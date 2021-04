Yılın eğitimcisi Diyaeddin Ay; “Üniversite okumadan daha iyi iş imkanı sunan meslek liseleri var”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Yılın Eğitimcisi” ödülüne layık görülen Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Diyaeddin Ay, başarılarla dolu 22 yıllık meslek hayatını ve pandemi sürecinde yaptığı çalışmaları gazetemize anlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla binlerce çocuğu “Zekâ Oyunları” ile tanıştıran Ay, üniversite ve ortaöğretime öğrenci yerleştirme sürecinde yüzlerce öğretmene tercih danışmanlığı eğitimi verdi. Teknik koordinatörlüğünü yaptığı “Hayatımız Okul” projesi ile ilkokuldan lise seviyesine kadar okullardaki devamsızlığın 233 bin 624 gün ile yüzde 12,34 oranında azalmasına katkı sağladı. Röportajımızda meslek liselerinin önemine dikkat çeken Ay, “İlimizde 4 yıl üniversite okumadan daha iyi ücretle iş bulma fırsatları sunan meslek liselerine dikkat çekmek isterim” dedi.

“İZ BIRAKAN ÇALIŞMALAR”

Mesleğinize ne zaman başladınız? Öğrencilerinizle bağınızın bu kadar güçlü olmasını neye bağlıyorsunuz?

1999 yılında Psikolojik Danışman olarak Aydın’da göreve başladım. Aydın’da göreve başladıktan sonra bugüne kadar çalıştığım 6 farklı okulda her öğrencimi, insanlığın biricik umudu ve ülkenin geleceği için önemli bir cevher olarak gördüm. Bir eğitimci olarak temel motivasyon kaynağım, dersine girdiğim veya danışmanlık yaptığım her öğrenci için karşımdaki öğrenci ben olsam “Benim için ne yapılmasını isterdim” ve hizmet verdiğim öğrenci “Benim çocuğum olsaydı onun için ne yapılmasını isterdim.” Bu yaklaşım meslek hayatımda bitmeyen enerji kaynağım oldu. Çalıştığım kurumlarda ise durumdan vazife çıkararak takım çalışmasında etkin görev yapmaya çalıştım. Samimi, yaratıcı ve girişimci yaklaşımım, çalıştığım her kurumda iz bırakan çalışmalar yapmamı sağladı. Görev yaptığım okullarda, akademik, sosyal ve kültürel aktivitelerle yüzlerce kişinin yaşam tecrübelerine zenginlik katan etkileşim ortamlarının oluşmasında önemli roller üstlendim. Okul, veli ve çevre ilişkilerinin gelişmesinde iletişim becerilerimle değer katan takım oyuncusu olarak her zaman destek oldum.

“YILIN FARKINDALIK YARATAN ÖĞRETMENİ”

2016 yılında Kocaeli’de ‘Yılın Farkındalık Yaratan Öğretmeni’ olarak ilimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde Ankara’da temsil etme mutluluğu yaşadım. İlgi çeken çalışmalarım ile TRT’de röportajım yayınlandı. Öğrencilerin yaratıcılık, problem çözme, analitik düşünme ve sosyal becerilerini artırmaya yönelik fayda sağlayan “Zekâ Oyunları Öğreticiliği” kursları ile Kocaeli’de yüzlerce öğretmenin bu alana ilgi göstermesine katkı sağladım. Eğitim alan öğretmen arkadaşlarımız, her geçen gün önemi daha çok anlaşılan Zekâ Oyunları, binlerce öğrencimizin hayatına renk ve dinamizm kattı. Salgın döneminde Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü instagram hesabından yaptığım “Aklını Kullan Evde Kal” temalı Zekâ Oyunları Atölyesi canlı yayınları ile binlerce çocuğun zekâ oyunlarına ilgilerini çektim.

“MESLEKTE 22’NCİ YILIM”

Eğitim alanındaki başarılı çalışmalarım defalarca ödüllendirilmiştir. Süreli yayınlarda eğitim alanında kaleme aldığım makaleler yayınlanmıştır. İlk görev yerim Aydın-Karacasu Çok Programlı Lisesi, Aydın-Karacasu Lisesi, Körfez Endüstri Meslek Lisesi, Oruç Reis Anadolu Lisesi, Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje çalışmaları ile devam eden meslekteki 22’nci yıl. Bu kadar yılın sonunda, meslek hayatımda kariyer danışmanlığı yaptığım birçok öğrencimin Türkiye’deki en iyi bilinen lise ve üniversiteleri kazanmış olmasının yanında yüzlerce öğretmen arkadaşım ve binlerce öğrencinin hayatına etki eden proje çalışmalarımın gururu var.

“3 ÖĞRETMENİME VEFA BORÇLUYUM”

Öğretmenlik mesleğine nasıl başladınız?

