“Öğrenciler, sınav anında sakin olsunlar”

27 yıldır eğitim kalitesini koruyan Cebir Okulları, bu yıl da LGS Türkiye 1’sini İzmit Kampüsü’nden çıkararak başarısına başarı kattı. Tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Ayşe Bahar Taktak, hem çalışma programını hem okulun etkilerini gazetemize anlattı hem de seneye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sizi tanıyalım?

Pendik’te doğdum. Mimar Sinan İlkokulu’ndan mezunum. 4 senedir Özel Cebir Ortaokulu’nda tam burslu okuyorum. Annem Gülnur, babam Ömer Sezai ve ablamla yaşıyorum. Annem Mesut Barış İmam Hatip Lisesi’nde Meslek dersleri öğretmeni. Babam emekli. Ablam İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde okuyor.

Çalışma programınız nasıldı?

Yorulduğumda az soru çözdüğüm günler oldu ama hiç soru çözmediğim gün olmadı. Her akşam yatmadan önce mutlaka beni geliştiren kitaplar okudum ve yıl içinde çokça paragraf sorusu çözdüm. Konuları iyi anlamaya özen gösterdim. Pandemi sürecinde hocalarımın tavsiye ettiği çevrimiçi denemelere katıldım ve okulumuzun uzaktan eğitim derslerini düzenli bir şekilde takip ettim. Başarımda en büyük etken öğretmenlerimin ders anlatımlarını ve tekrarlarını disiplinli ve istikrarlı bir şekilde uygulamamdı.

Okulun ne tür etkileri oldu?

Okulum, 7. sınıfın 2. döneminden beri LGS’ye yönelik kurslar verdi. 8. sınıfta da ağustosun sonunda okullar başladıktan sonra LGS hazırlığı devam etti. Böylece ayrı bir dershaneye ihtiyacım olmadı. Pandemide de hafta içi günde 3 saat okulun derslerinden faydalandım.

Kazanmanızda en büyük etken ne oldu?

Konuları püf noktalarıyla anlayıp sınav esnasında sakince düşünebilmem.

Çalışma programı ile sosyal hayatı nasıl ayırdınız?

Bu senelik nitelikli bir lisede daha kaliteli bir sosyal hayat için çalışmaya öncelik verdim. Ama çalışmalar dışında ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirdim.

Ne tür zorluklar yaşadınız?

5. sınıftan beri düzenli çalıştığım için büyük bir zorlukla karşılaşmadım. Ama ikinci dönem konularının iptali beni korkuttu çünkü ben elimdeki birinci dönem konularını neredeyse bitirmiştim. Neyse ki okulumun çevrimiçi dersleriyle ve aldırdığı kaynaklarla ilk dönem konularına çalışabildim.

Sınava hazırlanan öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz var?

Okuma becerilerini geliştirip konuyu anladıktan sonra soru çözsünler ve sınav anında sakin olup soruları doğru okusunlar.

Ne olmak istiyorsunuz?

Üniversitede kalıp tercihen teknik alanda çalışmalar yapan bir araştırmacı olmak istiyorum.

Süreçte ne gibi destekleriniz oldu?

Aile: Düzenini bozmadık. Her sonuçta destek olacağımızı söyledik.

Sınava hazırlanan öğrencilerin ailelerine tavsiyeleriniz neler?

Aile: Çocukların bir amacı olmalı. Amacı olan çocuk yolunu zaten kendisi bulur. Biz de engelleri kaldırırız.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Öncelikle anneme, babama ve eğitim hayatım boyunca bana yardım eden tüm öğretmenlerime teşekkür ederim.

Ayşe Bahar Taktak nasıl bir öğrenciydi?

Cebir Okulları: Öğrencimiz derste dikkatli, tekrarlarını yapan ve yanlış sorusunu mutlaka soran bir öğrenciydi. Son güne kadar çalışmalarına devam etti. Yönlendirdiğimiz kaynakları eksiksiz çözdü ve çevrimiçi derslere düzenli katılım sağladı.Cebir Okulları alanında uzman eğitim kadrosu ile öğrencimizin ve ailesinin sürekli yanında olmuştur. Branş öğretmenlerimizin düzenli konu tekrarları ve farklı kaynaklardan bol soru çözümleri ile öğrencimizi en iyi şekilde sınava hazırlamıştır. Dönem başından itibaren yapılan deneme sınavları ve ölçme değerlendirme sonuçlarının analizi ile öğrencimiz psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz tarafından düzenli olarak takip edilmiştir.

Ne gibi etkileriniz oldu?

Cebir Okulları: Veli-idare-öğretmen-öğrenci işbirliği içerisinde LGS süreci en iyi şekilde yürütülmüştür. Beraberinde ise hepimizi mutlu eden Türkiye birinciliği başarısı doğal olarak gelmiştir.Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren Cebir Okulları olarak öğrencilerimizin eğitimlerine ara vermeksizin online eğitim portalımızüzerinden devam edilmiştir. Bu süre boyunca LGS dersleri yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Grup rehberliği ve bireysel psikolojik danışma hizmetleri ile sınav kaygısı ve stresi, zaman yönetimi, teknoloji kullanımı, test çözme stratejileri ve sınav motivasyonu ile uzman psikolojik danışmanımız ile öğrencilerimizi psikolojik olarak da sınava hazırladık. Göstermiş olduğu başarıdan dolayı Ayşe Bahar Taktak öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.