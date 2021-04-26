Jüri özel ödülü Mapsis Metal, “Pandemide UV ile hava temizleme cihazları ürettik”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülen MAPSİS Metal’in Genel Müdürü Filiz Akkaş, başarılarla dolu iş hayatını ve pandemi döneminde kapalı ortamlardaki havanın temizlenme ihtiyacının öne çıkması nedeniyle UV teknolojisini kullanarak geliştirdikleri cihazı anlattı. Akkaş, “MAPSİS olarak toplumun ihtiyaç ve davranışlarını analiz ederek, bir katma değer yaratmak için kolları sıvadık. Üretim yelpazemizi büyüterek UV ile hava temizleme cihazları tasarlayarak kendi markamızı yarattık. Cihaz, ortamda bulunan havayı dezenfekte ederek mikroorganizmaların gelişimini ve aktivitesini azaltarak yok etmeyi hedefliyor” dedi. Firmanın kuruluş hikayesinden de bahseden Akkaş, “Sabır isteyen süreçlerden geçtik. Yeri geldi motivasyonumuz düştü ama pes etmedik, vazgeçmedik, tekrar ayağa kalktık ve başardık” dedi.

MAPSİS’in kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

16 yıllık profesyonel iş hayatımdan sonra ben artık kendi kanatlarımla uçabilirim dediğim anda yazılı basında KOSGEB’in Girişimcilik eğitimlerini duydum, araştırdım ve katıldım. O dönem 4 ay haftada 3 tam gün süren eğitimler esnasında yapacağım iş ile ilgili araştırmalar sonrası imalat sanayiinde talaşlı imalatta bir açık olduğunu fark ettim. Bu fırsatı değerlendirerek iş planımı hazırladım. Gebze’de 350 metrekarelik bir alanda 3 kişi ile MAPSİS Metal sektörde yolculuğuna başladı. Başlarda inşaat, enerji, endüstriyel ve otomotiv gibi sektörlere üretimler yaparak %200 büyüme sağladık. Hem makine yatırımı yaptık hem de istihdam yarattık. 350 metrekareden 750 metrekarelik bir alana geçtik.

“TÜRKİYE’DE FİNALİST SEÇİLDİM”

2013 yılında KOSGEB Kobi Girişimcilik Ödülleri’nde “Kadın Girişimci” kategorisinde Kocaeli’de birinci, Türkiye’de finalist seçildim. 2014 yılına kadar birçok sektöre üretim yaparak tecrübe kazandık. Sonrasında Kocaeli Sanayi Odamız liderliğinde Lüksemburg’da katıldığım bir fuarda yüksek cirolu 3 yıl sürecek bir ihracat sözleşmesi imzaladım. Bir yılın sonunda Lüksemburg’da dönemin Ekonomi Bakanı tarafından “Yılın İhracatçısı” ödülünü aldım. Sırasıyla THY iştiraki TCİ, TAİ, Roketsan, MKE, Kale Havacılık, TSİ, Aselsan gibi sektörün lider firmalarına çözüm ortağı olduk.

“BAMBAŞKA BİR DUYGU”

Çözüm ortağı olabilmek için uzun ve sabır isteyen süreçlerden geçtik. Yeri geldi motivasyonumuz düştü ama pes etmedik, vazgeçmedik, tekrar ayağa kalktık ve başardık. Müşteriler sizi şekillendiriyor, işin içine girdiğinizde kartopu gibi büyüyorsunuz. 2018 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olan CERN’e üretim yapmaya başladık. Türkiye’de CERN’e üretim yapan 5 firmadan biriyiz. 2021 yılı mart ayında KAGİDER Garanti BBVA ve Ekonomist Dergisi’nin 14’üncüsünü düzenlediği yarışmada “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünü aldık. Tüm bunlar hem bizi hem çalışanlarımızı motive etti, tabi emeğinizin takdir edilmesi bambaşka bir duygu.

“KENDİ MARKAMIZI YARATTIK”

Pandemi nedeniyle UV teknolojisini kullanarak geliştirdiğiniz cihazdan bahseder misiniz?

Dijital dönüşüm, iklim krizi, salgın, sürdürebilirlik daha bir sürü şey bizi şekillendirecek. Dönüşüme ayak uyduramayan değişimin gerisinde kalan şirketlerin yeni düzende maalesef olamayacaklarını düşünüyorum. Şirketler ve kurumlar için bu değişim elzem görünüyor. Ve bu sorumluluğu alan şirketler tercih edilecektir. Bu anlamda şirketler verimliliği düşündüğü kadar sosyal bilinçle de hareket etmeliler. Biz de MAPSİS olarak toplumun ihtiyaç ve davranışlarını analiz ederek, bir katma değer yaratmak için kolları sıvadık. Yetkinliğimiz var, AR-GE tasarım bölümümüz var, makinalarımız var dedik, üretim yelpazemizi büyüterek UV ile hava temizleme cihazları tasarlayarak kendi markamızı yarattık.