Öğretmenlik mesleğine başlamam, ilk öğretmenim olan annemin eğitim aşkıyla başlayan bir hayat serüveni olarak tanımlanabilir. Meslek seçimi bazı kişiler için üniversite tercihi sonucu olduğunu düşünebilir. Ben ise meslek seçme sürecinde çocukların ilgi ve yeteneklerinin yanında hayatlarına anlam katan kişilerin de önemli ölçüde etkisi olduğunu düşünüyorum. Başta ilk öğretmenim annem ve ilkokuldan üniversiteye kadar üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimi şükran ile anıyorum. 3 öğretmenim var ki benim doğrudan öğretmen olmama uzanan yolda belirleyici olmuştur. İzmir-Konak Mimar Sinan İlkokulu’ndan Sınıf Öğretmenim Fügen Günal, Marmaris Sabancı Lisesi’nden Danışman Öğretmenim Gül Toydemir ve Psikolojik Danışmanlık Alanı’nı seçmemde etkisi olan Mahmut Özdeş öğretmenlerimi saygı ve minnetle yad ediyorum. Eğitim alanında yaptığım faydalı çalışmalarla üzerimde hakkı olanlara vefa borcumu ödemeye gayret ediyorum.

“DEVAMSIZLIKTA YÜZDE 12,34 İYİLEŞME”

“Hayatımız Okul” projesinden biraz bahseder misiniz? Kaç öğrenci proje kapsamında öğrenime devam etti?

“Öğrenci devamsızlığı kısa vadede akademik başarısızlığa, uzun vadede ise niteliksiz iş gücü sonucu ile bireylerin yoksulluğuna, ülkenin uluslararası gelişimin ve rekabet gücüne olumsuz etkide bulunmaktadır.” Devamsızlık sorunu olan her bir öğrencinin, okul terki adayı olduğu görülmektedir. Ortaöğretim kurumlarımızda; devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamını sağlamak, okul terkini asgari seviyeye indirmek, öğrencileri olumsuz davranışlardan korumak ve akademik başarıyı artırmak amacıyla “Hayatımız Okul” projesi valiliğimizin onayı ve ilgili yöneticilerimizin desteği ile öncelikle ortaöğretim kurumlarında uygulanmıştır. Proje uygulaması sonucunda ortaöğretim kurumlarımızda devamsızlık gün sayısında, 233 bin 624 gün azaldığı tespit edilmiştir. Önceki yıla göre %12,34 düzeyinde iyileşme sağlanarak ortaöğretim öğrencilerinin niteliksiz işgücü durumuna düşme ve kötü alışkanlıklardan korunmasına fayda sağlanmıştır. Elde edilen yarar sonucu projenin 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 yıl boyunca ortaöğretimde ilkokul ve ortaokullar da dâhil edilerek sürdürülmesine karar verilmiştir.

“EŞSİZ BİR KAYNAK”

“Kocaeli.meb.gov.tr/kariyer”in ortaya çıkış süreci ve öğrencilere etkisinden bahseder misiniz?

Kocaeli.meb.gov.tr/kariyer sitesi 22 yıllık mesleki tecrübenin neticesinde özellikle ortaöğretim ve üniversite tercihi yapan ilimizde binlerce öğrenci, veli ve öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerin online ilgi ve yetenek testi yapma, lise türlerini türlü yönleri, imkanları, sınavlı olanların puan ve yüzdelik dilimleri, sınavsız olanların kayıt bölgeleri, ikamet adresinden tercih edilmek istenen lisenin mesafesi, web sitelerine erişim gibi birçok ihtiyaca tek kaynaktan ulaşma konforunu sunmaktadır. Site, ilimiz meslek liselerinin bilinmeyen yönleri hakkında doğru bilgilerle farkındalık sağlaması yönüyle eşsiz bir kaynak niteliğindedir.

“KARİYER PLANLAMA PORTALI”

2020 ortaöğretime yerleştirme sürecinde “Kocaeli Kariyer Planlama Portalı’ 190 bin 250 kez ziyaret edilerek çalışmanın hedef kitlenin önemli bir ihtiyacını karşıladığı gözlenmiştir. Sitede yer alan “Sorun Cevaplayalım” alanında yer alan form üzerinden sorulan 560 elektronik posta cevap verilmiştir. Ayrıca sitede yer verilen “Alo Tercih Hattı” üzerinde ilimizin 12 ilçesinden gelen 480 aramaya gerekli rehberlik desteği verilmiştir. Proje kapsamında ortaöğretime öğrenci yerleştirme ve tercih döneminden 15 gün öncesinden itibaren farkındalık yaratmaya yönelik görseller Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri ve tramvay LCD ekranlarında ayrıca gösterilmiştir. Toplu taşıma araçlarındaki farkındalık görselleri 30 gün boyunca her hafta yenilenerek yayında kalmıştır.

Tecrübeli bir öğretmen olarak sizden sonra öğretmen olmak isteyenle ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Değer verenin, değer gördüğünü tecrübelerim sonucu söyleyebilirim. Eğitim verdiğimiz her bir öğrenci geleceğin Aziz Sancar’ı (hemşerim olması ile ayrıca gururlandığım), Canan Dağdeviren’i ülkemizin bayrağını uluslararası alanda dalgalandıracak, insanlığa büyük fayda sağlayacak potansiyel olarak görmeli ve değer vermeliyiz. Sevgi dili ile hareket ederek, sınıftaki öğrencilere özel birey olarak yaklaşan öğretmenlere 24 saat az gelir. Yarın olsa da “okuluma” gitsem duygusu hep taze kalır. 21. yüzyıl öğretmen becerilerinden olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişin, işbirliği, yenilenme becerileri, bilişim teknolojilerini mesleğinde etkili kullanan arkadaşlarımız emsallerine göre her zaman önde olacaklardır.

