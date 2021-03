Gazetemiz sordu İzmitli güzelimiz cevapladı! Türkiye’yi temsil edecek

Geçtiğimiz yıl pandemi başlamadan kısa süre önce yapılan “Miss And Mr. Fashion TV 2020 Turkey” yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak, Türkiye’yi “Miss Europe” yarışmasında temsil etmek üzere Lübnan’a gidiyor. Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın Türkiye haklarına sahip olduğu “Miss Europe” yarışmasında ülkemiz adına podyuma çıkacak olan Duygu Çakmak, 12 gün sürecek kampın ardından 50 ülkeden gelen güzellerle finalde yarışacak. Ülkemizi ve Kocaeli’yi Lübnan’da temsil edecek güzelimiz Duygu Çakmak, modelliğe nasıl başladığını ve ilerde neler yapacağına kadar her şeyi gazetemize yaptığı röportajda açıkladı.

Duygu Hanım öncelikle bize Duygu Çakmak kimdir? Nasıl keşfedildi? Neler yaşadı? Bunları kısaca anlatır mısınız?

Aslen Tunceliliyim ama doğma büyüme İzmitliyim. Memur bir anne ve emekli bir babanın kızıyım. 3 kardeşiz ve ben ortancayım, bir ablam bir de benden küçük bir erkek kardeşim var. İlkokulu İzmit’in sembol okullarından Ulugazi’de okum ve liseyi de yine İzmit Lisesi’nde okudum. Üniversite hayatım ise Sakarya’da geçti. Sakarya Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler bölümü okudum, İstanbul Üniversitesi’nde pedagojik formasyon aldım, şimdi de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri yüksek lisans yapıyorum. Daha önce amatörce modellik yapmaya çalışıyordum, 2019 yılında Best Model Of Turkey’de finalist oldum ve “Doğulu en iyi model” ödülünü aldım ve aslından bundan sonra başladı her şey diyebiliriz. Çünkü profesyonel olarak başlamam bundan sonra oldu. 2020 Ekim ayında Arnavutluk’ta yine Uluslararası güzellik yarışması "Miss Globe" ülkemizi temsil ettim, orada derece alamadım. Bosna Hersek’te tek Türk model olarak podyuma çıktım. Bunun dışında Tunceli’deki Munzur Dağı’nda yaptığım çalışma ile Türkiye gündeminde yer aldım diyebiliriz.

- Duygu Hanım modellik yaparken unutamadığınız bir anınız var mı? Bir ajansla çalıştınız mı?

Modellerin anıları genelde düşmek olur ama ben hiç düşmedim ama bildiğiniz üzere bizleri eve mahkum eden pandemi nedeniyle kilo aldığım için defileye çıkmadığım oldu. Ajans konusunda ise aslında birçok ajansla çalışıyorum ama sözleşmemin olduğu bir yer de yok.

-Yurt içinde ve yurt dışında modellik yaptınız, bunların farkını hissediyor musunuz?

Ülkemizde yabancı modeller maalesef daha çok tercih ediliyor, yabancı modellerin Türk modellerden daha üstün olduğu görüşü var. Bu yüzden şans bulmanız daha zor ama biz biliyoruz ki bu işi çok iyi yapan ve yapacak olan Türk kadınlarımız da çok güzel ve çok başarılıdırlar.

-Moda sektörü şu an için bildiğimiz kadarıyla çok çalkantılı bir dönemin içinde, siz bunlara rağmen hiç modelliği bırakmayı istediniz mi?

Aslında uzun zaman denedim ve bir dönem pes ettim, bu mesleği bir daha yapamayacağımı düşündüm. Best Model beni tekrar bu mesleğe döndürdü diyebiliriz. Çok yanlış insanlar ve yanlış yerde bulunabiliyoruz, o yüzden doğru yerde olmak çok önemli. Bu da zaten çabaya bağlı, çabaladıktan sonra başarı kendiliğinden geliyor. Hiçbir zaman pes etmememiz gerektiğini söyleyebilirim.

-Doğma büyüme İzmitlisiniz ve İzmit’te yaşamaya devam ediyorsunuz? İzmit’te en sevdiğiniz şey nedir? Sizi İzmit’e bağlayan şey nedir?

