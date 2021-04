Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı,“2022’de 60 milyon dolarlık  bir yatırım planımız var”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Yılın Profesyonel Yöneticisi” ödülüne layık görülen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı yönetim sistemi ve hayat tarzı ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. 2018 yılından beri Kibar Holding CEO’su olan Kayabaşı pandemi sürecinde belirledileri strateji ile ilgili, “Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır. Önemli olan bunu nasıl fırsata dönüştüreceğinizdedir. Covid-19, dünyanın yaşadığı bu ‘büyük duraklama’ sırasında bizlere ‘Önce büyük resmi görmen lazım’ diyen bir ikazdır. Ancak titizlenmeyi bir kenara bırakıp hızlı kararlar alarak aksiyona geçmek yapılacakların en doğrusuydu” dedi. Kayabaşı, 2022 yılında devreye almayı planladıkları 60 milyon dolarlık bir yatırımın olduğunu da ifade etti.

“5 BİN KİŞİLİK AİLEMİZE KARŞI SORUMLUYUZ”

Holdinginizin mevcut durumu nedir?

Kibar Holding olarak, başarılarla dolu 49 yılı geride bıraktık. Grubumuz, Cumhuriyet tarihinin yarısına tanıklık eden, Türkiye sanayiinin gelişmesinde kaldıraç rolü üstlenen; değişime öncülük eden misyonuyla bugün global bir marka olmuştur. Bu ülkede doğup global bir marka olan Kibar Holding olarak ülkemize, 5000 kişiye ulaşan geniş ailemize karşı büyük sorumluluklarımız var. 20’yi aşkın grup şirketimiz ile metal, gıda, esnek ambalaj, yapı malzemeleri, enerji, otomotiv sanayi gibi ülke ekonomimizde kritik rol oynayan sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’nda Kibar Holding grup şirketlerinden Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün lideri ve Avrupa’nın üç büyük üreticisinden olan Assan Alüminyum 35’inci, ülkemizin ilk ve tek paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisine sahip en önemli çelik üreticilerinden Posco Assan 83’üncü, otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Assan Hanil ise 234’üncü sırada yer aldı.

“40 YENİ HEDEF TESPİT ETTİK”

Grup şirketlerimizden Kibar Dış Ticaret ise, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan “İlk 1000 İhracatçı Firma” listesinde 2019 yılındaki ihracat performansıyla Türkiye’de en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 firma arasında yer aldı. Üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak, ihracat pazarlarımızı koruyarak ülkemizin cari açığına maksimum katkı sağlamak ve tüm bunları doğal kaynakları koruyarak çevreyle uyumlu bir şekilde yapmak en önemli gündem maddelerimiz. Her yıl kendimize daha yüksek hedefler koyuyoruz. Kibar Grubu olarak bu hedefleri baz alan 2025 Sürdürülebilirlik Stratejimizi belirledik. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı hedeflere Kibar Grubu’nun sağladığı ve sağlayacağı katkılar analiz edilerek 40 hedef tespit ettik. Söz konusu hedefler arasında ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, çalışan sağlığına öncelik vermek, mesleki gelişim ve katılımı artırmak, dijitalleşme süreçlerini tamamlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı vermek ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak ön plana çıkıyor.

“2022’DE 60 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM”

Mevcut ve gelecek yatırımlarınız neler?

Kibar Grubu olarak yatırımlarımızı planladığımız şekilde devam ettiriyoruz. Assan Alüminyum ile yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana değerlerimizden güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmamız ve müşteri odaklı çalışma anlayışımız sayesinde bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ABD dahil dört kıtaya ihracat yapıyoruz. Alüminyum tarafında organik büyüme devam ediyor. 2022 yılında devreye almayı planladığımız 60 milyon dolarlık bir yatırım projeksiyonumuz bulunuyor.

