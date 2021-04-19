"Yılın Esnafı" Fatoş Durak, “Amigurumi bebek projemiz için lansman yapacağız”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Yılın Esnafı” ödülüne layık görülen Zafer Halıcılık’ın Sahibi Fatoş Durak, çalışmalarıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Esnaf Durak, geçtiğimiz yıl pandeminin ilk günlerinde Körfez’deki hastanelere destek olmak için gönüllü maske dikimi sürecine öncülük etti. 30 gönüllü ev hanımı ile birlikte 120 bin adet maske üretimi organizasyonunu yürüten Durak, filyasyon ekibinde de çalıştı. Körfez’de indirim panayırına da öncülük eden Durak, özellikle ihtiyacı olan ev hanımlarının her zaman yanında olduğunu hissettirmeye devam ediyor. Aynı zamanda Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı da yapan Fatoş Durak, kurul olarak “amigurumi” olarak bilinen örgü bebek ile ilgili proje başlattıklarını ve lansmanı için de vaka sayılarının düşmesini beklediklerini belirtti.

Mesleğinize nasıl başladınız?

Aile şirketimiz. 1986 yılında kurduk. 1999 depreminden sonra işletmesini tamamen ele aldık. Merkezimiz Körfez’de. Yıllardır bölgemizde vatandaşımıza hizmet ediyoruz. İşimizi severek yapıyoruz.

“FATOŞ DİYE GELİRLER”

Bir kadın olarak esnaflığın en güzel ve en zor yanı nedir?

Bir kadın olarak yaptığım işi ev tekstili olduğu için çok seviyorum. Kadınların kendilerinin girişimci olarak bir işe başlaması toplum nezdinde genelde takdir görür. Diğer kadınlara da örnek teşkil eder. Kadın olsun, erkek olsun tüm müşterilerim beni çok sever. Öyle bir isim yaptık ki ‘Fatoş’ diye gelirler. Marka ürünler sattığım için de bir güvensizlik yok. Büyük şantiyelerin yatakhanelerinin kurulumunda da iş yapıyorum, ihalelere girip. Onlarda da hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Dezavantajı olarak da insanın kendi işi olması daha fazla sorumluluk gerektiriyor. Daha çok sahiplenilmesi, daha fazla emek gerektiriyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ AÇILIŞLARI OLACAK”

Öte yandan da Körfez Ticaret Odası’na bağlı Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nda başkan yardımcılığı görevini sürdürüyorsunuz. Oradaki projelerinizden de bahseder misiniz?

Evet, Körfez Ticaret Odası’na bağlı Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nda başkan yardımcısıyım. Körfez’de bir proje geliştirdik: Körfez Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi’ni de projeye dahil ettik. 200’e yakın kadınımızla bir araya gelerek üyelik kurduk. Proje kapsamında Körfez’de ev hanımlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecekleri mekanlar için mimarla çalışarak Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e sunduk. O da projemizi çok beğendi. Şimdi mekanlar hazırlanıyor. Önümüzdeki yaz muhtemelen açılışları olacak. Bu, ortak bir proje.

“3 MARKETİMİZ DE DESTEK VERECEK”

Bunun dışında da Kadın Girişimciler Kurulu olarak da şöyle bir proje başlattık. Amigurumi dediğimiz örgü bebekleri yapan kadınlarımız için Belediye Başkanımıza giderek bir teklifte bulunduk. Dışardan oyuncak almak yerine bu kadınlarımızdan almasını istedik. Başkanımız da çok beğendi. İlk götürdüğümüz bebekleri belediye satın aldı. Kadınlarımız da bu proje için hazırlık aşamasında. Belediye Başkanımız bize bir sayı verecek. Ona göre çalışma yapacağız. Bu projemiz de bu şekilde ilerliyor. Örgü bebeklerle ilgili olan proje için Körfez Ticaret Odamızda Gıda Komitemize bağlı Günkay Market, Ergün Gıda ve Taşmar Market’e de bir teklifte bulunduk. “Bu bebeklerden marketlerinizde satışa sunarak siz de kadınlarımıza destek vermek ister misiniz?” diye sorduk. Marketlerimiz kabul etti. Kadınlarımız da bu marketlerde sepetlerin içinde bu oyuncakların satışını gerçekleştirecek. Lansmanını da vaka sayıları düştüğü zaman yapmayı planlıyoruz.

“MARKETE BİLE GÖNDERİLMEYEN

KADINLARIMIZ VAR”

O kadınlarımızın kazanç sağladığında o gözlerindeki mutluluğu görmeniz lazım. Çok ihtiyacı olan kadınlarımız var. Evde oturup da eşinin markete bile göndermediği kadınlarımız var. O kadınlara kimse dokunamıyor ama bir dirsek temasında bulunmamız gerekiyor. Kendilerini hem yalnız hissetmemeleri için hem de bir işe yaradıklarını görebilmeleri için şahsım adına elimden gelen her şeyi de yapacağım.

