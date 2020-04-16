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Bugün 15:08 TSİ- G: Bugün 15:19 TSİ Röportaj

Hafta sonu kurulan pazarların günleri değiştirildi

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, pazarcı esnafının son durumuyla ilgili bilgi verdi. Kendisiyle telefonda yaptığımız kısa söyleşide, sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle, hafta sonu kurulan pazarların günlerinin değiştirildiğini öğrendik

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
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Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim’e öğlen saatlerinde telefonla ulaştık. Pazarda işinin başında olduğunu söyleyen Serim ile pazardaki son durumu konuştuk. Sesinden anlaşılan neşesi geliyordu. İşte Serim’e yöneltilen sorular ve cevapları.

Bülent EKİNCİ -Pazarlardaki durum anlata bilir misiniz?

Ahmet SERİM- Şuan yaşanan bir aksaklık yok. Pazarlara maskesiz girmek kesinlikle yasak. Bu yüzden maske getirmeyen ya da maskeleri kirli olan vatandaşlara, yeni maske dağıtıyoruz. Pazarın muhtelif yerlerinde dezenfektanlar bulunuyor.

İŞTE GÜNÜ DEĞİŞEN PAZARLAR

Bülent EKİNCİ- Sokağa çıkma yasağının yaşanacağı günlerde kurulan pazarlar ne olacak?

Ahmet SERİM- O pazarların günlerini kaydırarak bölge sakinlerinin mağdur olmamasını sağlıyoruz.

Bülent EKİNCİ- Hangi pazarlar bunlar?

Ahmet SERİM- Pazar günü kurulan Yahyakaptan  Pazarı artık pazartesi günleri açılacak, yine Pazar günü kurulan Kozluk Pazarı da Salı günleri kurulacak. Cumartesi günleri kurulan İzmit Akarca Pazarı ise Cuma günü kurulacak. Kullarda Pazar günü açılan pazar Cuma günü, Aşağı Yuvacık Serdar Mahallesinde Cumartesi günü kurulan Pazar ise Pazartesi günü açık olacak.

Bülent EKİNCİ-Ek bir Pazar kurmak gündeminizde var mı?

Ahmet SERİM-  Perşembe pazarı alanında ise haftanın iki günü Pazar kurmayı düşünüyoruz. Perşembe ve Cuma, günleri kapalı Pazar alanında Pazar kurmayı hedefliyoruz.

Bülent EKİNCİ- Pazarcı esnafı maddi bir sıkıntı yaşıyor mu?

Ahmet SERİM- Meyve ve sebze satanlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Bol bol ürünümüz bulunuyor, satışımız oluyor. Ancak tuhafiye pazarcıları 1,5 aydır pazarlara çıkamıyor. Yasak olduğu için tezgah kuramıyor. Onlar sıkıntı yaşıyorlar.

Bülent EKİNCİ – Pazar fiyatlarının yükseldiği söyleniyor. Bu doğru mu?

Ahmet SERİM- Maalesef doğru, fiyatlar biraz yüksek. Aslında birazda mevsim dönüşü olduğu için fiyatlar yüksek. Elma ve portakal özellikle son günlerini yaşadığı için fiyatı en çok artan oldu. Hal çıkış fiyatları genel itibariyle yüksek.

Bülent EKİNCİ- Peki, fiyatlar ne zaman düşer?

Ahmet SERİM- Yeni tip ürünler gelmek üzere. Artık seradan bahçeye, tarlaya dönüş başlıyor. Bir hafta içerisinde ürün fiyatlarında bir azalma olacağını tahmin ediyoruz.

Bülent EKİNCİ- Pazara çıkan vatandaşlardan bir isteğiniz var mı?

Ahmet SERİM- Pazara çıkarken mutlaka meskenlerini taksınlar.  Kalabalık olarak pazarlara gelmesinler. Dün belediye ile bir toplantı yaptık. Sokağa çıkma yasağına denk gelen pazarların günlerini değiştirdik. Bu yüzden kurulmayan pazar olmayacak. Endişeye kapılmasınlar.

Bugün 15:08 TSİ -

Muhabir Bülent Ekinci

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