“KİMYASAL ATIK İÇERMEZ”

Cihazlarımızda elyaf filtre, aktif karbon filtre ve hepa 14 filtreler bulunmaktadır. Bulunduğu ortamdaki havayı içine çekerek bu filtrelerden geçirir, daha sonra içerisinde 3 adet Ultra Viyole lambaya vurarak varsa virüs, mayt ve diğer alerjenlerin DNA’sını bozarak temiz havayı ortama verir. Kimyasal atık içermez, Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında, TÜBİTAK’ın onayladığı Haliç Çevre Laboratuvarı’nda test edilmiştir. EOS UV markası ile 6 tasarımda cihaz geliştirdik. Bunlar şekil ve m2 farklılıkları ile son kullanıcının tercihine sunuldu.

“ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile otobüs ve tramvayların hava çıkış kanallarına UV ve hepa filtreli kasetler yaparak kapalı ortamdaki havayı temizlemesi amaçlanmıştır. Toplum sağlığına faydalı olan bu proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın’a vizyoner bakışı için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yurt içi satışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda OEM olarak ürettiğimiz ürünlerimiz ABD pazarında yerini aldı. ABD’de bulunan bir hijyen firması ile sözleşme imzaladık. Tek yetkili olarak ABD bayiliğini verdik. Onların aynı zamanda FDA ve EPA onayı alınmak üzere. Avrupa pazarında da bu konuda çok ciddi talep alıyoruz. Bizler aslında hem toplum sağlığına hem de ülkemize marka kazandırmak adına ekonomiye katkı sağlayıp üretmeye devam ediyoruz.

Pandemi nedeniyle çalışmalarınızda aksaklık oldu mu? MAPSİS pandemiden nasıl etkilendi?

Bir ülkenin sanayileşmeden, değer yaratmadan kalkınması çok zor. Sanayileşmenin ve kalkınmanın önemini biliyorum. Çok emek isteyen bir iş. Çarpan etkisi çok büyük. Dolayısıyla ekonomiye katkısı da büyük. Pandemide sanayi ve üretimin durmaması ile ülke ekonomisinin lokomotifi üretim olduğunu ve önemini bir kez daha anlamış olduk. İlk başlarda etkilenen sektörlerin başında Havacılık var. Biz de etkilendik tabi ama hemen tedbirlerimizi alarak öncelikle üretimde olan siparişlerimizi müşterilerimize ulaştırdıktan sonra ara boşlukta MAPSİS’in sürdürülebilir olması açısından Endüstri 4.0’da üretim rekabet gücümüzü arttırmak adına dijital altyapımızı güçlendirdik. Daha sonra kendi tasarımımız olan cihazlarımıza ağırlık vererek bu süreçte değer ve fayda yarattık.

“KADIN SANAYİCİ SAYIMIZ ARTSIN”

Rekabetin yüksek olduğu, erkek egemen bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Pek çok büyük firmanın tedarikçisisiniz aynı zamanda. Böyle bir sektörde kadın girişimci olmak nasıl, bize anlatabilir misiniz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş yaşamına katılımı önemli bir konu. Ülkemizdeki kadın girişimciliğinin oranı bu kadar düşükken imalat sanayiinde de bu sayı tahmin edersiniz ki çok daha az. Kadın girişimci olarak çalıştığımız sektör zor, sabır isteyen ve erkek egemen bir sektör. Çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimiz ilk dönemlerde bu sektörün zorluğundan bahsettiler. Biz yılmadan kadının da bir erkek kadar başarılı olabileceğini, bu konuda eşit olduğumuzu her defasında söyledik. Birçok müşterimizin ilk kadın tedarikçisi olmak ve bunu başarmak bizi mutlu ediyor. Ama her üründe kadının elinin değdiğini gösteren hassas işçilik, yüksek kalite giderek tercih edilir olmamız onları da mutlu ediyor. Kadın sanayici sayımızın artmasını diliyorum.

Başarılı kadın girişimciler olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Sizin gibi girişimci olmak isteyen kadınlara ne önerirsiniz?

Ne yapabileceğinizi bilmek kadar yapamayacaklarınızın da farkında olmak önemli. Hayal kurmak çok güzel fakat kendimizi tanıyıp sınırlarımızı bilmeliyiz. Yapacağınız iş ile kişisel hedefler örtüşmeli. Bilerek atılan küçük adımlar ile başarıya ulaşabilirsiniz. Başarılı olduğum kadar başarısızlıklarım da oldu ama çıkarttığım ders sayesinde ayağa daha güçlü kalktım. Hedef belirlesinler: Detaylı bir piyasa araştırması ile fizibilite çalışması yapmalılar. Vazgeçip pes etmesinler. İletişim yeteneklerini ve networklerini geliştirsinler. Başarısız olabilirler. Küçük başarısızlıklardan ders alsınlar, risk alsınlar. En büyük risk, hiçbir risk almamak. Ne yapacaklarsa yapsınlar çok çalışarak ve severek yapsınlar.