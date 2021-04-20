“Yılın Sanatçısı” Ali Agah Eroğlu: “Zorda olan müzik emekçileri için ‘OLTA-6’ albümüne şarkı bağışladım”

Doruktakiler 2020 organizasyonunda “Yılın Sanatçısı” ödülüne, çocuk tiyatrolarında şarkı besteciliği ve müzik danışmanlığı yapan Ali Agah Eroğlu layık görüldü. Kocaeli'de çocuk koroları kuran, ilimizin tek sivil çok sesli korosu İÇSES Müzikal Korosu’nu oluşturan ve çalışmalarını ücretsiz gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi çıkışlı Eroğlu, sanata nasıl başladığını ve şu anki çalışmalarını gazetemize anlattı. Zor durumda olan ve özellikle pandemi nedeniyle son bir yıldır ayakta kalmaya çalışan meslektaşlarına destek olmak amacıyla kendi şarkılarını bağışladıkları OLTA isimli oluşumdan söz eden Eroğlu, “9 Nisan'da ‘OLTA 6 – Hafıza’ albümü yayınlandı. Ben de bu albüme ‘Sakın Kaybolma’ isimli şarkımı bağışladım” dedi.

Müzikle ilgilenmeye nasıl ve kaç yaşında başladınız?

12 yaşımdayken elime kırık bir gitar geçti. Ailemde, çevremde müzikle ilgilenen kimse yoktu o yüzden bir süre kenarda bekledi. Bir gün, bir sınıf arkadaşımın gitar çaldığını öğrenince çocuğun yakasına yapıştım. Önce birlikte gitarı tamir ettik, sonra ilk gitar derslerimi aldım arkadaşımdan. Sonra hem o gitar hem de o çocuk en iyi arkadaşlarım oldular.

Hangi enstrüman dersleri veriyorsunuz?

Viyolonsel (Çello), Gitar ve Piyano.

İlk besteniz neydi? Bestelerinizi yazarken neyden ilham alıyorsunuz?

Babam için “Yuğ” adında enstrümantal bir ağıt bestelemiştim. Eğer yaptığım müzik bir tiyatro müziği ise oyunun o kısmında yazarın ve yönetmenin ne düşündüğünü ve ne anlatmak istediklerini anlamaya çalışıyorum önce. Seyirciyi nasıl bir duygu durumuna sokmak istiyorlar? Sonra hayali olarak bu duyguyu hissetmeye çalışıp o sırada duyduğum müziği enstrümanımla ya da notaya dökerek kayıt altına alıp düzenlemeye başlıyorum. Tamamen kendime ait olan müziklerde ise zaten hayat bana o müziği getirip veriyor.

“KOCAELİ’NİN TEK SİVİL ÇOK SESLİ KOROSU”

İÇSES Müzikal Korosu’nun kurucusu ve şefi olarak bize biraz bu korodan bahseder misiniz?

İÇSES, İzmit Çok Sesli kelimelerinin kısaltmasıdır. Müzikal kelimesi ise seslendirdiğimiz müzikal tiyatro ve film şarkılarından dolayı ismimize eklediğimiz bir kelime. Koromuzu 2012 yılında kurduk. Batı müziği tarzında çok sesli müzik ve Akapella şarkılar söylüyoruz. Çoğunluk amatör koristlerden oluşmakta ve her yıl aramıza şarkı söylemek isteyen yeni koristler de kabul etmekteyiz. İÇSES Korosu yaklaşık 9 yıldır bu şehrin tek sivil çok sesli korosu. Amacımız ise şehrin kültür hayatına katkıda bulunmak ve çok sesli koro kültürünün daha fazla insan tarafından tanınmasını sağlamak. Bu tamamen gönüllülük esasına dayanan bir proje. Bu yüzden de ben dahil hiç kimse İÇSES Korosu’ndan dolayı herhangi bir maddi kazanç sağlamamaktadır. Çalışmalarımız da ücretsizdir.

Neden ücretsiz eğitim veriyorsunuz? Bu konudaki motivasyon kaynağınız neydi?

Çünkü çok sesli koro kültürünün yaygınlaşmasını ve insanlarımızın, şehrinizin bunu daha çok tanımasını istiyorum. Profesyonel bir müzisyen olsam da yaşadığım topluma, şehre bir katkı sunmak istiyorum. Daha önce benzer bir koronun çalışmalarına katılmak için İstanbul’a, Taksim’e gidip gelmiştim bir süre. Sonra neden bizim şehrimizde de olmasın diye düşündük sevgili Aysun Yılmaz’la ve koroyu birlikte hayata geçirdik.

Sizce sanat nedir?

Bu aslında saatlerce, sayfalarca konuşulacak, tartışılacak bir soru. Hatta belki gazeteniz bir köşesini bu konuyu irdelemek için de ayırabilir. Fakat kısaca cevaplamak gerekirse; Bir yaratım sürecidir sanat. Hayattan ve toplumdan beslenen ve yine topluma hayata dair dönütler (ürünler) veren bir üretim sürecidir.