“MESLEK LİSELERİ ÖNEMSENMİYOR”

Görev yaptığınız bu bölgede eğitime-öğretime engel olan sorunlar var mı?

Göç ve ebeveynlerin sanayi kenti olmamız nedeniyle çalışıyor olmaları eğitimde aile desteğinin yetersizliğine neden olmaktadır. Sanayi kenti olmamız sonucu aldığımız işgücü göçü geçimlerini sağlamaya çalışan bazı ailelerin çocuklarının ihmalini beraberinde getirmektedir. Diğer yandan ilimiz özelinde iş bulma olanağı çok iyi meslek lisesi bölümleri olduğu halde velilerimizin meslek liselerini yeterince önemsemedikleri kanaatindeyim. Birçok 4 yıllık üniversite bölümünden çok daha iyi iş bulma olanağı sunan meslek lisesi bölümlerimiz var. Ne yazık ki bazı velilerimiz çocuklarının omuzlarına kendi yapamadıkları hayallerini yükleyerek bu okulları yeterince dikkate almadıklarını görüyoruz.

“BİRÇOK İMKAN BİLİNMİYOR”

Velilerimizin bir kısmı, akademik başarısı düşük öğrencilerden 4 yıllık lise eğitim sonucunda kendi hayallerini elde edemedikleri gibi çocukların da birçok meslek lisesi fırsatını kaçırmalarına neden olmaktadır. İlimizde 4 yıl üniversite okumadan meslek lisesinden mezun olunduğunda lisans mezunlarından daha iyi ücretle iş bulma fırsatları sunan meslek liselerine dikkat çekmek isterim. Meslek liselerinden mezun olanlara üniversitelerin ilgili alanlarına özel imkanlarla yerleşme, MYO ek puan, iş yeri açma belgesi, iş yeri açma kredileri vb. birçok imkânın yeterli bilinmemesini ilimizde aşılması gereken önemli bir sorun olarak görüyorum.

“BECERİ ATÖLYELERİ”

Bir eğitimci olarak ülkemizdeki eğitim sistemini nasıl görüyorsunuz?

Ortaokuldan itibaren öğrencilerin becerilerini keşfetmelerine imkân verecek beceri atölyelerinin hızla artırılmasında fayda var. Bu uygulamaların meslek liselerinin tercih edilmesinde pozitif etkisi olacaktır ve birçok öğrenci üniversite okumadan nitelikli işlerde çalışma imkanına kavuşabilir. İlimiz mesleklerine yönelimin artması şehir hayatının külfetine katlanan vatandaşların daha fazla nimetten faydalanmasını sağlayabilir. Aksi takdirde üniversite kazanamayan binlerce öğrenci meslek kurslarına gitmek durumunda kalmaya devam eder. Ülkemizin rekabet gücü ve aile refahı üretimden, üretim de nitelikli insan gücünden geçiyor.

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2020 organizasyonunda ‘Yılın Eğitimcisi’ seçildiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

İlk kez 2010 yılında çalıştığım Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi’nde dönemin Okul Müdürü rahmetli Bahattin Şatır beni Doruktakiler organizasyonunda ‘Yılın Eğitimcisi’ adayı göstererek onurlandırmıştı. Ancak Kocaeli’nin en prestijli değerlerinden olan Doruktakiler organizasyonunda ‘Yılın Eğitimcisi’ seçilmek 2020’de kısmet oldu. Kocaeli Gazetesi’nin organizasyonu Doruktakiler 2020’de ‘Yılın Eğitimcisi’ kategorisinde beni öneren çok değerli öğrencilerime, öğretmen arkadaşlarıma, eğitim yöneticilerine, STK mensuplarına ve oyları ile şahsımı seçen değerli büyük jüri üyelerine teşekkür ediyor, ödülü rahmetli Okul Müdürüm Bahattin Şatır’a ithaf ediyorum.

DİYAEDDİN AY KİMDİR?

1976 Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğdum. Evliyim. 4’üncü sınıfta bir kızım, 11’inci sınıfta okuyan bir oğlum var. Körfez Atatürk Anadolu Lisesi’nde Rehber Öğretmenlik yapıyorum. Eşim de Körfez Mimar Sinan İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapıyor. 1999 yılında Psikolojik Danışman olarak Aydın’da göreve başladım. İlk görev yerim Aydın-Karacasu Çok Programlı Lisesi, daha sonra Aydın-Karacasu Lisesi, Körfez Endüstri Meslek Lisesi, Oruç Reis Anadolu Lisesi, Körfez Atatürk Anadolu Lisesi ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü proje çalışmaları ile devam eden meslekteki 22’nci yılım.