“Çocuk istismarı evlenmeyle cezasız bırakılamaz”

Kocaeli Gazetesi olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kaldığımız bu zorlu süreçte başlattığımız “Tele Röportajlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir oldu. Candemir, İl Pandemi Kurullarında Türk Tabipler Birliği’nin yer almamasının eksiklik olduğunu ifade etti. Öte yandan TBMM’de kabul edilerek 90 bin mahkuma tahliye yolu açılan İnfaz Yasası’nda basın mensupları, avukatlar ve düşünce suçlularının kapsam dışı tutulmasının tartışmaya açık olduğunu belirtti. Baro Başkanı Candemir, İnfaz Yasası’nda kapsam dışı tutulan suçlar arasında yer alan ve son günlerde yeniden tartışılan çocuğa karşı cinsel istismar suçunun sosyal medyaya taşınmasından endişe duyduğunun altını çizdi. Candemir, çocuğa istismarın affının olamayacağını dile getirdi.

Son açıklamaya göre toplam vaka sayımız 69.392, toplam ölü sayımız da 1518. İlk vakanın açıklanmasının üzerinden tam bir ay geçti. Türkiye’deki bu artışı, diğer ülkelerle kıyasladığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz?

1 aylık süreyi baz alırsanız vaka sayısında artışın hızlı olduğu görülüyor. Tabi mevcut hasta sayısındaki artış uygulanan test sayısı ile paralel olarak artıyor. Diğer ülkelerle mukayese etmeyi çok uygun görmüyorum. Zira ülkelerin sosyo-ekonomik gerçeklikleri, hastalığın ilk olarak ortaya çıktığı tarihten bugüne alınan tedbirlerdeki ve uygulanan tedavi yöntemlerindeki farklılıklar karşısında bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

“TBB’NİN KURULLARDA OLMAMASI EKSİKLİK”

Koronadan en çok etkilenen iller arasında Kocaeli de var. Salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirler yeterli mi?

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere oluşturulan kurulların, illerde kurulan Pandemi Kurullarının salgınla ciddi anlamda mücadele ettiği gerçekliği ortada. Tabi uygulanan yöntemler eleştirilebilir, eksik bulunabilir. Örneğin illerde kurulan Pandemi Kurullarında ve üst kurulda Türk Tabipler Birliği’nin olmaması ve sağlık hakkı, yaşam hakkının Anayasal haklar çerçevesinde olması karşısında illerde Baroların, üst kurulda ise Türkiye Barolar Birliği’nin olmamasının bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Zira anılan virüsle mücadelede TTB’nin katılımı önemli olduğu kadar bu virüsün yayılımının önlenmesi noktasında alınan yasal tedbirlerin hukuka uygunluğunun sağlanması ve tartışmaya açılmasının önüne geçilmesi için hukuk kurumu olan Baroların da kurullarda temsili sağlanmalı.

“DAHA PALYATİF TEDBİRLER ALINMALI”

Öte yandan şu an halihazırda çalışma hayatına devam eden, etmek zorunda kalan emekçilerimiz var. Pandeminin emek dünyasına olumsuz etkilerini değerlendirebilmek ve gereken tedbirlerin alınabilmesi açısından sendikalar da bu kurullar içerisinde yer almalı. Ayrıca Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet İlkesinin tüm mekanizmaları ile hayata geçirilerek sokağa çıkma yasağı da dahil daha palyatif tedbirlerin uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Nitekim Bilim Kurulunun önerisi de bu yönde. Sizin huzurunuzda önemle ifade etmek isterim ki bu süreçte hayatları pahasına salgınla mücadele eden şifa dağıtan doktorlarımıza, hemşirelerimize, tüm sağlık emekçilerine ve eczacılarımızla ile eczane çalışanlarımıza şükranlarımı ifade etmek isterim.

“OTURMUŞ BİR SUÇ VE CEZA POLİTİKAMIZ YOK”

Koronavirüse karşı tedbir amacıyla görüşülen İnfaz Yasası Meclis’ten geçti. Terör, cinsel istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten öldürme gibi suçlardan yargılananların dışında 90 bin mahkuma tahliye yolu açıldı. İnfaz Yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Covid-19 tedbirleri kapsamında 14.04.2020 tarihinde toplam 11 kanunda değişiklik getiren ve 69 maddeden oluşan İnfaz Yasası, TBMM’de kabul edildi. Türk Hukuk tarihinde infaz düzenlemelerine çok sık rastlıyoruz. 1970’li yıllar sonrası, 1999 yılında “Rahşan Affı” olarak bilinen düzenleme, 2016 ve bugün Nisan 2020’de yapılan infaz düzenlemelerine genel olarak baktığımızda karşımıza çıkan sorun Türkiye’de tam olarak oturmuş bir suç ve ceza politikasının ve hatta yasa yapma yönteminin olmayışıdır. Kişinin hakkında tesis edilen hüküm sonrası cezaevinde bulundurulma amacı, ıslah yani kişiyi toplumsal hayata yeniden kazandırmaktır. Suçtan zarar gören mağdur/mağdurlar yanı sıra dolaylı mağdur olan toplumun düzenini, hayatını tehdit eden suç işleyen kişinin yeniden suç işlemesinin önüne geçmek, mağdur bakımından olduğu kadar toplum yararı gereğidir.

“BİRKAÇ AYDA YENİDEN SUÇ İŞLEYENİ GÖRDÜK”

Az önce bahsettiğim, daha önceki yıllarda da yapılan infaz düzenlemesi ya da af yasaları akabinde salıverilen kişilerin 1 yıl değil, en geç birkaç ay içerisinde yeniden suç işleyerek cezaevine girdiğine tanık olduk. Bu yasaya bakacak olursak genel anlamda mevcut yaraya pansuman olmak dışında hukuk tekniği açısından çok tartışmalı ve kendi içerisinde pek çok çelişkiyi barındırdığını, uygulama sırasında bu nedenle çokça sorunla karşı karşıya kalacağımızı söylemeliyim.

