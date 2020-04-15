Kadir Durmuş: 10 bin esnafımız krediye başvurdu

Kocaeli Gazetesi olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kaldığımız bu zorlu süreçte yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, meslek grupları ve kentin önde gelen isimleri ile röportajlarımızı başlattık. “Tele Röportajlar” adını verdiğimiz yazı dizimizin ilk konuğu Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş oldu. Birlik Başkanı Durmuş, Kocaeli’de birliğe bağlı bulunan 52 oda ve odalara kayıtlı kayıtsız 50 bini aşkın esnafın virüsten etkilendiğini ifade etti. Devletin esnafa her zaman destek sağladığının altını çizen Durmuş, başvuru şartlarında esnafa kolaylık sağlayan Halk Bankası’nın Kredi Desteği Paketi’ne yaklaşık 10 bin esnafın başvurduğunu söyledi.

“DÜN TESK BAŞKANLIĞINDA TOPLANDIK”

Koronavirüsten en çok etkilenen kesim şüphesiz küçük ve orta ölçekli esnaf oldu. Bu süreçte kepenk kapatmak zorunda kalan, işyerini açamayan esnaf için ne gibi çalışma yapılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahveciler, restoranlar, berberler, kuaförler kapandı. Devletimiz esnafımıza her zaman desteğini sürdürüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) bünyesinde dün toplantı yaptık. Konfederasyon Başkanımız Bendevi Palandöken’le birlikte 13 federasyon, 82 birlik başkanı olmak üzere tele konferansımızı yaptık. Gerekli isteklerimizi ilettik. Esnaf için çıkan kararları Bendevi Bey daha önce de Cumhurbaşkanı ve bakanlarla görüşmüştü.

“GÜNDE 400 KİŞİ BANKAYA AKIN EDİYORDU”

Biz Odalar Birliği olarak her zaman esnafımızın yanındayız zaten. Esnafa kredi desteği kararı alınmıştı. Kocaeli’de yaklaşık 10 bin esnaf, Halk Bankası’na 25 bin TL’lik nakit kredi için müracaat etti. Başvurular için şartlar da kaldırılarak esnafımıza kolaylık sağlandı. Sicil bozukluğuna, oda kaydına bakılmaksızın Halk Bankası’ndan krediye başvurabiliyorlar. Günde en az 300-400 kişi sicil kaydına geliyordu. Her ne kadar mesafeyi koruyun desek de bankaya akın ediyorlardı. Yüzde 12’sini Hazine ödüyor.

“ÖDEMELERİMİZİN ÖTELENMESİNİ İSTİYORUZ”

Daha önce açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde esnaf beklentisine yanıt alamamıştı. Küçük ve orta ölçekli esnafların ayakta kalabilmesi için kredi desteği yeterli mi?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik pakette esnafın birtakım beklentileri vardı. Biz bunları, dün tele konferans sistemi ile yaptığımız toplantıda da belirttik. Kira, elektrik, su, doğalgaz ve vergi ödemelerinin de ötelenmesi yönünde isteğimizi de ilettik.

Salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirleri nasıl buluyorsunuz?

Bu tedbirlerin alınması lazım. ABD’nin pozisyonuna gelirsek önünü alamayız. Daha büyük bir sıkıntı yaşarız. Tüm halkımızla birlikte biraz göğüs gereceğiz.

“DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adlı kampanyaya Kocaelili esnafın yaklaşımı nasıl?

Esnafımız da destek sağlıyor. Kimi telefonundan SMS göndererek 10 TL’lik yardımda bulunuyor. Kimi daha fazla katkı sunuyor. Odalarımız, odalar birliğimiz ve federasyonumuz da kampanyaya destek sağladı. Türk insanı yardım etmeyi sever. Böyle zor dönemlerde bir ve beraber olmayı bilir. Bu salgın sürecinde de devletimizin yanındayız.

“HEPİMİZ EVE KAPANIRSAK EKMEĞİ KİM ÜRETECEK?”

Daha önce 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz haftasonu Türkiye genelinde uygulandı. Bu haftasonu da uygulanacağı açıklandı. Sadece haftasonları uygulanmasını yeterli buluyor musunuz?

Yetmez ama hayat devam ediyor. Fabrikalar üretim yapmazsa, köylü ekin ekmezse nasıl dönecek? Hepimiz eve kapanırsak ekmeği kim üretecek? Cuma, cumartesi, pazar olmak üzere 3 günlüğüne de yasak uygulanabilir. Yeri gelir 4-5 gün uygulanır. Biz de Odalar Birliği olarak çalışma saatlerimizi de kısıtladık. Sokağa çıkma yasağı uygulamasını doğru buluyorum. Havalar ısındı. Türk milleti rahat durmaz.

“MESAFEYİ KORUYALIM”

Karar açıklandı, insanlar fırınların, marketlerin önünü doldurdu. Bu da yanlış. Yapmamamız lazımdı. Kimse 2 günde aç kalmaz. Virüsten kurtulmanın tek yolu mesafeyi korumak. Maskesiz sokağa çıkmayalım.

“22 BİN MASKE ÜRETİLDİ”

Odalar Birliği’nin de desteğiyle Kocaeli Terziler Odası, maske üretimine başladı. Şu ana kadar kaç maske üretildi?

30 terzimiz dönüşümlü olarak maske üretti. İlk etapla 22 bin adet üretildi. Sağlık kuruluşlarına, jandarmaya, odalarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Şu anda maske sıkıntımız yok. Malzemeler mevcuttu. İşçiliğimizi de terzilerimiz yaptı. Bu süreçte gönüllü olarak çalışan Terziler Odamızdan Allah razı olsun.