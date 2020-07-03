"Dönüşüm ve değişim için çalışacağız"

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı olarak görevlendirilen Adem Koç ile yaptığımız tele röportaj da, DEVA Partisi’nin ilimizde nasıl teşkilatlanacağını konuştuk. Partinin kurucu il başkanı Adem Koç, Haber Müdürümüz Bülent Ekinci’nin sorularını yanıtladı.

Yeni bir oluşumun Kocaeli’deki yapılanması görevi size verildi. Deva Partisi’nin kurucu il başkanı olarak bu görevi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuda tecrübemiz var ekibimizde bu konuda tecrübeli. Şimdi önümüzdeki süreçle ilgili belirlenen yol haritasını uygulayacağız. Kurucu ekibimiz içerisinde değerli arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte süreci yürüteceğiz. Önemli bir görev verildi ve bu görevi en iyi şekliyle yerine getireceğiz.

Nasıl bir yönetim oluşturacaksınız?

Kocaeli’ye hitap eden, sırtında kamburu olmayan, ilke ve değerleri olan bir yönetim kuracağız. Yönetimi oluştururken bu unsurlara dikkat edeceğiz.

Farklı partilerden tebrik telefonu aldınız mı?

Bildiğiniz gibi ben uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde görev yaptım. AK Partinin kuruluş dönemindeki ekipte yer aldım ve uzun süre orada siyaset yaptım. BU kentin insanlarıyla birlikte güldük, birlikte üzüldük. Sağlam dostluklar yaptık. AP Parti, MHP, İYİ Parti, CHP gibi tüm partilerde siyaset yapmış olan ve yapan arkadaşlarımızdan tebrik telefonları aldım.

Yönetime girecek kişileri nasıl seçeceksiniz?

Bu işin formülü belli, yeni isimleri, birikimi olan isimleri bünyeye katmak gerekiyor. Değişimi, gelişimi dönüşümü sağlaya bilmek için bu gerekli. Gelişimden, dönüşümden bahseden bir parti önce bunu kendi kadrolarında yapmalı. Bunu önce kendi yönetimimizde yapmazsak başarılı olamayız. Geç bir nüfusa sahip Kocaeli’de gençleri temsil edecek yöneticilerimiz olacak. Genel merkezimizin öngördüğü kadın ve genç kotasını uygulamayacağız. Bunların yanında tecrübelerinden faydalanacağımız siyasetçiler olacak. Yönetimimiz içerisinde onlardan da faydalanacağız.

Tahminen bir tarih vermek gerekirse yönetim kurulu tam olarak ne zaman oluşturulur?

Aslında oturup bu iş üzerinde çalışsak ben bize 2 saat içerisinde tüm il yönetimini, ilçe başkanlarını ve yönetim kurullarını oluştururum. Bizim bir isim havuzumuz var. Bu havuz şimdi daha da artıyor. Ama bir çayın iyi demlenmesi için bir süreye ihtiyaç vardır. Bir yemeğin daha lezzetli olması için kısık ateşte pişmesi gerekir. Bizde en iyi yönetimi oluşturmak için bunu bir sürece yayacağız. Bu süreci işleterek sonuca varacağız”

İl binası nerede yer alacak?

Merkezi bir bölgede İzmit ilçesi sınırlarında, tabela değeri olan, siyaset ve ticaretin merkezi konumunda bir lokasyon düşünüyoruz. Onunla ilgili de çalışmalarımıza zaten kaybetmeden başlayacağız.

4 İSİM KURUCU HEYETTE

DEVA Partisinin il başkanını belirlemek için Ankara’ya çağrılan ve Genel Başkan Ali Babacan ile görüşen 4 isim, Kocaeli’deki il kurucu heyetinde yer alacak. Orhan Sarısüleyman, Zekeriya Özak, Avukat Banu Bilgin ve Semih Taşveren partinin il kurucu heyetinde yer alacak.

Adem Koç kimdir?

1965 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 2 yıl okuduktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında Kocaeli’de kurduğu şirkette başlayan ticaret hayatına halen devam etmektedir. Aktif siyasi hayata Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı. Fazilet Partisi’nde Gençlikten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Kurucu Heyeti’nde görev aldı. 2012-2015 yılları arasında aynı partinin İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği ve İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.