“AVRUPA’DA YENİ BİR ÜRETİM TESİSİ”

Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren grup şirketlerimizden Assan Hanil, otobüs ve kamyonlarda kullanılan hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu (ASD) geliştirdi. ASD ile dünyada bu koltuğu geliştiren 5 teknolojik firma arasına girdi. ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon Euro yatırım yapmayı ve Avrupa’da da bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Hava süspansiyonlu sürücü koltuğu için küresel ölçekte pazar payını yüzde 15’lere taşımayı hedefliyoruz. Tüm Ar-Ge süreci, Assan Hanil tesislerinde yürütülen uçak koltuklarının üretimi, şu anda Holding iştiraki şirketlerinden TSI Uçak Koltuğu bünyesinde yapılıyor. Bu şirketimiz de bu alanda Türkiye’de ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıyor.

“AZERBAYCAN’A TAŞIYACAĞIZ”

Panel sektöründe yurt dışı yatırımlarımıza Ürdün’den sonra kardeş ülke Azerbaycan ile devam ettik. Assan Panel ile Azerbaycan’ın en önemli teknoloji ve sanayi merkezi Sumgayıt Texnologıyalar Parkı (STP) stratejik ortaklık kurduk. Panel sektöründe kurulan yeni ortaklıkla şirket faaliyetlerini, Assan Panel – STP Azerbaycan olarak sürdürecek. Assan Panel’in alanında önemli uzmanlık ve bilgi birikimi var. Bu birikimi Azerbaycan’a taşıyacağız. Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz Assan Foods akıllı tarım uygulamaları ve dijitalleşme süreçlerine hız kazandırdı. Dünya perakende devi Walmart ile sosun anavatanı Çin’e giriş yapan Assan Foods markaları inovatif ürünleriyle pazara yeni bir soluk kazandırdı. Bir taraftan yeni tatlar, lezzetler içeren ürünleri geliştirirken özellikle Colorado ve Kingtom markalı ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı yeni pazarlara başarılı şekilde sunmaktan memnuniyet duymaktayız. Enerjide stratejik iş birlikleriyle hacimsel genişleyebiliriz. Enerji sektörü dünya geliştikçe varlığı ve gücünü koruyacak. Artan enerji talebinin sürdürülebilirlik ilkeleriyle karşılanması giderek daha fazla önem kazanacak.

“HAREKET KABİLİYETİMİZ ÇOK FAZLA”

Birçok iş insanının ağzında ekonomik kriz söylemi var. Daha önce yaptığınız bir röportajda “Bir yerde kriz varsa fırsat vardır” ifadelerini kullanmıştınız. Kibar Holding krizi fırsata çevirebildi mi?

Global sağlık krizi, geride bıraktığımız yılı olağan üstü gelişmelerle geçirmemize neden oldu. Pandeminin etkileri halen yoğun bir şekilde devam ediyor. Grup olarak pandeminin başından itibaren çok ivedi kararlar alıp aynı hızla uyguladık. Esnek yapımız sayesinde hareket kabiliyetimiz çok fazla. Hızlı bir şekilde Pazar değiştirme imkanımız var. Riski iyi yöneten yapımız sayesinde küresel çapta lojistik yavaşlamalara rağmen hedeflerimize mümkün olduğunca yakın bir seyirde faaliyetlerimizi sürdürdük. Odağımıza çalışan sağlığını dikkate alarak ülkemiz ve çalışanlarımız için çalışmaya devam ettik. Evet, bir yerde kriz varsa fırsat da vardır. Bu iş yaşamının en gerçek mottosudur. Tarih bunun örnekleri ile doludur. Önemli olan bunu nasıl fırsata dönüştüreceğinizdedir. Covid-19, dünyanın yaşadığı bu “büyük duraklama” sırasında bizlere “Önce büyük resmi görmen lazım” diyen bir ikazdır. 2020 yılı tahminlerimizin çok ötesinde farklı bir yıl oldu. Hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir dönemin içerisindeyiz. Pandemi süreci hepimizi hemen hemen her konuda etkiledi. Sadece iş değil, öz hayatlarımız da çok ciddi bir şekilde etkilendi bu süreçten. Ancak titizlenmeyi bir kenara bırakıp hızlı kararlar alarak aksiyona geçmek yapılacakların en doğrusuydu.

