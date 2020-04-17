“Yasak günlerinde bakkallar da açık olmalı”

Koronavirüse karşı mücadele sürecinde alınan tedbirler kapsamında evde kaldığımız bu zorlu süreçte başlattığımız “Tele Röportajlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuklarından biri de Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük oldu. Oda Başkanı Kütük, önceki haftasonu olduğu gibi bu haftasonu da tüm yurtta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında mahallelerdeki bakkalların açık olması gerektiğini vurguladı. Kütük, “Tarihi geçen ürünlerimiz var, buzdolaplarımız dolu. Gazete satamıyoruz. Bir hafta öncesinden açıklandığı ve mesafeyi koruduğumuz takdirde bakkalların sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum. Bakkallar da açık olmalı. Genel Başkanımız Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığına hem yazı yazdı hem de kamuoyu ile paylaştı ama yüksek ihtimalle bakkallara izin çıkmayacak” dedi.

Türkiye’de koronadan en çok etkilenen illerden biri Kocaeli. Kocaeli’de yerel yöneticilerin virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Alınan tedbirler yeterli mi?

Yerel yöneticilerin çalışmaları sırasında şu ana kadar olumsuz bir şeye rastlamadık. Valiliğin İl Pandemi Kurulu, Vefa Destek Grupları güzel çalışmalar sergiliyor. Belediyelerin çalışmalarını da beğeniyoruz. Gece gündüz durmadan dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar. Maske üretimleri devam ediyor. Herkes dört bir yandan bir ve bütün olarak koronavirüsü yok etmeye çalışıyor. Alınan tedbirlere baktığımızda insanlar dışarda. Şimdi pazardan geldim. Yok böyle bir şey. Pazarlar insan kaynıyor. Şu ana kadar alınan en sağlıklı tedbir, tokalaşmadan vazgeçmemiz oldu.

“İSTERDİK Kİ KREDİ FAİZSİZ VERİLSİN”

Koronavirüs ekonomide en çok esnafları vurdu. Satışlarınız oldukça düştü. Cumhurbaşkanının açıkladığı ekonomik paketten bakkalların beklentisi neydi?

Kredi Destek Paketi kapsamında 25 bin TL’lik kredi veriliyor. Bu da faizle veriliyor. Esnaf Kefalet’ten aynı faiz oranıyla kredi çekebiliyorduk normalde. Biz isterdik ki bu destek faizsiz verilsin. Günübirlik evine ekmek götüren esnaflarımız var. En büyük sıkıntıyı onlar çekiyor.

“23.00’E ÇEKİLSEYDİ BİZ DE BİRAZ İŞ YAPARDIK”

Geçtiğimiz haftasonu tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu haftasonu da uygulanacak. Sadece haftasonları uygulanması yeterli mi?

Salgının ne zaman biteceği kestirilemiyor. Sokağa çıkma yasağının geçen hafta son 2 saat kala açıklanması, bakkallarımıza hücum edilmesine yol açtı. O da esnafa ayrıca sıkıntı yaşattı. İl Hıfzısıhha Kurulu dün bir açıklama yayınladı. Bakkallar, büfelerin sabah 07.00’de açıp akşam 22.00’de kapatması kararı alındı. Saat sınırımız kısıtlandı. Normalde gece 00.00’ye kadar çalışırdık. Keşke en azından 23.00’e çekilseydi biz de ulusal marketler gibi biraz iş yapardık. Burada ulusal marketler zaten 21.00’de kapatıyor. Üstelik televizyonda reklam veriyorlar. Böylesi dönemlerde bu da yanlış.

“BAKKALLARA İZİN ÇIKMAYACAK GİBİ”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’den sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkalların da açık kalması yönünde bir talep geldi. Nöbet sistemi, çalışma saatleri ile ilgili öneriler var. Siz bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sokağa çıkma yasağı uygulansın tabi ki. Mahalle aralarındaki bakkalların açık olması daha iyi olacaktır. Tarihi geçen ürünlerimiz var, buzdolaplarımız dolu. Bizim açımızdan sıkıntı büyük. Türkiye genelinde 299 bin gazete bayimiz var. Gazete satışlarımızı yapamıyoruz. Bir hafta öncesinden açıklandığı takdirde bakkalların sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum. Bakkallar da açık olmalı diye düşünüyorum. Genel Başkanımız Bendevi Palandöken ne dediyse yanındayız. İçişleri Bakanlığına hem yazı yazdı hem de kamuoyu ile paylaştı ama yüksek ihtimalle bakkallara izin çıkmayacak.

“90 GÜN İÇİNDE SİCİLİNİ ALMAZSA…”

Odalar Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kredi Destek Paketi’ne Kocaeli’de yaklaşık 10 bin esnafın başvurduğunu söyledi. Siz de başvurdunuz mu?

Ben başvurmadım ama üyelerimize duyurusunu yaptık. Üyelerimizden başvuran çok oldu. Daha önce sicilde bir yığılma olmuştu. Onunla ilgili Ticaret Bakanlığı şöyle bir karar aldı: Sadece vergi levhası ve kimlik fotokopisi ile gidip müracaat edecekler. 90 gün içinde sicilini almazsa banka faizi ne kadarsa esnaf, krediyi o faizden ödemek zorunda kalacak.

Son olarak halka mesajınız nedir?

Kocaeli halkı yerel esnaftan alışveriş yapsın. Bakkallarımızın kıymetini bilsin. Bakkallarımıza sahip çıksınlar istiyoruz.