Bir kere benim için önceliği deniz kenarında olması, bu benim için öncelikli. Burada ki sakinliği ve huzuru seviyorum. Ulaşımı çok güzel ve İzmit’te her şey elimizin altında, o yüzden burada yaşamayı çok seviyorum. Beni buraya bağlayan şey aslında bunlardır.

-İzmitlilerin kullandığı bir ağız ve var ve buna İzmitçe diyorlar, İzmitçe biliyor musunuz?

“As yap, boolum, sinyal” bunlar sürekli olmasa da kullandığımız kelimeler, burada büyüdük ve bu nedenle biliyoruz. Arkadaşlarımız İzmitli o yüzden bizde ara ara bu kelimeleri kullanıyoruz. Hatta bir keresinden sosyal medyada biri “Başarılar boolum” yazmıştı. Bu çok hoşuma gitmişti.

-Malum koronavirüs hayatımıza girdi ve sizde koronaya yakalanmıştınız? O dönemde neler yaşadınız?

Gerçekten koronavirüs tüm hayatımızı sekteye uğrattı diyebiliriz, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan ve 43 ülkeden yarışmacının katıldığı güzellik yarışmasında sonra test yaptırdım ve koronaya yakalandım. Sağlık olarak aslında çok etkilenmedim ama iş olarak etkilendim. 10 gün kadar çalışamadım. O dönemde online modellik yarışmaları oldu ve çok güzel yarışmalardı aslında bizde onlardan esinlendik diyebilirim.

-Korona sürecinde eğitime yöneldiniz, korona sürecinde eğitim nasıldı sizce?

Online eğitimin Türkiye’de yaygınlaşırsa çok daha zamandan ve maddi olarak tasarruflu bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar üniversiteyi kazandığı zaman gıda, barınma ve ulaşım gibi birçok masraflar yapıyorlar ama online eğitimde eşit imkanlar dahilinde herkesin bir şeyler başaracağına inanıyorum. Korona sürecinde online eğitimi çok destekliyorum ve korona bizi aslında teknolojiye daha da yakınlaştırdı diyebiliriz.

-Munzur’da yaptığınız çalışma çok önemli ve çok güzeldi. Türkiye gündemine oturdu, Munzur’u nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin her yeri gerçekten çok güzel ama Doğu Anadolu’ya insanların bir önyargısı var. Buradaki doğal güzelliklerden maalesef kimsenin haberi yok. Biz tatil olduğu zaman ya güneye gitmeye yada batıya gitmeyi tercih ediyoruz. Doğu Anadolu’ya kimsenin gidelim de tatil yapalım, bir proje yapalım diyen yok maalesef. Ben de mesleğimle memleketime bir şey yapmak istedim ve elimden gelen buydu, böyle bir proje gerçekleştirdik. Oradaki doğal güzelliği ortaya çıkarmak istedik. İzim için zor bir süreçti, eksi 15 derecede ben abiye elbise ile durdum, hayatımda hiç o kadar bir soğuk yer görmedim ve hiç o kadar kar görmemiştim. Doğa ile modayı birleştirdik, yerel halkın tepkisi bize karşı çok güzel oldu.

-Geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü geride bıraktık, bir kadın olarak kadın olarak dünyaya kadının gücünü göstereceksiniz. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz?

Bizim kadınlarımız hem akıllı hem çalışkan hem de çok güzeller. Ülkemizdeki eğitimsizliğin talihsizliğini yaşıyoruz. Yanlış insanları tanıyabiliyoruz. Bir model olarak ve bir kadın olarak bir şeyler başarmak ve kadının gücünü göstermek istiyoruz. İzmit’te oturup dünyaya Türk kadınının gücünü göstermeye gidiyorum.

-Modeller genelde yemelerine çok dikkat ediyorlar diye biliyoruz. Sizin mutfakla aranız nasıl? Yemek yapmayı biliyor musunuz? En sevdiğiniz yemek hangisi?