“BASIN MENSUPLARI, AVUKATLAR TUTUKLU”

90 bin mahkumun aynı anda tahliye olmasını toplum düzeni açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yasanın olumlu olumsuz yanları nelerdir?

Bu yasa ile Kocaeli’de de ortalama bin 500 kişi tahliye edilecek. Tam olarak hukuki ilkelere oturtamadığımız ve teknik anlamda tartışılan İnfaz Yasası uygulama sorunların yanı sıra süreç içerisinde bugün de tartışılan tutuklu bulunan basın mensupları, avukatlar ve düşünce suçluları olarak tabir edilen kesimler bakımından Anayasada teminat altına alınan eşitlik ilkesi ve pek çok bakımdan tartışmaya açıktır.

“ADALET DUYGUSUNA ZARAR VERMEMELİYİZ”

Adalet duygusuna zarar vermemeliyiz. İnfaz Yasası’nın çıkış nedenleri nazara alındığında haklarında henüz hüküm bulunmayan ve kaçma şüphesi ya da yasada belirtilen diğer sebepler mevcut olmadığı halde tutukluluk tedbiri nedeniyle cezaevinde bulunan kişilerin durumu da değerlendirilmeliydi. Hukuk sistemimizde tutuksuz yargılamanın esas olmasına rağmen uzun yıllardır tutuklu yargılamanın hakim hale getirildiği hepimizin malumu. Kaldı ki İnfaz Yasası’nda konutta infaz da dahil pek çok olumlu gördüğüm özel infaz usulü düzenlemesi de mevcut.

“TAHLİYE EDİLENE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMELİ”

İnfaz Yasası mahkumlara tahliye yolunu açarken öte yandan işlenen suçtan mağdur olan yüzlerce insanı ve aileleri de etkileyecek. İnfaz Yasası’na itiraz eden, tepki gösteren aileler oldu mu?

Birebir bana iletilen bu yönde bir tepki olmadı. Ama kamuoyunda bu yönde bir tepki var. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Ayrıca hak da veriyorum. Yasa sonrası suçtan zarar gören kişi ya da kişilerin durumlarının devletin yetkili kurumları tarafından takip edilmesi gerektiğini bu anlamda kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanmasının, gerekli psikolojik ve sair desteğin verilmesinin devletin görevi olduğunu düşünüyorum.

“YASADA BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Yasa kapsamında çocuğa karşı cinsel istismar suçuna af gelip gelmemesi yönündeki tartışmalar toplumda bir panik ortamı yaratmıştı. Toplumda paniğe yol açan, çocuğa karşı cinsel istismarla ilgili kanun teklifinin yeniden gündeme getirilmesini Baro Başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnfaz Yasası kapsamında böyle bir değişiklik yok. İnfaz Yasası kabul edilmeden önce bu konuda Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak müşterek bir açıklama yapmıştık. Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmadığımızı ifade etmiştik. Çocuk suçlular bakımından sadece bir düzenleme mevcut. O da tartışılmalı tabi. Kocaeli Barosu olarak biz bu konuda bir çalışma yapmış ve rapor haline getirmiştik. O çalışmada pek çok önerimiz ve yasal anlamda düzenleme yapılması gereken hususları önermiş ve çalışmayı kamuoyuyla paylaşmıştık.

“ENDİŞE DUYUYORUM”

Ancak son günlerde, daha önce 2016 yılında gündeme getirilen bir kanun teklifinin sosyal medyada konuşuluyor, tartışılıyor olmasından endişe duyuyorum. Kocaeli Barosu olarak gündemde olmadığı ifade edilen ama kamuoyuna yansıyan bu teklif ile ilgili olarak açıklamamızı yaptık. Özetle suçun mağduru çocukla değil, sadece fail (istismarcı) ile empati kurarak düzenleme yapmaya çalışan bu yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyoruz. Böyle bir teklifin yasalaşması halinde çocuğun korunmasından sorumlu olan bütün kurumlar, mağdur çocuğun istismarcı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası haline gelecektir.

“EVLENMEYLE CEZASIZ BIRAKILAMAZ”

Yetişkin bireylerin çocuğa yönelik cinsel istismarı evlenmeyle cezasız bırakılamaz. İki çocuk arasındaki cinsel davranışlar hakkında düzenleme yapılmak isteniyorsa, konunun uzmanlarının iki yıllık çalışmasıyla oluşan ve 2018 yılında yayınladığımız raporumuzu tekrar hatırlatmak isterim. Mağdur çocuk ile tecavüz failinin evlendirilmesi meselesi, çocuk ve dolayısıyla toplum yararına açıkça aykırıdır. 2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin, cezanın erteleme nedeni olması durumu, yasadan çıkarılmış iken, eski yanlışa tekrardan dönülmesinin hukuki bir gerekçesi bulunmamaktadır.

“ÇOCUK İSTİRMASININ AFFI OLMAZ”

Çocuk ve kadın hakları açısından son derece sakıncalı bulduğumuz bu mesele bir daha gündeme gelmemek üzere kapatılmalıdır. Gündemimiz çocuğun cinsel istismarını önleme ve önlenemediği noktada çocuğun korunması amacına hizmet eden bir düzenleme için konunun uzmanları ile birlikte çalışmalar yapılmasıdır. Son olarak; hukukçu ve insan olarak üstüne basa basa tekrar ifade etmek isterim ki, “Çocuk istismarının affı olmaz”.