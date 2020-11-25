179 ek yoğun bakım yatağı geliyor

‘Tele Röportaj’ yazı dizimizin bugünkü konuğu İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan oldu. Pehlevan ile yaptığımız röportajda pandemiyle ilgili son durumu konuştuk. Son günlerde artan Covid-19 vaka sayısını değerlendiren İl Sağlık Müdürü Pehlevan, Kocaeli genelinde kamu ve özel hastanelerle birlikte 179 yeni yoğun bakım yatağının yapılacağını söyledi.

Bülent Ekinci: Yaz başında vakalar azaldığı için yapımı durdurulan Derince’deki sahra hastanesinin yeniden yapımına başlanması gündeminizde mi?

Yüksel Pehlevan: Konuyu vali beyle de görüştük, ancak şu an için ihtiyaç duyulmuyor. Sağlık bakanımızla da sık sık toplantılar yapıyoruz ancak bu konu şimdilik gündemimizde yok.

B.E.: Vaka sayılarında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Kocaeli’deki artışın durumu nedir?

Y.P.: Tabi ki belli bir artış var. Bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Yeni filyasyon ekipleri kurduk. Büyükşehir Belediyesi’nin araç ve personel desteğiyle filyasyon ekiplerimizi güçlendirdik. Daha çok sahada yer alacağız.

“KUYRUKTA BEKLEYEN HASTAMIZ YOK”

Kamu ve özel hastanelerde 179 adet yeni yoğun bakım yatağı oluşturacağız. Çalışmaları başladı ve belli bir yere geldik. Kısa bir süre içerisinde 179 adet yoğun bakım hizmete girmiş olacak. Bugün itibariyle, (25 Kasım) yatak sorunumuz yok. Kuyrukta bekleyen hastamız ve yoğun bakım yatağı bekleyen hastamız yok.

“TIP FAKÜLTESİNDE YATAK SAYISI ARTACAK”

Bu süreçte hastanelerdeki yatak sayılarını da artırmaya devam ediyoruz. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de Covid hastası yatak sayısını 300’e çıkartıyoruz.

“TEST SONUÇLARINI ANINDA VERECEĞİZ”

Test sayılarımızı artırdık, Darıca Farabi Hastanesi’ne de bir laboratuvar kurduk, önümüzdeki süreçte test yaptıranların sonucunu aynı gün içerisinde vermeye başlayacağız. Tüm tedbirlerimizle süreci yönetiyoruz, 10-15 gün içerisinde düşmesini sağlayacağız” dedi.

“ASIL TEDBİR VATANDAŞTAN GEÇİYOR”

B.E.: Vatandaşa bir mesajınız var mı?

Y.P.: Asıl tedbir vatandaştan geçtiğini hatırlatmak isterim. Maske, mesafe ve hijyen konularına ne kadar çok dikkat edersek bu virüsten o kadar uzak durur ve onu alt etmeyi başarırız. Onun yeryüzünde barınmasını böyle engelleyebiliriz. İnşallah yeni alınan tedbirlerle kısa sürede sonuca ulaşacağız. Ama vatandaşın maske ve mesafe konularında biraz daha dikkatli olması gerekiyor.