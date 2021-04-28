“Kocaeli’de 7 sağlık çalışanımızı kaybettik”

Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinden en çok sağlık çalışanları etkilendi. 1,5 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde gece gündüz demeden, canlarını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanları, bu süreçte ailelerini dahi göremiyor. Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler organizasyonunda “Yılın Sağlıkçısı” ödülünü ise bu yıl “Tüm Hekimler Adına Kocaeli Tabip Odası”, “Tüm Sağlık Çalışanları Adına ise İl Sağlık Müdürlüğü” aldı. Önceki dönem İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’in istifasının ardından 9 Ekim 2020 tarihinde göreve atanan ve o tarihten bu yana İl Sağlık Müdürü olarak salgınla mücadelesini sürdüren Op. Dr. Yüksel Pehlevan, gazetemize son durum hakkında bilgi verirken yoğun bakım yatak sayısının da artırıldığını ifade etti. Pehlevan, “İlimizde Covid-19 salgınıyla mücadelede maalesef 7 sağlık çalışanımızı kaybettik” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü kente ne gibi hizmet veriyor?

İlimizde sağlık alanındaki tüm iş ve işlemler İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ve kontrolünde gerçekleşmektedir. Hastane hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, aşılama, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, tüm sağlık tesislerinin ruhsatlandırma ve denetim işlemleri, sağlık yatırım planlamaları ile alt yapının oluşturulması gibi halkın ve toplumun sağlığını koruyucu tüm hizmetler verilmektedir.

“YOĞUN BAKIM

YATAK SAYISI BİN 58”

Kocaeli’de Covid-19 ile ilgili ne gibi tedbirler alındı?

Yoğun bakım yatak sayısı 930’dan bin 58’e çıkarıldı. İhtiyaç olması halinde 100 tane yoğun bakım yatağı ekleme imkânımız bulunmaktadır. Salgının başında üniversite hastanesi dışında, 1 laboratuvarda 2 cihazla PCR çalışılırken şu anda 3 laboratuvarda 8 cihazla PCR çalışılmaktadır. Filyasyon ekip sayımız artırıldı, gerektiğinde 400’e çıkarılabilecek şekilde kapasitemiz var. Filyasyon ekipleri bir yandan numune alırken bir yandan da hastalara Covid ilacı vermektedir. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor, bütün hastanelerimizde gece saat 00:00’a kadar aşı yapılıyor. Mobil ekipler sahada, gerektiğinde evlerde aşı yapıyorlar. Aile sağlığı merkezlerinde, üniversite ve özel hastanelerde aşılar ücretsiz şekilde yapılıyor. Ayrıca 7/24 hizmet veren, doktor ve sağlık personellerinin görev yaptığı Covid-19 İletişim ve Çağrı Merkezi aktif edilerek vatandaşlara koronavirüs, aşılama, test talebi, hastaların nakli için araç tahsisi gibi birçok konuda hizmet verilmektedir.

“BU VİCDANİ BİR SORUMLULUK”

Alınan tedbirler yeterli mi? Bu tedbirler dışında vatandaşın ne gibi tedbirler alması gerekiyor?

Covid-19 ile mücadele süreci dinamik bir süreç ve sürekli yeni tedbirler almak gerekebiliyor. Sadece tedbirler yeterli olmaz. Ne kadar tedbir alınsa da en büyük iş vatandaşlarımıza düşüyor. Bu mücadelede vatandaşların da kurallara harfiyen uyarak bize yardımcı olması gerekiyor. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için her vatandaşın bu tedbirlere uyması gerek. Maske, Mesafe ve Temizliğe kesinlikle dikkat edilmeli. Bu vicdani bir sorumluluktur. Önemli bir tedbir de aşı. Sırası gelen tüm bireylerin aşı olması bu mücadelede bizi daha da güçlendirir.

Kocaeli, ne oldu da ‘kırmızı kategori’ içerisinde yer aldı?

Kocaeli’nin sanayi kenti olması, nüfus yoğunluğu ve hareketliliğinin fazla olması, sık göç alan bir il olması, bölgenin kavşak noktası olması nedeniyle şehirlerarası insan sirkülasyonunun fazla olması ve hızlı bulaşan Mutant virüs nedeniyle Kocaeli şu an bu kategoride bulunuyor.

Bu süreçte ilimizde kaç sağlık çalışanı hayatını kaybetti?

İlimizde Covid-19 salgınıyla mücadele maalesef 7 sağlık çalışanımızı kaybettik. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden fedakâr ve özverili bir şekilde görev yaptılar. Hastalanan ve kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu. Vefat eden sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Hasta olanlara da acil şifalar diliyorum.

“HASTANEYE YATIŞ ORANI

YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE”

İlimizde hastaneye yatış oranı yüzde kaç? Hastanelerimiz artan Covid-19 vakaları karşısında yeterli mi?

İlimizde hastaneye yatış oranı şu anda yüzde 70’in üzerindedir. Hastanelerimiz, sağlık altyapımız, yatak sayımız ve personel sayımızla yeterli kapasiteye sahibiz. Yeni açılacak hastanelerle sağlık alt yapımız çok daha güçlü hale gelecek.

Pandemi sürecinde rutin hastalıkları olan vatandaşlar rahatça tedavi olabiliyor mu?

Bütün sağlık tesislerimiz Covid hastalarının yanı sıra rutin hastalara da tedavi ve sağlık hizmeti vermektedir. Gerekli bütün tedbirler alınarak hastalarımızın tedavisi yapılmaktadır.

“AŞI HAKKI GELEN AŞI OLMALI”

Mutant virüs ile ilgili uyarılarınız neler?

Mutant virüsün özellikle yaygın ve çok hızlı şekilde bulaşma potansiyeli var. Önlemlere daha sıkı uymalıyız, maskesiz asla dolaşmamalıyız, gerekmedikçe dışarıya çıkmamalıyız. Ev içi bulaşmaları önlemek için komşu ve akraba ziyaretlerini kısıtlamalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymalıyız. Aile sağlığı merkezleri, hastaneler ve ilçe sağlık müdürlüklerinde aşılama devam ediyor. Aşı hakkı gelen herkes mutlaka aşı olmalı. Hastanelerimizde gece saat 00.00’a kadar aşılama devam ediyor. Hep beraber, önlemler ve aşılama ile salgının üstesinden geleceğiz.