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Süreci en başından beri yakından takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olacak şekilde planlamalarımızı yaptık ve kendimizi hızlı bir şekilde adapte ettik. Esneklik bizim kurum değerlerimizden biridir. Bu esnekliği bu dönemde çok etkin bir şekilde göstermeyi başardık ve karşılığını da aldık diye düşünüyorum. Tüm bu dönem boyunca odaklandığımız en hassas nokta; şeffaflığı ve sürekli iletişimi sağlamamız oldu. Bu sayede motivasyon kaybı yaşamadık. Kibar Grubu olarak; en önem verdiğimiz konuların başında gelen “güven” değerimizden de hareketle bahsettiğimiz açık iletişimi sağladık. Grup içi birbirinden öğrenme kültürünü desteklemek, lider iletişimini ön plana çıkarmak ve pandemi döneminde açık ve şeffaf iletişimi desteklemek amacıyla düzenli olarak online webinarlar gerçekleştirdik. “Biz Birlikte Güçlüyüz!” mottosuyla çıktığımız yolda tüm uygulamalarımızı ve bakış açımızı herkesi dahil eden ve kapsayan bir yaklaşımla yönettik ve yönetmeye de devam edeceğiz.

“ASIM KİBAR, AKIL HOCAM OLDU”

Kariyerinizin en başında size akıl hocalığı yapan var mıydı?

Hayattaki en büyük şanslarımdan biri olarak ifade edebileceğim Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Asım Kibar, en önemli akıl hocam oldu. Bahsettiğim yıllar 1980 dönemi. Ülke çalkantılı, dünya keza öyle. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin merhaleleri oldukça sıkıntılı. Teknoloji emeklemeden çıkmış, adımları seyrek henüz. Ve bir ülke sevdalısı adam, Karaköy’de bir handa, hayallerinin etrafında topladığı bir avuç gençle gece yarılarına kadar çalışıyor, sabahın erken saatlerinde, bahsettiğim o hayalin başında toplanıyorlardı. Hem de her yeni gün şevkle ve inançla. Bugün o hayallerin elle tutulur gözle görülür olmasının hikayesini bilmek, bunu bizzat yaşamak da benim en büyük zenginliğim. İnsanın isterse neler yapabileceğinin resmidir.

“GELECEKTE DE HERKESE IŞIK OLACAK”

İnsana değer vermenin, zamanı etkin ve etkili kullanmanın, dürüst ticaret yapmanın, doğru müşteri ilişkileri yönetiminin kısacası bugün adına cafcaflı şeyler eklediğimiz birçok yönetim teriminin ilk elden yaşam alanı bulduğu bir ortamda yetiştim. Asım Bey bizi suya attı ve yüzün dedi, ancak harikulade güveni vardı; boğulmamıza asla izin vermez. Mimar Lider olarak nitelendirmiştim bir söyleşide. Yani söylediği sözlerle, kurduğu sistemle sadece bugün değil; gelecekte de herkese ışık olacak, yol gösterecek liderdir. Bir nevi pusula, deniz feneri. Asım Bey’den öğrendiklerim diye bir manifesto da yazmıştım. Öncelikli olarak dürüst ticaret, müşteri ile çözüm odaklı ilişki, güvenilirlik ve en önemlisi çalışanı baş tacı eden samimi yaklaşım.

En büyük profesyonel hatalarınız hangileriydi ve onlardan neler öğrendiniz?

