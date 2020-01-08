Cafer Öziri: Önemli olan doruğa çıkmak değil dorukta kalmayı başarabilmektir

Seyyar Milli Piyango Bayisi esnafı Cafer Öziri, gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2019 değerlendirmesinde “Yılın Esnafı” kategorisinde ödüle layık görüldü. 34 yıldır bu kente hizmet veren Öziri, mesleği bunca yıl ayakta tutabilmenin inceliklerini anlattı.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben 1958 İstanbul doğumluyum. 1973’te bu güzel İzmit’e taşındım. 1985 yılından beri toplam 34 yıldır bayilik yapıyorum. Evliyim, iki kızım bir oğlum var. Hepsini çok şükür okuttum ve onlar da şu an çalışıyor. Ben sigorta emeklisiyim halen hayat mücadelesine devam ediyorum, işimi çok severek yapıyorum.

Mesleğe nasıl başladınız?

Ben okul okuyamadım. Bizim dönemimizde eğitim için imkânlar çok sınırlıydı, şartlar da çok zordu kısmet olmadı. Ben de ilkin bir fabrikada işçi olarak hayata atıldım. Çalıştığım fabrika, bir sürü personeli işten çıkardı ben de çıkarıldım. O zaman şimdiki gibi iş çeşitliliği de yoktu iş bulmak daha da zordu. Ben de bu işi yapmaya karar verdim. O gün bugündür de halen çalışıyorum. Ben halkla iç içe olmayı çok seviyorum, yoksa 34 yıl boyunca kışın soğuğunda yazın sıcağında dışarıda bu işi yapamazdım. İyi ki bu işle devam etmişim.

Sizi bu kadar meşhur yapan şey ne oldu, halk tarafından çok da fazla sevilen bir esnafsınız bu işin sırrı nedir?

Üç milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıktığının farkında olmayan vatandaşımıza karşı ben olması gerekeni yaptım. Bu; parasını düşüren bir insana parasını vermek gibidir. O onun hakkıydı, ben sadece hatırlattım. Sevilme konusundaysa, bu işin sırrının doğallık olduğunu düşünüyorum, insan neyse odur. Ben de doğal biriyim, olması gereken de budur bence. Yoksa ben de bu işi yapamazdım insanlar da beni sevmezdi. Esnaflığın püf noktası şartlar ne olursa olsun güler yüzlü olmaktır. Asık suratlı olsam ne bu işi yapabilirdim ne de kimse gelir bir selam verirdi. Güler yüzü bilmeyen, kalp kıran insanlar ne esnaflık yapabilir, ne de başka işte mutlu olabilir. Kısacası bu işin sırrı budur.

İşinizin en zor ve en güzel yönü nedir?

Bu işin kolayı yok. Sıcağı soğuğu gecesi gündüzü demeden tam 365 gün işinin başında olman gerek. İnsanlar yılbaşında tatil yapıyor. Biz sabah erkenden vatandaşa hizmet vermek için işimizin başında olmak zorundayız. Hava çok soğuk da sıcak da olsa yine de tezgâhın başındayız, kolay mı bunca zorluğa katlanmak ekmek parası kazanmak? Hastanız varsa cenazeniz de varsa gidemezsiniz. İşte her işin kendine göre zorlukları olduğu gibi bizim de işimiz tabi çok zor.

İşlerin durumu eskiye oranla nasıl?

Ben emekliyim, emekli maaşım var bu işi de yapıyorum. Yoksa geçinemem ben. Kazancımız belli bizim. Vatandaşa sattığımız biletleri önce biz satın alıyoruz. O biletleri süresi dolana kadar satmak zorundayız, yoksa elimizde kalır zarar ederiz. Bu da kazancımızı etkiliyor. Makine oyunları arttı şans oyunları da çok çeşitlendi. Bu da Milli Piyango işini düşürdü, kazancımız azaldı.

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2019 değerlendirmesinde “Yılın Esnafı” seçildiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Biz sokak biletçisiyiz. Sokaktan halkın içinden doruğa gelmek kadar güzel bir duygu yok. İnsanlar gelip; “Sana yılın esnafı kategorisinde oy verdik” dediğinde ben duydum ve çok duygulandım. Başta bu organizasyonu yapan Kocaeli Gazetesi’nin tüm çalışanlarına ve bu ödülü hak ettiğimi düşünüp bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Çok sevindim işte bu, insanlara güler yüzlü ve doğal davranmanın sonucu. Sokaktan halkın gönlüne girmişim daha ne isterim ne mutlu bana.