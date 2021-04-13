İmren Yoğurthanesi’nin Genel Müdürü Celil Mızrak: "Pandemiye rağmen üretim ve pazar alanımızı yüzde 50 artırdık”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Yılın Markası” ödülüne layık görülen İmren Yoğurthanesi’nin Genel Müdürü Celil Mızrak başarılarının sırrını gazetemize anlattı. Körfez’de 1958 yılından beri 3 kuşaktır faaliyet gösteren İmren Yoğurthanesi, Körfez’in köylerinden temin edilen sütler ile kaliteli yoğurdunu, güvenle, doğal halde müşterilerine sunmaya devam ediyor. 2020’de pandemiye rağmen yatırımlarını artırarak nohuttan üretilen kara mayalı yoğurttan sonra, yoğurtlu dondurma, kaymak ve geleneksel çökertme peyniri üretimine de başladı. KTO’nun “Yerel Ticareti Geliştirme Projesi” ile pazar alanı ve kapasite oranını %50, yıllık cirosunu da %40 artırdı. Bu çalışmayla birlikte Kocaeli’nin tüm ilçelerine ve son olarak da İstanbul Anadolu Yakası’na açılarak çerçevesini genişletti.

“3 KUŞAKTIR ÜRETİME DEVAM”

Yoğurthanenin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

Bir zamanlar Türkiye’nin hemen hemen her semtinde yoğurthane kültürü mevcuttu. İmren Yoğurthanesi de 1958 yılında Körfez Yarımca’da, dedelerimiz Remzi ve Fevzi Mızrak kardeşler tarafından kurularak Yarımca bölgesinin yoğurthanesi olarak faaliyet göstermiştir. Daha sonra babamız Mustafa Mızrak tarafından işletmesine devam edilmiş, 3. kuşak da Celil ve Yücel Mızrak kardeşler olarak biz üretime devam etmekteyiz.

“İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ”

Bu sektörün en zor yanı nedir?

Öncelikle her sektörde olduğu gibi bu sektörde de işinizi severek yapmanız gerekmektedir. Bizim işimiz gıda sektörü olduğu için hijyenik, sağlıklı ve tüketicinin memnuniyetini sağlamak durumundayız.

“BİLİNİRLİĞİ ARTTIRDIK”

Pandemiye rağmen yatırımlarınızı nasıl arttırdınız?

Biz semtin yoğurthanesi olarak 1958 yılından bu yana Körfez ilçesinde süt ürünleri satışı yapmaktayız. 2019 yılı Körfez Ticaret Odası’nın “Yerel Ticareti Geliştirme Projesi” kapsamında Kocaeli bölgesinin ve İstanbul Anadolu Yakası’nın da bir kısmına, gelen talepler doğrultusunda hizmet vermeye başladık. Böylece firmamızın üretim kapasitesini ve pazar alanını yüzde 50 oranında artırdık. Ürünlerimizin bilinirliğini arttırdık.

“KARA MAYA KULLANIYORUZ”

Yeni projeleriniz var mı? Türkiye genelinde satış planlıyor musunuz?

İmren Yoğurthanesi olarak 1958 yılından bu yana üretimlerimizi aynı geleneksel yöntem olan kara maya kullanarak üretime devam ettirmekteyiz. Bu sebepten dolayı pazar ağımızı yerel tutarak lezzetimizi koruma niyetindeyiz.

“PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK”

İmren Yoğurthanesi’nin lezzetinin sırrı nedir?

İmren Yoğurthanesi olarak, Kocaeli’nin köylerinden günlük olarak topladığımız sütlerimizi nohuttan ürettiğimiz kara maya ile tek tek elle mayalayıp, üretimden direkt olarak raflara sunup sofralara lezzet katmaktayız. Şöyle ki; Ekşi yoğurt, bozuk yoğurt değildir! Bilakis ekşiyen yoğurt hem probiyotik kaynağı ve doğal bir antibiyotiktir.