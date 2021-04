Yılın sanayi şirketi, “Pandemiye rağmen ihracatımızı yüzde 73’e yükselttik”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Yılın Sanayi Şirketi” ödülünü, 1979 yılından beri faaliyet gösteren Çayırova’daki Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. aldı. İlk hedefleri Almanya’ya makine ihraç etmek olan yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Sistem Teknik, 42 yıldır başta Almanya, Amerika ve Batı Avrupa olmak üzere onlarca ülkeye ihracat yapan bir dünya devi haline geldi. 2020 yılında pandemi koşullarında ihracat oranını yüzde 73’e yükselten bu oluşumun mimarı Mehmet Özdeşlik ile Sistem Teknik’i konuştuk. Ufkunuzu açacak olan bu samimi sohbeti sizlerle paylaşıyoruz.

Sistem Teknik dışında görev yaptığınız başka bir mecra var mı?

1979 yılında Orhan Obalı ve Erdoğan Yetişken ile birlikte Sistem Teknik firmasını kurduk. Kuruluştan bu yana Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. 2021 yılı başında itibaren sorumluluğu ikinci kuşağa bıraktım. Şu anda Sistem Teknik’te sadece Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sistem Teknik dışında sosyal sorumluluk çalışmalarım devam ediyor. Endüstriyel Fırın Sektörü’nün tek temsilcisi olan Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (EFSİAD) kurucu başkanıyım. Ayrıca Kocaeli Sanayi Odası 23. Meslek Komitesi Başkanıyım. Komite olarak “Sanayiye Uzman” (www.sanayiyeuzman.com) adlı bir projemiz var.

Bu projenin amacı nedir?

Mühendisler emekli olmaz diyor, emekli olup konusunda uzman prosesleri çok iyi bilen mühendislerimiz ile bu bilgiye ihtiyaç duyan işletmeleri buluşturarak, ülkemizin endüstriyel entelektüel birikiminin bu bilgilere ihtiyaç duyan işletmelere ve genç nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz.

“DÜNYA ÇAPINDA

EN BİLİNDİK FİRMALARDANIZ”

Sistem Teknik tam olarak neler yapıyor, bize biraz da firmanızdan bahseder misiniz?

Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. Otomotiv, Havacılık, Savunma Sanayi, Demir Çelik, Döküm gibi sektörlere ısıl işlem ve proses fırınları üretiyor. Otomotiv ve Raylı Sistemler süspansiyon elemanları üretim ve ısıl işlem fırınları ve yangına karşı dayanım test fırınları konusunda dünya çapında en bilinir firmalardan birisiyiz. Bunun dışında özellikle havacılık ve kalıp sanayiine yönelik vakum fırınları konusunda çok başarılıyız. Bu alanda önemli patentlerimiz de var. 42 yıllık birikimle, yaklaşık 110 kişilik deneyimli kadromuzla Çayırova’da TOSB OSB’de faaliyet gösteriyoruz. 7 bin 800 metrekare kapalı, 2 bin metrekare açık alanımız var.

ÇİNKOSAN FABRİKASINI

DEVREYE ALACAK

Firmanızın ürün yelpazesi arasında ne tür projeler var?

Biz aynı zamanda AR-GE merkeziyiz. Yeni AR-GE projelerimizden bahsetmek gerekirse, vasıflı çelik ısıl işleminde en yeni teknoloji olan LPC (Low presure Carburizing) üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha geniş çelik yelpazesi ve LPC için çok önemli olan vakumlu yağda sertleştirme fırınımızı geliştirdik. Otomotiv parçalarda ve bağlantı elemanlarında korozyon direncini en çevreci şekilde asit kullanmadan arttırıp parça ağırlığını azaltmaya ve ömrünü uzatmaya yönelik Thermo difizyon yöntemi ile kaplama fırınları konusunda önemli bir noktaya geldik. İlk prototipimizi yolladığımız Amerika’daki müşterimizden yeni talep aldık. Benzer işlemi yapacak bir tesisimiz de yakında Çinkosan firmasında devreye alınmış olacak.

