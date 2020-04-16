“Pişmaniyeciler en fazla 1 ay dayanabilir”

Kocaeli Gazetesi olarak Coronavirüs nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, meslek grupları ve kentin önde gelen isimleri ile röportajlarımıza devam ediyoruz. “Tele Röportajlar” adını verdiğimiz yazı dizimizin konuğu olan İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin hem pişmaniye üreticileri hem de esnafı hakkında gazetemize birçok detay paylaştı. Kocaeli’nin markası olan, otogarlarda, anayollarda ve birçok yerde satışı yapılan pişmaniyelerle ilgili üreticilerin yüzde 90’ı üretimlerini durdukları öğrenildi. Kocaeli’de 12 üretici ve en az sadece pişmaniye satan 100 esnafın yanı sıra 600 civarı çalışan da mağdur durumda. Konuyla ilgili İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin gazetemize konuştu.

Coronavirüs pişmaniyecileri nasıl etkiledi?

Pişmaniyecilerin yüzde 90’ı yani 2 firma hariç hepsi üretimleri durdurdu. Çünkü çoğu otogarlara, dinlenme tesislerine, yol boyundaki müşterilere üretim yaptıkları için şu anda maalesef durmuş durumda. Seyahat yasağı bazılarını etkiledi; ondan önce de kapatanlar var. COVID-19 yasakları açıklandıktan sonra bizim üyemizden 5-6 tanesi o zaman kapattı. Kalanı daha sonra kapattı.

“ŞİRKETLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA YOK”

Üreticilerin yaşadıkları zorluklar neler?

Üyelerimizle irtibat halindeyiz. Genel olarak esnaf ile ilgili destek paketi değil sadece çalışanlarla ilgili destek paketleri var. Biz de çalışmalar yapıyoruz ancak ne kadar sonuç alırız bilmiyorum. Kira ödemesi gereken, personelinin ücretini ödemesi gereken arkadaşlarımız var. Elektrik, doğalgaz, su da var. Özetle ödemesi olan arkadaşlarımız var. Bunlar çok ciddi sıkıntı üretici arkadaşlarımız için. Hükümetimizin maalesef şu anda çalışanlara ve esnafa yardım ediyor. Bizim arkadaşlarımızın çoğu da şirket. Şirketlere yönelik bir çalışma yok şu an. Hepimiz şirket olduğumuz için bizim üreticilerimiz bu yardımdan faydalanamamış oluyor.

“EN FAZLA 1 AY DAYANABİLECEKLER”

Pişmaniyeciler ne kadar daha dayanabilir?

Sigorta ve vergiyi öteliyoruz ama üç ay sonra çift ödeme var bir de. Gelir yok; her şey gidere yazılıyor. Bunlar illa ödenecek. 3 ay sonrası çok ciddi sıkıntı olacak. Konuştuğumuz arkadaşlar en fazla bir ay dayanabileceklerini söylüyor. Bir ay sonra belki de birkaç tane üreticimiz kapatmak zorunda kalabilir. Kenardaki birikintiler bitiyor. Bazı arkadaşlarımız kenara ayırmışlar ama en fazla bir ay götürecek diyorlar. Biz pişmaniye üreticileri olarak devletten çok ciddi destek bekliyoruz. Bu zamana kadar yapılan desteklerin hemen hemen hepsi işçi ve çalışana yönelik.

“ÜRETTİKLERİMİZLE İLİMİZE PARA GETİRİYORUZ”

Üretici, esnaf ve çalışanların durumu ne?

Kocaeli’de 12 tane üretici firma, marketler ve bakkallar hariç olarak ise en az 100 tane pişmaniyeci var. Sadece otogarda bile 15-20 pişmaniyeci var. Biz dışarıdan parayı Kocaeli’ye getiren üreticileriz. Bakkal vs. Kocaeli içindeki parayı döndürürken, biz, ürettiğimiz pişmaniyenin yüzde 75-80’i Kocaeli’nin dışına gönderiyoruz. Kocaeli’nin ve ülkenin dışından ilimize para getiriyoruz. Bu sektör zarar ettiğinde hem Kocaeli’ye giren para ciddi derecede kaybolmuş oluyor hem de üreticilerde çalışan minimum 400, sadece pişmaniye satan esnafımızda ise yaklaşık 200 olarak düşünürseniz bizim sektörde en az 600 kişinin gelirlerinde azalma var.

“1 AY SONRA 2-3 TANE ÜRETİCİ KAPANABİLİR”

Bu gidiş üreticileri nasıl etkiler?

Üreticilerin gelirleri yüzde 95 oranında düştü. Elektrik, su, doğalgaz kesimleriyle ilgili devletimiz müdahale etti. Yoksa üreticilerimiz ciddi sıkıntı çekecekti. Pişmaniyecilerin 1 yıllık beklettiği para yok. Bir iki ay kendilerini idare edebilecek kadar var. Çalışana, işçiye para veriyor devlet ancak üreticilerin de ailesi var. Üreticiler her personel sıkıştığında onlara ödeme yapmak zorunda kalıyor ama kendi geliri tamamen bittiği için yarın, öbür gün kendi ailesine de getirecek parası kalmayacak. Bir ay sonra en az 2-3 tane üretici kapanabilir.