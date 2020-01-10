Geçmiş yıllarda da sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Okul Kurucusu Nagihan Uludoğan; “Bu okullarımızın ihtiyaçları olduğunu sosyal medyada var olan bazı sayfalardan gördük. Okul çalışanlarımızla ve öğrencilerimizle bir araya gelerek çocuklarımıza gıda ve giysi yardımı ulaştırdık. Dünyayı iyilik kurtaracak sloganıyla hareket eden bir okul olarak, batıdan doğuya böyle bir destek sağlayıp çocuklarımızı sevindirdiğimiz için çok mutluyuz, projelerimiz devam edecek” dedi.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben doğma büyüme İzmitliyim. Evliyim bir oğlum var. Öğretmenliğe 2004’te Muammer Aksoy İlköğretim Okulu’nda başlamıştım. 15 yıllık meslek hayatımın 12 yılını devlet okullarında geçirdim, son 4 yıldır da kurucusu olduğum Özel Nagihan Uludoğan Anaokulu’nda mesleğimi devam ettiriyorum.

Kuruluş hikayeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ben oğlum için anaokulu bakıyordum. Düşündüm ve dedim ki ben neden anaokulu kurmayayım. Zaten eğitimciyim, bu işin içindeyim. Olursa oğlum için olur dedim. İnsan zaten her şeyi evladı için yapar. Yakınlarımla paylaştım ve kafama da yattı. İyi bir araştırma sonucu okulumuzu kurduk. Okulumuz; Körfez Yarımca Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:59/A adresinde bulunuyor. Disiplinli, otokontrolü yüksek olan, önceliği eğitim olan bir eğitim kurumuyuz. Eğitim kurumumuzda kesinlikle ticari kaygı gütmüyoruz, hedefimiz her zaman önce güven sağlayarak, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmeye katkı sunmaktır.

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Bundan sonraki hedefim anaokuluyla başladığım okulumuzun bünyesine, ilkokulu da dahil etmek. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok ama kısmet olursa gelecekte bunun da olmasını çok isterim.

‘Çocuklar Üşümesin’ projesi büyük ses getirdi, bu proje fikri nasıl oluştu?

Sosyal medyada köy okullarının eksiklerini yayınlayan; “Köy Okulları Ablası ve Köy Okulları Yardım Projesi” isimli sayfalar var. Oradan öğrendik ve teyit ettikten sonra da bu projeyi başlatma kararı aldık. Çok yakın bir zamanda “Çocuklar Üşümesin” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz projede Ağrı, Erzurum ve Mardin’deki çocuklarımıza çoraptan monta, termal çamaşırlardan kırtasiye malzemesine, atkı bere takımından ayakkabıya kadar çocuklarımızın sevdiği oyuncaklar ve yiyecekler de dahil olmak üzere tüm kolilere eşit bir şekilde dağılım yaparak, toplam 16 kolilik ihtiyaç malzemesi yolladık. Bu yardımları kendi okul çalışanlarımız ve velilerimizden gelen desteklerle yaptık. Bunu tabi ki alkışlanmak için yapmadık ödül için yapmadık, iyilikler övünmeden, söylenmeden, menfaatsiz yapıldığında yerini bulur diye düşünüyorum. Eğitim kurumu olarak da “Dünyayı iyilik kurtaracak” sloganıyla hareket ediyoruz. Elimizden geldiğince projelerimizi devam ettireceğiz.

Okulunuzun eğitim sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Okulumuz 3-6 yaş arası eğitimlerin verildiği bir okul. Bizim birinci önceliğimiz mutlu, karnı tok ve temiz bir ortamda büyüyen çocuklardır. Bizim öğretmenlerimizin hepsi de alanında uzman. Okulumuzda tam zamanlı eğitim veriyoruz, öğrencilerimize yabancı dil desteği de sağlıyoruz. Ulaşım için de okulumuzun servisi var. Yemek konusunda da öğrencilerimiz için, çocuklarımızın yediği her şeyin doğal katkısız olmasına elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz, anne yemeklerine yakın bir şekilde hazırlıyoruz.

“YAŞAYARAK ÖĞRENME”

Eğitim anlayışı olarak da ‘Tematik Eğitim’ isimli eğitim modelinden faydalanıyoruz. Okulumuzun tüm eğitim planlamasını da ben yapıyorum. Davranış kazandırma öncelikli, yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışını hedef alarak psikomotor ve bilişsel becerileri geliştiren eğitimlere ağırlık veriyoruz. Kurum olarak amacımız mutlu, sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmektir.

Okulunuzdaki öğrencilerin eğitime ilgisi, çevreden okulunuza olan yaklaşımlar nasıl?

Çevremizden bize gelen yaklaşımlar olumlu. Bizim için en önemli referans velilerimizin içinin rahat ettiğini görmektir. Bu anlamda emeğimizin karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. Velilerimiz; önceliği çocukları olan velilerdir, çocuğu okula teslim ettikten sonra elini çeken veliler değil. Çocuk yetiştirmede anne babanın eğitim sürecinde çocuğuna olan ilgisi çok önemli. Velilerimizin bize karşı da çok duyarlı olduklarını görmek bizleri sevindiriyor. Çocuklarımız da okula keyifle geliyor, yaz kış açık olan bir eğitim kurumuyuz. Hatta bazı çocuklarımız yaz tatili de yapmadan bizimle 15 ay kadar zaman geçirdi. Bunları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Biz velimize ve öğrencilerimize karşı aile gibi çalışan uyumlu bir ekibiz.

Sizce eğitimde anne babanın rolü nedir?

Eğitimde anne babanın rolü çok büyüktür. Öncelik ailedir. Okul ne kadar dört dörtlük eğitim verse de bunu desteklemek anne babaya kalıyor. Anne babalar çocuğun eğitimini desteklemezse çocuğun başarısı sekteye uğrayabilir. Anne babalar eğitimin sac ayağıdır, çocuğun gelişiminde aile eğitiminin de okul eğitiminin de yarı yarıya etki ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden de diyorum ki eğitim aileyle başlar, okulla devam eder. İkisi de her zaman birbirini etkiler.

Size göre eğitimde öncelik akademik başarı mı yetenek mi olmalı?

Eğitimde öncelik bence yetenektir. Akademik başarıyı yeteneğe göre desteklemek gerekir. Çocuğumuzu yeteneği olmayan bir alana zorladığımız zaman o çocuğu kaybederiz. Çocuklar sevdiği, yeteneği olan alanlarda her zaman daha başarılı olur.

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2019 kategorisinde “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldünüz, neler söylemek istersiniz?

Öncelikle Kocaeli Gazetesi’nin tüm çalışanlarına bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ödüle çok sevindik, beklemiyorduk. Bizi önerenlere, bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyoruz. Bu ödül bizim cesaretimiz daha da arttı. İnşallah daha da güzel işler yapacağız.