“YENİ AR-GE ÇALIŞMALARI”

Bir yıldan beri de gıdadan ağaç sanayiine, izolasyon malzemesi üretimine birçok sektörde etkin ve ekonomik kurutma ve kürleme işlemine yönelik çözüm olan mikrodalga ve hibrit fırınlar konusunda çok ciddi AR-GE çalışmaları yapıyoruz.

“ALMANYA GİBİ MİLLİYETÇİ

ÜLKEYE FIRIN SATTIK”

Üretiminizin yüzde kaçını ihraç ediyorsunuz?

1994 yılından beri ihracat yapıyoruz. 2000’li yıllardan beri üretimimizin yüzde 40-60’ını ihraç ediyoruz. 2020 yılında pandemi koşullarında ihracat oranımız yüzde 73 oldu. İhracata başlarken Almanya’ya satabilirsek her yere satabiliriz düşüncesi ile hedef olarak Almanya’yı seçmiştik. Almanya gibi çok güçlü rakiplerin olduğu ve kendi makinalarını kullanma konusunda son derece milliyetçi olan bir ülkeye sanayi fırını satmak çok kolay değildi ama sonuçta Continetal, Isover, TÜV, Siemens gibi kuruluşlara fırın satar hale geldik.

Başka hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Bugün Almanya ve Batı Avrupa en büyük ihracat pazarımız. Bunun dışında Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, Amerika, Meksika, Brezilya ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Dünya devleri arasına girerek bu gururu yaşadık.

“SEYAHAT KISITLAMALARI

BİZİ ZORLUYOR”

Pandemi dönemi sizi ne kadar etkiledi, aldığınız tedbirler neler?

Ürettiğimiz fırınlar yatırım malı olup üretimleri en az 5 ay, bazen 1 yıl sürüyor. Pandemi başladığında yatırımların bir süre durması riski ve önümüzü görememe, bizi fazlası ile tedirgin etti. Finansal olarak likit kalmaya çalıştık. Elemanlarımızın sağlığı çok önemliydi. Bunun için hijyen, sosyal mesafe, maske tedbirlerine ilave olarak kısmen evden çalışma tedbirleri uyguladık. Tamamen kapandığımız, yoğunluğu azaltmak için yüzde 50 kapasite ile çalışma yaptığımız dönemler de oldu. Bunun dışında seyahat kısıtlamaları ve vize sorunları nedeni ile yurt dışına eleman yollamada sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. Çözüm olarak çok detaylı montaj planları hazırlayarak lokal ekiplerle montajlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’den çok kritik elemanları yollayarak tesislerimizi devreye alıyoruz.

“FURNACES NEWS DERGİSİ”

2020’de en büyük başarınız nedir?

2020’de özellikle tamamen kapanma dönemlerini elemanlarımıza çevrimiçi eğitimler vererek değerlendirdik. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı ‘Yalın Üretim’ anlayışını şirketimize yerleştirme konusunda büyük adımlar attık. Fakat bence en büyük başarımız Furnaces News Dergisi’ni çıkartmaya başlamamız oldu. Dergimiz her 3 ayda bir yayınlanıyor, dijital olarak da www.sistemteknik.com web sitesinde tüm sayıları bulunuyor. Dergimizin özelliği önemli teknik bilgiler içermesi ve müşterilerimizle önemli bir iletişim kanalı olması.

Başarınızın sırrı nedir?

Başarımızın iki sırrı var: Birincisi müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutmak, ikincisi eleman memnuniyeti. Bunlar olursa başarı kendiliğinden geliyor.

“GENÇLERİMİZ PES ETMESİNLER”

Üretim yapan ya da üretime dönük projeleri olan genç nesillere önerileriniz neler olacaktır?

Gençlere benim önerim; ne yaparlarsa yapsınlar her zaman en iyisini yapmaya çalışsınlar, farklı ve güçlü olan yanlarını sürekli geliştirip diğerlerine göre bir fark yaratsınlar. Hata yapmaktan korkmasınlar, iş yapan hata da yapar. İlk zorlukta pes etmemeleri, en önemlisi de her zaman yaptıkları şeyin arkasında durmaları ve müşterilerini her koşulda zarar ederek dahi memnun etmeleri.