Antik Yunan’da “Bir insan bilginse dünyanın efendisi olmayı hayal etmeyecek kadar bilgindir, eğer dünyaya egemen olmak istiyorsa gerçek bilgin değildir” derlermiş. Adeta gençliğimize gönderme niteliğinde bir aforizma. Dünya bizi yonttu, inceltti, öğretti ve dedik ki; “Bilmek sadece eğitilmek değildir; aynı zamanda değişmek, dönüşmek ve iyiye doğru gitmektir.” Ben de yaşamımda hep iyiliğin yolunu izlemeye gayret ettim. Zaman zaman yoldan çıktığım, zaman zaman daha farklı yollarda bambaşka öğretilerle karşılaştığım oldu ancak değişmeyen tek şey “sevgi”ye ve “insan”a dair inancım ve güvencim oldu. Söylediklerim fazla romantik gelebilir hele ki metalarla çevrili, teknoloji ile bezeli, dikkat ve ilginin saniyeler sürdüğü bu otonom çağda. Ancak insanoğlu çok önemli bir silaha sahip. O da “iletişim yeteneği”

“İŞİNİZ SEVGİLİNİZ OLSUN”

Antik Çağ fabl yazarı Ezop der ki; “Dil en iyi ve en kötü şeydir. Yani onu nasıl kullandığınıza bağlı olarak hizmet eder size. İletişimin ilk basamağında o vardır. Aynadır. Ne ekerseniz onu biçeceğiniz tarladır. Diliniz her daim iyiden yana söylesin, kalbinizin saati hep sevgiyi göstersin. Benim öyle oldu. Dile kolay Kibar Grubu’nda 40. yılıma merhaba diyorum bu sene. Gencecik bir üniversite mezunu olarak cebimde hayallerim, omzumda hırslarım, kalbimde heyecanımla bu kapıdan içeri girdiğimden beri bir kez olsun “keşke” demediğim bir ailenin parçası olmak en büyük zenginliğim sanırım. İşiniz sevgiliniz olsun. Her sabah kavuşmayı heyecanla bekleyip her akşam ayrılırken hüzün duyacağınız yani iyi ki dediğiniz zenginliğiniz.

“EN BÜYÜK TUTKUM MOTOSİKLET”

Bugünlerde en büyük tutkunuz nedir? Hayat sloganınız var mı?

Doğa ile iç içe olabilmek diyebilirim. Bu nedenle hafta sonlarında, yaz aylarında sahile, deniz kenarına; kış aylarında ise yeşile, ormana kaçarak İstanbul’dan uzaklaşıp kısa molalar vermeye, nefes alma anları yaşamaya gayret ediyorum. Yıllardır en büyük tutkum ise motosiklet kullanmak ve yolda olmak. “Aşk özgürdür, sevgi evcil. İlki kekeme bir hecedir, ikincisi cümle. Aşktan sevgiye gidilebilir ama hiçbir sevgiden aşka gidilmez” diyor bir şair. Ben de şöyle eklemek istiyorum; motosiklet aşktır evet. Başına buyruk bir kelimedir, hiçbir cümleye eklenemeyen. Sizi alır özgürleştirir, bir daha asla eskisi gibi olamayacağınız bir ruhla baş başa bırakır. Ben bu sevdayı yaşadım, yaşıyorum ve nefes aldıkça da yaşamaya devam edeceğim.

İş ve özel hayat dengesini nasıl kuruyorsunuz?

Oldukça yoğun tempoyla çalıştığımız, zamanın çok hızlı aktığı bir dönemde yaşıyoruz. İşime daha iyi odaklanmak, ihtiyaç duyduğum enerji ve motivasyonu hem kendi içimde yaratmak hem de çalışma arkadaşlarıma yansıtmak için elimden geleni yapıyorum. Akşamları ve haftasonları ailemle birlikteyim. İşten arta kalan tüm zamanlarımı eşim ve çocuklarımla geçirmeye çalışıyorum. Yürüyüş yapmayı ve sporu çok seviyorum. Hem daha canlı ve dinç hissediyor hem de enerji doluyorum. Kendime vakit ayırmış olmam da cabası. Bu sayede iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi daha kolay sağlıyorum. Ve müzik. Ruhun gıdası dedikleri, ne kadar da doğru. Fırsat bulduğum her an müzik dinliyorum, bu bana kendimi iyi hissettiriyor.