jeolojik yapısı çok kötü, çarpık kentleşme ön planda. Buranın en büyük sorunlarından biri kentsel dönüşümdür. Geçmiş zamanlarda kentsel dönüşümde birinci bölge seçilmiştik sonra ne olduysa birden iptal ettiler ve yapılmadı. Bunların dışında altyapı, üst yapı, asfalt çalışmaları, ulaşımda otobüs yetersizliği gibi bir sürü sorunumuz da var.

“İTFAİYENİN GİREMEDİĞİ SOKAKLAR VAR”

İmarla ilgili sıkıntılarımız var. Mahallenin bir bölümü 5 kattan, bir bölümü 3 kattan oluşuyor. Müteahhit buranın belli bölgelerine giriyor belli bölgelerine girmiyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyemiz’den ricam imar planının değiştirilmesidir. Hiç kimse mağdur edilmeden buraya acil bir kentsel dönüşüm yapılmalıdır. Burada ambulansın, itfaiyenin giremediği sokaklar var. Allah korusun yangın çıktığında sayısız kayıplar yaşanabilir. Ambulans hastaya nasıl yetişecek?

PAZAR SORUNUMUZ VAR

Karaosmanoğlu döneminde kapalı pazar yeri yapılması için önerimiz olmuştu. Burada pazartesi pazarı kurulunca büyük bir trafik sorunu yaşanıyor. Bununla ilgili kamulaştırmaya başlandı ama araya seçim girdi ve öylece kaldı. Henüz bir gelişme yok. Pazar sorunumuzun da acil çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Şu an mahallenizle ilgili ne gibi projeleriniz var?

Biz yakın zamanda mahalle meclisi kurduk. Mahalle tarihinde ilk kez yapılan bir uygulamadır bu. Biz ilklere çok imza attık. Zamanında bonzai ile mücadele adına bir çalışma başlatmıştık. Türkiye’de ilk defa bir mahallede başlamıştı o da İzmit Serdar Mahallesi’dir. Bizden sonra Türkiye’ye yayıldı. Bunu burada bir kardeşimizin bonzai nedeniyle ölümü üzerine başlattık. Mahallemiz adına proje üretmek isteyen, söz söylemek isteyen mahalle sakinlerimizin önerilerini, eleştirilerini dinleyerek, mahallemizde yapılacak işler için mahalle sakinlerimizle kararlar alacağımız mahalle meclisi kuracağız. Herkes mahallesiyle ilgili söz hakkı alıyor ve bu sorunlar belediye meclisimize kadar iletilme imkânını buluyor. Gönüllülük esasına dayalı olan herkesin katılıp, görüş beyan edebileceği meclisimizin mahallemize büyük faydası olacağını düşünüyorum.

Muhtar olmak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz var?

Öncelikle bu iş veballi bir iş. Ben bu mahallede açlıktan ölen 23 yaşında genç kız gördüm. Herkes muhtarlık yapamaz ki. Masa başında oturmakla yapılmaz bu iş, dolaşmak gerek. Bu işin mesaisi yok, gece gündüz dürüst bir şekilde halkın arasında olmak gerek. İsmini muhtar olarak yazdırmakla muhtarlık yapılmaz. Muhtarlığın mesaisi yok. Muhtarlığın Osmanlıca anlamı “İhtiyacı olduğu halde, ihtiyacı olana cevap verebilen kişidir” . Bunu yapabilen kişiler muhtar olabilir.

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2019 değerlendirmelerinde ‘Yılın Muhtarı’ seçildiniz Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Ben bana oy verenlerden duydum seçildiğimi. Öncelikle muhtarlık görevini yerine getirirken garip gönüllere dokunmak ve onların dualarında yer almaktı bu işe başlamamın sebebi. Biliyorum ki bu ödül bana onların o temiz yüreklerinin hediyesidir. Yaptığımız çalışmalar sosyal medyadan yakından takip edildiği, birilerinin gözüne girmek için yapılan iş iş değildir. İyilik de hizmet de menfaatsiz yapılırsa yerini bulur. Allah herkese de hizmet etmeyi nasip etmez. Ben bir mağdur insanın mutluluğunu görünce diyorum ki iyi ki muhtarlık yapıyorum. Bana en güzel ödül de budur. Bu organizasyonda emeği geçen başta Kocaeli Gazetesi’nin tüm çalışanlarına, beni öneren, bana bu ödülü layık gören tüm herkese çok teşekkür ediyorum.