“Kocaeli’de yaklaşık 1 ayda 350 çocuğumuz eğitimlerimize katıldı”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde büyük jüri tarafından “Yılın Sivil Toplum Örgütü” ödülüne Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) layık görüldü. 1996 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, yurt genelinde sayısız hizmetlerde bulundu. Kocaeli’de de birçok faaliyetlerde bulunan vakıfta 2020 yılında bin 101 kişi eğitim programına alındı, bin 840 kısa süreli etkinlik, 113 kulüp etkinliği, 59 çocukla ilgili okul destek çalışması, 115 online eğitim programı, 114 online kısa süreli etkinlik düzenledi. Ayrıca yine Kocaeli’de 73 algo dijital eğitim, 51 allianz motto eğitimi, 62 Birlikte Öğrenelim, 219 Düşler Atölyesi, 94 Fen Eğlenerek Öğren, 87 İngilizce, 106 Matematik Eğlenerek Öğren, 192 Okuyorum Oynuyorum, 17 Öğrenen Çocuk, 162 Sanat Akademisi ve 38 Tasarım Beceri Atölye Eğitimi verdi. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Kocaelili çocuklarımızın ilgisinden de çok memnunuz. Mart sonu itibariyle yaklaşık 350 çocuğumuzun 36 gönüllü abi ve ablasının desteği ile uzaktan eğitimlerimize katıldıklarını söyleyebilirim” dedi.

“6-14 YAŞ ARASI”

Bize TEGV'den bahseder misiniz?

Vakfımız, 6-14 yaş arası ilköğrenim çağındaki çocuklarımıza tamamen ücretsiz nitelikli eğitim desteği sağlayan ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan sonra ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş amacımız; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen temel eğitimi destekleyecek etkinlikler vermek ve fırsat eşitliği bağlamında tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimine destek olacak çalışmalar yapmaktır. TEGV kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğa eğitim desteği vermiş ve bunu haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz 90 bin gönüllüsü ile yapmıştır.

“KOCAELİ’DE 350 ÇOCUĞA

UZAKTAN EĞİTİM”

Sadece başarılı öğrenciler mi TEGV'e katılabiliyor? Kocaeli’den ne kadar katılım oldu?

Vakfımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ile olan protokolümüz doğrultusunda hiçbir şekilde ayrım yapmadan tüm çocukların erişebileceği bir sivil toplum kuruluşu olma misyonu ile 6-14 yaş arasındaki her çocuğa hizmet sunar ve etkinliklerimiz tamamen ücretsizdir. Kocaelili çocuklarımızın ilgisinden de çok memnunuz. Mart sonu itibariyle yaklaşık 350 çocuğumuzun 36 gönüllü abi ve ablasının desteği ile uzaktan eğitimlerimize katıldıklarını söyleyebilirim. Ayrıca Kocaeli’deki birimimiz TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi, İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi’nde hizmet veriyor.

“2020’DE MOBİL SÜRÜMÜNÜ YAPTIK”

Pandemi döneminde çalışmalarınızı nasıl gerçekleştirdiniz? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

TEGV, Türkiye genelinde eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu. Yurdun dört bir köşesine yayılmış yapımızla bize ihtiyacı olan her çocuğa erişebilmek temel amaçlarımızdan birisi. Bu sebeple yaklaşık 3 yıl önce dijitalleşme, yol haritamızı belirlemiş ve bazı çalışmalarımızı başlatmıştık. Örnek vermem gerekirse; Algo Dijital adlı kodlama platformumuz faaliyete geçtiği Kasım 2017’den bu yana 170 binden fazla çocuğumuzu ‘Geleceğin Alfabesi’ olarak nitelendirilen kodlama ile buluşturmuştu. Nisan 2020’de bu platformumuza yeni özellikler katarak, İngilizce seçeneği de olan mobil sürümünü yaptık.

“TEMATİK ATEŞBÖCEKLERİMİZ DE VAR”

Standart Ateşböceği programınızdan bahseder misiniz?

Ateşböcekleri, hareket edebilen yapısı sebebiyle yerleşik etkinlik noktamızın bulunmadığı yerlere veya ülkemizin en ücra noktalarına giderek tüm çocuklarımıza nitelikli eğitim desteğini ulaştırabilmektedir. Standart Ateşböceklerimiz ‘serbest etkinlik’ ve ‘bilişim odası’ olmak üzere iki alandan oluşur ve Algo Dijital, Okuyorum Oynuyorum, Matematik – Fen Eğlenerek Öğren, Drama Atölyesi ve Eğlen Öğren Hijyen gibi etkinliklerimiz uygulanır. Ancak en az Standart Ateşböceklerimiz kadar bizi heyecanlandıran Tematik Ateşböceklerimizden de bu vesileyle bahsetmek isterim. Tematikler 5 temel alanda faaliyet gösterirler: 2’si Tasarım ve Beceri Atölyesi olmak üzere Bilim, Sanat ve Trafik Ateşböceklerimizi, çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimleri için önemli birer araç olarak görüyoruz.

“DEĞERLER VE HAKLAR”

Vakıf olarak hangi çalışma programlarına ağırlık veriyorsunuz?

Çocukların sosyal, duygusal, akademik, fiziksel alanlarda gelişerek öz güvenli, yaratıcı, dayanıklı ve esnek düşünen bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor; bu bütünsel gelişim için geliştirdiğimiz Bilişim ve Kodlama, Okuma, Matematik, Bilim, İngilizce, Sosyal Duygusal Öğrenme ve 1. Sınıflar Uyum Programlarımızın yanı sıra değerler ve haklar konusunda çocuklarla ve gönüllülerle yoğun olarak çalışıyoruz.

SAİT TOSYALI KİMDİR?

Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan, ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Sait Tosyalı, Koç Holding A.Ş.’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve topluluğun Tüketim, İnşaat ve Enerji grubu şirketlerinde Genel Müdürlük yaptı. Son olarak Alman Linde Gaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olan Tosyalı, aynı zamanda Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.