“PETKİM PARK’TAKİ

İLK PANAYIRA ÖNCÜLÜK ETTİM”

Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum: Körfez Yarımca’da Petkim Park Evleri bölgesinde ilk defa oluşan bir panayıra öncülük etmiştim. Oluşturduğumuz panayırda, buradaki esnaf arkadaşlarımız da bir çadır kurdu. Çok güzel bir panayır oldu. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanımızdan Ticaret Odası Başkanımıza, esnaf arkadaşlarımıza kadar herkesten takdir toplamıştım. İnsanlarla iç içe olmak, onlara destek sağlamak beni mutlu ediyor.

“İŞLERİMİZ YÜZDE 30 DÜŞTÜ”

Covid-19 işlerinizi ne kadar etkiledi? Şu anki durumunuz eskiye oranla nasıl?

Yüzde 30’luk bir düşüşle karşılaştık. Fakat sosyal medya hesaplarımızı kullanarak Trendyol gibi web sayfalarında satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Teknolojiye de ayak uydurmak zorundayız. İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Kendi web sitemiz olan www.zaferhali.com üzerinden satış yapıyoruz. Açığımızı bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu süreçte nasıl etkilendiyse biz de o şekilde etkilendik. Biz şirket olduğumuz için zaten destek alamadık. Ticaret odalarına bağlı olanların çoğu alamadı. Bizim hakkımız olmadığı için başvurmadık. Destek paketi kapsamında verilen rakamlar yeterli değil zaten. Bizim bulunduğumuz caddede dükkan kiraları 4-5 bin lira. Kısa Çalışma Ödeneği’nin geri gelmesi gerekiyor. İnsanları da işten çıkarmamak adına. TOBB Başkanımız da bu konuyu sürekli dile getiriyor. Vakalar da gittikçe artıyor. Ben filyasyon ekibindeyim. Bugün bir mahallede vaka sayısı 95. Sadece bir mahallede bu sayı 95 ise çok kötü bir durum. Bir önceki hafta 35’ti.

“MASKEDE 120 BİN ADEDİ GEÇTİK”

Virüs ülkemize girdiğinde Körfez’de hastanelere, kamu kurumlarına destek olmak için gönüllü maske üretimine öncülük ettiğiniz biliniyor. Filyasyon ekibinde de yer aldınız. Topluma faydalı olmak nasıl bir duygu?

Ülkemize ilk Covid vakası girdikten sonra maske fiyatlarında sıkıntı çıktığı için satışı yasaklandı. İnsanların markete, hastaneye girebilmeleri için maskeleri yoktu ilk başta. Ben de çevremdeki kadınlarımıza bu sorunu ilettik. Hepsi de destek olabileceklerini söylediler. 30 tane ev kadınımızla birlikte birkaç iş insanının sponsor olması ile ipliği, lastiği vb. de kendimiz temin ederek yapmaya başladık. Günlük olarak malzeme tedariki sağladım. Hepsi kendi evlerinde üretti. Daha sonra da hazır olan maskeleri toplayıp dezenfekte ederek belediyeye, Körfez Devlet Hastanesi’ne, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Kocaeli Umuttepe Hastanesi’ne gönderdik. Çok yoruldu kadınlarımız. Gece gündüz demeden yetiştirmeye çalıştılar. 120 bin adedi geçtik. Çok da kaliteli malzemelerle yaptık. Hiçbiri hayır demez. Yine olsa yine yaparlar. Bu konuda gönüllü olarak hep sahada çalıştım. Bundan da gurur duyuyorum. Herkesin birbirine ihtiyacı olan bir dönemde maddi manevi yetişmeye çalıştım.

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2020 değerlendirmesinde “Yılın Esnafı” seçildiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Gerçekten çok mutluyum. Beni öneren insanlar, arkadaşlarım, dostlarıma, Kocaeli’de oturan herkese çok teşekkür ediyorum. O kadar adayın içinden de ‘Yılın Esnafı’ seçilmek gerçekten gurur verici. Kocaeli Gazetesi herkes tarafından okunan bilinen bir gazete. Kocaeli Gazetesi ekibine de çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

FATOŞ DURAK KİMDİR?

1978 İzmit doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Körfez’de okudum. Açıköğretimden Halkla İlişkiler Bölümü’nde devam ediyorum. Aile şirketimiz olan Zafer Halıcılık’ı kardeşimle birlikte işletiyoruz. Uzun yıllardır kadınlara yardımcı olabilmek adına çalışmalar yapıyorum. Körfez Ticaret Odası’na bağlı Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Öğrenen Kadın Derneği Kocaeli Koordinatörüyüm. Olabildiğince kadınlarla ilgili projelerde yer alıyorum. Bekarım.