Mutfakla gerçekten çok içli dışlıyım ve büyün yemekleri yapabiliyorum. Kendime güvendiğim ve yaptığım en güzel yemek zeytinyağlı dolma olabilir. Restoranda yediğim her yemeyi evde de kendim yapıyorum ve internette gördüğüm yemekleri de yapmaya çalışıyorum. En sevdiğim yemek ise balık yemeyi seviyorum. En sevdiğim balık ise Somon balığı yemeyi seviyorum.

-Biraz güzellikten konuşacak olursak, cildiniz çok güzel ve pürüzsüz bunun için uyguladığını bir teknik var mı?

Aslına kullanmış olduğum bir şey yok ve uyguladığım bir teknikte. Sadece şunu söyleyebilirim sağlıklı besleniyorum. İçten beslenirsek cildimizin de güzel olacağın düşünenlerdenim. Bol su içiyorum ve şeker kullanmıyorum. Spor benim için öncelikli ve bu yüzden cildimin kendini koruduğunu söyleyebilirim. Ekstra cildime uyguladım bir şey yok.

-Kendiniz dışında beğendiğiniz bir manken var mı?

Beklemediğim bir soru ama idol olarak çok beğendiğim ve içten gülümsemesi ve sıcak kanlılığı ile Adriana Lima diyebilirim.

Müzik zevkinizi çok merak ediyoruz. Ne tarz müzikler dinlersiniz?

Tek bir tarz değil de her tarz müzik dinlemeyi seviyorum. Bu aralar ama en çok rap dinliyorum.

-Şu an artık bir ünlüsünüz, ünlülüğün getirdiği kötülük ve iyi yanı var mı?

İnsanların sizden sürekli bir beklentisi oluyor, bu biraz kötü olabiliyor. Şu an için olumsuz bir durum ile karşı karşıya gelmedim. Eleştiri alıyorum ama eleştiri bizim geniş bir kitleye hitap ettiğimizi gösterir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım şu an için.

-Şimdi Türkiye’yi ve Kocaeli’yi temsil edeceksiniz? Eğer birinci olursanız neler hissedeceksiniz?

Tüm dünyaya Türk kadınının güzelliğini göstermiş olurum ve onun dışında ülkemi gururlandırmış olurum. Böyle bir alanda ülkemin adını duyurmak benim için çok güzel olacaktır.

-Model olmak isteyen genç kadın ve erkeklere hangi tavsiyede bulunursunuz?

Önce eğitim. Hangi meslekte olursa olsun öncelikli olarak onun eğitimini almalarını söyleyebilirim. Hepimiz güzel olabiliriz ama sadece güzel ve yakışıklı olmak yetmez. Onlarla ancak bir yere kadar gidiliyor, bir konuşma dahi yapamıyorsanız o güzellik maalesef sönüp gidiyor. Eğitimsiz olmaz, inandıkları bir alan ise kesinlikle sonuna kadar gitmelerini tavsiye ederim.

-Önünüzde nasıl bir program var şu an için? Sizi herhangi bir dizi veya sinemada görebilecek miyiz?

Yönetmen Avni Kütükoğlu’ndan oyunculuk dersi aldım. Tunceli ile ilgili bir çalışmam daha olacak. O yöre ile ilgili bir belgesel hazırlayacağız. Diziler için görüşmelerimiz devam ediyor, daha sonrasında sürpriz diyelim ama bir yerlerde görebiliriz.

-Böyle güzel bir kadının evliliğe bakış acısını merak ediyoruz. Yakın zamanda bir evlilik falan var mı?

Hayatımda kimse yok, yarın biri olur o zaman farklı bir şeyler diyebiliriz ama benim önceliğim şu an için kariyerim.

-İzmit’ten Lübnan’a bir hediye götürecek misiniz?

İzmit’ten pişmaniye götüreceğiz. Hem oradaki tüm dünya güzellerinin hem de oradaki yöneticileri ve belediye başkanlarının tatmasını sağlayacağız. Daha önce Arnavutluk’a götürdük, Tiran Belediye Başkanına ikram ettik ve kendisi daha önce İzmit’e geldiğini söyledi ve çok beğendiğini ifade etti. Kolombiya güzelimiz kargo istedi bizden ama kargo ile maalesef gönderemiyorlar. Türk yemeklerini çok beğeniyorlar ve çok tercih ediyorlar. Bizde pişmaniyemizi götüreceğiz.