Başka hangi sanat dalları ilginizi çekiyor?

En başta tiyatro ve sinema tabii ki, zaten müzik kariyerim de zamanla bu dallar üzerinde şekillendi. Edebiyatla da amatör olarak ilgiliyim. Şu an için kendime saklamakta olduğum birkaç küçük hikaye denemem var. Bunun dışında bu işle uğraşan biri olarak resim, heykel, plastik sanatlar gibi diğer sanat türlerini de takip etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bestelemek için.

“MÜZİK EMEKÇİLERİ ARTIK SON ÇIRPINIŞTA”

Yakın zamanda veya gelecekte yeni bir projeniz olacak mı? Olacaksa nasıl bir proje, biraz bahseder misiniz?

Evet, şu an yaşanan pandemi dolayısıyla bildiğiniz üzere birçok sektör zor durumda. Bunlardan biri de eğlence ve müzik sektörü. Geçtiğimiz 1 yıllık süre içerisinde dayanmaya çalışan müzik emekçileri artık son çırpınışlarını veriyorlar. Gururludur müzisyenler, zaten zor olan hayatımızda pek az başkalarından yardım isteriz. Kimseden yardım alamayıp dayanamayan ve hayatına son veren birçok meslektaşım var. İşte bu durumda “Müzisyenin elinden tutan da yine müzisyen olur o zaman” diyen OLTA isimli bir oluşum var.

“SAKIN KAYBOLMA’ ADLI ŞARKIMI BAĞIŞLADIM”

OLTA çatısı altında müzisyenler bir araya gelip kendi şarkılarını tüm haklarından vazgeçerek bağışlıyorlar ve tamamen kendi imkanlarıyla albümler yapıyorlar. Spotify ve YouTube gibi dijital platformlarda yayınlıyorlar. Bu albümlerden elde edilen gelir ise tamamıyla zor durumda olan müzik emekçilerine dağıtılıyor. Bu albümlerin 6’ncısı olan “OLTA 6 - Hafıza” 9 Nisan’da yayınlandı. Ben de bu albüme “Sakın Kaybolma” isimli şarkımı bağışladım. Okurlarımızdan da albümü dinleyerek ve sosyal medyada paylaşarak OLTA projesine destek olmalarını rica ediyorum.

“KOCAELİ SENFONİ ORKESTRASI KURULSUN”

Sizce Türkiye sanata ve sanatçıya değer veriyor mu? Kocaeli'nin bu konudaki tutumu nasıl?

Bir önceki soruda aslında bu sorunun gizli cevaplarını bulabilirsiniz ve bu durum tüm dünyada geçerli maalesef. Fakat Kocaeli bu konuda biraz daha farklı. Pandemi öncesi Türkiye’nin en çok tiyatro izlenen şehri oldu Kocaeli. Ve yine gözbebeği bir sanat kurumumuz var, Şehir Tiyatroları. Harika işler çıkıyor bu kurumdan. Müzik alanında ise halkın gerçekten ilgili olduğunu yıllardır hem İÇSES konserlerinde hem de caz grubumuz olan Mat Ensemble’ın konserlerinde görüyorum. Ve Kocaeli halkının bir istediği var; “Kocaeli Senfoni Orkestrası” kurulsun. Yetkililer artık şehrimizin hakkı olan güzel bir orkestraya kavuşması için gerekli adımları atmalılar.

Sizi en çok heyecanlandıran projeniz hangisi oldu?

Samimi olmak gerekirse her konser, her oyun öncesinde ellerim terler, içimde soğuk bir ateş yanar gibi hissederim. Eğer işinizi benim kadar çok sevmişseniz proje dediğiniz şey çocuklarınız olur. Siz çocuklarınızı birbirinden ayırabilir misiniz?

ALİ AGAH EROĞLU KİMDİR?

1983 İznik doğumluyum. 2001 yılında KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’ne girdim ve Kocaeli ile tanışmış oldum. Daha sonra aynı okulda Yüksek Lisansımı ve pedagojik formasyonumu tamamladım. 2005’ten beri Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nda müzik direktörü ve eğitmen olarak çalışıyorum. Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Bursa Şehir Tiyatroları gibi kurumlarla da gerek çocuk ve yetişkin oyun müzikleri besteleyerek gerekse oyunlar sırasında sahnede canlı müzik yapmak suretiyle sık sık çalışmaktayım. Tam sayıyı ben de bilmiyorum ama bugüne kadar 130 civarında tiyatro oyununun müziklerini besteledim. Yani ortalama 130 müzik/şarkı. Bunun yanı sıra İÇSES Müzikal Korosu’nun şefliğini yapmaktayım ve Mat Ensemble adında bir de caz grubumuz var.